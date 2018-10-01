"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

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trololo написав:что за бред? если бы во времена кучмы россия провела под дулами автоматов "референдум" как в 2014, что он бы сделал? ну, разве что мог дать официальное одобрение..
При Кучме или Януковиче никаких референдумов не было-бы. Нет причин нет и референдума. При Порошенко референдум или АТО были бы уже в 1992 и тогда татары оказались бы сепарами.
trololo написав:про "думающего о людях" овоща очень смешно. его сын с бандой страну дерибанил, он сам занимался стройкой своего поместья и раздачей должностей донецким. вот и вся дума о стране.
Янукович, как и все президенты (включая Порошенко), принимал чемоданы денег на банковой, и раздавал должности своим. Но Янукович не полез в карман к людям и не забрал их деньги в банках. Янукович каждый год пенсии подымал. Янукович дотировал коммуналку, транспорт и медицину. Янукович ушел с банковой, а мог объявить людей террористами и проводить АТО.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Вона говорить правельні речі але з її вуст це звучить як насмішка. Сама вкрала все що могла вкрасти, продала все що могла продати з совістю включно. Кредити взяла а потім їх же і вкрала - а тепер сидить і тицяє пальцем, і хіхікає собі тихенько.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
cannabis_ua написав:Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках.
Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща?
А звідки? Ваші гроші з депозиту кудись до 2014 року зникали? Навіть Тимошенко при світовій кризі не кинула людей з депозитами. Та не девальвувала гривню в три рази (така девальвація була явно плачевною).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua написав:Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках.
Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща?
А звідки? Ваші гроші з депозиту кудись до 2014 року зникали? Навіть Тимошенко при світовій кризі не кинула людей з депозитами. Та не девальвувала гривню в три рази (така девальвація була явно плачевною).
Давайте уточним: Рядового украинца лишили всякого Права на достойную оплату его труда. Рядового украинца лишили всякого Права на имущество и финансовую независимость. Оценённую в "валюте" его государства, по Законам которого он их честно заработал. В финансовом плане.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 жов, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
cannabis_ua написав:Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках.
Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща?
А звідки?
Ну це я у вас питаю, в кого можна красти гроші, якщо ти президент країни?
cannabis_ua написав:Ваші гроші з депозиту кудись до 2014 року зникали?
Не можу зрозуміти, що означає гроші зникали з депозиту? У вас був рахунок, а потім ви приходите до банку і вам кажуть, що вас там не знають і рахунку у вас немає? Конкретно у мене були депозити в гривнях "по 5", які я отримав через фонд з неплатоспроможного банку та через сам банк (інший, умовно платоспроможний на той час) по 1000 грн в день, але вже "по 8". А у вас після 2014 року зникали?
cannabis_ua написав:Навіть Тимошенко при світовій кризі не кинула людей з депозитами.
Що означає кинути людей з депозитами?
cannabis_ua написав:Та не девальвувала гривню в три рази (така девальвація була явно плачевною).
В три рази ні, а в 1.6 рази так. Але як ви собі це бачите, ви вважаєте, що прем'єр-міністр зранку прокидається і вирішує, а чи не девальвувати гривню сьогодні, чи ще почекати? Ви інші фактори впливу на курс нацвалюти не враховуєте? І ще чому ви порівнюєте Тимошенко (прем'єр-міністр) та януковоща/Порошенка (президенти)?