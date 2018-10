Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:23 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.10.18 США



Американские фондовые индексы завершили со снижением торги в четверг — но отойдя от минимумов сессии - поскольку инвесторы столкнулись с резким повышением доходности облигаций, что помогло прервать 5-дневное ралли индекс Dow Jones Industrial Average.



Индекс Dow потерял около 200 пунктов, или 0,8%, до 27 627 пункта, снижаясь на 357 пунктов или 1,3% на минимумах сессии. Тем не менее, падение в четверг для индекса «голубых фишек» оказалось худшим с 11 июля, согласно данным «Итогов».



Индекс S&P500, тем временем, снизился на 0,8% до 2 902 пункта, тогда как индекс Nasdaq Composite закрылся с потерей 1,8% на уровне 7 879 пункта, что представляет собой худшую сессию с 25 июня.



Торговая динамика проходила на фоне ожидаемого отчета о рабочих местах в пятницу, но в основном была вызвана внезапным ростом доходности 10-летних казначейских облигаций, которая выросла в четверг до 3,19%, увеличившись до самого высокого уровня с 2011 года и показав сильнейшую доходность за более чем один год в среду.



В среду доходность десятилетних госбондов выросла до 3,188%, а ранее достигала 3,23%- максимального показателя с 2011 года на фоне позитивных статданных.



Американский Институт управления поставками в среду опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%.



Также участники рынка обратили внимание на слова главы ФРС Джерома Пауэлла, что экономика США может расти «на протяжении достаточно длительного времени».



Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 сентября, уменьшилось на 8 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 207 тысяч.



Акции компании Barnes & Noble Inc. взлетели после того, как сеть книжных магазинов заявила, что ее совет директоров решил ввести формальный процесс рассмотрения для оценки «стратегических альтернатив» для компании. Между тем, акции Cloudera Inc. подскочили на 9,8%, также выросли и акции Hortonworks Inc. после того, как две компании в среду объявили о слиянии.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,75%, до 26 626,48 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,82%, до 2 901,61 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,81%, до 7 879,51 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг снизился.

Европейский фондовый рынок в четверг снизился, последовав за откатом мировых рынков, так как рост доходностей облигаций США вызывал уменьшение спроса на «рискованные» активы.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,08%, после роста на 0,5% в среду.



Рост доходностей облигаций сопровождался паузой в укреплении доллара США, пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар на 0,5%.



Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые являются показателем склонности к риску в мире, выросла до 3,188%, с 3,159% в конце среды, и достигла максимального уровня с июля 2011 г. Доходности облигаций в мире также выросли.



Доходность 10-летних британских государственных облигаций выросла до максимального уровня после голосования по Brexit в 2016 г. Акции часто снижаются после роста доходности государственных облигаций.



Рост доходностей облигаций дал поддержку акциям банков, в теории этом может увеличить их прибыльность, так как процентные ставки растут.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,08%, после роста на 0,5% в среду.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,22% и составил 7 418,34 пункта.



Немецкий DAX потерял 0,35% до 12 244,14 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,47% — на отметке 5 410,86 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 1,16% - до 2465,03 пункта, РТС упал на 2,95%, до 1160,76 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева поднялся на 1,6%, до 66,91 RUB/USD, курс евро - на 1,74%, до 76,94 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,3% - до $85,17 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 4,51%, Московской биржи — на 0,61%, «АЛРОСы» — на 1,89%. Бумаги «Газпрома» опустились в цене на 0,57%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,89%.



После дня рекордов на российский фондовый рынок снова пришла коррекция. Индекс Мосбиржи 04-го заметно отошел от своих пиков среды и вернулся к 2 460 пунктам.



Если внешний фон не будет ухудшаться в ближайшие часы, в пятницу рублевый индикатор проторгуется в границах 2 450—2 470 пунктов. Однако если настроения инвесторов останутся столь же мрачными, как в четверг, не исключено скольжение к промежуточной поддержке на 2 445 пунктов, а оттуда к 2 400 пунктам ничто рынок РФ сдерживать не будет. Индекс РТС падает еще более активно, он возвращается в среднесрочный коридор 1 150—1 190 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 04 октября повысился на 0,87 пункта или на 0,16% до уровня 544,64 пунктов.



