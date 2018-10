Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 02.10.18 Итоги: Прогнозы 02.10.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 02 жов, 2018 12:15 Итоги: Прогнозы 02.10.18



Риски в мировой экономике начали материализовываться, заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, что может означать вероятность ухудшения прогноза роста мировой экономики.

Прогноз будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием МВФ на индонезийском острове Бали. В июле МВФ ожидал, что глобальный ВВП вырастет на 3,9% в этом году и на столько же - в следующем.

«Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться», - заявила Лагард. К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в «реальные торговые барьеры», а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Глава МВФ призвала страны мира разрешить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.



МВФ, Лагард: Cтраны мира должны вместе работать над урегулированием торговых споров.



Директор-распорядитель Международного валютного фонда считает, что правительства разных стран «могут становиться участниками более гибких торговых соглашений».



Все государства мира должны объединиться, чтобы вместе урегулировать существующие торговые споры и тем самым способствовать становлению здоровой системы международной торговли. Соответствующее мнение выразила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

«Главная проблема заключается в том, что звучащая ныне риторика ведет к формированию новой реальности настоящих торговых барьеров. Они вредят не только торговле как таковой, но и приводят к нестабильности с точки зрения инвестирования и промышленности», - убеждена она.



«Ставки очень высоки, потому что рестрикции на импорт не дают торговле играть ту важнейшую роль в стимулировании продуктивности, распространении новых технологий и снижении уровня бедности. В этой связи мы должны работать вместе, чтобы добиться деэскалации и урегулирования имеющихся торговых споров», - сказала Лагард.



По ее мнению, страны мира должны «починить нынешнюю систему, а не разрушить ее». В частности, Лагард считает, что правительства разных стран «могут становиться участниками более гибких торговых соглашений».



Наиболее острым конфликтом в сфере торговли на сегодняшний день является спор между США и Китаем, которые за последний год неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Президент США Дональд Трамп пытается сократить торговый дефицит, а Китай, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это аналогичными мерами.



США: Госдолг за 2018 финансовый год составил $21,5 трлн.



Государственный долг США вырос более чем на $1,2 трлн. за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября, оказавшись на рекордной отметке в $21,5 трлн. Об этом в понедельник сообщило издание The Washington Examiner. По его данным, госдолг США на последний рабочий день 2017 финансового года составлял $20,245 трлн., а в пятницу, 28 сентября 2018 года, впервые в истории достиг $21,516 трлн.



При этом в прошлом месяце в Конгрессе США уведомили, что займы федерального правительства страны за первые 11 месяцев 2018 финансового года достигли $895 млрд, что на $222 млрд больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего финансового года.



Как отмечает издание, бюджетный дефицит США к 2020 году достигнет отметки в $1 трлн., как это было во время первого президентского срока Барака Обамы.



The Washington Examiner подчеркивает, что в 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше полугода, чтобы вырасти с 20 трлн долларов до 21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.



Согласно действующему законодательству, правительство может неограниченно увеличивать федеральные займы до 1 марта 2019 года. После этого заработает так называемый потолок госдолга, который не позволит заимствовать выше уровня задолженности, который был достигнут к этому сроку.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что денежные средства, полученные от введенных США пошлин, пойдут на погашение государственного долга страны.



В середине июля глава Федрезерва США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил, что темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны. В свою очередь, по данным МВФ, госдолг Соединенных Штатов вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.



Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.



За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн. При этом размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн.



США: Расходы на строительство +0,1% м/м.



В августе расходы на строительство в США показали рост на 0,1% м/м до $1,318 трлн., сообщило Министерства торговли. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,5%.

Цифры оказались ниже прогнозируемых в основном из-за снижения объемов строительства в частном секторе на 0,5% м/м, снизившись третий месяц подряд. Годовой рост составил 4,4%.

Государственные расходы на строительство за отчетный период выросли на 2% м/м 14% г/г до $316,74 млрд. - самое высокое значение с июля 2009 года. Данные за июль были пересмотрены в сторону повышения до 0,2% с 0,1% первоначально.



Еврозона: число безработных в августе упало на 102 000 за месяц.



Число безработных в еврозоне в августе уменьшилось на 102 000 за месяц, а уровень безработицы составил 8,1% против 8,2% в предыдущем месяце - самый низкий уровень безработицы с ноября 2008 года, сообщается в опубликованных сезонно-выравненных данных от Eurostat в понедельник.



