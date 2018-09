Итоги: Прогнозы 27.09.18

Форуми / Форуми Дяді Саші

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 2-2,25%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.



Рынок был почти на 100% уверен, что ставка будет повышена на 25 б.п. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность повышения на 25 б.п. составляла 99%, а вероятность ее повышения на 50 б.п. составляла 1%.

Кроме того, только 3 из 92 опрошенных Bloomberg экспертов ожидали сохранения ставки на прежнем уровне, а все остальные экономисты прогнозировали повышение ставки на 25 б.п.



14 декабря 2016 г. ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%. Это было второе повышение после 2008 г. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 г.

Позже, 15 марта 2017 г. ФРС повысила ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1,0%, 14 июня - до 1-1,25%, а 13 декабря - до 1,25-1,5%.



В текущем году 21 марта ФРС повысила ставку еще на 25 б.п. - до 1,5-1,75%, а затем еще раз на заседании 13 июня - до 1,75-2%.



Вышло заявление FOMC по денежной политике.



- Ссылка на стимулирующее состояние денежной политики убрано;

- Повторили, что риски «примерно сбалансированы»;

- Установили ставку по избыточным резервам 2,20%;

- Повторили, что рынок труда сильный;

- Распределение голосов по процентной ставке 9 против 0;

- ФРС повысила дисконтную ставку на 0,25% до 2,75%;

- ФРС оставила без изменений выражения по состоянию экономики, рынка труда, инфляции;

- Ситуация на рынке труда продолжила улучшаться;

- Экономическая активность растёт сильным темпом;

- Средний темп роста числа рабочих мест остаётся высоким;

- ФРС ожидает, что то дальнейшее постепенное повышение ставки по федеральным фондам будет соответствовать расширению экономики, сильному рынку труда и цели по инфляции;

- Расходы домохозяйств, капитальные вложения бизнеса сильно росли;

- Индикаторы более долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.



Вышел измененный прогноз членов FOMC.



Медианный прогноз по ставке по федеральным фондам: 2,375% (ранее 2,375%) в конце 2018 г., 3,125% (ранее 3,125%) в конце 2019 г., 3,375% (ранее 3,375%) в конце 2020 г.; 3,375% в конце 2021 г.; долгосрочно 3,000%;

Медианный прогноз по росту ВВП: 3,1% в 2018 г., 2,5% в 2019 г.

Медианный прогноз по уровню безработицы: 3,7% в конце 2018 г. (3,6% на июньском заседании); 3,5% в 2019, 2020, 3,7% в 2021 г.;

Медианный прогноз по индексу цен по расходам на личное потребление: 2% в 2019 г. (2,1% на июньском заседании)

Медианный долгосрочный прогноз: рост ВВП 1,8% (ранее 1,8%), уровень безработицы 4,5% (ранее 4,5%), индекс цен по расходам на личное потребление 2,0% (ранее 2,0%);

Медианные прогноз повышения ставок: еще одного в 2018 (4 за год в целом), 3 в 2019 г., 1 в 2020 г., ни одного в 2021 г.



Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.



- Наша экономика сильная, инфляция низкая и стабильная;

- Выгоды экономики не распределяются достаточно широко;

- Постепенное возвращение к нормальным ставкам помогает поддерживать экономику;



- Общей прогноз экономического роста остается благоприятным;

- Общие финансовые условия остаются стимулирующими;

- Доля экономически активного населения примерно такая, какой была в 2013 г., что позитивно, учитывая старение населения;

- Инфляция по индексу цен по расходам на личное потребление выросла в июле на 2,0%, мы ожидаем, что она будет находиться около этого уровня на постоянной основе;

- Удаление выражения о «стимулирующей» политике не является сигналом изменения политики, это показывает ее движение в соответствии с ожиданиями.



Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.



