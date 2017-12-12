"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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makishin60 написав:Потому люди экономя на себе и семье насобирав небольшую сумму покупает за границей авто что-бы хоть как-то доехать до своих родителей в село или же возить своих детей .
Може спочатку "б***" і були переважно на старих дешевих машинах, але зараз купа позашяховиків і S-класу на цьому добрі. Ідея не платити податку, не попадати під штрафи та ще і оформити субсидію як вишенька на тортику одназно сподобалась. Трохи з цього приводу від Фурси:
Ціни на нафту за останній рік зросли з $40 за барель до $85. У підсумку зросли ціни на бензин. Все логічно. У чому сенс протестувати? Які вимоги висувати? І чому в Києві? Може одразу їхати в Нью-Йорк, на Волл-стріт? І вимагати від трейдерів знизити ціни? Або пікетувати засідання ОПЕК, де ці шейхи і росіяни домовляються про зниження видобутку? А може, одразу на Красну площу, в Москву? Чи протестувальники хочуть, щоб держава оплатила їм бензин? Адже газ дотує для населення, ціна вдвічі нижча від ринкової. Можливо, вони хочуть так само з бензином? Адже є український бензин, ми ж добуваємо українську нафту. Чому українська нафта має обходитися простим українцям за ринковими цінами, які встановлюють десь у Нью-Йорку чи Сінгапурі. Це не справедливо. Адже зарплати у нас не сінгапурські, а ціни на нафту сінгапурські. Ймовірно, протестувальники хочуть, щоб простим українцям заливали в баки дешевий бензин, а бізнес нехай купує дорогий. Нехай імпортний бензин купує. А простим українцям вистачить рідного, українського. До речі, не вистачить, але це дрібниці. Нехай держава забезпечить дешевий бензин. І як вона це зробить, протестувальників не хвилює. Це не їхні проблеми. От у Кувейті бензин дешевий, а чому в Україні дорогий. Критичного мислення у людей немає, а от автомобілі у них є. До речі, найдешевший бензин у світі в Венесуелі. Там уряд думає про населення. І нехай там інфляція 10 млн відсотків на рік, але зате бензин дешевий...https://nv.ua/ukr/opinion/fursa/vbohi-u ... 99668.html
makishin60 написав:Людей можно понять , в Украине не такие уж и большие доходы что-бы купить новый автомобиль . Потому люди экономя на себе и семье насобирав небольшую сумму покупает за границей авто что-бы хоть как-то доехать до своих родителей в село или же возить своих детей . В Латвии при их больших доходах люди спокойно покупают авто и на нем ездят. В Украине хотят что-бы ездили только денежные мешки , а остальное стадо давилось в переполненных маршрутках . Когда крутяк едет на своем жирном джипе и обгоняет забитую маршрутки у него просто расплывается физиономия от умиления того , что он сидит в мягком кресле , а бы*** душится в потной переделанной газельке .
В Украине - есть важнее дела, чем какие-то жлобы -тянули сюда хлам и ездили на нем. Если хочет ездить -пусть покупает ВАЗ или ЗАЗ здесь и ездит. А он хочет наклонить всю страну приехать на audi и не платить налогов. И к Вашему бреду - эти жлобы на 20 летних audi просто смеются над нищими стариками и плюют им в лицо - не платя налогов на их содержание. Они просто счастливы - это мелкое жлобье от того,что наклоняют стариков, не заработав даже на нормальную машину...
Rainbow написав:Молодці хлопці! Відстоюють права усіх українців, так тримати.
ПіСь: люди в коментах вище, мабуть, трохи обмежені вічноневдоволені мазохісти, які і самі нічого робити не хочуть і проти будь-яких активностей інших.
Они борятся с пенсиями, с бесплатным школьным обучением, с Украиной, а не за украинцев. И не надо - мелких жуликов- за народных борцов здесь выставлять, пусть в ДНР - мелкого МММника делают отцом нации. Счаастья Вам там...
magneet написав:согласен.. акцизами и налогами нас давят как тараканов. Ели бы не процветала коррупция, я был бы против митингующих. А так, при том масштабе коррупции которая существует, я их поддержу.
так идите и боритесь с коррупцией, кто же вам не дает. Если повезет, и не победите, -может, возглавите. Любые акцизы - это важный источник поступления денег в бюджет. А привычка по любому поводу майданить достала уже несказанно. Тем более, когда осознанно нарушаешь закон. Евро6ляхи, ага
давайте для начала разберемся из чего состоит цена на бензин в Украине
30% - стоимость нефти 40% - налоги и акциз 30% торговая наценка для покрытия затрат трейдеров
это конечно грубый подсчет но примерно такой расклад
второе в 2012 году литр 95 стоил 1.25 доллара при цене на нефть 100 долларов за барель в 2018 году литр 95 стоит 1.20 доллара при цене на нефть 60 долларов за барель (нынешние цены не показатель так как контракты то фьючерсные с отсрочкой 6 месяцев) третье куда идут налоги которые заложены в цену?
вот теперь подумайте почему в Украине такие цены и не только на бензин .
кстати в соседней Молдавии бенз 90-95 центов . странно правда?
4e4ensxe написав:давайте для начала разберемся 30% - стоимость нефти 40% - налоги и акциз 30% торговая наценка для покрытия затрат трейдеров ..
Т.е. война идет за 40%? Так может НДС на все товары отменим? При СССР не было же! Кстати, в США и Японии НДС тоже нет - как-то выжили! или может покусаем трейдеров? кстати, у вас очевидная ошибка - первые 30% это не нефть, а нефтепродукт. У нас практически нет переработки - и это большая беда, здесь надо рыть, а не бастовать по любому поводу.
sequence написав:Акциз в евро в силу того, что товар импортный и номинирован в евро или долларах.
не поэтому - читайте мануалы
но у Вас есть еще одна попытка
за последние 8 лет на сколько вырос акциз? в евро конечно
Чувак, методичку тебе долбокрылы писали или ты поленился её читать? Например, увеличение акцизов (в ЕВРО!) три года назад (процитирую): "Для бензина установлена ставка акциза в размере 213,5 евро за 1000 л (было – 171,5 евро/1000 л), для дизтоплива – 139,5 евро за 1000 л (в 2016 году –95-125,5 евро/1000 л, в зависимости от стандарта «Евро»), а для сжиженного газа – 52 евро за 1000 л (против 31 евро за 1000 л)"
sequence написав:Т.е. война идет за 40%? Так может НДС на все товары отменим? При СССР не было же! Кстати, в США и Японии НДС тоже нет - как-то выжили! или может покусаем трейдеров? кстати, у вас очевидная ошибка - первые 30% это не нефть, а нефтепродукт. У нас практически нет переработки - и это большая беда, здесь надо рыть, а не бастовать по любому поводу.
война идет абы побастовать
и не ошибка потому что именно от стоимости нефти зависит стоимость нефтепродукта который закупают трейдеры
для справочки поинтересовались бы какая доля налогов/акцизов в цене на бенз в других странах . только не надо сравнивать страны с низким уровнем коррупции . )))) Подобное с подобным