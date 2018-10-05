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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:33 Итоги: Прогнозы 05.10.18



Представители руководства Федеральной резервной системы продолжают посылать сигналы о том, что постепенного повышения процентных ставок будет достаточно, чтобы сдержать инфляцию вопреки быстрому росту экономики, несмотря на то, что скачок стоимости долгосрочных заимствований позволяет предположить, что инвесторы могут все сильнее нервничать из-за такого оптимистичного сценария.

Доходность гособлигаций США подскочила за счет данных, указавших на устойчивость американского рынка труда и сектора услуг. Инвесторы, долгое время сомневавшиеся в том, что ФРС сможет ужесточить политику в той мере, в которой запланировано, похоже, изменили свое мнение, поскольку ставки на то, что регулятор повысит ставку два или даже три раза в 2019 году, возросли.

Глава ФРС Джером Пауэлл в среду подчеркнул, что прогноз в отношении ВВП «впечатляюще оптимистичный», отметив, что расширение экономики может продолжаться «фактически бесконечно». Пауэлл сказал, что ставки должны продолжать приближаться к нейтральной отметке и даже могут немного выйти за ее пределы.



ФРС прогнозирует многолетний рост экономики, в то время как уровень безработицы, который уже находится ниже устойчивых уровней, опускается ниже текущих 3,9%. В отсутствие существенных потрясений регулятор планирует продолжать постепенно повышать ставки, поскольку не ожидается, что инфляция начнет резко расти.



Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2011 года. Доходность двухлетних госбондов, отражающая рыночные ожидания в отношении процентных ставок, выросла до 2,876%, максимума с июня 2008 года.

ФРС на прошлой неделе повысила ставки третий раз с начала года и опубликовала прогноз, согласно которому большинство представителей руководства регулятора ожидают четвертого повышения ставки в декабре и еще трех или четырех повышений в следующем году.



США: Заказы на промышленные товары в августе выросли на 2,3% м/м.



Заказы на промышленные товары в августе выросли на 2,3% м/м до $510,47 млрд., сообщило Министерство торговли США. Экономисты прогнозировали рост заказов на 2,2%.

Заказы в транспортном секторе выросли на 13,1% - максимальный рост за год. Без учета товаров оборонного назначения рост заказов составил 1,3%.



Новые заказы на товары длительного пользования в августе показали рост на 4,4% м/м.



США: Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 8 000 до 207 000.



Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 8 000 до 207 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000.



Ураган «Флоренс» обрушился на побережье Северной Каролины в середине сентября, провоцируя небольшой рост числа первичных заявок. Число первичных заявок, поданных в Северной Каролине на прошлой неделе, упало до 5 301 против 10 084 на предыдущей неделе.



Уровень безработицы остаются около 18-летнего минимума. Скользящая средняя заявок за четыре недели выросла на 250 и составила 207 000, оставшись на исторически низком уровне.



Число повторных заявок снизилось на 13 000 до 1 650 000.



Инвесторы готовятся к новому обвалу российского госдолга.



Облигации федерального займа, казалось, несколько оправились от шока, но неудачное возвращение Министерства финансов на первичный рынок показало: инвесторы не готовы покупать, опасаясь риска санкций. И, возможно, не зря.

Доходность 10-летних ОФЗ, снижавшаяся до минимальной отметки с середины августа, завершила торги четверга максимальным взлетом за месяц на фоне скачка американских ставок и новых обвинений в адрес РФ со стороны Великобритании и США. Ставка выпуска с погашением в октябре 2024 года закрылись на самом высоком уровне более чем за две недели.



Минфину РФ в среду не удалось продать весь объем ОФЗ на первом аукционе в IV квартале, а второе размещение было признано несостоявшимся из-за «отсутствия заявок по приемлемым уровням». Участники рынка говорят, что спрос на облигации вряд ли вернется до прояснения ситуации с санкциями, в то время как министр финансов Антон Силуанов заявил, что размещения могут быть приостановлены до конца года.