В ЕС безработица осталась стабильной на уровне 6,8% в августе этого года по сравнению с июлем. В августе 2017 года уровень безработицы в еврозоне составлял 9%, а в ЕС – 7,5%.



По данным Eurostat, в августе этого года в ЕС числились безработными 16,657 млн человек, из которых 13,22 млн. были безработными в еврозоне. В августе 2018 года самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Чехии (2,5%), Германии и Польше (по 3,4%), в то время как самый высокий был в Греции (19,1% по данным на июнь 2018 года) и Испании (15,2%).



Рынок труда остается устойчивым, что поддерживает экономическую активность, а ускорение роста зарплат вызывает оптимизм. Расходы потребителей могут дать дополнительный импульс экономике, часть которого она потеряла из-за падения экспорта. ЕЦБ пристально следит за изменением уровня зарплат, так как рассчитывает на увеличение инфляции в ближайшие месяцы и ее стабилизации около целевого уровня в ближайшие годы. Экспорт, который поддерживал экономику в 2017 году стал снижаться, что вызвано неопределенностью торговых отношений между США, ЕС, Китая.



ЕЦБ угодил в ловушку низких ставок.



Несмотря на все сигналы Евроцентробанка о начале ужесточения в следующем году, возможно, ему удастся продвинуться не очень далеко.



Некоторые инвесторы полагают, что даже незначительное повышение ставки вызовет ралли евро, которое подрывает экономический рост и сдерживает инфляцию. Из-за этого еврозона может оказаться в ловушке близких к нулевым ставок на долгие годы. Негативные последствия потенциального замедления США, крупнейшей экономики мира, также могут повлиять на возможности ЕЦБ по ужесточению политики.

Дилемма для ЕЦБ обусловлена тем, что фокус еврозоны на экспорт и сокращение расходов после двойной рецессии привели к формированию у монетарного союза большого профицита текущего счета. Это оказывает повышательное давление на евро, которое до сих пор нивелировала ультрамягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ.



Есть подозрения, что еврорегулятор, возможно, даже не сможет повысить ставку по депозитам выше нуля с минус 0,4% в настоящее время. Будет сложно аккуратно ужесточить финансовые условия без «происшествий».



В 2014 году, когда единая валюта заигрывала с уровнем $1,40, ЕЦБ понизил ставку по депозитам ниже нуля и заложил основу для программы покупки активов, которая достигнет Є2,6 триллиона ($3 триллиона) к декабрю. Евро подешевел почти до паритета с долларом, а затем стал медленно укрепляться по мере восстановления экономики, и даже этот рост побудил некоторых представителей центробанка выразить озабоченность, когда единая валюта поднялась почти до $1,26 в начале этого года.

Российская промышленность завязла в стагнации.



Российская промышленность в сентябре осталась в зоне стагнации на фоне проблем с внутренним спросом и девальвации рубля, которая ударила как по потребителям, так и по производителям, столкнувшимся с резким ростом затрат на импортное сырье.



Индекс деловой активности в производственном секторе, который рассчитывает IHS Markit, по итогам месяца остановился на отметке 50 пунктов, которая является «водоразделом», выше которой начинается рост, а ниже - сжатие.



По сравнению с летом ситуация улучшилась: в июле значение индикатора, оценивающего количество заказов, объемы производства и уровень занятости, падало до 2-летнего минимума в 48,1 пункта. Опросы представителей бизнеса фиксировали рецессию на производстве четыре месяца подряд.



В сентябре объемы выпуска увеличились впервые с июня, но масштабы этого роста оказались незначительными, существенно ниже многолетнего тренда, указывает Markit: оживился объем экспортных заказов, но участники опроса продолжали жаловаться на «хрупкий» внутренний спрос, по которому ударило ослабление рубля.

Одновременно девальвация взвинтила издержки промышленности, зависящей от импорта сырья и оборудования: стоимость производства подскочила с максимальной с мая скоростью, а закупочная активность продолжила сокращаться пятый месяц подряд.



Данные Markit продолжают радикальным образом расходиться с официальной статистикой, которая фиксирует промышленный бум практически весь год: в августе объемы выпуска, по данным Росстата, увеличились на 2,7%, а в обрабатывающей промышленности рост в апреле и мае превышал 5%, а в июле был больше 4%.



Судя по всему, разрыв объясняется гособоронзаказом: предприятия ОПК не участвуют в опросах Markit, но отчитываются в Росстат об освоении госпрограммы вооружений, на которую бюджет тратит около 2 трлн. рублей в год.

