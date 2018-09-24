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"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:01

  Faceless написав:
  ruvex написав:"В той мере, в которой это было сделано с 2014 года..."

Одновременно "в той мере", в которой была ситуация в 2014, не было никогда за всю историю страны, экономический и политический кризис одновременно с аннексией одних территорий и боевыми действиями на других, и оттоком капитала всех приближенных к предыдущей власти. В это не нужно верить, это факт. Считать, что то никак не могло отразится на всех отраслях, в том числе и БС, просто глупо.

Согласен, что подобный факт нельзя отрицать. Он сам по себе невероятно глобально влияет на общее положение в стране. Но не стоит считать оккупацию, которая официально была утверждена только не так давно, причиной и необходимостью в тот момент проводить зачистку банковской системы.
Вот это действительно глупо, раз уж даем оценку подобными критериями.
  Faceless написав:Сам по себе налог на фоне прочих факторов практически не оказал никакого негативного влияния. И его величина - эквивалентная налогообложению любых других доходов - тоже вполне оправдана. Несмотря на налог и на упавшие депоставки, последние годы в БС наблюдается прирост вкладов, как в гривне так и в валюте.

Он оказал и оказывает влияние, которое не стоит приуменьшать, это еще один налог, который наравне со всеми не упомянутыми другими бьет по платежеспособности населения и их социальному статусу, не по миллионерам, а по простым людям. Среднестатистический депозит пенсионера на 10т за год при ставке 16% даст 312 грн налога, которые пенсионер мог использовать на ту же коммуналку. Данная сумма в некоторой степени сравнения может потягаться даже с суммой последнего повышения пенсий от 1 до 61 грн.

И пока идет наше обсуждение, риторика, продолжает свое триумфальное шествие.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 15:52

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  ruvex написав:Но не стоит считать оккупацию, которая официально была утверждена только не так давно, причиной и необходимостью в тот момент проводить зачистку банковской системы.

Конечно нет. Но оккупация + экономический кризис + отток капиталов (в первую очередь бывших приближенных) - и положили на лопатки большую часть банков, большей частью кептивных, обслуживающих бизнес владельцев. Владельцы сами знали, что их не вытянут, и сами же и форсировали вывод денег из учреждений, а кто мог, еще и рефинанс прихватил. Конечно, тут среди ключевых виновных и тогдашнее руководство НБУ - и не только главы, а и замы, Кубивы/Рожковы/Гонтаревы. И само собой не без ведома/прикрытия того же Порошенко. Я не пытался и не пытаюсь сделать из него святого. Но это тесно взаимосвязанное кубло, нужно понимать, что нельзя просто так взять и начать бороться со всеми - в частности потому все фантазии "вот прийдет честный/порядочный/патриот/профессионал и разгонит олигархов/коррупционеров" - лишь детские фантазии.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:06

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  Faceless написав:И само собой не без ведома/прикрытия того же Порошенко.

Тримали курс 16 до парламентських виборів, і сплалили ЗВР. А сценарій першого Майдана, по ЗВР, не повторився, бо хрякнула економічна криза у вигляді обвалу цін на нашу сировину. В результаті обвал курса вдвічі, від тих 16-ти.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:56

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  lapay написав:Порошенко теж не хотів реформ (і не хоче, в душі), але робить, в тому числі і не популярні, як для виборців, так і для влади.

Даже если закончились аргументы, не стоит выдавать себя за личного психолога президента, которому позволено подобное утверждать.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:24

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  ruvex написав:Даже если закончились аргументы, не стоит выдавать себя за личного психолога президента, которому позволено подобное утверждать.

Хіба я тут з кимось сперечався, які аргументи? Якщо Порошенко не подобається те, що я написав, хай подасть на мене в суд, як на ВВС. Тому Вам не варто видавати себе за особистого адвоката Порошенко. :)
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:33

  lapay написав:
  ruvex написав:Даже если закончились аргументы, не стоит выдавать себя за личного психолога президента, которому позволено подобное утверждать.

Хіба я тут з кимось сперечався, які аргументи? Якщо Порошенко не подобається те, що я написав, хай подасть на мене в суд, як на ВВС. Тому Вам не варто видавати себе за особистого адвоката Порошенко. :)

Даже не знаю, что лучше - личный психолог-психиатр или адвокат...Но стеб получился зачетный. :)
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