Объем торгов за день составил 523,59 млн. грн., акциями наторговали 3,50 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 03 октября ПФТС-индекс повысился на 6,71 пункта или на 1,25% до уровня 543,77 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 229,58 пунктов или на 72,87% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 04 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг на фоне усиления опасений за перспективы мировой экономики.



По состоянию на 8.10 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,26% - до 24047,52 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,68% - до 26635,01 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,52% - до 6178,3 пункта, корейский KOSPI опускался на 1,55% - до 2273,81 пункта.



Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.



Мировые инвесторы обратили внимание на расхождение статистики в США и в остальных странах мира - в то время как из США приходит стабильно хорошая статистика в последнее время, в Европе и Азии данные не вызывают оптимизма.



В частности, последние данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) США показали, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6% с августовского уровня в 58,5%, хотя аналитики ждали снижения индикатора.



В то же время исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре опустился до 54,1 пункта с 54,5 пункта в августе. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,2 пункта.



Сейчас в мировой экономике прослеживается довольно простая закономерность: в то время как экономика США процветает, экономики многих стран мира замедляют рост или даже стагнируют. Федрезерв, который повышает ставку для предотвращения перегрева экономики США, ограничивает возможности стран, где финансовая ситуация усложняется, а напряженность в торговле усиливается.



Во-вторых, основной фондовый индекс японской биржи Nikkei завершил торги четверга снижением в рамках коррекции после достижения максимума с 1991 года, остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также закрылись в основном в «минусе».



По итогам торгов Nikkei 225 снизился на 0,56%, до 23975,62 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,7%, до 26623,87 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,52%, до 2274,49 пункта.



При этом австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,49%, до 6176,3 пункта.



Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.



Эксперты отмечают, что снижение на фондовой бирже Японии было связано преимущественно с коррекцией после того, как в начале недели Nikkei достиг максимальной отметки за 27 лет на фоне снижения курса иены к доллару.



Нет ничего удивительного в том, что инвесторы стали фиксировать прибыль после того, как биржи росли довольно быстрыми темпами. Ожидается, что период ослабления на бирже продлится некоторое время.



В то же время участники торгов обратили внимание на статистику из Австралии, согласно которой профицит торгового баланса страны в августе составил $1,604 миллиарда, превысив прогнозы на уровне $1,43 миллиарда.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказали сообщения от автопроизводителя Toyota о создании совместно с компанией SoftBank предприятия для развития беспилотных авто и райдшеринга. Акции Toyota выросли по итогам торгов в цене на 0,6%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,16% - до 544,64 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 523,59 млн. грн., в том числе акциями - 3,5 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Центрэнерго (+0,21%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 1,07% - до 1669,75 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,34% - до 442,51 пункта при объеме торгов 3 млн. злотых (22,56 млн. грн.).



Среди индексных акций подешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-0,81%) и «Кернела» (-0,77%).

В «зеленой зоне» завершили торги акции «Астарты» (+0,33%).



К полудню пятницы, 05 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу на фоне увеличения доходности десятилетних американских гособлигаций до максимума с 2011 года.



По состоянию на 07.35 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,7% - до 23809,66 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 0,45% - до 26514,7 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,2% - до 6188,4 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,67% - до 2259,16 пункта.



Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.



Давление на настроения инвесторов оказывает резкий рост доходности десятилетних гособлигаций США до 3,196%. При этом в четверг показатель достигал максимального показателя с 2011 года 3,23%, что произошло после новых статданных в США.



Теперь инвесторы ждут новых данных по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу.



Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) выросло на 185 тысяч после повышения на 201 тысячу месяцем ранее.

Быстро растущая доходность казначейских облигаций США оказывает давление на рынки ценных бумаг по всему миру.