Эти вливания маскируют и общую картину по экономике: так, согласно Росстату, на секретные статьи приходится 4,75% российского ВВП, или 4,1 трлн. рублей в денежном выражении.



Это практически весь его прирост за период с 2012 по 2017 гг, составивший 4,9%.



Текущая модель роста экономики полностью сосредоточена вокруг федерального бюджета, констатирует завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.



«Такая бюджетная экономика обречена быть медленной и хромой. Перегруженной правилами, надзором и санкциями - за бюджетными деньгами ведь еще нужно следить. С министерствами, медленно превращающимися в совокупный Госплан, когда они пытаются лично заполнить пустоты в промышленном пространстве, свести бизнесы друг с другом, создать заказы, но непременно за счет бюджетных денег и льгот», - отмечает Миркин.



ЦБ РФ рекордно вложился в юань и проиграл $2,2 млрд резервов.



Банк России продолжает терять золотовалютные резервы в результате операций на международном валютном рынке.



После неудачной конвертации евро в доллары в 2017 году, обернувшейся убытком на $4,5 млрд., ЦБ решил рекордно вложиться в китайский юань и снова понес миллиардные потери на курсовых разницах.



К началу апреля доля китайской валюты в российских ЗВР достигла исторического рекорда - 5%, или $23 млрд., отчитался регулятор в понедельник.

Аккуратно покупать юани центробанк начал в середине прошлого года: за второй-третий квартал он вложил в них $3,9 млрд. а в четвертом докупил еще примерно на $8 млрд.



Основную же часть сделок по конвертации - на $11 млрд. - ЦБ провел в январе-марте, когда курс юаня находился вблизи рекордных за 2 года отметок - между 6,2 и 6,3 юаня за доллар.



ЦБ сделал ставку на Китай, но рынок двинулся в противоположную сторону: на фоне торговой войны с США, вызвавшей отток капитала из КНР, юань начал стремительно дешеветь.

За II квартал он потерял 5,2% стоимости, опустившись до 6,62 юаня за доллар, а к концу третьего упал еще на 3,6% - до 6,87 за доллар.



В результате суммарно за апрель-сентябрь вложения ЦБ в юани обесценились на 9,4%, что принесло потери на $2,162 млрд., свидетельствуют расчеты finanz.



Хотя инвестиции в юань удобно укладываются в курс на внешнеэкономическую изоляцию и дедолларизацию экономики, которую в качестве цели провозгласил президент Владимир Путин, в денежном выражении они сулят России убытки, следует из прогнозов JPMorgan и Deutsche Bank.



Нежелание китайских властей идти на компромисс с администрацией Дональда Трампа приведет к новому витку торговой войны, в результате чего под пошлинами окажется весь китайский экспорт в Штаты. На этом юань упадет до 7,19 за доллар к концу третьего квартала следующего года, прогнозирует JPM.

Deutsche Bank ждет девальвации до 7,4 юаня за доллар в ближайший год. Такой сценарий принесет ЦБ РФ потери еще на 8% от вложений, или $1,8 млрд.



Судя по отрицательной динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, Казначейство решило «не мешать» очередной порцией компенсации НДС открывшемуся сезону репатриации дивидендов нерезидентами. Покупки СКВ «варягов» пришлись по нраву экспортерам, у которых вырос приток внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно реализовать на межбанке.

Объемы покупок и продаж безналичного доллара были эквивалентными, обеспечив равновесие спроса и оферов на фоне установившейся курсовой стабильности, сделав рынок «скучным».



Нынче только первый день конвертации гривневых дивидендов в более твердую валюту. Думается, сезон репатриации продлится еще день-другой, обеспечивая растущий приток экспортной выручки из-за рубежа постоянным спросом. Причем, как показал опыт предыдущих сезонов, «варяги» не отличаются привередливостью на межбанке, радуя продавцов СКВ покладистым характером.



Это обстоятельство дает основание рассчитывать на попытки экспортеров реализовать часть своей выручки нерезидентам на ближайших торгах чуть подороже.

