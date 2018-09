Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 26.09.18 Итоги: Энергетика 26.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Сер 26 вер, 2018 12:41 Итоги: Энергетика 26.09.18



По состоянию на 07.45 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12%, до $81,16 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,19%, до $72,14 за баррель.



С начала недели стоимость «черного золота» уверенно росла и достигала максимальных отметок с ноября 2014 года, поскольку инвесторы отыгрывали итоги заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое состоялось в воскресенье в Алжире.



Комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий венского соглашения и при этом отметил, что конкретные цифры не столь важны, главное - сохранить достигнутый баланс рынка.



Коррекция на мировом рынке нефти происходит в среду после того, как спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США перед введением нефтяных санкций против Ирана убедятся, что на рынке достаточно нефти, чтобы не спровоцировать повышения цен. Санкции США, охватывающие нефтяной сектор Ирана, должны вступить в силу в начале ноября.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на еженедельные данные Американского института нефти (API), согласно которым за неделю по 21 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,9 миллиона баррелей, до 400 миллионов баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,28 миллиона баррелей после сокращения на 2 миллиона баррелей неделей ранее.



Цены на нефть во вторник выросли.

Фьючерсы на нефть Brent достигли во вторник нового максимума закрытия за 4 года, фьючерс на WTI растет третью сессию подряд, но он снизился с максимумов сессии.



Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на 20 центов, или на 0,3%, до $72,27 за баррель. Это наиболее высокий уровень с 10 июля. Однако цена существенного снизилась со внутридневного максимума 72,78.



Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 67 центов, или на 0,8%, до $81,87 за баррель. Это максимальный уровень по ближайшему контракту с 10 ноября 2014 г.



Президент США Дональд Трамп в выступлении на ассамблее ООН повторил призыв к ОПЕК снизить цены на нефть и заявил, что США предпримут мены, если она этого не сделает.



Выступление Трампа в ООН может частично объяснить движение цены WTI, так как Трамп заявил, что «США готовы экспортировать наши богатые, доступные поставки нефти, чистого угля и природного газа».

Цены на нефть продолжает ралли, подстегнутое решением Трампа выйти из «ядерной сделки» и Ираном и восстановить санкции против этой страны, которые нацелены на резкое ограничение экспорта.



В интервью NBC News в понедельник, президент Ирана Хассан Рухани, который прибыл на ассамблею ООН, заявил, что «США не могут довести наш экспорт нефти до нуля. … Эта угроза, которая не заслуживает доверия. Возможно на этом пути мы испытаем определенное давление, но определенно США не достигнут их цели.»

На заседании комитета по соблюдению соглашения по ограничению добычи ОПЕК и стран вне ОПЕК в Алжире, которое прошло на выходных, не было принято формального плана по увеличению добычи для компенсации вероятных потерь предложения от иранских санкций (они оцениваются в 2 млн. баррелей в день).



Иранский экспорт в апреле-августе снизился примерно на 500 тыс. баррелей в день, согласно оценке Международного энергетического агентства. Санкции США, нацеленные на иранский экспорт нефти, вступят в силу 4 ноября.



Запасы нефти в США вновь снизились, экспорт стремится к рекордным значениям — эксперты.



Еженедельный отчет Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов в стране будет опубликован в среду (данные отразят ситуацию по состоянию на 21 сентября). Накануне этого события агентство Bloomberg провело традиционный опрос экспертов, и вот их прогноз (в баррелях):

запасы сырой нефти: -0,5 млн. (средний прогноз: 6 экспертов ждут снижения, 2 - роста);

запасы бензина: +0,574 млн. (5 экспертов ждут роста, 3 — снижения);

запасы дистиллятов: -0,1 млн. (4 экспертов ждут снижения, 3 — роста и 1 сохранения статус-кво);

запасы сырой нефти в Кушинге: -0,15 млн. (собственный прогноз Bloomberg).



«Спрос на нефть со стороны перерабатывающих предприятий в США остается выше средних исторических значений даже накануне начала сезона техобслуживания», - отмечает Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group. - «По нашим прогнозам, экспорт нефти из США на следующей неделе окажется почти рекордным».



