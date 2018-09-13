Засновник Microsoft Білл Гейтс витратив 171 мільйон доларів на придбання сільськогосподарських земель у США. Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Білл Гейтс витратив понад $170 млн на купівлю землі.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 10:06
Білл Гейтс витратив понад $170 млн на купівлю землі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Білл Гейтс витратив понад $170 млн на купівлю землі.
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:06
Что не говорите, а Гейтс вызывает уважение.. как и Цук...
При таких богатствах вести себя столь скромно не каждому дано.
Додано: Пон 01 жов, 2018 10:48
Re: Білл Гейтс витратив понад $170 млн на купівлю землі
Пусть лучше нас с потрохами купит и наведет порядок))))
Все с собой не заберешь, а там не только внукам хватит.
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