Хотя, разумеется, заметное, характерное для среды, повышение объема валютных поступлений из-за рубежа не даст в полной мере развернуться «борьбе за профит» продавцам безналичной валюты на торгах в 03 октября и в четверг.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ МВФ, Лагард: Риски в мировой экономике начали материализовываться.Риски в мировой экономике начали материализовываться, заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, что может означать вероятность ухудшения прогноза роста мировой экономики.Прогноз будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября, который опубликуют перед ежегодным заседанием МВФ на индонезийском острове Бали. В июле МВФ ожидал, что глобальный ВВП вырастет на 3,9% в этом году и на столько же - в следующем.«Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться», - заявила Лагард. К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в «реальные торговые барьеры», а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.Глава МВФ призвала страны мира разрешить свои торговые противоречия, предупредив о возможных последствиях в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.МВФ, Лагард: Cтраны мира должны вместе работать над урегулированием торговых споров.Директор-распорядитель Международного валютного фонда считает, что правительства разных стран «могут становиться участниками более гибких торговых соглашений».Все государства мира должны объединиться, чтобы вместе урегулировать существующие торговые споры и тем самым способствовать становлению здоровой системы международной торговли. Соответствующее мнение выразила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.«Главная проблема заключается в том, что звучащая ныне риторика ведет к формированию новой реальности настоящих торговых барьеров. Они вредят не только торговле как таковой, но и приводят к нестабильности с точки зрения инвестирования и промышленности», - убеждена она.«Ставки очень высоки, потому что рестрикции на импорт не дают торговле играть ту важнейшую роль в стимулировании продуктивности, распространении новых технологий и снижении уровня бедности. В этой связи мы должны работать вместе, чтобы добиться деэскалации и урегулирования имеющихся торговых споров», - сказала Лагард.По ее мнению, страны мира должны «починить нынешнюю систему, а не разрушить ее». В частности, Лагард считает, что правительства разных стран «могут становиться участниками более гибких торговых соглашений».Наиболее острым конфликтом в сфере торговли на сегодняшний день является спор между США и Китаем, которые за последний год неоднократно вводили таможенные пошлины против друг друга. Президент США Дональд Трамп пытается сократить торговый дефицит, а Китай, не соглашаясь с политикой Вашингтона, отвечает на это аналогичными мерами.США: Госдолг за 2018 финансовый год составил $21,5 трлн.Государственный долг США вырос более чем на $1,2 трлн. за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября, оказавшись на рекордной отметке в $21,5 трлн. Об этом в понедельник сообщило издание The Washington Examiner. По его данным, госдолг США на последний рабочий день 2017 финансового года составлял $20,245 трлн., а в пятницу, 28 сентября 2018 года, впервые в истории достиг $21,516 трлн.При этом в прошлом месяце в Конгрессе США уведомили, что займы федерального правительства страны за первые 11 месяцев 2018 финансового года достигли $895 млрд, что на $222 млрд больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего финансового года.Как отмечает издание, бюджетный дефицит США к 2020 году достигнет отметки в $1 трлн., как это было во время первого президентского срока Барака Обамы.The Washington Examiner подчеркивает, что в 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше полугода, чтобы вырасти с 20 трлн долларов до 21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.Согласно действующему законодательству, правительство может неограниченно увеличивать федеральные займы до 1 марта 2019 года. После этого заработает так называемый потолок госдолга, который не позволит заимствовать выше уровня задолженности, который был достигнут к этому сроку.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что денежные средства, полученные от введенных США пошлин, пойдут на погашение государственного долга страны.В середине июля глава Федрезерва США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил, что темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны. В свою очередь, по данным МВФ, госдолг Соединенных Штатов вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн. При этом размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн.США: Расходы на строительство +0,1% м/м.В августе расходы на строительство в США показали рост на 0,1% м/м до $1,318 трлн., сообщило Министерства торговли. Экономисты прогнозировали рост расходов на 0,5%.