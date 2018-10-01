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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 01 жов, 2018 12:33 Итоги: Прогнозы 01.10.18



Личные расходы потребителей в США в августе выросли на 0,3% м/м - минимальный рост с февраля. Личные доходы в августе увеличились на 0,3%. Экономисты прогнозировали увеличение личных доходов в США в августе на 0,4%, а расходов на 0,3%. Расходы потребителей в июне и июле увеличивались на 0,4% - высокий показатель.



Индекс цен расходов на личное потребление, индикатор инфляции для Федрезерва США, в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем и на 2,2% г/г.



Относительно июля, рост за год составил 2%, при прогнозе 1,9%.



Целевой уровень инфляции составляет 2%, и ФРС осуществляет повышение процентных ставок для того, чтобы предотвратить перегрев экономики.



На этой неделе ФРС США повысила целевого диапазона процентных ставок на четверть процентного пункта, до 2%-2,25%, планируя еще одно повышение до конца 2018 года на 0,25%. В 2019 году будет, по крайней мере, три повышения ставки и один раз в 2020 году.



Индекс потребительских цен в еврозоне оказался выше целевого уровня в сентябре.



Индекс потребительских цен в еврозоне оказался выше целевого уровня, но при этом тепы повышения базовой инфляции оказались ниже прогнозов - для ЕЦБ это повод не спешить со сворачиванием мер стимулирования.



Предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре вырос на 2,1% относительно того же периода год назад после годового роста на 2,0% в августе.



Инфляции усилилась в сентябре за счет повышения цен на энергоносители (+9,5% г/г) после роста на 9,2% в августе.



Базовая инфляция - без учета цен на энергоносители и продукты питания - в сентябре замедлилась до 0,9% г/г против 1% в августе, показатель в сентябре 2017 года был 1,1%.



ЕЦБ, Прат: Низкие процентные ставки могут привести к накоплению рисков на рынках.



Сохранение процентных ставок на рекордно низком уровне долгое время может привести к накоплению рисков на рынках, сказал главный экономист Евроцентробанка Петер Прат, отметив, что он не призывает к немедленному изменению политики регулятора.



Еврозона по-прежнему нуждается в «значительных стимулах», сказал он в ходе выступления в Лондоне, добавив, что явных рисков пока не наблюдается. Однако регуляторы должны понимать, что ситуация может измениться.



«В нынешних условиях и на текущей фазе цикла монетарной политики важно понимать, что сохранение ставок на низком уровне продолжительное время может впоследствии создать угрозу для финансовой стабильности», - сказал Прат.



Предупреждения об опасности со стороны низких ставок в прошлом озвучивали и члены Совета управляющих ЕЦБ из числа «ястребов». Глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот высказался на эту тему не далее как на этой же неделе.



Производство в Китае в сентябре замедлилось.



Сентябрьский официальный индекс деловой активности в Китае для производства замедлился до 50,8 с 51,3 в августе. Это самое слабое значение с февраля, а также ниже консенсус-прогноза экономистов 51,2.



Снижение может отражать давление торговой войны с США и внутренний экономический спад. Показатели экспорта сократились до 48,0, что является самым низким с 2016 года.



Аналогичный частный индекс от Caixin показала снижение производства до 50,0 по сравнению с 50,6 ранее. Это самый низкий показатель с мая 2017 года.

В непроизводственном секторе индекс PMI поднялся до 54,9 с 54,0, превысив августовский уровень в 54,2 пункта. Это лучшее значение с июня.



Нерезиденты распродают российские акции пять недель подряд.



Российский фондовый рынок продолжает терять зарубежных инвесторов, несмотря на отсрочку санкций США и стабилизацию рубля, который подорожал на 7% за три недели.

Рост рынка до исторических максимумов по индексу МосБиржи и абсолютные рекорды в котировках нефтяных экспортеров нерезиденты используют, чтобы избавиться от бумаг российских компаний.

Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированные на акции РФ, (VanEck Vectors Russia ETF) на минувшей неделе зафиксировал отток клиентских средств еще на $10,54 млн.

С начала сентября инвесторы вывели из фонда, портфель которого практически копирует индекс РТС, $97 млн., следует из данных etf.com.