ОПЕК, генсек Баркиндо: К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на треть.



Мировой спрос на энергоносители увеличится на 33% к 2040 году, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Он выступил с таким прогнозом на мероприятии, организованном испанской нефтяной компанией Cepsa.

В обозримом будущем нефть продолжит быть основным энергоносителем, подчеркнул Баркиндо.



Нефть: Bank of America ожидает обвала цен по сценарию 2008 года.



Радость крупнейших экспортеров нефти, сокративших добычу ради повышения цен, может оказаться недолгой. Чем выше забираются нефтяные котировки - тем больше вероятность того, что на рынке повторится сценарий 2008 года, когда резкий взлет закончился крахом из-за критического сжатия спроса, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch в обзоре «Global Energy Weekly: Oil supply shock deepens».



На торгах во вторник цена Brent обновила максимумы с ноября 2014 года и превысила $82 за баррель на фоне решения ОПЕК отказаться от увеличения добычи, которого требовала администрация США.



Дополнительные объемы нужны рынку, чтобы компенсировать поставки из Ирана, выпадающие из-за санкций, указывают в BofA. Давление Вашингтона на клиентов Тегерана пока приносит больше плодов, чем ожидалось: Южная Корея и Япония полностью прекратили импорт, а Индия сократила его почти вдвое.

Рынок недосчитается 1 млн. баррелей иранской нефти в день, считают в банке: с учетом коллапса нефтяной промышленности Венесуэлы, потерявшей треть добычи, или 600 тысяч баррелей ежедневно, нехватка поставок возникнет уже в 2019 году.

Спрос будет превышать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки - это поднимет цены до $95 за баррель Brent к началу лета следующего года.



Американский сланец полностью компенсировать дефицит не сможет: крупнейший в США бассейн Permian, дающий 3,5 млн. баррелей в день, или треть всей добычи по стране, сталкивается с логистическими ограничениями. Трубопроводных мощностей, необходимых чтобы транспортировать сырье в достаточном объеме, на данный момент в регионе просто нет.



Все это делает сценарий шокового скачка цен вполне возможным, пишут аналитики BofA. Ценами выше $100 за баррель уже грезят крупнейшие нефтетрейдеры - Trafigura и Mercuria Energy Group считают, что котировки станут трехзначными уже в следующем году.



Для рынка такой сценарий негативен, поскольку закончится падением спроса и обвалом котировок, предупреждает BofA: под ударом окажутся крупнейшие импортеры нефти из числа развивающихся стран, которые уже переживают отток капитала и резкое падение национальных валют.



Пороговый уровень - $120 за баррель Brent: если цены поднимутся выше - начнется критическое разрушение спроса на рынках EM, предупреждает банк. Страны - от Индии до Китая - буду вынуждены сокращать закупки сырья и бороться с инфляцией, неизбежной из-за дорожающих энергоносителей.