Локальные инвесторы «находятся в засаде и ожидают ‘кивка’ от ЦБ, что пора и можно», - написал портфельный менеджер УК «Райффайзен Капитал» Константин Артемов. «Сложно делать сильную ставку на снижение доходности, когда есть риск того, что доходности улетят за 10% годовых», - сказал он.



Ниже приводятся другие комментарии участников рынка о перспективах ОФЗ в этом году:

Константин Артемов из «Райффайзен Капитал»:

«Не думаю, что спрос вернется, пока не станут ясны перспективы санкций на долг. Если санкций не будет и Дамоклов меч не будет висеть над рынком, будет рост цен и снижение доходности к 8% годовых. Если санкции будут, доходность скорректируется вверх, локальные банки могут появиться на аукционах - в ожидании того, что ЦБ вступит в игру, или получив карт-бланш на выкуп ОФЗ и недорогого относительно доходности ОФЗ фондирования в ЦБ».



Райффайзен Капитал не участвовал вчера в аукционах из-за санкционных рисков и отсутствия свободных средств для новых инвестиций в ОФЗ, отметил Артемов. По его словам, Минфин в октябре-декабре может продать ОФЗ на 50-100 миллиардов рублей.



Мария Селютина, руководитель инвестиционного блока группы РЕСО:

«Итоги вчерашних аукционов ОФЗ означают, что участники рынка видят высокую вероятность роста доходностей и ставок». Если рынок будет считать вероятность одобрения санкций в Конгрессе США высокой, Минфину будет тяжело выполнить план IV квартала



«Если запрет на госдолг РФ спровоцирует распродажу иностранными держателями ОФЗ, то доходности могут вырасти существенно. Это может быть более 10 процентов годовых».



Владимир Федоров, директор по инвестициям АО НПФ «ЛУКойл-Гарант»:

«Спрос на ОФЗ сдерживается отсутствием ясности в отношении санкций и дальнейших шагов Банка России. Последнее повышение ключевой ставки может оказаться не последним в этом году. Мы не участвовали вчера в аукционах, поскольку ожидаем роста доходностей в ближайшие 1,5 месяца. С учетом сегодняшних новостей мы видим только осложнение ситуации. Долгосрочно на этих уровнях доходностей входить преждевременно.

«Полноценно первичный рынок может заработать ближе к концу года, с появлением некой определенности в проблемных вопросах»



Без дополнительных шоков доходность 10-летних ОФЗ на конец декабря может составить около 9 процентов годовых

Минфин РФ вряд ли сможет разместить более 150 миллиардов рублей до конца года.



Отток валюты из госбанков РФ бьет рекорды: За месяц со счетов утекло $8,3 млрд.



Пока правительство России готовит меры по «отрыву» экономики от доллара, банковская система переживает дедолларизацию в принудительном режиме.

Крупнейшие госбанки стремительно теряют валютных клиентов: в августе с расчетных счетов и депозитов в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Россельхозбанке утекло суммарно $8,3 млрд.



Из этой суммы $2 млрд. забрало население, а основной отток - $6,3 млрд - устроили корпоративные клиенты, сообщает Райффайзенбанк в обзоре со ссылкой на статистику ЦБ.



Лидером по оттоку денег физлиц стал Сбербанк, потерявший за месяц почти $1 млрд. Около $0,8 млрд. россияне забрали со счетов в ПСБ, еще около $0,2 млрд. - из ВТБ.

Последний оказался рекордсменом по оттоку валюты с корпоративных депозитов - $2,5 млрд. за месяц. Сбербанк, занявший вторую строчку в антирейтинге, лишился $2 млрд., а Газпромбанк потерял $1,7 млрд.



Лишь небольшая часть этих денег вернулась в банковскую систему - преимущественно на счета в «дочках» иностранных банков: лидером по притоку средств физлиц стал Ситибанк, а корпораций - ВБРР и Райффайзенбанк.