Одновременно резко ускорился отток из фонда Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, покупающего российские акции с тройным плечом. Начиная с 18 сентября деньги уходят из фонда ежедневно - за две недели клиенты забрали $42,6 млн., вынудив фонд распродавать бумаги на МосБирже.

Судя по статистике, из фонда ушли крупные инвесторы, сделавшие ставку на российский рынок в период с 9 по 13 августа, когда обвал рубля дал возможность зайти в бумаги дешево: тогда фонд $65 млн. новых денег, а приток стал вторым по масштабам в его истории.



В целом на минувшей неделе нерезиденты вывели с российского рынка 92,8 млн долларов, следует из данных EPFR.

Это пятая подряд неделя оттока, указывают аналитики Сбербанк CIB Андрей Кузнецов и Коул Эйксон. Акции распродают все категории фондов: ориентированные исключительно на РФ забрали $38,4 млн., покупающие Россию в пакете с другими развивающимися рынками - $35,9 млн.

Пассивные фонды продали акций на $46,8 млн., активные - на $46 млн.



Индекс МосБиржи в пятницу установил новый исторический максимум на отметке 2471,33 пункта. Новости о том, что конгресс США не успеет утвердить закон о санкциях до ноября, рынок воспринял как смягчение санкционного режима, говорит аналитик ИК «Олма» Антон Старцев.



Но на деле ситуация мало изменилась: угроза санкций не снимается, а лишь отодвигается на более поздний срок, констатирует Росбанк.

Санкционные новости наслаиваются на общее улучшение настроений в сегменте развивающихся стран, рывок вверх цен на нефть, отказ ЦБ от покупок валюты до конца 2018 года и аккуратный подход Минфина к первичному размещению нового долга.

С другой стороны, иностранные инвесторы продолжат использовать эпизоды укрепления рынков для сокращения своих позиций, пусть и без продаж «в пожарном режиме», говорится в обзоре банка.



Минфин России пригрозил Европе остаться зимой без газа.



В случае радикального ужесточения санкций против России с запретом на валютные операции для российских банков, Европа может остаться без российского газа.

Об этом на заседании клуба банковских аналитиков в Высшей школе экономики заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

По его словам, в правительстве считают вероятным дальнейшее ужесточение санкционного режима с запретом покупать новые выпуски государственных облигаций.

Впрочем, такой сценарий не несет в себе ничего критического и даже имеет ряд плюсов, сообщил Тимофеев.

«Мы воспринимаем априори, что санкции - это всегда плохо, но, может быть, это не так и плохо? - задался вопросом чиновник и сам же ответил: «Санкции нас изолируют от горячих потоков капитала».



Санкции против банков, которые включены в 2 из 6 санкционных законопроекта, внесенных к конгресс США с начала года, гораздо опаснее.

«Включение в список SDN, когда нельзя работать с этим банком, это ограничение долларовых расчетов и вообще любых расчетов», - объяснил Тимофеев, добавив, что такой вариант «не просматривается».



«Всю банковскую систему России завести под санкции невозможно, и даже крупнейшие банки - крайне маловероятно», - заявил чиновник.



Он призвал участников конференции представить в качестве последствий картину - замерзающих зимой без российского газа иностранцев и «цены на нефть, скажем, $250 за баррель» на фоне дефицита предложения.

«У нас есть расчёты, которые показывают, что банки будут покупать ОФЗ при доходности примерно на 1,5-2 процентных пункта выше, чем ключевая ставка», - объяснил Тимофеев: в этом случае банки смогут занимать деньги у регулятора и направлять их в госдолг с прибылью и «высокой отдачей на вложенный капитал».



В крайнем случае Минфин РФ рассчитывает на «печатный станок» ЦБ. Регулятор в рамках своего мандата по поддержанию финансовой стабильности, может в случае негативного сценария выйти на вторичный рынок с покупкой ОФЗ, сказал Тимофеев и добавил, что сам Минфин в рамках операций по управлению государственными активами и обязательствами также «может часть своих обязательств закрыть».

«Я призываю к санкциям относиться более трезво... не нагонять на себя страха», - добавил Тимофеев.



