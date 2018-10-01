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"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:39

  trololo написав:что за бред? если бы во времена кучмы россия провела под дулами автоматов "референдум" как в 2014, что он бы сделал? ну, разве что мог дать официальное одобрение..

При Кучме или Януковиче никаких референдумов не было-бы. Нет причин нет и референдума.
При Порошенко референдум или АТО были бы уже в 1992 и тогда татары оказались бы сепарами.

  trololo написав:про "думающего о людях" овоща очень смешно. его сын с бандой страну дерибанил, он сам занимался стройкой своего поместья и раздачей должностей донецким. вот и вся дума о стране.

Янукович, как и все президенты (включая Порошенко), принимал чемоданы денег на банковой, и раздавал должности своим.
Но Янукович не полез в карман к людям и не забрал их деньги в банках.
Янукович каждый год пенсии подымал.
Янукович дотировал коммуналку, транспорт и медицину.
Янукович ушел с банковой, а мог объявить людей террористами и проводить АТО.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:51

  cannabis_ua написав:Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках.

Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща?
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:01

  freeze написав:
  sumy4 написав:А кто же набрался кредитов в 2005-2013 годах? На сколько помнится сама же Юля и нагреблать по максимуму когда была премьером,


Действительно, а кто же набрался кредитов?
2005-2007 - Украина не получила ни одного транша МВФ
2008-2009 - транши на 10,6 млрд
2010-2013 - транши на 3,39 млрд
2015-2018 - транши на 17,5 млрд

Транши МВФ дает закрывать долги, которые образовались до этого, взятые под бешенные проценты ,так называемых -евробондов.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:01

Вона говорить правельні речі але з її вуст це звучить як насмішка. Сама вкрала все що могла вкрасти, продала все що могла продати з совістю включно. Кредити взяла а потім їх же і вкрала - а тепер сидить і тицяє пальцем, і хіхікає собі тихенько.
oleksandr_dyshlyuk
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:04

  0mage0 написав:
  cannabis_ua написав:Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках.

Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща?

оттуда, откуда и у остальных по "схеме":
http://auto.bigmir.net/autonews/autowor ... s-Azarovym
На разнице с каждого раба.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:18

  0mage0 написав:
  cannabis_ua написав:Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках.

Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща?

А звідки?
Ваші гроші з депозиту кудись до 2014 року зникали?
Навіть Тимошенко при світовій кризі не кинула людей з депозитами.
Та не девальвувала гривню в три рази (така девальвація була явно плачевною).
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:32

  cannabis_ua написав:
  0mage0 написав:
  cannabis_ua написав:Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках.

Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща?

А звідки?
Ваші гроші з депозиту кудись до 2014 року зникали?
Навіть Тимошенко при світовій кризі не кинула людей з депозитами.
Та не девальвувала гривню в три рази (така девальвація була явно плачевною).

Давайте уточним:
Рядового украинца лишили всякого Права на достойную оплату его труда.
Рядового украинца лишили всякого Права на имущество и финансовую независимость. Оценённую в "валюте" его государства, по Законам которого он их честно заработал.
В финансовом плане.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 02 жов, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:33

  cannabis_ua написав:
  0mage0 написав:
  cannabis_ua написав:Але Янукович не поліз в кишеню до людей і не забрав їхні гроші в банках.

Ви тут смієтеся з нас? А звідки ж бралися гроші у януковоща?

А звідки?

Ну це я у вас питаю, в кого можна красти гроші, якщо ти президент країни?

  cannabis_ua написав:Ваші гроші з депозиту кудись до 2014 року зникали?

Не можу зрозуміти, що означає гроші зникали з депозиту? У вас був рахунок, а потім ви приходите до банку і вам кажуть, що вас там не знають і рахунку у вас немає?
Конкретно у мене були депозити в гривнях "по 5", які я отримав через фонд з неплатоспроможного банку та через сам банк (інший, умовно платоспроможний на той час) по 1000 грн в день, але вже "по 8".
А у вас після 2014 року зникали?

  cannabis_ua написав:Навіть Тимошенко при світовій кризі не кинула людей з депозитами.

Що означає кинути людей з депозитами?

  cannabis_ua написав:Та не девальвувала гривню в три рази (така девальвація була явно плачевною).

В три рази ні, а в 1.6 рази так. Але як ви собі це бачите, ви вважаєте, що прем'єр-міністр зранку прокидається і вирішує, а чи не девальвувати гривню сьогодні, чи ще почекати? Ви інші фактори впливу на курс нацвалюти не враховуєте? І ще чому ви порівнюєте Тимошенко (прем'єр-міністр) та януковоща/Порошенка (президенти)?
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