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фондовый рынок 27.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.09.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 27 вер, 2018 12:43 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.09.18 США



Фондовые индексы США в среду закрылись со снижением после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, и указала на намерение еще раз ужесточить свою политику в декабре.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 106,93 пункта, или 0,4%, до 26 385,28 пункта.



Индекс S&P500 снизился на 9,59 пункта, или 0,3%, до 2 905,97 пункта.

Компонентный индекс Nasdaq потерял 17,11 пункта, или 0,2%, до 7 990,37 пункта.



Помимо новостей по ФРС, проблемы, связанные с торговлей, остались на вершине списка опасений инвесторов. В то время как Уолл-стрит неоднократно игнорировала угрозу растущей напряженности в тарифах, уделяя особое внимание сильным экономическим данным и корпоративным показателям, торговые колебания привели к кратковременной волатильности на опасениях, что ситуация может выйти из-под контроля.



Пауэлл сказал, что, хотя напряженные торговые отношения находятся на контроле центрального банка, они еще не поднялись до уровня, вызывающего серьезную озабоченность у ФРС.



Ранее на этой неделе китайские официальные лица ответили президенту США Трампу, обвинив его в том, что он продвигает свою политику «Америка в первую очередь» за счет международных отношений. Комментарии пришли по мере того, как вступил в силу последний обмен тарифными ударами - 10% -ный тариф на китайские товары стоимостью $200 млрд., на который был дан ответ Китаем тарифами на $60 млрд. на американские товары.



«Ключевым выводом сегодняшнего заседания является то, что комитет настроен на сохранение нынешнего курса политики в течение следующих нескольких кварталов. ФРС, скорее всего, будет повышать процентные ставки на 25 базисных пунктов каждый квартал до следующего лета, когда целевой показатель достигнет нейтрального уровня», - сказал Эрик Виноград, старший экономист AllianceBernstein.



Инвесторы обратили внимание на выступление главы регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам заседания. По его словам, торговые войны США могут повредить ситуации на биржевых площадках и доверию инвесторов, но эффект пока не виден.

Кроме того, в среду стало известно, что продажи новых домов в стране в августе выросли на 3,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля - до 629 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя до 630 тысяч.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,40%, до 26 385,28 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,33%, до 2 905,97 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,21%, до 7 990,37 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду умеренно вырос.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30%, после роста на 0,5% во вторник.



Пара евро-доллар снизилась на 0,1%, пара фунт-доллар остается близко к уровню закрытия вторника.



Участники рынка ожидали завершения в США заседания FOMC по денежной политике, ожидается, что будет третье повышение процентной ставки по федеральным фондам в этом году. Также будет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Решение ФРС может повлиять на внешнюю торговлю Европы.



Также ожидается представление проекта бюджета в Италии. Если бюджет не будет соответствовать правилам ЕС по дефициту, некоторые опасаются, что это может привести к противоречиям между правительством Италии и Брюсселем. Кроме этого, могут быть противоречия внутри правящей коалиции в Италии.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30%, после роста на 0,5% во вторник.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,05% и составил 7 511,48 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,09% до 12 385,89 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,61% — на отметке 5 512,73 пункта.













Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов 26-го закрылись снижением котировок. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,69% - до 2427,29 пункта, а РТС - на 0,71%, до 1160,78 пункта.



Курс доллара и евро к рублю практически не изменились по отношению к предыдущим торгам. Курс доллара составил 65,87 RUB/USD по состоянию на 19.00 Киева, а курс евро - 77,45 RUB/EUR, уменьшившись на 0,1%.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,4% - до $81,52 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,05%, Московской биржи — на 0,48%. Обыкновенные акции «Газпрома» просели в цене на 0,71%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 1,22%, «АЛРОСы» — на 0,1%.



Российский рынок акций в среду корректируется, но снижение сейчас не выглядит чрезмерным или избыточно эмоциональным. Скорее всего, инвесторы просто устали покупать, к тому же все известные к этому моменту «бычьи» драйверы уже оказались отыграны и учтены в ценах. По оценкам российских аналитиков, индекс Мосбиржи формирует в последние дни «боковик» с границами 2 415—2 450 пунктов, его границы вполне достаточны для того, чтобы удержать рублевый индикатор в спокойствии, пока не появятся основания для новых движений.



Индекс РТС снижается более заметно и стремится к поддержке на 1 160 пунктах. Если уровень будет пробит, «медведи» нацелятся на область 1 150 пунктов. Понятно, что рынок РФ изрядно перекуплен и нуждается как минимум в техническом откате для того, чтобы позже вернуться к конструктивным колебаниям.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 26 сентября понизился на 0,95 пункта или на 0,16% до уровня 537,33 пунктов.



Объем торгов за день составил 838,6 млн. грн., акциями наторговали 2,79 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 25 сентября ПФТС-индекс понизился на 0,57 пункта или на 0,11% до уровня 538,28 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 222,27 пунктов или на 70,55% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, биржи Китая в среду демонстрируют уверенную положительную динамику, поддерживая оптимизм и на остальных основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ослабления опасений относительно негативного влияния торгового конфликта США и КНР на экономику последней.



По состоянию на 07.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% - до 2816,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1448,16 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index повышается на 1,62%, до 27945,33 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 0,13%, до 23971,2 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,13%, до 6193,7 пункта.



Торги в Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.



Оптимизм на рынках Китая в среду связан с надеждами инвесторов на то, что Пекин предпримет меры для поддержки национальной экономики, которые помогут сгладить негативный эффект от американских импортных пошлин на китайские товары. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины США и Китая, а перспективы возобновления торговых переговоров между странами остаются неясными.



Помимо торговой темы мировые финансовые рынки ждут в среду решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике.



Аналитики прогнозируют, что регулятор по итогам очередного двухдневного заседания повысит базовую ставку в третий раз в текущем году, теперь до отметки 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%.



Рынки внимательно будут смотреть, укажет ли ФРС на то, что цикл ужесточения денежной политики подходит к концу. ФРС может не сделать этого сегодня, но я ожидаю, что рынки скоро начнут отыгрывать этот сценарий.



Во-вторых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду выросли, позитивное влияние на рынок Китая оказали новости индексного провайдера MSCI Inc.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,1%, в том числе за счет повышения котировок акций энергетических компаний.



Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,39%.



Меж тем значение Topix снизилось на 0,04% после семидневного ралли, поскольку более 1 тыс. компаний закрыли реестры акционеров для выплаты дивидендов. В их число входят Daito Trust Construction (-3,1%) и Japan Post (-1,5%).



Китайский индекс Shanghai Composite за день подскочил на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,15%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 в среду поднялся на 0,1%.

При этом выросла капитализация нефтепроизводителей, в том числе Oil Search - на 2,3%, Woodside Petroleum - на 1,5%.



В Южной Корее продолжаются праздники, в связи с чем биржи страны закрыты третий день. Они возобновят работу в четверг.



На рынке Японии подешевели акции автопроизводителей после того, как днем ранее германский концерн BMW ухудшил прогноз годовой прибыли, объяснив это негативными последствиями торговых споров. В результате бумаги Nissan Motor снизились в цене на 4,1%, Mazda Motor - на 1,4%.

Котировки бумаг банков также опустились, включая Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial - на 0,6%.



MSCI сообщил об успешном включении китайских акций класса «А» в свои индексы и положительных отзывах от участников рынка. Это позволяет компании начать консультации относительно возможности увеличения доли этих бумаг с нынешних 5% до 20% в два этапа (на 7,5% в мае и августе следующего года).



Сбор предложений продлится до 15 февраля 2019 года, сообщается в пресс-релизе MSCI. Решение планируется объявить до 28 февраля. Консультации могут не привести к изменениям в индексах.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга повысился на 0,7%.

Акции нефтяной компании CNOOC подскочили в цене на 4,4% вслед за подъемом стоимости нефти.



Также увеличилась рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира: BHP Billiton Ltd. - на 1,2%, Rio Tinto - на 1,2%, South32 - на 0,5%.



При этом снизилась цена австралийских банков «большой четверки»: Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%, National Australia Bank - на 0,5%, Australia & New Zealand Banking - на 0,9% и Macquarie - на 0,6%.



Индекс ПФТС в среду сохранил отрицательную динамику: индикатор просел на 0,16% - до 537,33 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 838,6 млн. грн., в том числе акциями - 2,79 млн. грн.



Среди индексных бумаг подешевели бумаги Укрнафты (-1,35%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).

Выросли в цене акции Донбассэнерго (+5,47%) и Центрэнерго (+2,41%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в среду повысился на 0,26% - до 1638,46 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine показал нулевую динамику (текущий уровень 430,05 пункта) при объеме торгов 1,4 млн. злотых (10,7 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали бумаги агрохолдинга ИМК (+4,2%), «Овостара» (+0,99%) и «Кернела» (+0,41%).

С отрицательной динамикой торговались акции «Агротона» (-3,04%) и «Астарты» (-0,33%).



К полудню среды, 27 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первое основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг, поддерживая негативную динамику на биржах США в предыдущий день торгов.



По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% - до 2795,79 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1438,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,5%, до 27676,4 пункта.



Японский Nikkei 225 опускался на 0,7%, до 23864,53 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,1%, до 6185,4 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,35%, до 2347,46 пункта.



Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы США по итогам среды снизились в пределах 0,3-0,4% на фоне решения FOMC Федрезерва повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2-2,25% годовых. Это решение совпало с прогнозами аналитиков.

Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре, то есть в текущем году предполагается еще одно повышение.



При этом ФРС в своем сообщении отказалась от обозначения своей монетарной политики как «стимулирующей».



«ФРС, похоже, все больше убеждается в необходимости продолжать повышать ставку выше нейтрального уровня. Я не вижу причин замедлять темпы повышения ставки, пока уровень безработицы продолжает падать», - таково мнение стратега Nomura Securities Томоаки Сисидо.