- Контрциклический буфер капитала остается инструментом, который может использоваться, но оценивает уязвимость финансовой системы как уменьшившуюся;

- Имеется широкое распространение тарифов, более протекционистский мир был бы плохим для США и мировой экономики;

- Эффекты торговых противоречий по-прежнему относительно малы;

- Контакты в бизнесе по стране показывают рост опасения в связи с торговой напряженности;

- Серьезных последствий пошлин пока не наблюдается;

- Пошлины могут привести к снижению уверенности бизнеса;

- В долгосрочной перспективе пошлины негативно отразятся на американской экономике;

- Надеется, что ФРС повысит оценку потенциального роста экономики США;

- Сейчас «особенно яркий момент» для экономики США;

- Влияние налогово-бюджетной политики на сторону предложения остается неопределенным;

- Сложно сказать, какими будут последствия налогово-бюджетной политики в 2020 г.;

- Доля экономически активного населения выше, чем ожидалось.

- Пошлины могут подтолкнуть компании к повышению цен;

- Сложно сказать, приведет ли рост цен, связанный с пошлинами, к повышению инфляции в будущем;

- Слово «мягкая» больше ничего важного не говорит о денежной политике;

- Если неожиданности по инфляции будут в ее повышении, мы можем двигаться быстрее, но «мы не видим этого, мы действительно не видим этого»;

- Замедлят или прекратят повышения ставки, если финансовые рынки снизятся или экономика неожиданно снизится;

- Мы слышим много разговоров о недостатке рабочей силы, но не видим пока этого в данных;

- Полезный период использования выражения «стимулирующая» прошел. Мы сообщали это, когда мы не повышали ставки для охлаждения экономики. Цель была выполнена.

- Ставка по федеральным фондам по-прежнему ниже долгосрочной нейтральной ставки любого единичного участника;

- Политика по-прежнему стимулирующая, но мы не хотим предполагать, что мы знаем, где находится нейтральная процентная ставка;

- Мы планируем оставаться на этой траектории и смотреть на экономические данные, это означает меньше размышлений, где находится нейтральная ставка;

- Назначения в ФРС полностью под контролем Белого дома, но там консультировались с ним.



- Доллар только частично восстановился от снижения в 2017 г.;

- Зарплаты и бонусы на +3%, инфляция около +2%;

- Категорически против попыток убрать антикризисные возможности ФРС;

- У меня есть сомнения в том, насколько правильным был отказ от антикризисных инструментов;

- Ставки растут по широкому спектру потребительских кредитов, но всё ещё остаются низкими;

- Жилье сейчас доступнее, чем до финансового кризиса;

- Когда наша экономика сильная, это оказывает повышательное давление на ставки во всем мире;

- По некоторым показателям, акции на исторически высоком уровне.



Комментарии ведущих аналитиков к итогам заседания FOMC Федрезерва.



Fidelity:

общий тон заявления был оптимистичен;

на пресс-конференции Пауэлл предпочёл использовать относительно «мягкий» тон, предположительно, создав пространство для большей гибкости по будущей траектории политики, учитывая множество неопределённостей.



TD:

исключение выражения о стимулировании удивило рынок;

прогноз членов FOMC по большей части не изменился;

доллар США остается под давлением продаж в основном против евро и австралийского доллара.



State Street:

люди наблюдали за удалением слова «стимулирующей»;

кажется потенциально указывают на то, что они (FOMC) верят, что денежная политика становится менее стимулирующей и становится ближе к нейтральной ставке.



Charles Schwab:

это повышение … снова демонстрирует веру ФРС, что она может продолжить постепенное повышение ставок без замедления экономического роста;

опасения в отношении внешней торговли балансируются инфляцией зарплат;

декабрьское повышение ставки кажется вероятным, но вероятно может колебаться и двигаться в зависимости от поступающих экономических данных сейчас и тогда.



Комментарий после заседания FOMC: все в соответствии с ожиданиями, - Rabobank.



