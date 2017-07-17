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Заробітчани проміняли
Польщу на Чехію і Німеччину

Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:51

Re: Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину

  antikkristall написав:А были времена когда поляки здесь трубопровод строили...

И джинсами приторговывали.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:25

  Попаданец написав:
  antikkristall написав:А были времена когда поляки здесь трубопровод строили...

И джинсами приторговывали.

вы ещё вспомните былинные времена когда Украина была аэрокосмической державой... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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