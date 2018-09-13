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Білл Гейтс витратив понад
$170 млн на купівлю землі

Білл Гейтс витратив понад $170 млн на купівлю землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:06

Білл Гейтс витратив понад $170 млн на купівлю землі

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Microsoft Білл Гейтс витратив 171 мільйон доларів на придбання сільськогосподарських земель у США. Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Білл Гейтс витратив понад $170 млн на купівлю землі.
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Что не говорите, а Гейтс вызывает уважение.. как и Цук...
При таких богатствах вести себя столь скромно не каждому дано.
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Скромный американский фермер
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:48

Re: Білл Гейтс витратив понад $170 млн на купівлю землі

Пусть лучше нас с потрохами купит и наведет порядок))))
Все с собой не заберешь, а там не только внукам хватит.
p_a_l
 
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