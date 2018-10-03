Итоги: Прогнозы 03.10.18

Додано: Сер 03 жов, 2018 12:21

Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла.- У США по-прежнему есть существенное налогово-бюджетное пространство для увеличения спроса;- Сейчас хорошее время для США навести налогово-бюджетный порядок;- ФРС пока не видит влияния таможенных тарифов на данные по ценам;- Торговые тарифы США могут повысить цены;- Нисходящая кривая доходности, которую определяет ФРС, сейчас жесткая, или это может означать то, что премии за время отрицательные;- Четыре основных индикатора зарплат сгруппированы около 3%;- Не рассматривали серьёзно использование отрицательных ставок в США;- Политика не такая «жесткая», как показывают сигналы кривой доходности;- Вы видите высокие цены активов по историческим меркам;- Мировая картина всё ещё позитивная;- Мировой рост под некоторым давлением, по-прежнему здоровый;- Постепенные повышения ставок предназначены для сбалансирования рисков;- Необыкновенно хорошие перспективы занятости, инфляции;- Прогнозы ФРС по занятости, инфляции не настолько хороши, чтобы быть правдой;- Остаются готовы действовать «властно» если инфляционные ожидания отклонятся от цели;- Не ожидает существенного роста инфляции, хотя относятся к риску серьезно;- Рост зарплат не указывает на перегрев рынка труда, риск инфляции;- Ключевые риски включают ненужную экспансию, рост инфляции;- Широкий диапазон данных показывает, что экономика США кажется в очень хорошей форме;- Устойчиво низкая инфляция, очень низкая безработица отражают необычные времена.Олигархам и чиновникам РФ усложнят вывоз валюты в Евросоюз.Власти Евросоюза решили ужесточить контроль за ввозом крупных сумм наличных после дела российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, который, по данным прокуратуры Ниццы, переправил во Францию в чемоданах почти €900 млн. для последующего отмывания через сделки с недвижимостью на Лазурном берегу.Во вторник Совет ЕС утвердил новый регламент таможенного контроля, направленный на борьбу с перемещением теневого капитала и отмыванием денег.Обязанности въезжающих по декларации ценностей на сумму более €10 тысяч будут расширены, говорится в сообщении Совета.Отныне учитываются не только банкноты, но и другие ликвидные инструменты и продукты - чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото.Под контроль впервые попадают почтовые переводы наличных денег и их перевозка транспортом.Въезжающий в Евросоюз или выезжающий должен заявить деньги на таможне и по требованию предъявить их для контроля. декларацию необходимо предъявлять вне зависимости от того, везет ли человек деньги с собой, в багаже или в автомобиле, на котором передвигается.«Новые правила необходимы, поскольку террористы и преступники нашли способы обходить нынешние механизмы контроля за перемещением наличных, - отмечает Совета ЕС. - Криминальные организации, чья нелегальная деятельность генерирует существенные объемы наличных, должны получить отпор в своих попытках использовать лазейке в существующей системе борьбы с отмыванием денег».По данным Европейского центробанка, наибольший объем наличных евро вне Европы - в банкнотах номиналом по €100 и €500 - находится в России: это около 20% от денежной массы, покинувшей пределы Евросоюза, - около €70 млрд.Всего за пределами ЕС находится €350 млрд., при этом треть из них осели в Швейцарии.«Финансирование терроризма, отмывание капиталов, мошенничество с налогами и другие виды криминальной деятельности должны быть отслежены и устранены. Новый регламент дает нам необходимые инструменты, чтобы сделать более эффективной борьбу против этих угроз», - заявил по итогам заседания Совета ЕС решение федеральный министр финансов Австрии Хартвиг Легер.С некоторыми «нюансами», которые заключались в терминации покупок нерезидентами валюты около 12.15 Киева, вызвавшей заметную просадку курса «американца», сессия отечественного валютного межбанка в целом повторила сюжет вторника, когда спрос «нерезидентов» компенсировался продажами экспортеров, страдающими от нехватки гривня. Истоки последнего очевидны: регулятор, не желая расходовать свои валютные резервы на интервенции, «затянул монетарные гайки», сжав гривневую ликвидность.Подобная метода, сохраняя содержимого «закромов» НБУ, тем не менее, таит в себе риски для далекой от своего оптимального состояния украинской экономики.Ранний выход с рынка нерезидентов дает основание ожидать скорого сворачивания сезона репатриации дивидендов, за которым предполагается возобновление компенсации остатков НДС Казначейством, способное пролонгировать текущий «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала. Но, думается, регулятор в контексте последнего его курса на изымание с рынка «лишней» гривневой ликвидности, «подсуетится», обеспечивая «смягчение» воздействия на рынок доллара «щедрости» Казначейства.Наличный рынок, как показали сессии последних трех дней, достаточно оперативно следует за настроениями межбанка, которые «транслируются» на «наличку» «напуганными» или успокоившимися клиентами.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv