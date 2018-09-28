Итоги: Прогнозы 28.09.18

Министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП во втором квартале на уровне 4,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют обнародованные в четверг окончательные данные.
Аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%. Нынешние темпы экономического подъема являются максимальными с третьего квартала 2014 года.
В первом квартале текущего года американский ВВП вырос на 2,2%.
Оценка роста потребительских расходов, на долю которых приходится 70% ВВП США, была также оставлена без изменения - 3,8%.
Между тем рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции, был пересмотрен до 2,1% с 2%, сообщил Минторг. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые не ожидали изменений.
Объем импорта в США в апреле-июне снизился на 0,6%, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,6%.
При этом экспорт увеличился на 9,3%, а не на 9,1%.
Валовой объем частных инвестиций упал на 0,5% против ранее объявленного подъема на 0,4%.
Доналоговые прибыли компаний во втором квартале выросли на 3% в поквартальном и на 7,3% в годовом выражении (ранее соответственно 3,3% и 7,7%).
Объем капиталовложений американских компаний, без учета сферы жилищного строительства, в апреле-июне вырос на 8,7% в годовом выражении (предварительные данные - 8,5%), инвестиции в оборудование повысились на 4,6% (4,4%).
Рост государственных расходов в минувшем квартале составлял 2,5% в пересчете на годовые темпы (предварительные данные - 2,3%).
Минторг планирует опубликовать первую из трех оценку изменения ВВП США в III квартале 26 октября.
Минфин РФ пригрозил урезать социальные расходы из-за санкций США.
Ужесточение санкций США с запретом на инвестиции в российский госдолг ударит по федеральному бюджету и возможностям правительства финансировать социальные расходы.
Об этом в интервью Reuters заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
По его словам, санкционный законопроект, который находится на рассмотрении конгресса и требует ограничить кредитование правительства РФ и операции с госбанками, обернется негативными последствиями для населения, что снижает шансы на его принятие.
«Наши заокеанские коллеги несколько раз повторяли, что санкции не должны быть направлены против российских граждан», - объяснил Вышковский.
Меж тем «Ограничения на государственный долг будут означать ограничения для федерального бюджета финансировать, в том числе, и социальные расходы», - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что «если худший сценарий все же реализуется, это, по всей вероятности, будет означать, что мы не сможем осуществлять заимствования в долларах США, не будем иметь в числе участников наших аукционов ОФЗ многих иностранных инвесторов».
Цены бумаг упадут, доходности вырастут, а база инвесторов сузится, но «катастрофы точно не произойдет», заверил Вышковский: кредитовать правительство будут российские банки, в крайнем случае, «с целью сбить панические настроения» к спасению рынка подключат печатный станок ЦБ.
Регулятор, по словам Вышковского, может в течение короткого срока выкупать бумаги на рынке. «Это невозможно делать постоянно в целях выполнения программы заимствований, что означало бы, по сути, прямое финансирование бюджета за счет ЦБ - денежной эмиссии», - добавил он.
С апреля, по данным регулятора, нерезиденты вывели из российского госдолга более 600 млрд. рублей, а их доля на рынке с 34% весной опустилась до 25%. Новых продаж, скорее всего, не будет - на этом уровне показатель останется до прояснения вопроса с санкциями, сказал Вышковский.
Хотя Минфин демонстрирует оптимизм, ситуация на рынке значительно хуже, чем ожидали власти, указывают аналитики Райффайзенбанка.
Так, в ноябре ЦБ заявлял, что в случае санкций «серьезных негативных последствий не будет», а доходность госбумаг вырастет лишь на 30-40 базисных пунктов.
На деле же одной угрозы санкций было достаточно, чтобы взвинтить стоимость займов на 130-210 б.п. и обвалить цены долгосрочных ОФЗ до минимумов с 2016 года.
Надежды на российские банки также не оправдались: системно значимые кредитные организации за первое полугодие вывели из ОФЗ 14 млрд. рублей, а прочие - 102 млрд.
К спасению рынка подключили пенсионные накопления россиян, отмечают в Райффайзенбанке: так, НПФ Сбербанка нарастили вложения на 337,7 млрд. рублей за II квартал.
Увлечение долларом в ущерб нацвалюте, особенно ярко проявившееся накануне, сыграло с его адептами невинную шутку на пятничной сессии межбанка. Нехватка гривни заставила держателей СКВ расставаться с долларом ради гривни, необходимой для уплаты семи видов налогов. Признаться, мы не ожидали с одной стороны, что «второстепенные» на первый взгляд налоги вызовут столь заметную потребность в нацвалюте, с другой, удивила 2глубина погружения» участников межбанка в американскую валюту.
Так или иначе, продажи доллара на межбанке спровоцировали его коррекцию, которая повлекла за собой откат наличного «американца».
Сезонность пятничного проявления «гривнепатриотизма» очевидна. Уплатив налоги, игроки, помня о текущей валютной «стратегии» финансовых властей Украины, исчерпывающейся подконтрольной регулятору «ползучей» девальвацией нацвалюты, постараются оперативно вернуться в доллар, перспективы которого «в степях Украины» и, собственно, на мировом рынке forex весьма оптимистичны.
Восходящий тренд «американца» на нашем валютном рынке будут поддерживать старт нового месяца и близкое начало очередного сезона репатриации дивидендов «варягами».
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