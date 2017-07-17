Дефіцит робочої сили в Польщі дедалі загострюється. Українські заробітчани більше не рвуться в цю країну, а задивляються на інші.
Дивися повний текст Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 14:49
Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину
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Дивися повний текст Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину.
Додано: Нед 07 жов, 2018 14:49
Количество белорусов, работающих в Польше увеличилось в 25 раз за пять лет. Да и россияне из Кенигсберга подтягиваются на работы в Гданьск
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