На торги по безналичному доллара в понедельник украинский валютный межбанк вышел в сопровождении доставшегося с прошлой недели дефицита гривни.



Казначейство перестало компенсировать НДС, а объемные платежи семи видов налогов лишили бизнес гривневой ликвидности, вынуждая продавать СКВ на межбанке ради снова ставшей дефицитом нацвалюты на текущие расходы. Избыток предложения безналичного доллара стал основной причиной его коррекции в первую сессию IV квартала.



Ситуация усугублялась привычной по понедельникам «тонкостью» рынка, которую не мог сменить даже «медвежий» тренд «американца».



Коррекция безналичного доллара 01 октября была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке, где также наблюдалось очередное обострение гривнедефицита.



Судя по всему, нерезиденты, у которых вот-вот стартует сезон репатриации дивидендов, тоже пока не получили «на руки» гривневые дивиденды или же просто 2держат паузу», рассчитывая, что цена доллара станет еще ниже. Полагаю, радикальной просадки курсу доллара удастся избежать, поскольку все осознают, что текущая, стартовавшая в пятницу, 28-го ревальвация нацвалюты – дело временное, перед скорым возвращением на межбанк «зеленых быков» стараниями очередных покупок СКВ «варягами».



Во вторник, как известно, начинает расти приток экспортной выручки из-за рубежа. Не исключено, этим воспользуются финансовые власти страны, немного ослабив тиски монетаризма и позволив вырасти гривневой ликвидности. Поэтому, если «медвежий» тренд рынка безналичного доллара и сохранится, вряд ли глубина его «просадки» заметно вырастет. Если, разумеется, нерезиденты не получат гривневые дивиденды, сопровождаемые командой из-за рубежа «Покупать!».