В то же время рынки обратили внимание на новости в области торговли. Так, по итогам переговоров президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать обсуждение двустороннего торгового соглашения, как только будут завершены необходимые для этого процедуры в каждой из их стран.



Также определенное влияние на настроения инвесторов оказывает решение индексного провайдера FTSE Russell с июня 2019 года начать включать акции китайских компаний в свои индексы. Решение компании принято на фоне того, что китайские власти предприняли существенные меры для улучшения доступа иностранных инвесторов к своему рынку.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовые индексы США в среду закрылись со снижением после того, как Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, и указала на намерение еще раз ужесточить свою политику в декабре.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 106,93 пункта, или 0,4%, до 26 385,28 пункта.Индекс S&P500 снизился на 9,59 пункта, или 0,3%, до 2 905,97 пункта.Компонентный индекс Nasdaq потерял 17,11 пункта, или 0,2%, до 7 990,37 пункта.Помимо новостей по ФРС, проблемы, связанные с торговлей, остались на вершине списка опасений инвесторов. В то время как Уолл-стрит неоднократно игнорировала угрозу растущей напряженности в тарифах, уделяя особое внимание сильным экономическим данным и корпоративным показателям, торговые колебания привели к кратковременной волатильности на опасениях, что ситуация может выйти из-под контроля.Пауэлл сказал, что, хотя напряженные торговые отношения находятся на контроле центрального банка, они еще не поднялись до уровня, вызывающего серьезную озабоченность у ФРС.Ранее на этой неделе китайские официальные лица ответили президенту США Трампу, обвинив его в том, что он продвигает свою политику «Америка в первую очередь» за счет международных отношений. Комментарии пришли по мере того, как вступил в силу последний обмен тарифными ударами - 10% -ный тариф на китайские товары стоимостью $200 млрд., на который был дан ответ Китаем тарифами на $60 млрд. на американские товары.«Ключевым выводом сегодняшнего заседания является то, что комитет настроен на сохранение нынешнего курса политики в течение следующих нескольких кварталов. ФРС, скорее всего, будет повышать процентные ставки на 25 базисных пунктов каждый квартал до следующего лета, когда целевой показатель достигнет нейтрального уровня», - сказал Эрик Виноград, старший экономист AllianceBernstein.Инвесторы обратили внимание на выступление главы регулятора Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам заседания. По его словам, торговые войны США могут повредить ситуации на биржевых площадках и доверию инвесторов, но эффект пока не виден.Кроме того, в среду стало известно, что продажи новых домов в стране в августе выросли на 3,5% по сравнению с пересмотренным показателем июля - до 629 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя до 630 тысяч.Европейский фондовый рынок в среду умеренно вырос.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30%, после роста на 0,5% во вторник.Пара евро-доллар снизилась на 0,1%, пара фунт-доллар остается близко к уровню закрытия вторника.Участники рынка ожидали завершения в США заседания FOMC по денежной политике, ожидается, что будет третье повышение процентной ставки по федеральным фондам в этом году. Также будет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.Решение ФРС может повлиять на внешнюю торговлю Европы.Также ожидается представление проекта бюджета в Италии. Если бюджет не будет соответствовать правилам ЕС по дефициту, некоторые опасаются, что это может привести к противоречиям между правительством Италии и Брюсселем. Кроме этого, могут быть противоречия внутри правящей коалиции в Италии.Курс доллара и евро к рублю практически не изменились по отношению к предыдущим торгам. Курс доллара составил 65,87 RUB/USD по состоянию на 19.00 Киева, а курс евро - 77,45 RUB/EUR, уменьшившись на 0,1%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,4% - до $81,52 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,05%, Московской биржи — на 0,48%. Обыкновенные акции «Газпрома» просели в цене на 0,71%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 1,22%, «АЛРОСы» — на 0,1%.Российский рынок акций в среду корректируется, но снижение сейчас не выглядит чрезмерным или избыточно эмоциональным. Скорее всего, инвесторы просто устали покупать, к тому же все известные к этому моменту «бычьи» драйверы уже оказались отыграны и учтены в ценах. По оценкам российских аналитиков, индекс Мосбиржи формирует в последние дни «боковик» с границами 2 415—2 450 пунктов, его границы вполне достаточны для того, чтобы удержать рублевый индикатор в спокойствии, пока не появятся основания для новых движений.Индекс РТС снижается более заметно и стремится к поддержке на 1 160 пунктах. Если уровень будет пробит, «медведи» нацелятся на область 1 150 пунктов. Понятно, что рынок РФ изрядно перекуплен и нуждается как минимум в техническом откате для того, чтобы позже вернуться к конструктивным колебаниям.Как сообщалось, во вторник 25 сентября ПФТС-индекс понизился на 0,57 пункта или на 0,11% до уровня 538,28 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 222,27 пунктов или на 70,55% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 сентября, сессия в ПФТС.К полудню среды, 27 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67237 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4240 раз. Подякували: 7765 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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