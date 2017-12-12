"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо

Додано: Чет 11 жов, 2018 13:12

makishin60 написав: Людей можно понять , в Украине не такие уж и большие доходы что-бы купить новый автомобиль . Потому люди экономя на себе и семье насобирав небольшую сумму покупает за границей авто что-бы хоть как-то доехать до своих родителей в село или же возить своих детей . В Латвии при их больших доходах люди спокойно покупают авто и на нем ездят. В Украине хотят что-бы ездили только денежные мешки , а остальное стадо давилось в переполненных маршрутках . Когда крутяк едет на своем жирном джипе и обгоняет забитую маршрутки у него просто расплывается физиономия от умиления того , что он сидит в мягком кресле , а бы*** душится в потной переделанной газельке . Людей можно понять , в Украине не такие уж и большие доходы что-бы купить новый автомобиль . Потому люди экономя на себе и семье насобирав небольшую сумму покупает за границей авто что-бы хоть как-то доехать до своих родителей в село или же возить своих детей . В Латвии при их больших доходах люди спокойно покупают авто и на нем ездят. В Украине хотят что-бы ездили только денежные мешки , а остальное стадо давилось в переполненных маршрутках . Когда крутяк едет на своем жирном джипе и обгоняет забитую маршрутки у него просто расплывается физиономия от умиления того , что он сидит в мягком кресле , а бы*** душится в потной переделанной газельке .

Я говорил за Киев, где эти де*** акции сегодня происходят. Здесь есть метро, огромные просторные автобусы и троллейбусы с высокими потолками, трамваи. Ну и маршрутки для любителей тоже. Но каждая даже мелкая сошка хочет купить личное корыто, чтобы возить свою ценную ж..у на работу и обратно "в мягком кресле". А почему не ездить подешевле общественным транспортом, а машину оставить для выездов в супермаркет и "доехать до своих родителей в село" ???Поверьте, рожи от своего завышенного ЧСВ за рулём евроблях у многих ещё похлеще расплываютсяА всего лишь нужно прекратить думать о себе как о чём-то ох..но важном и жить попроще, если "покупать авто, экономя на себе и семье насобирав небольшую сумму"; нужно хотелки умерить. А то хотят и машины за небольшие деньги, и бензин за недорого, и дороги хорошие, но кто вам за этот весь банкет платить будет ??? Эти ж умники не хотят участвовать финансово в обеспечении условий своих покатушек в Киеве ! Всю наэкономленную деньгу ж отдали "дяде" за границей или перекупу.....Я вот мог бы ездить каждый день в офис через весь город - около 40 км круг, но я еду до метро, ставлю машину и потом по прямой ветке на Печерскую - получается 15 км круг на машине. И не потому что жалко бензина на 25 км/день, а просто утром я ещё смогу нормально до офиса доехать, а вечером на 21 км у меня уйдёт в среднем 1 часИ стоять в пробках и тянучках вместе с остальным стадом я себе позволить не могу - здоровье дороже.