Цифры оказались ниже прогнозируемых в основном из-за снижения объемов строительства в частном секторе на 0,5% м/м, снизившись третий месяц подряд. Годовой рост составил 4,4%.Государственные расходы на строительство за отчетный период выросли на 2% м/м 14% г/г до $316,74 млрд. - самое высокое значение с июля 2009 года. Данные за июль были пересмотрены в сторону повышения до 0,2% с 0,1% первоначально.Еврозона: число безработных в августе упало на 102 000 за месяц.Число безработных в еврозоне в августе уменьшилось на 102 000 за месяц, а уровень безработицы составил 8,1% против 8,2% в предыдущем месяце - самый низкий уровень безработицы с ноября 2008 года, сообщается в опубликованных сезонно-выравненных данных от Eurostat в понедельник.В ЕС безработица осталась стабильной на уровне 6,8% в августе этого года по сравнению с июлем. В августе 2017 года уровень безработицы в еврозоне составлял 9%, а в ЕС – 7,5%.По данным Eurostat, в августе этого года в ЕС числились безработными 16,657 млн человек, из которых 13,22 млн. были безработными в еврозоне. В августе 2018 года самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Чехии (2,5%), Германии и Польше (по 3,4%), в то время как самый высокий был в Греции (19,1% по данным на июнь 2018 года) и Испании (15,2%).Рынок труда остается устойчивым, что поддерживает экономическую активность, а ускорение роста зарплат вызывает оптимизм. Расходы потребителей могут дать дополнительный импульс экономике, часть которого она потеряла из-за падения экспорта. ЕЦБ пристально следит за изменением уровня зарплат, так как рассчитывает на увеличение инфляции в ближайшие месяцы и ее стабилизации около целевого уровня в ближайшие годы. Экспорт, который поддерживал экономику в 2017 году стал снижаться, что вызвано неопределенностью торговых отношений между США, ЕС, Китая.ЕЦБ угодил в ловушку низких ставок.Несмотря на все сигналы Евроцентробанка о начале ужесточения в следующем году, возможно, ему удастся продвинуться не очень далеко.Некоторые инвесторы полагают, что даже незначительное повышение ставки вызовет ралли евро, которое подрывает экономический рост и сдерживает инфляцию. Из-за этого еврозона может оказаться в ловушке близких к нулевым ставок на долгие годы. Негативные последствия потенциального замедления США, крупнейшей экономики мира, также могут повлиять на возможности ЕЦБ по ужесточению политики.Дилемма для ЕЦБ обусловлена тем, что фокус еврозоны на экспорт и сокращение расходов после двойной рецессии привели к формированию у монетарного союза большого профицита текущего счета. Это оказывает повышательное давление на евро, которое до сих пор нивелировала ультрамягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ.Есть подозрения, что еврорегулятор, возможно, даже не сможет повысить ставку по депозитам выше нуля с минус 0,4% в настоящее время. Будет сложно аккуратно ужесточить финансовые условия без «происшествий».В 2014 году, когда единая валюта заигрывала с уровнем $1,40, ЕЦБ понизил ставку по депозитам ниже нуля и заложил основу для программы покупки активов, которая достигнет Є2,6 триллиона ($3 триллиона) к декабрю. Евро подешевел почти до паритета с долларом, а затем стал медленно укрепляться по мере восстановления экономики, и даже этот рост побудил некоторых представителей центробанка выразить озабоченность, когда единая валюта поднялась почти до $1,26 в начале этого года.Российская промышленность завязла в стагнации.Российская промышленность в сентябре осталась в зоне стагнации на фоне проблем с внутренним спросом и девальвации рубля, которая ударила как по потребителям, так и по производителям, столкнувшимся с резким ростом затрат на импортное сырье.Индекс деловой активности в производственном секторе, который рассчитывает IHS Markit, по итогам месяца остановился на отметке 50 пунктов, которая является «водоразделом», выше которой начинается рост, а ниже - сжатие.По сравнению с летом ситуация улучшилась: в июле значение индикатора, оценивающего количество заказов, объемы производства и уровень занятости, падало до 2-летнего минимума в 48,1 пункта. Опросы представителей бизнеса фиксировали рецессию на производстве четыре месяца подряд.В сентябре объемы выпуска увеличились впервые с июня, но масштабы этого роста оказались незначительными, существенно ниже многолетнего тренда, указывает Markit: оживился объем экспортных заказов, но участники опроса продолжали жаловаться на «хрупкий» внутренний спрос, по которому ударило ослабление рубля.Одновременно девальвация взвинтила издержки промышленности, зависящей от импорта сырья и оборудования: стоимость производства подскочила с максимальной с мая скоростью, а закупочная активность продолжила сокращаться пятый месяц подряд.Данные Markit продолжают радикальным образом расходиться с официальной статистикой, которая фиксирует промышленный бум практически весь год: в августе объемы выпуска, по данным Росстата, увеличились на 2,7%, а в обрабатывающей промышленности рост в апреле и мае превышал 5%, а в июле был больше 4%.