Как широко ожидалось, FOMC решила повысить целевой диапазон по ставке по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Ставки по избыточным резервам была также повышена на 25 базисных пунктов. Порог реинвестирования в программе нормализации размера баланса ФРС вырос до $50 млрд. в месяц (30 млрд. казначейских облигаций и $20 млрд. агентств и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой), согласно расписанию, отмечают аналитики Rabobank:

«В то время как медианная траектория прогноза FOMC на 2018-2020 гг. осталась неизменной, сейчас значительное большинство за 4 повышения ставки в 2018 против 3 повышений — 12-3. В июне было только незначительное большинство 8-7. Таким образом, FOMC ожидает ещё одного повышения ставки в этом году, а которым последует 3 в 2019 г. и 1 в 2020. Горизонт прогнозирования расширен до 2021 г., но FOMC ожидает, что изменений в этом году не будет.



Долгосрочная ставка по федеральным фондам была немного повышена до 3,0% с 2,9%, но это по-прежнему означает, что FOMC ожидает оказаться на территории ограничительной денежной политики к концу 2019 и в течение 2020-2021 гг.

Экономический прогноз был немного подкорректирован. Особенно заметно — рост ВВП в 2018 г. был повышен до 3,1% с 2.8%, что было оправдано сильными экономическими данными во втором и третьем кварталах. Рост ВВП в 2019 г. был повышен до 2,5% с 2,4%. Уровень безработицы на 2018 г. был повышен до 3,7% с 3,6%. Инфляция по индексу цен по расходам на личное потребление была сокращена до 2,0% с 2,1%, но прогноз базовой инфляции остался без изменений.

Расширение прогноза до 2021 г. показало, что FOMC ожидает, что рост ВВП замедлится к долгосрочному уровню 1,8%, безработица вырастет после 2020 г. и (как основной, так и базовый) показатели инфляции останутся без изменений на 2,1%.



FOMC убрала фразу, что «позиция денежной политики остаётся стимулирующей» из её формального заявления, но Пауэлл сказал, что не это не сигнализирует об изменении траектории процентной ставки. Фактически, это показывает, что всё развивается в соответствии с ожиданиями. Пауэлл сказал, что она всё ещё стимулирующая, но нам больше нет необходимости это подчёркивать. Также FOMC не знает, какова точно нейтральная процентная ставка. Сейчас, когда целевой диапазон 2,00%-2,25%, мы, по-видимому, достаточно близки к оценке FOMC нейтрального уровня 3,0%, для того, чтобы убрать фазу о «стимулирующей». Обратите внимание, что медианный прогноз по ставке остался без изменения, таким образом, мы согласны с тем, что не следует делать слишком много выводов.»



Аналитики Wells Fargo о решении ФРС.



«Наиболее интересным аспектом заявления ФРС была его характеристика текущего состояния денежно-кредитной политики. В предыдущих заявлениях ФРС заявила, что «позиция денежно-кредитной политики остается приемлемой». То есть краткосрочные процентные ставки по-прежнему достаточно низки, чтобы повышать темпы экономической активности. Примечательно, что в вышедшем заявлении отказалась от ссылки на адаптивную политику».

«В недавних публичных заявлениях некоторые политики ФРС выразили свое мнение о том, что курс ставки по федеральным фондам скоро войдет на «нейтральную» территорию. То есть, денежно-кредитная политика не будет ни повышать, ни ограничивать темпы экономической деятельности. Исключив ссылку на адаптивную политику, комитет недвусмысленно признает, что ставки по фондам переместился на нейтральную территорию. Это не означает, что ставки не будут расти дальше. Нейтральная ставка денежных средств не точно измеряется, и ее диапазон может быть широким. Действительно, подавляющее большинство членов ФРС считают, что к концу года будет еще одно повышение ставки на 25 б.п. Более того, медианная проекция членов FOMC в 2019 году ожидает дальнейшего повышения ставок в 2019 году на 75 б.п. на 25 б.п. дополнительного ужесточения в 2020 году. Наш собственный прогноз более или менее соответствует прогнозам ФРС. То есть мы ожидаем еще одного повышения ставки на 25 б.п. в декабре и три повышения ставок по 25 б.п. каждое в 2019 году, пока ФРС не приостановится в своих действиях примерно на год».



