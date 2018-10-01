"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

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Faceless написав:Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко, среди альтренатив - и фейерические балаболы, и явные коллаборанты.
Порошенко — найбільш шкідливий президент України з усіх, які були на даний момент. З дуже простої причини. Він руйнує найважливіше, що може спричинити проривний розвиток країни, — мотивації і смисли.
я бы оценил пороха как второго после Кучмы, это скорее в плюс. отрицание того, что президентство яныка (и последующие действия в виде работы его и его людей на врага) было причиной наиболее катастрофических событий - я считаю неадекватом. либо человек просто не считает РФ врагом, но стесняется это говорить вслух.
cannabis_ua написав:Потім підвищити мінімалку в 3 рази і зробити вигляд що та девальвація потрібна була для вирівнювання торгового балансу.
если для выравнивания баланса за 2 года из ЗВР сожрали примерно 20 млрд$, то таки да - курс 8 был фиктивный и девальвация реально была нужна.
Сейчас курс не фиктивный? Кредиты не нужны? Это нужно было убивать экономику, чтобы понять что девальвируй не девальвируй, а если ЕС нечего предложить то остается только сос..ть.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
lapay написав:Рубль девальвував вдвічі, як російській, так і білоруській, по такій же схемі?
а вы що в Ольгино проживаете що вас так той рубль беспокоит?
cannabis_ua написав:то остается только сос..ть.
ну это если опять 54% в марте проголосуют по теории - лишь бы путин не напал, да все равно ничего не поменяем...тогда следующие 4 года все так сос..т.. мало не покажется. Получив индульгенцию еще на 4 года дерибана.. я даже не представляю как скакнет рост той же коммуналки например и под какие % и где керманычи нагребут кредитов...
Джон написав:Получив индульгенцию еще на 4 года дерибана.. я даже не представляю как скакнет рост той же коммуналки например и под какие % и где керманычи нагребут кредитов...
Все хуже, чем вы думаете, на пять лет, президента избирают на пять лет. В переходный период как по мне надо выбирать максимум на 2-3 года, если за три года население не почувствовало улучшений, то это фиаско, братан/c/, давай до свидания/c/