Судя по всему, разрыв объясняется гособоронзаказом: предприятия ОПК не участвуют в опросах Markit, но отчитываются в Росстат об освоении госпрограммы вооружений, на которую бюджет тратит около 2 трлн. рублей в год.Эти вливания маскируют и общую картину по экономике: так, согласно Росстату, на секретные статьи приходится 4,75% российского ВВП, или 4,1 трлн. рублей в денежном выражении.Это практически весь его прирост за период с 2012 по 2017 гг, составивший 4,9%.Текущая модель роста экономики полностью сосредоточена вокруг федерального бюджета, констатирует завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.«Такая бюджетная экономика обречена быть медленной и хромой. Перегруженной правилами, надзором и санкциями - за бюджетными деньгами ведь еще нужно следить. С министерствами, медленно превращающимися в совокупный Госплан, когда они пытаются лично заполнить пустоты в промышленном пространстве, свести бизнесы друг с другом, создать заказы, но непременно за счет бюджетных денег и льгот», - отмечает Миркин.ЦБ РФ рекордно вложился в юань и проиграл $2,2 млрд резервов.Банк России продолжает терять золотовалютные резервы в результате операций на международном валютном рынке.После неудачной конвертации евро в доллары в 2017 году, обернувшейся убытком на $4,5 млрд., ЦБ решил рекордно вложиться в китайский юань и снова понес миллиардные потери на курсовых разницах.К началу апреля доля китайской валюты в российских ЗВР достигла исторического рекорда - 5%, или $23 млрд., отчитался регулятор в понедельник.Аккуратно покупать юани центробанк начал в середине прошлого года: за второй-третий квартал он вложил в них $3,9 млрд. а в четвертом докупил еще примерно на $8 млрд.Основную же часть сделок по конвертации - на $11 млрд. - ЦБ провел в январе-марте, когда курс юаня находился вблизи рекордных за 2 года отметок - между 6,2 и 6,3 юаня за доллар.ЦБ сделал ставку на Китай, но рынок двинулся в противоположную сторону: на фоне торговой войны с США, вызвавшей отток капитала из КНР, юань начал стремительно дешеветь.За II квартал он потерял 5,2% стоимости, опустившись до 6,62 юаня за доллар, а к концу третьего упал еще на 3,6% - до 6,87 за доллар.В результате суммарно за апрель-сентябрь вложения ЦБ в юани обесценились на 9,4%, что принесло потери на $2,162 млрд., свидетельствуют расчеты finanz.Хотя инвестиции в юань удобно укладываются в курс на внешнеэкономическую изоляцию и дедолларизацию экономики, которую в качестве цели провозгласил президент Владимир Путин, в денежном выражении они сулят России убытки, следует из прогнозов JPMorgan и Deutsche Bank.Нежелание китайских властей идти на компромисс с администрацией Дональда Трампа приведет к новому витку торговой войны, в результате чего под пошлинами окажется весь китайский экспорт в Штаты. На этом юань упадет до 7,19 за доллар к концу третьего квартала следующего года, прогнозирует JPM.Deutsche Bank ждет девальвации до 7,4 юаня за доллар в ближайший год. Такой сценарий принесет ЦБ РФ потери еще на 8% от вложений, или $1,8 млрд.Судя по отрицательной динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, Казначейство решило «не мешать» очередной порцией компенсации НДС открывшемуся сезону репатриации дивидендов нерезидентами. Покупки СКВ «варягов» пришлись по нраву экспортерам, у которых вырос приток внешнеторговой выручки, 50% которой надо было обязательно реализовать на межбанке.Объемы покупок и продаж безналичного доллара были эквивалентными, обеспечив равновесие спроса и оферов на фоне установившейся курсовой стабильности, сделав рынок «скучным».Нынче только первый день конвертации гривневых дивидендов в более твердую валюту. Думается, сезон репатриации продлится еще день-другой, обеспечивая растущий приток экспортной выручки из-за рубежа постоянным спросом. Причем, как показал опыт предыдущих сезонов, «варяги» не отличаются привередливостью на межбанке, радуя продавцов СКВ покладистым характером.Это обстоятельство дает основание рассчитывать на попытки экспортеров реализовать часть своей выручки нерезидентам на ближайших торгах чуть подороже.Хотя, разумеется, заметное, характерное для среды, повышение объема валютных поступлений из-за рубежа не даст в полной мере развернуться «борьбе за профит» продавцам безналичной валюты на торгах в 03 октября и в четверг.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67358 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4251 раз. Подякували: 7779 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 01.10.18

дядя Caша » Пон 01 жов, 2018 12:33 0 44

дядя Caша Пон 01 жов, 2018 12:33 Итоги: Прогнозы 28.09.18

дядя Caша » П'ят 28 вер, 2018 12:27 0 64

дядя Caша П'ят 28 вер, 2018 12:27 Итоги: Прогнозы 27.09.18

дядя Caша » Чет 27 вер, 2018 12:36 0 68

дядя Caша Чет 27 вер, 2018 12:36