«Соответственно, значительная часть средств или была переведена в наличность, или выведена за пределы РФ», - делают вывод аналитики банка: это согласуется с версией, что компании и физлица выводили валютные сбережения из банков на опасениях введения в отношении них жестких санкций.



Усилить эти страхи удалось главе ВТБ Андрею Костину, «от «большого ума» заявившему, что в случае санкций валютные вклады могут быть возвращены клиентам в рублях.



Хотя вероятность жесткого сценария санкций, при котором одному или нескольким госбанкам будет отрезана возможность долларовых расчетов, минимальна, одной угрозы достаточно, чтобы экспортеры держали валюту за границей, не переводя ее на российские счета: именно поэтому рынок не видит притока нефтедолларов, а рубль слабеет вопреки ценам Brent выше $85, отмечает Райффайзенбанк.

С начала октября нефть подорожала с $82,9 до $86 за баррель, в то время как рубль не только не отыграл потери, но ослабел к доллару на 1,07 рубля - с 65,48 до 66,74 RUB/USD (на 17.05 Киева в четверг).



Относительно нефти рубль не был так слаб никогда в истории. Рублевая цена барреля, отражающая соотношение курса и стоимости «черного золота», достигла 5700 рублей.



На пятничных торгах отечественного валютного межбанка повторилась история предыдущей сессии: доллара было много, а его покупателей – мало. Регулятор, по сути в одиночку выкупавший «зеленую» ликвидность, не смог предотвратить неуклонное приближение цены «американца» к пороговой отметке 28,00 UAH/USD.



Как и накануне, коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке, хотя, признаться, дообеденное снижение цен наличного «американца» было довольно сдержанным.



