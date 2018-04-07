Finance.ua: Індивідуальне опалення

Як його встановити і скільки це коштує
Моя мама живе в Прилуках (Чернігівська область) у багатоквартирному будинку. Навесні цього року вона та її сусіди вирішили встановити у своїх квартирах системи індивідуального опалення. На оформлення документів і встановлення самої системи пішло 6 місяців і 22 000 гривень. Але це було того варте. Якщо минулого року в опалювальний період мама щомісяця платила близько 2100 гривень за тепло і 360 гривень за гарячу воду, то тепер обидва рахунки не перевищують суму у 1000 гривень. У цій статті я розповім про нюанси та труднощі процесу підключення так званої «індивідуалки».
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