«Похоже, ФРС будет продолжать повышать ставки постепенно. Конец этого цикла ужесточения еще не наступил. Но, удалив свою ссылку на адаптивную денежно-кредитную политику, ФРС может сигнализировать о начале окончании текущего цикла ужесточения».



Западные фонды готовятся к новой распродаже российских акций.



Российскому фондовому рынку предстоит пережить дополнительный отток иностранного капитала из-за изменения политики индексного провайдера MSCI, на портфели которого ориентируются десятки глобальных фондов.



В ночь на 14 ноября компания объявит о пересмотре индекса MSCI Russia, а 2019 году проведет радикальную реформу всех индексных продуктов, резко увеличив долю Китая.



Ближайшие изменения затронут две российские компании – «РусГидро» и «Транснефть». Они могут быть исключены из индекса MSCI Russia, поскольку их долларовая капитализация упала ниже порогового значения, отмечают в обзоре аналитики Промсвязьбанка.



Это «может негативно отразиться на котировках акций этих эмитентов, т.к. позиции в них закроют фонды, выстраивающие структуру своих портфелей, ориентируясь на этот индикатор», предупреждает ПСБ.



Изменения 2019 года затронут сводный индекс MSCI Emerging Markets, в котором, по идее провайдера, может быть резко - с 5% до 20% - увеличена доля китайских акций типа A (бумаги, котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах). В этом случае вес России в индексе MSCI EM снизится примерно на 6%, говорит стратег БКС Вячеслав Смольянинов. Пассивные фонды, формирующие портфели строго по индексу, будут вынуждены вывести с российского рынка около $500 млн.



Изменения планируются в два этапа - в мае и августе 2019 года. Окончательное решение должно быть принято в феврале.



Инвесторов потеряет не только Россия, указывает главный стратег «ВТБ Капитала» по акциям РФ Илья Питерский: де-факто ребалансировка индексов привет к перетоку капитала на $11 млрд. в Китай с других развивающихся рынков.



Отток иностранного капитала с фондового рынка РФ продолжается практически без остановок полгода: по данным EPFR, фонды выводят деньги 23 из 24 последних недель.

На прошлой неделе продажи ускорились вдвое - до $215 млн., от акций избавлялись все категории фондов, отмечают аналитики Сбербанк CIB

$45,4 млн. вывели фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки глобально, $36,6 млн. - фонды, ориентированные на EM за исключением Азии, $77,6 млн. - пассивные фонды, покупающие только РФ, и $36,8 млн. - фонды, активно управляющие портфелями.



Для сохранения и углубления «бычьего» тренда рынка безналичного доллара было несколько причин.



Во-первых, как показала динамика коррсчетов регулятора, сохранилось расширение гривневого ресурса силами Казначейства, пролонгировавшего компенсацию НДС значительными порциями.



Во-вторых, из-за гривневого изобилия отпала нужда у экспортеров расставаться с долларами ради гривни «на текущие расходы». Кроме того, мы не исключаем появление части этого изобилия на межбанке для конвертации его в более надежную валюту.



В-третьих, выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, характерный для четверга, не привел к коррекции курса безналичного «американца» из-за привычных «придержек» валюты обязательных продаж экспортерами. Реализация обязательной части выручки начиналась лишь на локальных курсовых максимумах доллара. Об этот свидетельствуют курсовые хроники межбанка, где наблюдаются периоды относительной стабильности, и констатация заметного роста ликвидности торгов непосредственными их участниками.



В-четвертых, подобной тактики придерживались и профильные департаменты коммбанков, накопившие СКВ на своих позициях в расчете на стартовавшую накануне спекуляцию долларом на межбанке.



Впечатлившиеся «зеленым» ралли межбанка, клиенты наличного рынка своим спросом также вызвали подорожание наличного «американца».



На ближайших торгах валютного межбанка мы предполагаем сохранение «бычьего» тренда «американца». «Убаюкивающие» комментарии иных аналитиков и банкиров и намеченных на финиш месяца объемных фискальных платежах не выдерживают критики – пакет из семи второстепенных по обороту платежей вряд ли сумеет обеспечить терминацию восходящего тренда рынка безналичного доллара, который именно в это время катализируется сохранением расширенного уровня гривневой ликвидности, активизацией покупок СКВ импортерами и пресловутым «пятничным синдромом».



К тому же новая неделя ознаменуется стартом нового месяца, а вместе с ним и очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%. Это было второе повышение после 2008 г. Решение объяснялось улучшением прогнозов ФРС по уровню безработицы, инфляции, а также по росту ВВП США в 2016 г.Позже, 15 марта 2017 г. ФРС повысила ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1,0%, 14 июня - до 1-1,25%, а 13 декабря - до 1,25-1,5%.В текущем году 21 марта ФРС повысила ставку еще на 25 б.п. - до 1,5-1,75%, а затем еще раз на заседании 13 июня - до 1,75-2%.Вышло заявление FOMC по денежной политике.- Ссылка на стимулирующее состояние денежной политики убрано;- Повторили, что риски «примерно сбалансированы»;- Установили ставку по избыточным резервам 2,20%;- Повторили, что рынок труда сильный;- Распределение голосов по процентной ставке 9 против 0;- ФРС повысила дисконтную ставку на 0,25% до 2,75%;- ФРС оставила без изменений выражения по состоянию экономики, рынка труда, инфляции;- Ситуация на рынке труда продолжила улучшаться;- Экономическая активность растёт сильным темпом;- Средний темп роста числа рабочих мест остаётся высоким;- ФРС ожидает, что то дальнейшее постепенное повышение ставки по федеральным фондам будет соответствовать расширению экономики, сильному рынку труда и цели по инфляции;- Расходы домохозяйств, капитальные вложения бизнеса сильно росли;- Индикаторы более долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.Вышел измененный прогноз членов FOMC.Медианный прогноз по ставке по федеральным фондам: 2,375% (ранее 2,375%) в конце 2018 г., 3,125% (ранее 3,125%) в конце 2019 г., 3,375% (ранее 3,375%) в конце 2020 г.; 3,375% в конце 2021 г.; долгосрочно 3,000%;Медианный прогноз по росту ВВП: 3,1% в 2018 г., 2,5% в 2019 г.Медианный прогноз по уровню безработицы: 3,7% в конце 2018 г. (3,6% на июньском заседании); 3,5% в 2019, 2020, 3,7% в 2021 г.;Медианный прогноз по индексу цен по расходам на личное потребление: 2% в 2019 г. (2,1% на июньском заседании)Медианный долгосрочный прогноз: рост ВВП 1,8% (ранее 1,8%), уровень безработицы 4,5% (ранее 4,5%), индекс цен по расходам на личное потребление 2,0% (ранее 2,0%);Медианные прогноз повышения ставок: еще одного в 2018 (4 за год в целом), 3 в 2019 г., 1 в 2020 г., ни одного в 2021 г.Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.- Наша экономика сильная, инфляция низкая и стабильная;- Выгоды экономики не распределяются достаточно широко;- Постепенное возвращение к нормальным ставкам помогает поддерживать экономику;- Общей прогноз экономического роста остается благоприятным;- Общие финансовые условия остаются стимулирующими;- Доля экономически активного населения примерно такая, какой была в 2013 г., что позитивно, учитывая старение населения;- Инфляция по индексу цен по расходам на личное потребление выросла в июле на 2,0%, мы ожидаем, что она будет находиться около этого уровня на постоянной основе;- Удаление выражения о «стимулирующей» политике не является сигналом изменения политики, это показывает ее движение в соответствии с ожиданиями.Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции.- Контрциклический буфер капитала остается инструментом, который может использоваться, но оценивает уязвимость финансовой системы как уменьшившуюся;- Имеется широкое распространение тарифов, более протекционистский мир был бы плохим для США и мировой экономики;- Эффекты торговых противоречий по-прежнему относительно малы;- Контакты в бизнесе по стране показывают рост опасения в связи с торговой напряженности;- Серьезных последствий пошлин пока не наблюдается;- Пошлины могут привести к снижению уверенности бизнеса;- В долгосрочной перспективе пошлины негативно отразятся на американской экономике;- Надеется, что ФРС повысит оценку потенциального роста экономики США;- Сейчас «особенно яркий момент» для экономики США;- Влияние налогово-бюджетной политики на сторону предложения остается неопределенным;- Сложно сказать, какими будут последствия налогово-бюджетной политики в 2020 г.;- Доля экономически активного населения выше, чем ожидалось.- Пошлины могут подтолкнуть компании к повышению цен;- Сложно сказать, приведет ли рост цен, связанный с пошлинами, к повышению инфляции в будущем;- Слово «мягкая» больше ничего важного не говорит о денежной политике;- Если неожиданности по инфляции будут в ее повышении, мы можем двигаться быстрее, но «мы не видим этого, мы действительно не видим этого»;- Замедлят или прекратят повышения ставки, если финансовые рынки снизятся или экономика неожиданно снизится;- Мы слышим много разговоров о недостатке рабочей силы, но не видим пока этого в данных;- Полезный период использования выражения «стимулирующая» прошел. Мы сообщали это, когда мы не повышали ставки для охлаждения экономики. Цель была выполнена.- Ставка по федеральным фондам по-прежнему ниже долгосрочной нейтральной ставки любого единичного участника;- Политика по-прежнему стимулирующая, но мы не хотим предполагать, что мы знаем, где находится нейтральная процентная ставка;- Мы планируем оставаться на этой траектории и смотреть на экономические данные, это означает меньше размышлений, где находится нейтральная ставка;- Назначения в ФРС полностью под контролем Белого дома, но там консультировались с ним.- Доллар только частично восстановился от снижения в 2017 г.;- Зарплаты и бонусы на +3%, инфляция около +2%;- Категорически против попыток убрать антикризисные возможности ФРС;- У меня есть сомнения в том, насколько правильным был отказ от антикризисных инструментов;- Ставки растут по широкому спектру потребительских кредитов, но всё ещё остаются низкими;- Жилье сейчас доступнее, чем до финансового кризиса;- Когда наша экономика сильная, это оказывает повышательное давление на ставки во всем мире;- По некоторым показателям, акции на исторически высоком уровне.Комментарии ведущих аналитиков к итогам заседания FOMC Федрезерва.Fidelity:общий тон заявления был оптимистичен;на пресс-конференции Пауэлл предпочёл использовать относительно «мягкий» тон, предположительно, создав пространство для большей гибкости по будущей траектории политики, учитывая множество неопределённостей.TD:исключение выражения о стимулировании удивило рынок;прогноз членов FOMC по большей части не изменился;доллар США остается под давлением продаж в основном против евро и австралийского доллара.State Street:люди наблюдали за удалением слова «стимулирующей»;кажется потенциально указывают на то, что они (FOMC) верят, что денежная политика становится менее стимулирующей и становится ближе к нейтральной ставке.Charles Schwab:это повышение … снова демонстрирует веру ФРС, что она может продолжить постепенное повышение ставок без замедления экономического роста;опасения в отношении внешней торговли балансируются инфляцией зарплат;декабрьское повышение ставки кажется вероятным, но вероятно может колебаться и двигаться в зависимости от поступающих экономических данных сейчас и тогда.Комментарий после заседания FOMC: все в соответствии с ожиданиями, - Rabobank.Как широко ожидалось, FOMC решила повысить целевой диапазон по ставке по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Ставки по избыточным резервам была также повышена на 25 базисных пунктов. Порог реинвестирования в программе нормализации размера баланса ФРС вырос до $50 млрд. в месяц (30 млрд. казначейских облигаций и $20 млрд. агентств и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой), согласно расписанию, отмечают аналитики Rabobank:«В то время как медианная траектория прогноза FOMC на 2018-2020 гг. осталась неизменной, сейчас значительное большинство за 4 повышения ставки в 2018 против 3 повышений — 12-3. В июне было только незначительное большинство 8-7. Таким образом, FOMC ожидает ещё одного повышения ставки в этом году, а которым последует 3 в 2019 г. и 1 в 2020. Горизонт прогнозирования расширен до 2021 г., но FOMC ожидает, что изменений в этом году не будет.Долгосрочная ставка по федеральным фондам была немного повышена до 3,0% с 2,9%, но это по-прежнему означает, что FOMC ожидает оказаться на территории ограничительной денежной политики к концу 2019 и в течение 2020-2021 гг.Экономический прогноз был немного подкорректирован. Особенно заметно — рост ВВП в 2018 г. был повышен до 3,1% с 2.8%, что было оправдано сильными экономическими данными во втором и третьем кварталах. Рост ВВП в 2019 г. был повышен до 2,5% с 2,4%. Уровень безработицы на 2018 г. был повышен до 3,7% с 3,6%. Инфляция по индексу цен по расходам на личное потребление была сокращена до 2,0% с 2,1%, но прогноз базовой инфляции остался без изменений.Расширение прогноза до 2021 г. показало, что FOMC ожидает, что рост ВВП замедлится к долгосрочному уровню 1,8%, безработица вырастет после 2020 г. и (как основной, так и базовый) показатели инфляции останутся без изменений на 2,1%.FOMC убрала фразу, что «позиция денежной политики остаётся стимулирующей» из её формального заявления, но Пауэлл сказал, что не это не сигнализирует об изменении траектории процентной ставки. Фактически, это показывает, что всё развивается в соответствии с ожиданиями. Пауэлл сказал, что она всё ещё стимулирующая, но нам больше нет необходимости это подчёркивать. Также FOMC не знает, какова точно нейтральная процентная ставка. Сейчас, когда целевой диапазон 2,00%-2,25%, мы, по-видимому, достаточно близки к оценке FOMC нейтрального уровня 3,0%, для того, чтобы убрать фазу о «стимулирующей». Обратите внимание, что медианный прогноз по ставке остался без изменения, таким образом, мы согласны с тем, что не следует делать слишком много выводов.»Аналитики Wells Fargo о решении ФРС.«Наиболее интересным аспектом заявления ФРС была его характеристика текущего состояния денежно-кредитной политики. В предыдущих заявлениях ФРС заявила, что «позиция денежно-кредитной политики остается приемлемой». То есть краткосрочные процентные ставки по-прежнему достаточно низки, чтобы повышать темпы экономической активности. Примечательно, что в вышедшем заявлении отказалась от ссылки на адаптивную политику».«В недавних публичных заявлениях некоторые политики ФРС выразили свое мнение о том, что курс ставки по федеральным фондам скоро войдет на «нейтральную» территорию. То есть, денежно-кредитная политика не будет ни повышать, ни ограничивать темпы экономической деятельности. Исключив ссылку на адаптивную политику, комитет недвусмысленно признает, что ставки по фондам переместился на нейтральную территорию. Это не означает, что ставки не будут расти дальше. Нейтральная ставка денежных средств не точно измеряется, и ее диапазон может быть широким. Действительно, подавляющее большинство членов ФРС считают, что к концу года будет еще одно повышение ставки на 25 б.п. Более того, медианная проекция членов FOMC в 2019 году ожидает дальнейшего повышения ставок в 2019 году на 75 б.п. на 25 б.п. дополнительного ужесточения в 2020 году. Наш собственный прогноз более или менее соответствует прогнозам ФРС. То есть мы ожидаем еще одного повышения ставки на 25 б.п. в декабре и три повышения ставок по 25 б.п. каждое в 2019 году, пока ФРС не приостановится в своих действиях примерно на год».«Похоже, ФРС будет продолжать повышать ставки постепенно. Конец этого цикла ужесточения еще не наступил. Но, удалив свою ссылку на адаптивную денежно-кредитную политику, ФРС может сигнализировать о начале окончании текущего цикла ужесточения».Западные фонды готовятся к новой распродаже российских акций.Российскому фондовому рынку предстоит пережить дополнительный отток иностранного капитала из-за изменения политики индексного провайдера MSCI, на портфели которого ориентируются десятки глобальных фондов.В ночь на 14 ноября компания объявит о пересмотре индекса MSCI Russia, а 2019 году проведет радикальную реформу всех индексных продуктов, резко увеличив долю Китая.