На безналичном рынке темп отката курса доллара заметно понизился, давая повод ожиданиям терминации «медвежьего» тренда СКВ в ближайшем будущем и вхождения пары доллар-гривня в «буферный» «боковик» предшествующий началу движения валютного маятника в противоположную сторону. Никто режима «курсовых качелей» или циклических изменений в трендах на межбанке еще не отменял.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: ФРС планирует продолжать постепенно повышать ставки.Представители руководства Федеральной резервной системы продолжают посылать сигналы о том, что постепенного повышения процентных ставок будет достаточно, чтобы сдержать инфляцию вопреки быстрому росту экономики, несмотря на то, что скачок стоимости долгосрочных заимствований позволяет предположить, что инвесторы могут все сильнее нервничать из-за такого оптимистичного сценария.Доходность гособлигаций США подскочила за счет данных, указавших на устойчивость американского рынка труда и сектора услуг. Инвесторы, долгое время сомневавшиеся в том, что ФРС сможет ужесточить политику в той мере, в которой запланировано, похоже, изменили свое мнение, поскольку ставки на то, что регулятор повысит ставку два или даже три раза в 2019 году, возросли.Глава ФРС Джером Пауэлл в среду подчеркнул, что прогноз в отношении ВВП «впечатляюще оптимистичный», отметив, что расширение экономики может продолжаться «фактически бесконечно». Пауэлл сказал, что ставки должны продолжать приближаться к нейтральной отметке и даже могут немного выйти за ее пределы.ФРС прогнозирует многолетний рост экономики, в то время как уровень безработицы, который уже находится ниже устойчивых уровней, опускается ниже текущих 3,9%. В отсутствие существенных потрясений регулятор планирует продолжать постепенно повышать ставки, поскольку не ожидается, что инфляция начнет резко расти.Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2011 года. Доходность двухлетних госбондов, отражающая рыночные ожидания в отношении процентных ставок, выросла до 2,876%, максимума с июня 2008 года.ФРС на прошлой неделе повысила ставки третий раз с начала года и опубликовала прогноз, согласно которому большинство представителей руководства регулятора ожидают четвертого повышения ставки в декабре и еще трех или четырех повышений в следующем году.США: Заказы на промышленные товары в августе выросли на 2,3% м/м.Заказы на промышленные товары в августе выросли на 2,3% м/м до $510,47 млрд., сообщило Министерство торговли США. Экономисты прогнозировали рост заказов на 2,2%.Заказы в транспортном секторе выросли на 13,1% - максимальный рост за год. Без учета товаров оборонного назначения рост заказов составил 1,3%.Новые заказы на товары длительного пользования в августе показали рост на 4,4% м/м.США: Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 8 000 до 207 000.Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 8 000 до 207 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ожидали, что число заявок составит 215 000.Ураган «Флоренс» обрушился на побережье Северной Каролины в середине сентября, провоцируя небольшой рост числа первичных заявок. Число первичных заявок, поданных в Северной Каролине на прошлой неделе, упало до 5 301 против 10 084 на предыдущей неделе.Уровень безработицы остаются около 18-летнего минимума. Скользящая средняя заявок за четыре недели выросла на 250 и составила 207 000, оставшись на исторически низком уровне.Число повторных заявок снизилось на 13 000 до 1 650 000.Инвесторы готовятся к новому обвалу российского госдолга.Облигации федерального займа, казалось, несколько оправились от шока, но неудачное возвращение Министерства финансов на первичный рынок показало: инвесторы не готовы покупать, опасаясь риска санкций. И, возможно, не зря.Доходность 10-летних ОФЗ, снижавшаяся до минимальной отметки с середины августа, завершила торги четверга максимальным взлетом за месяц на фоне скачка американских ставок и новых обвинений в адрес РФ со стороны Великобритании и США. Ставка выпуска с погашением в октябре 2024 года закрылись на самом высоком уровне более чем за две недели.Минфину РФ в среду не удалось продать весь объем ОФЗ на первом аукционе в IV квартале, а второе размещение было признано несостоявшимся из-за «отсутствия заявок по приемлемым уровням». Участники рынка говорят, что спрос на облигации вряд ли вернется до прояснения ситуации с санкциями, в то время как министр финансов Антон Силуанов заявил, что размещения могут быть приостановлены до конца года.Локальные инвесторы «находятся в засаде и ожидают ‘кивка’ от ЦБ, что пора и можно», - написал портфельный менеджер УК «Райффайзен Капитал» Константин Артемов. «Сложно делать сильную ставку на снижение доходности, когда есть риск того, что доходности улетят за 10% годовых», - сказал он.Ниже приводятся другие комментарии участников рынка о перспективах ОФЗ в этом году:Константин Артемов из «Райффайзен Капитал»:«Не думаю, что спрос вернется, пока не станут ясны перспективы санкций на долг. Если санкций не будет и Дамоклов меч не будет висеть над рынком, будет рост цен и снижение доходности к 8% годовых. Если санкции будут, доходность скорректируется вверх, локальные банки могут появиться на аукционах - в ожидании того, что ЦБ вступит в игру, или получив карт-бланш на выкуп ОФЗ и недорогого относительно доходности ОФЗ фондирования в ЦБ».