Впрочем, даже в этом случае вряд ли на валютный межбанк вернутся агрессивно настроенные «быки». Сейчас дебют месяца, не располагающий активными покупками СКВ импортерами и высокой общей торговой активностью. И даже возможное появление на рынке очередной порции компенсации НДС Казначейством, возобновившего «вливать» на рынок гривню (предположительно, до 4,0 млрд. грн.) после обеда 01-го вряд ли сумеет заметно поднять курс безналичного «американца» на торгах 02 октября.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Личные расходы потребителей в США в августе увеличились на 0,3%.Личные расходы потребителей в США в августе выросли на 0,3% м/м - минимальный рост с февраля. Личные доходы в августе увеличились на 0,3%. Экономисты прогнозировали увеличение личных доходов в США в августе на 0,4%, а расходов на 0,3%. Расходы потребителей в июне и июле увеличивались на 0,4% - высокий показатель.Индекс цен расходов на личное потребление, индикатор инфляции для Федрезерва США, в августе вырос на 0,1% по сравнению с июлем и на 2,2% г/г.Относительно июля, рост за год составил 2%, при прогнозе 1,9%.Целевой уровень инфляции составляет 2%, и ФРС осуществляет повышение процентных ставок для того, чтобы предотвратить перегрев экономики.На этой неделе ФРС США повысила целевого диапазона процентных ставок на четверть процентного пункта, до 2%-2,25%, планируя еще одно повышение до конца 2018 года на 0,25%. В 2019 году будет, по крайней мере, три повышения ставки и один раз в 2020 году.Индекс потребительских цен в еврозоне оказался выше целевого уровня в сентябре.Индекс потребительских цен в еврозоне оказался выше целевого уровня, но при этом тепы повышения базовой инфляции оказались ниже прогнозов - для ЕЦБ это повод не спешить со сворачиванием мер стимулирования.Предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре вырос на 2,1% относительно того же периода год назад после годового роста на 2,0% в августе.Инфляции усилилась в сентябре за счет повышения цен на энергоносители (+9,5% г/г) после роста на 9,2% в августе.Базовая инфляция - без учета цен на энергоносители и продукты питания - в сентябре замедлилась до 0,9% г/г против 1% в августе, показатель в сентябре 2017 года был 1,1%.ЕЦБ, Прат: Низкие процентные ставки могут привести к накоплению рисков на рынках.Сохранение процентных ставок на рекордно низком уровне долгое время может привести к накоплению рисков на рынках, сказал главный экономист Евроцентробанка Петер Прат, отметив, что он не призывает к немедленному изменению политики регулятора.Еврозона по-прежнему нуждается в «значительных стимулах», сказал он в ходе выступления в Лондоне, добавив, что явных рисков пока не наблюдается. Однако регуляторы должны понимать, что ситуация может измениться.«В нынешних условиях и на текущей фазе цикла монетарной политики важно понимать, что сохранение ставок на низком уровне продолжительное время может впоследствии создать угрозу для финансовой стабильности», - сказал Прат.Предупреждения об опасности со стороны низких ставок в прошлом озвучивали и члены Совета управляющих ЕЦБ из числа «ястребов». Глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот высказался на эту тему не далее как на этой же неделе.Производство в Китае в сентябре замедлилось.Сентябрьский официальный индекс деловой активности в Китае для производства замедлился до 50,8 с 51,3 в августе. Это самое слабое значение с февраля, а также ниже консенсус-прогноза экономистов 51,2.Снижение может отражать давление торговой войны с США и внутренний экономический спад. Показатели экспорта сократились до 48,0, что является самым низким с 2016 года.Аналогичный частный индекс от Caixin показала снижение производства до 50,0 по сравнению с 50,6 ранее. Это самый низкий показатель с мая 2017 года.В непроизводственном секторе индекс PMI поднялся до 54,9 с 54,0, превысив августовский уровень в 54,2 пункта. Это лучшее значение с июня.Нерезиденты распродают российские акции пять недель подряд.Российский фондовый рынок продолжает терять зарубежных инвесторов, несмотря на отсрочку санкций США и стабилизацию рубля, который подорожал на 7% за три недели.Рост рынка до исторических максимумов по индексу МосБиржи и абсолютные рекорды в котировках нефтяных экспортеров нерезиденты используют, чтобы избавиться от бумаг российских компаний.Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированные на акции РФ, (VanEck Vectors Russia ETF) на минувшей неделе зафиксировал отток клиентских средств еще на $10,54 млн.С начала сентября инвесторы вывели из фонда, портфель которого практически копирует индекс РТС, $97 млн., следует из данных etf.com.Одновременно резко ускорился отток из фонда Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, покупающего российские акции с тройным плечом. Начиная с 18 сентября деньги уходят из фонда ежедневно - за две недели клиенты забрали $42,6 млн., вынудив фонд распродавать бумаги на МосБирже.Судя по статистике, из фонда ушли крупные инвесторы, сделавшие ставку на российский рынок в период с 9 по 13 августа, когда обвал рубля дал возможность зайти в бумаги дешево: тогда фонд $65 млн. новых денег, а приток стал вторым по масштабам в его истории.В целом на минувшей неделе нерезиденты вывели с российского рынка 92,8 млн долларов, следует из данных EPFR.Это пятая подряд неделя оттока, указывают аналитики Сбербанк CIB Андрей Кузнецов и Коул Эйксон. Акции распродают все категории фондов: ориентированные исключительно на РФ забрали $38,4 млн., покупающие Россию в пакете с другими развивающимися рынками - $35,9 млн.