Ситуацию усугубляет резкий рост долга в развивающихся странах и риск дальнейшего оттока капитала в США в связи с налоговой реформой и введением пошлин, говорится в обзоре BofA.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после роста с начала текущей недели до максимумов с 2014 года на фоне заявлений ОПЕК+.Цены на нефть во вторник выросли.Фьючерсы на нефть Brent достигли во вторник нового максимума закрытия за 4 года, фьючерс на WTI растет третью сессию подряд, но он снизился с максимумов сессии.Запасы нефти в США вновь снизились, экспорт стремится к рекордным значениям — эксперты.Еженедельный отчет Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов в стране будет опубликован в среду (данные отразят ситуацию по состоянию на 21 сентября). Накануне этого события агентство Bloomberg провело традиционный опрос экспертов, и вот их прогноз (в баррелях):запасы сырой нефти: -0,5 млн. (средний прогноз: 6 экспертов ждут снижения, 2 - роста);запасы бензина: +0,574 млн. (5 экспертов ждут роста, 3 — снижения);запасы дистиллятов: -0,1 млн. (4 экспертов ждут снижения, 3 — роста и 1 сохранения статус-кво);запасы сырой нефти в Кушинге: -0,15 млн. (собственный прогноз Bloomberg).«Спрос на нефть со стороны перерабатывающих предприятий в США остается выше средних исторических значений даже накануне начала сезона техобслуживания», - отмечает Фил Флинн, старший аналитик Price Futures Group. - «По нашим прогнозам, экспорт нефти из США на следующей неделе окажется почти рекордным».ОПЕК, генсек Баркиндо: К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на треть.Мировой спрос на энергоносители увеличится на 33% к 2040 году, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.Он выступил с таким прогнозом на мероприятии, организованном испанской нефтяной компанией Cepsa.В обозримом будущем нефть продолжит быть основным энергоносителем, подчеркнул Баркиндо.Нефть: Bank of America ожидает обвала цен по сценарию 2008 года.Радость крупнейших экспортеров нефти, сокративших добычу ради повышения цен, может оказаться недолгой. Чем выше забираются нефтяные котировки - тем больше вероятность того, что на рынке повторится сценарий 2008 года, когда резкий взлет закончился крахом из-за критического сжатия спроса, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch в обзоре «Global Energy Weekly: Oil supply shock deepens».На торгах во вторник цена Brent обновила максимумы с ноября 2014 года и превысила $82 за баррель на фоне решения ОПЕК отказаться от увеличения добычи, которого требовала администрация США.Дополнительные объемы нужны рынку, чтобы компенсировать поставки из Ирана, выпадающие из-за санкций, указывают в BofA. Давление Вашингтона на клиентов Тегерана пока приносит больше плодов, чем ожидалось: Южная Корея и Япония полностью прекратили импорт, а Индия сократила его почти вдвое.Рынок недосчитается 1 млн. баррелей иранской нефти в день, считают в банке: с учетом коллапса нефтяной промышленности Венесуэлы, потерявшей треть добычи, или 600 тысяч баррелей ежедневно, нехватка поставок возникнет уже в 2019 году.Спрос будет превышать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки - это поднимет цены до $95 за баррель Brent к началу лета следующего года.Американский сланец полностью компенсировать дефицит не сможет: крупнейший в США бассейн Permian, дающий 3,5 млн. баррелей в день, или треть всей добычи по стране, сталкивается с логистическими ограничениями. Трубопроводных мощностей, необходимых чтобы транспортировать сырье в достаточном объеме, на данный момент в регионе просто нет.Все это делает сценарий шокового скачка цен вполне возможным, пишут аналитики BofA. Ценами выше $100 за баррель уже грезят крупнейшие нефтетрейдеры - Trafigura и Mercuria Energy Group считают, что котировки станут трехзначными уже в следующем году.Для рынка такой сценарий негативен, поскольку закончится падением спроса и обвалом котировок, предупреждает BofA: под ударом окажутся крупнейшие импортеры нефти из числа развивающихся стран, которые уже переживают отток капитала и резкое падение национальных валют.Пороговый уровень - $120 за баррель Brent: если цены поднимутся выше - начнется критическое разрушение спроса на рынках EM, предупреждает банк. Страны - от Индии до Китая - буду вынуждены сокращать закупки сырья и бороться с инфляцией, неизбежной из-за дорожающих энергоносителей.Ситуацию усугубляет резкий рост долга в развивающихся странах и риск дальнейшего оттока капитала в США в связи с налоговой реформой и введением пошлин, говорится в обзоре BofA.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67192 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4236 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Энергетика 25.09.18

дядя Caша » Вів 25 вер, 2018 12:58 0 45

дядя Caша Вів 25 вер, 2018 12:58 Итоги: Энергетика 24.09.18

дядя Caша » Пон 24 вер, 2018 12:37 0 50

дядя Caша Пон 24 вер, 2018 12:37 Итоги: Энергетика 21.09.18

дядя Caша » П'ят 21 вер, 2018 12:12 0 48

дядя Caша П'ят 21 вер, 2018 12:12