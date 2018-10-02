"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

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freeze написав:Абсолютно очевидно, что это результат кропотливой, умной аналитической работы целой группы людей по устранению и дискредидатации возможных конкурентов,
Так вони самі себе дискредитують і самоусуваються. От скажіть, чому особисто Ви хочете голосувати за Тимошенко, а не за Ляшка? Тоді я скажу, чому я буду голосувати за Порошенко, а не Тимошенко. Чому, на Вашу думку, не висуваються Зеленський з Вакарчуком? Бояться, що їх отруять, як Юшенка? Очевидно ні. Не лізуть, бо розуміють, куди саме вони хочуть влізти, і які будуть наслідки для себе особисто (чорний піар) і для нашої недорозвинутої демократії. Реформи будуть йти, коли цього хоче влада. Люба влада цього не хоче апріорі. В нашому локальному випадку реформи йдуть тільки під тиском західних кредиторів, причому, незалежно від того, хто Президент. Порошенко теж не хотів реформ (і не хоче, в душі), але робить, в тому числі і не популярні, як для виборців, так і для влади. Так само їх будуть робити і Тимошенко, чи ще хтось. Інкше пісець, як в Греції. Від Президента буде залежати тільки темп реформ. При Порошенко швидше, при Тимошенко повільніше. Ото і вся різниця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:в умы граждан месседж, что среди 30 миллионов взрослых людей в Украине, среди академиков, экономистов, юристов, антикоррупционеров, политиков нет достойных поста президента, кроме одного, очевидно проскакивает как аргументация, и дальше ближе к выборам станет основной наряду с уже с многочисленными развешанными бигбордами - Вера.Язык.Армия. Подождите, еще и многие папки компроматов ждут марта месяца, кто там в марте успеет разобраться, правду вылили или нет.
Выбирают не из 30 млн., а из списка в бюллетене. чтобы не вылили в марте правду/неправду, из списка быстро можно только вычеркивать...
SMOKE написав:Я бы выразился режче- откровенный бред. Лучший пока президент из всех, что были- это Порох. ХотЯ к нему есть вопросы тоже, но альтернативных кандидатов пока не видно.
Утешьте меня, скажите что деньги получаете за такие посты!! Оно же конченое на всю голову с его бесконечными прощаниями с давно несуществующим государством, с публичными речами в пяном виде, с откровенной ерундой, которую он не стыдится говорить на публику. Человек который подмял под себя судебную систему, медиа, долго и откровенно подминал ЦИК, который давит свободу слова и содержит тучи так называемых ломов, конченый показушник и лицемер. Да я за кого угодно проголосую во втором туре, лишь бы увидеть его грустную морду
SMOKE написав:Я бы выразился режче- откровенный бред. Лучший пока президент из всех, что были- это Порох. ХотЯ к нему есть вопросы тоже, но альтернативных кандидатов пока не видно.
При всех минусах прошлых президентов, у них всех есть один плюс, они не лезли в карман к людям и не держались за свою власть методом постоянного давления на них во всех сферах, что обеспечивало приемлемый уровень жизни всем слоям населения. Даже если они не проявляли заинтересованность на должном уровне, то во всяком случае не забывали о гражданах страны. При всех плюсах нынешнего президента, у него есть один весомый минус, он индифферентен к гражданам своей страны. Отсюда и его текущий рейтинг.
ruvex написав:у них всех есть один плюс, они не лезли в карман к людям
Да что вы говорите
Именно. В той мере, в которой это было сделано с 2014 года, когда средства людей и рефинансирование государства при санации банковской системы были выведены из страны, обесценена валюта, подняты в разы тарифы и бесконтрольно отпущены цены, безработица, миграция...можно продолжать, если это в новинку.
ruvex написав:В той мере, в которой это было сделано с 2014 года, когда средства людей и рефинансирование государства при санации банковской системы были выведены из страны, обесценена валюта, подняты в разы тарифы и бесконтрольно отпущены цены, безработица, миграция...можно продолжать, если это в новинку.
Конечно, впервые в истории Украины выдавали рефинанс, впервые в истории Украины появились схемы его вывода, впервые случилась девальвация и инфляция, и безработных до того не было, и заробитчан тоже. И обстановка в стране ничем не примечательна была. И главное, не вы одни в эту чушь верите.
ruvex написав:В той мере, в которой это было сделано с 2014 года, когда средства людей и рефинансирование государства при санации банковской системы были выведены из страны, обесценена валюта, подняты в разы тарифы и бесконтрольно отпущены цены, безработица, миграция...можно продолжать, если это в новинку.
Конечно, впервые в истории Украины выдавали рефинанс, впервые в истории Украины появились схемы его вывода, впервые случилась девальвация и инфляция, и безработных до того не было, и заробитчан тоже. И обстановка в стране ничем не примечательна была. И главное, не вы одни в эту чушь верите.
Суть в том, что я пишу свою позицию. Но если ее даже не настроены прочитать, а есть заготовленный ответ, то смысла в дискуссии нет. Но тем не менее. А написано выше буквально следующее. "В той мере, в которой это было сделано с 2014 года..." И подобных прецедентов и в таких масштабах, что касается рефинансирования, вывода средств, обесценивания валюты в 3 раза, подобного уровня безработицы и миграции не было за всю историю страны. В это не нужно верить, это факт, с которым человек живущий в этой стране сталкивается каждый день.
Приведу пару "ничтожных" примеров из разных сфер. 1. Введение налога на доходы получаемые от размещения депозитов, который до 2014 года только планировался, причем в размере 5%. Это стратегически правильный путь. Налог мог обеспечить доп. поступления в бюджет. Но размер и негативные последствия от этого не сопоставимы. Однако он был введен в 2014 году, но не в размере 5%, несмотря на то, что доверие вкладчиков к банковской системе было невысоко и подобная инициатива могла нанести и нанесла больше вреда, чем пользы. Об этом в свое время высказывались многие представители ассоциации укр. банков. 2. Бутылка подсолнечного масла с буханкой хлеба, которые можно употреблять, стоят сейчас в регионе 47-50 грн. На пенсию в 1500 грн., можно позволить себе ровно 30 таких комплектов, но можно и сэкономить, как занимаясь риторикой предлагают профильные министры.
ruvex написав:"В той мере, в которой это было сделано с 2014 года..."
Одновременно "в той мере", в которой была ситуация в 2014, не было никогда за всю историю страны, экономический и политический кризис одновременно с аннексией одних территорий и боевыми действиями на других, и оттоком капитала всех приближенных к предыдущей власти. В это не нужно верить, это факт. Считать, что то никак не могло отразится на всех отраслях, в том числе и БС, просто глупо.
ruvex написав:1. Введение налога на доходы получаемые от размещения депозитов, который до 2014 года только планировался, причем в размере 5%. Это стратегически правильный путь. Налог мог обеспечить доп. поступления в бюджет. Но размер и негативные последствия от этого не сопоставимы. Однако он был введен в 2014 году, но не в размере 5%, несмотря на то, что доверие вкладчиков к банковской системе было невысоко и подобная инициатива могла нанести и нанесла больше вреда, чем пользы.
Сам по себе налог на фоне прочих факторов практически не оказал никакого негативного влияния. И его величина - эквивалентная налогообложению любых других доходов - тоже вполне оправдана. Несмотря на налог и на упавшие депоставки, последние годы в БС наблюдается прирост вкладов, как в гривне так и в валюте.
ruvex написав:2. Бутылка подсолнечного масла с буханкой хлеба, которые можно употреблять, стоят сейчас в регионе 47-50 грн. На пенсию в 1500 грн., можно позволить себе ровно 30 таких комплектов