Пассивные фонды продали акций на $46,8 млн., активные - на $46 млн.Индекс МосБиржи в пятницу установил новый исторический максимум на отметке 2471,33 пункта. Новости о том, что конгресс США не успеет утвердить закон о санкциях до ноября, рынок воспринял как смягчение санкционного режима, говорит аналитик ИК «Олма» Антон Старцев.Но на деле ситуация мало изменилась: угроза санкций не снимается, а лишь отодвигается на более поздний срок, констатирует Росбанк.Санкционные новости наслаиваются на общее улучшение настроений в сегменте развивающихся стран, рывок вверх цен на нефть, отказ ЦБ от покупок валюты до конца 2018 года и аккуратный подход Минфина к первичному размещению нового долга.С другой стороны, иностранные инвесторы продолжат использовать эпизоды укрепления рынков для сокращения своих позиций, пусть и без продаж «в пожарном режиме», говорится в обзоре банка.Минфин России пригрозил Европе остаться зимой без газа.В случае радикального ужесточения санкций против России с запретом на валютные операции для российских банков, Европа может остаться без российского газа.Об этом на заседании клуба банковских аналитиков в Высшей школе экономики заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.По его словам, в правительстве считают вероятным дальнейшее ужесточение санкционного режима с запретом покупать новые выпуски государственных облигаций.Впрочем, такой сценарий не несет в себе ничего критического и даже имеет ряд плюсов, сообщил Тимофеев.«Мы воспринимаем априори, что санкции - это всегда плохо, но, может быть, это не так и плохо? - задался вопросом чиновник и сам же ответил: «Санкции нас изолируют от горячих потоков капитала».Санкции против банков, которые включены в 2 из 6 санкционных законопроекта, внесенных к конгресс США с начала года, гораздо опаснее.«Включение в список SDN, когда нельзя работать с этим банком, это ограничение долларовых расчетов и вообще любых расчетов», - объяснил Тимофеев, добавив, что такой вариант «не просматривается».«Всю банковскую систему России завести под санкции невозможно, и даже крупнейшие банки - крайне маловероятно», - заявил чиновник.Он призвал участников конференции представить в качестве последствий картину - замерзающих зимой без российского газа иностранцев и «цены на нефть, скажем, $250 за баррель» на фоне дефицита предложения.«У нас есть расчёты, которые показывают, что банки будут покупать ОФЗ при доходности примерно на 1,5-2 процентных пункта выше, чем ключевая ставка», - объяснил Тимофеев: в этом случае банки смогут занимать деньги у регулятора и направлять их в госдолг с прибылью и «высокой отдачей на вложенный капитал».В крайнем случае Минфин РФ рассчитывает на «печатный станок» ЦБ. Регулятор в рамках своего мандата по поддержанию финансовой стабильности, может в случае негативного сценария выйти на вторичный рынок с покупкой ОФЗ, сказал Тимофеев и добавил, что сам Минфин в рамках операций по управлению государственными активами и обязательствами также «может часть своих обязательств закрыть».«Я призываю к санкциям относиться более трезво... не нагонять на себя страха», - добавил Тимофеев.На торги по безналичному доллара в понедельник украинский валютный межбанк вышел в сопровождении доставшегося с прошлой недели дефицита гривни.Казначейство перестало компенсировать НДС, а объемные платежи семи видов налогов лишили бизнес гривневой ликвидности, вынуждая продавать СКВ на межбанке ради снова ставшей дефицитом нацвалюты на текущие расходы. Избыток предложения безналичного доллара стал основной причиной его коррекции в первую сессию IV квартала.Ситуация усугублялась привычной по понедельникам «тонкостью» рынка, которую не мог сменить даже «медвежий» тренд «американца».Коррекция безналичного доллара 01 октября была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке, где также наблюдалось очередное обострение гривнедефицита.Судя по всему, нерезиденты, у которых вот-вот стартует сезон репатриации дивидендов, тоже пока не получили «на руки» гривневые дивиденды или же просто 2держат паузу», рассчитывая, что цена доллара станет еще ниже. Полагаю, радикальной просадки курсу доллара удастся избежать, поскольку все осознают, что текущая, стартовавшая в пятницу, 28-го ревальвация нацвалюты – дело временное, перед скорым возвращением на межбанк «зеленых быков» стараниями очередных покупок СКВ «варягами».Во вторник, как известно, начинает расти приток экспортной выручки из-за рубежа. Не исключено, этим воспользуются финансовые власти страны, немного ослабив тиски монетаризма и позволив вырасти гривневой ликвидности. Поэтому, если «медвежий» тренд рынка безналичного доллара и сохранится, вряд ли глубина его «просадки» заметно вырастет. Если, разумеется, нерезиденты не получат гривневые дивиденды, сопровождаемые командой из-за рубежа «Покупать!».Впрочем, даже в этом случае вряд ли на валютный межбанк вернутся агрессивно настроенные «быки». Сейчас дебют месяца, не располагающий активными покупками СКВ импортерами и высокой общей торговой активностью. И даже возможное появление на рынке очередной порции компенсации НДС Казначейством, возобновившего «вливать» на рынок гривню (предположительно, до 4,0 млрд. грн.) после обеда 01-го вряд ли сумеет заметно поднять курс безналичного «американца» на торгах 02 октября.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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