Райффайзен Капитал не участвовал вчера в аукционах из-за санкционных рисков и отсутствия свободных средств для новых инвестиций в ОФЗ, отметил Артемов. По его словам, Минфин в октябре-декабре может продать ОФЗ на 50-100 миллиардов рублей.Мария Селютина, руководитель инвестиционного блока группы РЕСО:«Итоги вчерашних аукционов ОФЗ означают, что участники рынка видят высокую вероятность роста доходностей и ставок». Если рынок будет считать вероятность одобрения санкций в Конгрессе США высокой, Минфину будет тяжело выполнить план IV квартала«Если запрет на госдолг РФ спровоцирует распродажу иностранными держателями ОФЗ, то доходности могут вырасти существенно. Это может быть более 10 процентов годовых».Владимир Федоров, директор по инвестициям АО НПФ «ЛУКойл-Гарант»:«Спрос на ОФЗ сдерживается отсутствием ясности в отношении санкций и дальнейших шагов Банка России. Последнее повышение ключевой ставки может оказаться не последним в этом году. Мы не участвовали вчера в аукционах, поскольку ожидаем роста доходностей в ближайшие 1,5 месяца. С учетом сегодняшних новостей мы видим только осложнение ситуации. Долгосрочно на этих уровнях доходностей входить преждевременно.«Полноценно первичный рынок может заработать ближе к концу года, с появлением некой определенности в проблемных вопросах»Без дополнительных шоков доходность 10-летних ОФЗ на конец декабря может составить около 9 процентов годовыхМинфин РФ вряд ли сможет разместить более 150 миллиардов рублей до конца года.Отток валюты из госбанков РФ бьет рекорды: За месяц со счетов утекло $8,3 млрд.Пока правительство России готовит меры по «отрыву» экономики от доллара, банковская система переживает дедолларизацию в принудительном режиме.Крупнейшие госбанки стремительно теряют валютных клиентов: в августе с расчетных счетов и депозитов в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Россельхозбанке утекло суммарно $8,3 млрд.Из этой суммы $2 млрд. забрало население, а основной отток - $6,3 млрд - устроили корпоративные клиенты, сообщает Райффайзенбанк в обзоре со ссылкой на статистику ЦБ.Лидером по оттоку денег физлиц стал Сбербанк, потерявший за месяц почти $1 млрд. Около $0,8 млрд. россияне забрали со счетов в ПСБ, еще около $0,2 млрд. - из ВТБ.Последний оказался рекордсменом по оттоку валюты с корпоративных депозитов - $2,5 млрд. за месяц. Сбербанк, занявший вторую строчку в антирейтинге, лишился $2 млрд., а Газпромбанк потерял $1,7 млрд.Лишь небольшая часть этих денег вернулась в банковскую систему - преимущественно на счета в «дочках» иностранных банков: лидером по притоку средств физлиц стал Ситибанк, а корпораций - ВБРР и Райффайзенбанк.«Соответственно, значительная часть средств или была переведена в наличность, или выведена за пределы РФ», - делают вывод аналитики банка: это согласуется с версией, что компании и физлица выводили валютные сбережения из банков на опасениях введения в отношении них жестких санкций.Усилить эти страхи удалось главе ВТБ Андрею Костину, «от «большого ума» заявившему, что в случае санкций валютные вклады могут быть возвращены клиентам в рублях.Хотя вероятность жесткого сценария санкций, при котором одному или нескольким госбанкам будет отрезана возможность долларовых расчетов, минимальна, одной угрозы достаточно, чтобы экспортеры держали валюту за границей, не переводя ее на российские счета: именно поэтому рынок не видит притока нефтедолларов, а рубль слабеет вопреки ценам Brent выше $85, отмечает Райффайзенбанк.С начала октября нефть подорожала с $82,9 до $86 за баррель, в то время как рубль не только не отыграл потери, но ослабел к доллару на 1,07 рубля - с 65,48 до 66,74 RUB/USD (на 17.05 Киева в четверг).Относительно нефти рубль не был так слаб никогда в истории. Рублевая цена барреля, отражающая соотношение курса и стоимости «черного золота», достигла 5700 рублей.На пятничных торгах отечественного валютного межбанка повторилась история предыдущей сессии: доллара было много, а его покупателей – мало. Регулятор, по сути в одиночку выкупавший «зеленую» ликвидность, не смог предотвратить неуклонное приближение цены «американца» к пороговой отметке 28,00 UAH/USD.Как и накануне, коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке, хотя, признаться, дообеденное снижение цен наличного «американца» было довольно сдержанным.На безналичном рынке темп отката курса доллара заметно понизился, давая повод ожиданиям терминации «медвежьего» тренда СКВ в ближайшем будущем и вхождения пары доллар-гривня в «буферный» «боковик» предшествующий началу движения валютного маятника в противоположную сторону. Никто режима «курсовых качелей» или циклических изменений в трендах на межбанке еще не отменял.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67477 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4266 раз. Подякували: 7789 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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