Итоги: Прогнозы 08.10.18

Додано: Пон 08 жов, 2018 12:13

Ежемесячный отчет, опубликованный в пятницу в Бюро статистики труда США, показал, что занятость в несельскохозяйственном секторе в сентябре увеличилась на 134 000, что ниже ожиданий рынка в 190 000 человек.Уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,9% в августе, а августовские цифры были пересмотрены до 270 000 с 201 000.Наконец, инфляция заработной платы, измеряемая среднегодовым заработком в годовом исчислении, снизилась до 2,8%, как ожидалось.На первый взгляд, можно сделать очень «ястребиный» вывод из данных по занятости в США: меньший найм и более низкий уровень безработицы согласуется с идеей о том, что в экономике остается все меньше и меньше свободных рук.Низкий рост занятости в сентябре нивелируется огромным пересмотр вверх на общую величину в 87 000 в июле и августе. Кроме того, почти 300 тысяч человек не работали из-за погоды.Вероятно, лучший вывод - не стоит искать слишком многого в сегодняшних данных, поскольку они искажены. К счастью, зарплаты вышли на уровне прогноза, что, возможно, является сильным результатом. Все говорят, это уж точно - это не «слабый» отчет, и может быть даже истолкован как несколько сильный.Данные по занятости соответствуют постепенному ускорению инфляционного давления.Ожидания были повышены позитивными данными по опросам ADP и ISM в течение недели, и в этом контексте рост числа занятых на 134000 в сентябре первоначально рассматриваться как разочарование. Тем не менее, общий пересмотр с повышением на 87 000 предыдущих данных затмил отставание от консенсус-прогноза, и остальная часть деталей в докладе также выглядела хорошо.Уровень безработицы снизился на две десятых до 3,7% (консенсус-прогноз 3,8%), несмотря на отсутствие изменений доли экономически активного населения, благодаря большой росту занятости в опросе домашних хозяйств.Меж тем роста заработной платы, которые вырос на предыдущем месяце, соответствовал ожиданиям, часовая зарплата выросла на 0,3% за месяц и годовым темпом 2,8%.Таким образом, пятничные результаты по-прежнему соответствуют сильной экономике США и постепенному увеличению инфляционного давления.На понедельничной сессии валютного межбанка в секторе торгов «зеленым» «завтрашним» безналом наметилось едва заметное подорожание «американца».Несмотря на то, что строить среднесрочные стратегии, основываясь на результатах низколиквидной торговли «завтрашним» долларом да еще в дебюте новой сессии нельзя, мы склонны ожидать на вторничной сессии межбанка выросшей агрессивности «зеленых быков» и более заметного подорожание СКВ. Причина очевидна: из-за длинных выходных в США (Америка 08-го отмечает День Колумба) на счета наших экспортеров не придут доллары внешнеторговой выручки, лишив межбанк значительной части предложения СКВ. Это чревато доминированием спроса, сменившего две сессии (речь о торгах СКВ валютированием tod или «сегодня» 04-05 октября) отката «американца».Кроме того, существует вероятность расширения гривневой ликвидности, которое «сыграет» на стороне «быков».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv