Итоги: Мировой фондовый рынок 27.09.18

Фондовые индексы США в среду закрылись со снижением после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, и указала на намерение еще раз ужесточить свою политику в декабре.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 106,93 пункта, или 0,4%, до 26 385,28 пункта.
Индекс S&P500 снизился на 9,59 пункта, или 0,3%, до 2 905,97 пункта.
Компонентный индекс Nasdaq потерял 17,11 пункта, или 0,2%, до 7 990,37 пункта.
Помимо новостей по ФРС, проблемы, связанные с торговлей, остались на вершине списка опасений инвесторов. В то время как Уолл-стрит неоднократно игнорировала угрозу растущей напряженности в тарифах, уделяя особое внимание сильным экономическим данным и корпоративным показателям, торговые колебания привели к кратковременной волатильности на опасениях, что ситуация может выйти из-под контроля.
Пауэлл сказал, что, хотя напряженные торговые отношения находятся на контроле центрального банка, они еще не поднялись до уровня, вызывающего серьезную озабоченность у ФРС.
Ранее на этой неделе китайские официальные лица ответили президенту США Трампу, обвинив его в том, что он продвигает свою политику «Америка в первую очередь» за счет международных отношений. Комментарии пришли по мере того, как вступил в силу последний обмен тарифными ударами - 10% -ный тариф на китайские товары стоимостью $200 млрд., на который был дан ответ Китаем тарифами на $60 млрд. на американские товары.
«Ключевым выводом сегодняшнего заседания является то, что комитет настроен на сохранение нынешнего курса политики в течение следующих нескольких кварталов. ФРС, скорее всего, будет повышать процентные ставки на 25 базисных пунктов каждый квартал до следующего лета, когда целевой показатель достигнет нейтрального уровня», - сказал Эрик Виноград, старший экономист AllianceBernstein.
Инвесторы обратили внимание на выступление главы регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам заседания. По его словам, торговые войны США могут повредить ситуации на биржевых площадках и доверию инвесторов, но эффект пока не виден.
Кроме того, в среду стало известно, что продажи новых домов в стране в августе выросли на 3,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля - до 629 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя до 630 тысяч.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,40%, до 26 385,28 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,33%, до 2 905,97 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,21%, до 7 990,37 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в среду умеренно вырос.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30%, после роста на 0,5% во вторник.
Пара евро-доллар снизилась на 0,1%, пара фунт-доллар остается близко к уровню закрытия вторника.
Участники рынка ожидали завершения в США заседания FOMC по денежной политике, ожидается, что будет третье повышение процентной ставки по федеральным фондам в этом году. Также будет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Решение ФРС может повлиять на внешнюю торговлю Европы.
Также ожидается представление проекта бюджета в Италии. Если бюджет не будет соответствовать правилам ЕС по дефициту, некоторые опасаются, что это может привести к противоречиям между правительством Италии и Брюсселем. Кроме этого, могут быть противоречия внутри правящей коалиции в Италии.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30%, после роста на 0,5% во вторник.
Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,05% и составил 7 511,48 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,09% до 12 385,89 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,61% — на отметке 5 512,73 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов 26-го закрылись снижением котировок. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,69% - до 2427,29 пункта, а РТС - на 0,71%, до 1160,78 пункта.
Курс доллара и евро к рублю практически не изменились по отношению к предыдущим торгам. Курс доллара составил 65,87 RUB/USD по состоянию на 19.00 Киева, а курс евро - 77,45 RUB/EUR, уменьшившись на 0,1%.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,4% - до $81,52 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 0,05%, Московской биржи — на 0,48%. Обыкновенные акции «Газпрома» просели в цене на 0,71%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 1,22%, «АЛРОСы» — на 0,1%.
Российский рынок акций в среду корректируется, но снижение сейчас не выглядит чрезмерным или избыточно эмоциональным. Скорее всего, инвесторы просто устали покупать, к тому же все известные к этому моменту «бычьи» драйверы уже оказались отыграны и учтены в ценах. По оценкам российских аналитиков, индекс Мосбиржи формирует в последние дни «боковик» с границами 2 415—2 450 пунктов, его границы вполне достаточны для того, чтобы удержать рублевый индикатор в спокойствии, пока не появятся основания для новых движений.
Индекс РТС снижается более заметно и стремится к поддержке на 1 160 пунктах. Если уровень будет пробит, «медведи» нацелятся на область 1 150 пунктов. Понятно, что рынок РФ изрядно перекуплен и нуждается как минимум в техническом откате для того, чтобы позже вернуться к конструктивным колебаниям.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 26 сентября понизился на 0,95 пункта или на 0,16% до уровня 537,33 пунктов.
Объем торгов за день составил 838,6 млн. грн., акциями наторговали 2,79 млн. грн.
Как сообщалось, во вторник 25 сентября ПФТС-индекс понизился на 0,57 пункта или на 0,11% до уровня 538,28 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 222,27 пунктов или на 70,55% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржи Китая в среду демонстрируют уверенную положительную динамику, поддерживая оптимизм и на остальных основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ослабления опасений относительно негативного влияния торгового конфликта США и КНР на экономику последней.
По состоянию на 07.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% - до 2816,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1448,16 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index повышается на 1,62%, до 27945,33 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 0,13%, до 23971,2 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,13%, до 6193,7 пункта.
