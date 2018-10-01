"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

Додано: Вів 02 жов, 2018 12:33

cannabis_ua написав: 0mage0 написав: cannabis_ua написав: Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках. Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках.

Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща? Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща?

А звідки? А звідки?

cannabis_ua написав: Ваші гроші з депозиту кудись до 2014 року зникали? Ваші гроші з депозиту кудись до 2014 року зникали?

cannabis_ua написав: Навіть Тимошенко при світовій кризі не кинула людей з депозитами. Навіть Тимошенко при світовій кризі не кинула людей з депозитами.

cannabis_ua написав: Та не девальвувала гривню в три рази (така девальвація була явно плачевною). Та не девальвувала гривню в три рази (така девальвація була явно плачевною).

Ну це я у вас питаю, в кого можна красти гроші, якщо ти президент країни?Не можу зрозуміти, що означає гроші зникали з депозиту? У вас був рахунок, а потім ви приходите до банку і вам кажуть, що вас там не знають і рахунку у вас немає?Конкретно у мене були депозити в гривнях "по 5", які я отримав через фонд з неплатоспроможного банку та через сам банк (інший, умовно платоспроможний на той час) по 1000 грн в день, але вже "по 8".А у вас після 2014 року зникали?Що означає кинути людей з депозитами?В три рази ні, а в 1.6 рази так. Але як ви собі це бачите, ви вважаєте, що прем'єр-міністр зранку прокидається і вирішує, а чи не девальвувати гривню сьогодні, чи ще почекати? Ви інші фактори впливу на курс нацвалюти не враховуєте? І ще чому ви порівнюєте Тимошенко (прем'єр-міністр) та януковоща/Порошенка (президенти)?