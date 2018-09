Итоги: Мировой фондовый рынок 27.09.18

Во-первых, биржи Китая в среду демонстрируют уверенную положительную динамику, поддерживая оптимизм и на остальных основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ослабления опасений относительно негативного влияния торгового конфликта США и КНР на экономику последней.



По состоянию на 07.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% - до 2816,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1448,16 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index повышается на 1,62%, до 27945,33 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 0,13%, до 23971,2 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,13%, до 6193,7 пункта.



Торги в Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.



Оптимизм на рынках Китая в среду связан с надеждами инвесторов на то, что Пекин предпримет меры для поддержки национальной экономики, которые помогут сгладить негативный эффект от американских импортных пошлин на китайские товары. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины США и Китая, а перспективы возобновления торговых переговоров между странами остаются неясными.



Помимо торговой темы мировые финансовые рынки ждут в среду решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике.



Аналитики прогнозируют, что регулятор по итогам очередного двухдневного заседания повысит базовую ставку в третий раз в текущем году, теперь до отметки 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%.



Рынки внимательно будут смотреть, укажет ли ФРС на то, что цикл ужесточения денежной политики подходит к концу. ФРС может не сделать этого сегодня, но я ожидаю, что рынки скоро начнут отыгрывать этот сценарий.



Во-вторых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду выросли, позитивное влияние на рынок Китая оказали новости индексного провайдера MSCI Inc.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,1%, в том числе за счет повышения котировок акций энергетических компаний.



Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,39%.



Меж тем значение Topix снизилось на 0,04% после семидневного ралли, поскольку более 1 тыс. компаний закрыли реестры акционеров для выплаты дивидендов. В их число входят Daito Trust Construction (-3,1%) и Japan Post (-1,5%).



Китайский индекс Shanghai Composite за день подскочил на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,15%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в среду поднялся на 0,1%.

При этом выросла капитализация нефтепроизводителей, в том числе Oil Search - на 2,3%, Woodside Petroleum - на 1,5%.



В Южной Корее продолжаются праздники, в связи с чем биржи страны закрыты третий день. Они возобновят работу в четверг.



На рынке Японии подешевели акции автопроизводителей после того, как днем ранее германский концерн BMW ухудшил прогноз годовой прибыли, объяснив это негативными последствиями торговых споров. В результате бумаги Nissan Motor снизились в цене на 4,1%, Mazda Motor - на 1,4%.

Котировки бумаг банков также опустились, включая Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial - на 0,6%.



MSCI сообщил об успешном включении китайских акций класса «А» в свои индексы и положительных отзывах от участников рынка. Это позволяет компании начать консультации относительно возможности увеличения доли этих бумаг с нынешних 5% до 20% в два этапа (на 7,5% в мае и августе следующего года).



Сбор предложений продлится до 15 февраля 2019 года, сообщается в пресс-релизе MSCI. Решение планируется объявить до 28 февраля. Консультации могут не привести к изменениям в индексах.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга повысился на 0,7%.

Акции нефтяной компании CNOOC подскочили в цене на 4,4% вслед за подъемом стоимости нефти.



Также увеличилась рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира: BHP Billiton Ltd. - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,2%, South32 - на 0,5%.



При этом снизилась цена австралийских банков «большой четверки»: Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%, National Australia Bank - на 0,5%, Australia & New Zealand Banking - на 0,9% и Macquarie - на 0,6%.