Торги в Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.
Оптимизм на рынках Китая в среду связан с надеждами инвесторов на то, что Пекин предпримет меры для поддержки национальной экономики, которые помогут сгладить негативный эффект от американских импортных пошлин на китайские товары. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины США и Китая, а перспективы возобновления торговых переговоров между странами остаются неясными.
Помимо торговой темы мировые финансовые рынки ждут в среду решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике.
Аналитики прогнозируют, что регулятор по итогам очередного двухдневного заседания повысит базовую ставку в третий раз в текущем году, теперь до отметки 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%.
Рынки внимательно будут смотреть, укажет ли ФРС на то, что цикл ужесточения денежной политики подходит к концу. ФРС может не сделать этого сегодня, но я ожидаю, что рынки скоро начнут отыгрывать этот сценарий.
Во-вторых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду выросли, позитивное влияние на рынок Китая оказали новости индексного провайдера MSCI Inc.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,1%, в том числе за счет повышения котировок акций энергетических компаний.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,39%.
Меж тем значение Topix снизилось на 0,04% после семидневного ралли, поскольку более 1 тыс. компаний закрыли реестры акционеров для выплаты дивидендов. В их число входят Daito Trust Construction (-3,1%) и Japan Post (-1,5%).
Китайский индекс Shanghai Composite за день подскочил на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,15%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в среду поднялся на 0,1%.
При этом выросла капитализация нефтепроизводителей, в том числе Oil Search - на 2,3%, Woodside Petroleum - на 1,5%.
В Южной Корее продолжаются праздники, в связи с чем биржи страны закрыты третий день. Они возобновят работу в четверг.
На рынке Японии подешевели акции автопроизводителей после того, как днем ранее германский концерн BMW ухудшил прогноз годовой прибыли, объяснив это негативными последствиями торговых споров. В результате бумаги Nissan Motor снизились в цене на 4,1%, Mazda Motor - на 1,4%.
Котировки бумаг банков также опустились, включая Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial - на 0,6%.
MSCI сообщил об успешном включении китайских акций класса «А» в свои индексы и положительных отзывах от участников рынка. Это позволяет компании начать консультации относительно возможности увеличения доли этих бумаг с нынешних 5% до 20% в два этапа (на 7,5% в мае и августе следующего года).
Сбор предложений продлится до 15 февраля 2019 года, сообщается в пресс-релизе MSCI. Решение планируется объявить до 28 февраля. Консультации могут не привести к изменениям в индексах.
Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга повысился на 0,7%.
Акции нефтяной компании CNOOC подскочили в цене на 4,4% вслед за подъемом стоимости нефти.
Также увеличилась рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира: BHP Billiton Ltd. - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,2%, South32 - на 0,5%.
При этом снизилась цена австралийских банков «большой четверки»: Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%, National Australia Bank - на 0,5%, Australia & New Zealand Banking - на 0,9% и Macquarie - на 0,6%.
Индекс ПФТС в среду сохранил отрицательную динамику: индикатор просел на 0,16% - до 537,33 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 838,6 млн. грн., в том числе акциями - 2,79 млн. грн.
Среди индексных бумаг подешевели бумаги Укрнафты (-1,35%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).
Выросли в цене акции Донбассэнерго (+5,47%) и Центрэнерго (+2,41%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» в среду повысился на 0,26% - до 1638,46 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine показал нулевую динамику (текущий уровень 430,05 пункта) при объеме торгов 1,4 млн. злотых (10,7 млн. грн.).
В «индексной корзине» дорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+4,2%), «Овостара» (+0,99%) и «Кернела» (+0,41%).
С отрицательной динамикой торговались акции «Агротона» (-3,04%) и «Астарты» (-0,33%).
К полудню среды, 27 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первое основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг, поддерживая негативную динамику на биржах США в предыдущий день торгов.
По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% - до 2795,79 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1438,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,5%, до 27676,4 пункта.
Японский Nikkei 225 опускался на 0,7%, до 23864,53 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,1%, до 6185,4 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,35%, до 2347,46 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы США по итогам среды снизились в пределах 0,3-0,4% на фоне решения FOMC Федрезерва повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2-2,25% годовых. Это решение совпало с прогнозами аналитиков.
Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре, то есть в текущем году предполагается еще одно повышение.
При этом ФРС в своем сообщении отказалась от обозначения своей монетарной политики как «стимулирующей».
«ФРС, похоже, все больше убеждается в необходимости продолжать повышать ставку выше нейтрального уровня. Я не вижу причин замедлять темпы повышения ставки, пока уровень безработицы продолжает падать», - таково мнение стратега Nomura Securities Томоаки Сисидо.
В то же время рынки обратили внимание на новости в области торговли. Так, по итогам переговоров президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать обсуждение двустороннего торгового соглашения, как только будут завершены необходимые для этого процедуры в каждой из их стран.
Также определенное влияние на настроения инвесторов оказывает решение индексного провайдера FTSE Russell с июня 2019 года начать включать акции китайских компаний в свои индексы. Решение компании принято на фоне того, что китайские власти предприняли существенные меры для улучшения доступа иностранных инвесторов к своему рынку.
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