Ближайшие изменения затронут две российские компании – «РусГидро» и «Транснефть». Они могут быть исключены из индекса MSCI Russia, поскольку их долларовая капитализация упала ниже порогового значения, отмечают в обзоре аналитики Промсвязьбанка.Это «может негативно отразиться на котировках акций этих эмитентов, т.к. позиции в них закроют фонды, выстраивающие структуру своих портфелей, ориентируясь на этот индикатор», предупреждает ПСБ.Изменения 2019 года затронут сводный индекс MSCI Emerging Markets, в котором, по идее провайдера, может быть резко - с 5% до 20% - увеличена доля китайских акций типа A (бумаги, котирующиеся в юанях на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах). В этом случае вес России в индексе MSCI EM снизится примерно на 6%, говорит стратег БКС Вячеслав Смольянинов. Пассивные фонды, формирующие портфели строго по индексу, будут вынуждены вывести с российского рынка около $500 млн.Изменения планируются в два этапа - в мае и августе 2019 года. Окончательное решение должно быть принято в феврале.Инвесторов потеряет не только Россия, указывает главный стратег «ВТБ Капитала» по акциям РФ Илья Питерский: де-факто ребалансировка индексов привет к перетоку капитала на $11 млрд. в Китай с других развивающихся рынков.Отток иностранного капитала с фондового рынка РФ продолжается практически без остановок полгода: по данным EPFR, фонды выводят деньги 23 из 24 последних недель.На прошлой неделе продажи ускорились вдвое - до $215 млн., от акций избавлялись все категории фондов, отмечают аналитики Сбербанк CIB$45,4 млн. вывели фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки глобально, $36,6 млн. - фонды, ориентированные на EM за исключением Азии, $77,6 млн. - пассивные фонды, покупающие только РФ, и $36,8 млн. - фонды, активно управляющие портфелями.Для сохранения и углубления «бычьего» тренда рынка безналичного доллара было несколько причин.Во-первых, как показала динамика коррсчетов регулятора, сохранилось расширение гривневого ресурса силами Казначейства, пролонгировавшего компенсацию НДС значительными порциями.Во-вторых, из-за гривневого изобилия отпала нужда у экспортеров расставаться с долларами ради гривни «на текущие расходы». Кроме того, мы не исключаем появление части этого изобилия на межбанке для конвертации его в более надежную валюту.В-третьих, выросший приток экспортной выручки из-за рубежа, характерный для четверга, не привел к коррекции курса безналичного «американца» из-за привычных «придержек» валюты обязательных продаж экспортерами. Реализация обязательной части выручки начиналась лишь на локальных курсовых максимумах доллара. Об этот свидетельствуют курсовые хроники межбанка, где наблюдаются периоды относительной стабильности, и констатация заметного роста ликвидности торгов непосредственными их участниками.В-четвертых, подобной тактики придерживались и профильные департаменты коммбанков, накопившие СКВ на своих позициях в расчете на стартовавшую накануне спекуляцию долларом на межбанке.Впечатлившиеся «зеленым» ралли межбанка, клиенты наличного рынка своим спросом также вызвали подорожание наличного «американца».На ближайших торгах валютного межбанка мы предполагаем сохранение «бычьего» тренда «американца». «Убаюкивающие» комментарии иных аналитиков и банкиров и намеченных на финиш месяца объемных фискальных платежах не выдерживают критики – пакет из семи второстепенных по обороту платежей вряд ли сумеет обеспечить терминацию восходящего тренда рынка безналичного доллара, который именно в это время катализируется сохранением расширенного уровня гривневой ликвидности, активизацией покупок СКВ импортерами и пресловутым «пятничным синдромом».К тому же новая неделя ознаменуется стартом нового месяца, а вместе с ним и очередным сезоном репатриации дивидендов нерезидентами.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

