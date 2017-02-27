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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12123121241212512126
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 14:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Я справді переконаний, що це зажирно, коли 0,1% працівників отримує близько 10% фонду зарплат.
з цього місця давайте з цифрами
Є 12 млн офіційно працюючих з середньою по країні в 30 515 грн.
Проводимо арифметичну операцію
12 000 000 * 30 515 =366,6 млрд грн
Тепер беремо Ваші дві групи топчиків з Вашими цифрами
74 500 * 131 000 + 14 200 * 648 000=18,96 млрд
Це точно не 10%... це всього навсього 5% і ці 5% фонду оплати отримує 0,7% отримувачів...
Якби
10% які отримують 0,1%
далеко не тотожно
5% які отримують 0,7%

Якщо СЕРЕДНЯ 30515 - то чим Вас дивує те що 0,6% отримують 3 середніх , а 0,1% отримують 20 середніх?

Моїх же продавців не дивує те що вони отримують в 6-15 разів менше айтішника?
Моїх продавців дивує інше
Чому вони отримаючи в 6-15 разів менше айтішника - платять з отриманого так само як айтішник.

Тому будьте послідовними.
Бо коли в когось в три рази більше ніж у Вас - вас це вкурвлює
якщо ж у вас в 15 разів більше ніж в мого продавця - то це продавець винен а ви білі і пухнасті
Труси-Хрестик.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 14:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Є 12 млн офіційно працюючих з середньою по країні в 30 515 грн.
Проводимо арифметичну операцію
12 000 000 * 30 515 =366,6 млрд грн
Тепер беремо Ваші дві групи топчиків з Вашими цифрами
74 500 * 131 000 + 14 200 * 648 000=18,96 млрд

Нема 12 млн, а є 8,9 мільйона осіб які за даними ПФУ мають 23 218 грн 24 коп. 1,8 ФОПи.
Цифри топів теж з ПФУ, але за 2023 р. І вони мають чітку тенденцію до росту.
Айтівці, яких ви недолюблюєте (я не з них) наполовину ФОПи (любите?) а наполовину на загальних умовах.
Тому знову ж таки ретельно рахуємо і маємо вже +10%.
Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ой+ написав:Айтівці, яких ви недолюблюєте (я не з них) наполовину ФОПи (любите?) а наполовину на загальних умовах.

Точніше ФОПи, резиденти Дія.Сіті (10% податок) і невелика частина на загальних
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 15:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Я вважаю, що часи Адама Сміта і описаного ним капіталізму вже пройшли і маємо більш прийнятні для всіх моделі збору та розподілу, особливо в ЄС, в який ми наче прямуємо.
Тобто Ви за те щоб мої продавці з 15000 платили в 12 разів менше ніж айтішники з 200 000 ?
Я правильно зрозумів...
Чи Ви за те щоб айтішники отримували трохи більше від моїх продавців?

І що там з податками на пасивний дохід з капіталу?
Залишаємо 18%+5 ? Чи приводимо до величини якою оподатковується зарплата 18+5+23
Чи опускаємо оподаткування зарплати до рівня оподаткування пасивних доходів з капіталу?
чи піднімаємо оподаткування айтішників на єдиному до відсотків які платить двірник на загальному?

Якось визначіться?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 16:02

У січні-травні 2026 року виторг від продажу алкогольних напоїв в Україні сягнув 72,7 млрд грн, що на 8,6 млрд грн, або на 13,49%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Джерело: https://censor.net/n4009346
Як назвати людину, яка собі в заслугу ставить те чого немає..
Ціни на алкоголь за цей час зросли десь на 25%... тобто його манєчка про тотальне введення фіскальних касових апаратів - провалилось...
але ця помилка природи як нічого й не бувало показує це
а - як своє досягнення
б - якщо його макнути фейсом об тейбл - воно буде заявляти що треба й далі тиснути бо це приносить результат....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 16:14

  tester3373 написав:
  budivelnik написав:
  tester3373 написав:в тому, що тобі нарешті дійшло, що твої цифри фантасмагоричні
Так в тебе ж вийшли такі самі?
в мене 8 млн , ти здурі нарахував 7,5 ?
в чому фантасмагорія
в тому що ти не в стані зрозуміти навіть тобою написане?

вони фантасмагоричні в тому що немає в нас стільки робітників хто працюють і не платять податки. а твої хотєлкі всіх загнати за станок от "мала до вєліка" - не в той час і не в тій країні ти народився. в інший час ти б розгулявся. а так тільки слюною брижщеш.

в нас велика кількість тих хто працює неофіційно. не подобається цифра Будівельника, назвіть свою - але таких людей чимало. й ще більше, хто частину зп отримує в конверті.

тому замість основного питання - що багато хто не сплачує всі податки, ви сперечаєтесь за умовні цифри скільки саме людей. й ваші цифри теж зі стелі ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:в нас велика кількість тих хто працює неофіційно. не подобається цифра Будівельника, назвіть свою - але таких людей чимало. й ще більше, хто частину зп отримує в конверті.

Саме тому і треба знижувати податки хоча б до рівня Дія.сіті для всіх
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 21:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  budivelnik написав:Так само як не розумію чому Вашингтон/Брюсель має друкувати гроші для безумовного доходу України , таким чином створюючи інфляцію своєї грошовоїодиниці на користь чужих люде

Бо вже 50 років як запустили фін модель, яка не може без друкарського верстату. Просто треба владу, яка зможе переконати віддати частину пирога, який й так роздають, саме нам.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 22:08

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:в нас велика кількість тих хто працює неофіційно. не подобається цифра Будівельника, назвіть свою - але таких людей чимало. й ще більше, хто частину зп отримує в конверті.

Саме тому і треба знижувати податки хоча б до рівня Дія.сіті для всіх


в нас сама система не правильна. не потрібно рахувати скільки хто заробив.
потрібно рахувати хто скільки витратив.
купив порш на 1 лям баксів - покажи що ти сплатив податків з доходів на 1 лям баксів.
і це повинно бути тотально для всіх.
але перед цим потрібно провести справжню нульову декларацію а не фейкову.
tester3373
 
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