Итоги: Прогнозы 10.10.18

С таким предупреждением выступил во вторник перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп.
У него поинтересовались, готовы ли США ввести дополнительные таможенные пошлины в двустороннем товарообороте с КНР на сумму в размере $267 млрд., о чем Трамп несколько раз упоминал в некоторых своих публичных выступлениях на протяжении последних нескольких недель.
«Абсолютно. 100%. Если китайские власти это сделают, если они примут ответные меры», - ответил американский лидер.
«У нас очень хорошие отношения с Китаем. Однако они забирали у нашей страны в течение многих лет по $500 млрд. в год, и мы просто не можем позволить, чтобы такое происходило», - заявил Трамп. Он имел в виду дефицит США в двусторонней торговле с КНР.
«Мы помогли перестроить Китай. Если бы мы этого не делали, то Китай бы не находился в такой форме, в которой он находится сейчас», - считает руководитель вашингтонской администрации.
США: Выборы в ноябре подпитывают пессимизм на рынке госдолга.
Предстоящие выборы в Конгресс США могут многое изменить для демократов и республиканцев. Однако для рынка облигаций США голосование уже начинает казаться проигрышным независимо от исхода.
Если демократы получат большинство в Палате представителей, возрастут шансы того, что лидеры Конгресса предложат проект расходов на инфраструктуру, сопоставимый по масштабу с первоначальным планом президента Дональда Трампа на триллион долларов. Если же республиканцы вопреки ожиданиям удержат контроль, более вероятным станет новое снижение налогов. При любом сценарии результатом будут займы, займы и еще раз займы.
Рост долга ожидается на фоне и без того сложной ситуации с бюджетом. Новые бумаги могут наводнить рынок казначейских облигаций объемом $15,3 триллиона как раз тогда, когда стоимость заимствований растет. Помимо того, что дефицит бюджета США может увеличиться почти до $1 триллиона в 2019 финансовом году и превысить этот уровень в дальнейшем, процентные расходы правительства, согласно прогнозам, утроятся в ближайшее десятилетие почти до триллиона долларов в год, ожидает Бюджетное управление Конгресса.
«Текущая траектория долга уже приняла довольно обременительный характер, - говорит стратег Societe Generale по процентным ставкам Субадра Раджаппа. - Если продолжать увеличивать предложение и объемы аукционов, рынок облигаций в какой-то момент, вероятно, скажет: ‘Спасибо, не надо’».
Риск заключается в том, что рост долга может заставить инвесторов подтолкнуть вверх доходности, как это было в 1990-х годах. Бюджетное управление Конгресса уже прогнозирует доходность 10-летних бумаг на уровне почти 4% к 2020 году. Сейчас она находится около 3,23%.
Президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс: Ожидает постепенного роста процентных ставок
- Видит «очень сильный» рынок труда, не признаков более высокого инфляционного давления;
- Ожидает роста ВВП США в 2018 г. 3%, в 2019 г. 2,5%;
- Ожидает снижения уровня безработицы ниже 3% в следующем году;
- Сфера компетенции ФРС ограничена США, он она принимает во внимание международное влияние;
- Открытость, открытая связь с общественностью — ключ к минимизации непонимания политики в мире, нарушения рынка.
Евро: снижение вероятно коррекционное, Credit Agricole.
В Credit Agricole CIB Research комментируют перспективу по евро и утверждают, что недавнее многодневное снижение, вероятно, окажется коррекционным, заявив, что сохраняют длинные позиции по парам евро-доллар и евро-франк:
«Недавняя распродажа пары евро-доллар не отражает возобновления оттока капитала из еврозоны и в США. Текущая ситуация, таким образом, напоминает ценовое движение времени европейского кризиса суверенного долга, когда EUR/USD оставался в целом в диапазоне несмотря на рост опасений в отношении Италии и других экономик стран периферии.
Мы считаем, что лучшие дни для фондируемого в евро кэрри-трейда позади. Постепенное сближение денежной политики ЕСЦ и ФРС должно подтолкнуть пару евро-доллар выше в долгосрочной перспективе.
В результате вышеизложенных условий мы продолжаем считать, что недавнее снижение евро, в конечном счете, окажется коррекционным, а не изменением тренда. Следовательно, мы остается в длинной позиции по паре евро-доллар и евро-франк в качестве торговых рекомендаций.»
Зафиксировано рекордное с марта 2017 года бегство инвесторов из российских акций.
По данным агентства Bloomberg, в понедельник 8 октября отток капитала из биржевого фонда VanEck Vectors Russia, ориентированного на акции российских компаний (RSX), составил $65,7 млн. (активы фонда составляют $1,5 млрд.), что стало рекордным значением за последние 19 месяцев (с марта 2017 года).
Таким образом, с начала года фонд лишился уже примерно трети активов, и, по мнению Павла Лаберко из Union Bancaire Privee, связано это с ожиданием введения Вашингтоном новых санкций против Москвы.
Двойная порция отложенного из-за длинных выходных в США предложения обязательной части экспортной выручки в комплекте с пролонгацией сжатия гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора, с одной стороны уронили курс «зеленого» безнала на торгах межбанка, с другой, позволили НБУ пополнить свои резервы по демпинговой цене (27,99 UAH/USD) выкупал долларовые излишки с платформы Matching.
Наличный рынок довольно сдержанно отнесся к падению цен на «зеленый» безнал, имея представление о причинах этой коррекции. При этом, полагаю, уместно обратить внимание на перемены в курсовых «отношениях» наличного и безналичного долларов. Последний к среде оказался ниже первого.
Пока складывается впечатление об очевидном нежелании регулятора позволять цене безналичного «американца» закрепляться ниже концептуальнозначимой отметки 28,00 UAH/USD, хотя, представляется, в «воспитательных» целях регулятору очень хотелось бы вытрясти накопленные СКВ кубышки экспортеров. То, что рынок наполнен СКВ сверх меры, дали понять результаты предыдущей торговли, когда в отсутствие из-за выходных в США притока экспортной выручки из-за рубежа, валютный межбанк прекрасно справился с этим, дав при этом возможность регулятору пополнить свои закрома на $10,0 млн.
Есть вероятность, что из-за опасений потерять на курсе в случае текущего состояния гривневой ликвидности, на ближайших торгах межбанка сохранится нисходящий тренд рынка безналичного доллара, дав прекрасную возможность НБУ снова пополнить свои резервы. Последние новости с этого участка дают основание считать, что этот вопрос регулятор поставил во главу угла, на время оставив в стороне проблемы с гривневой ликвидность.
Так что, существует высокая вероятность сохранения присутствия на межбанковском рынке присутствия «зеленых медведей» на ближайшей сессии.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: