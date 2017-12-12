Додано: Чет 11 жов, 2018 14:54

4e4ensxe написав: давайте для начала разберемся из чего состоит цена на бензин в Украине



30% - стоимость нефти

40% - налоги и акциз

30% торговая наценка для покрытия затрат трейдеров



это конечно грубый подсчет но примерно такой расклад



второе

в 2012 году литр 95 стоил 1.25 доллара при цене на нефть 100 долларов за барель

в 2018 году литр 95 стоит 1.20 доллара при цене на нефть 60 долларов за барель (нынешние цены не показатель так как контракты то фьючерсные с отсрочкой 6 месяцев)

третье

куда идут налоги которые заложены в цену?



вот теперь подумайте почему в Украине такие цены и не только на бензин .



кстати в соседней Молдавии бенз 90-95 центов . странно правда? давайте для начала разберемся из чего состоит цена на бензин в Украине30% - стоимость нефти40% - налоги и акциз30% торговая наценка для покрытия затрат трейдеровэто конечно грубый подсчет но примерно такой раскладвтороев 2012 году литр 95 стоил 1.25 доллара при цене на нефть 100 долларов за барельв 2018 году литр 95 стоит 1.20 доллара при цене на нефть 60 долларов за барель (нынешние цены не показатель так как контракты то фьючерсные с отсрочкой 6 месяцев)третьекуда идут налоги которые заложены в цену?вот теперь подумайте почему в Украине такие цены и не только на бензин .кстати в соседней Молдавии бенз 90-95 центов . странно правда?

Про 6 месяцев отсрочки на нефтяные контракты -маме рассказывай. От цены на нефть -контракт по газу рссчитывается с лагом 6 и 9 месяцев. Фьючерсы сейчас на декабрь, но если ты не покупал нефть по фьючерсам октября, то текущие цены для тебя -они же...Налоги на бензин заменили транспортный налог , который платили только украинский автомобили, а теперь его перенесли в бензин и транспортный налог платят даже жулики на еврономерах - хотя в Европе цены на бензин выше. В Молдове в частности - зайди в интернет и посмотри -цена 1 л 95 го -18.89 лея, при курсе 17.01 или 1.11 доллара. У нас на Авиас - 32 грн. или 1.14 - разница 3 цента. В Польше ,Германии бензин намного дороже -1.38, так как там еще и экологический сбор в нем, а у нас -евробляхи ездят без сбора и не хотят его вообще платить при завозе авто...Стоимость нефти в гривне за тонну составляет - (81.51*7.73*28)16773 гривны эталонного Брент в Британии - плюс стоимость доставки и переработки, так что минимум 60%...Вы же не с бабушками на улице - бред несете, а с людьми за компом - все очень быстро проверяется.