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"Єврономери" протестують
проти високих цін на паливо

"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:06

  4e4ensxe написав:
  sequence написав:акциз вообще номинирован в статичной цифре за тонну, так как не хотят вводить пошлину в %% процентном исчислении, ибо тогда сложно высчитать плановые поступления в бюджет на фоне сильной волатильности цен на нефть/продукты. Мануалы сами себе читайте, вас с вашими мануалами я бы в правительство не взял бы плановым экономистом - вы простите, типичный хохол (это не оскорбление, нет), за пределы собственного кошелька не заглядывающий

не верно
акциз почему именно в евро был в введен? не в долларах?
цена на нефть ведь в долларах

Вообще-то -это было сделано давно - из-за нестабильности гривны и нашей евроинтеграции. Так с 1 января 2011 года акциз на бензин составлял 182 доллара ,на дизель -90 долларов плюс был акциз с продаж, на котором массово шли махинации в результате -его перенесли в общей акциз.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:07

Re:

  laa1999 написав:Про 6 месяцев отсрочки на нефтяные контракты -маме рассказывай. От цены на нефть -контракт по газу рссчитывается с лагом 6 и 9 месяцев. Фьючерсы сейчас на декабрь, но если ты не покупал нефть по фьючерсам октября, то текущие цены для тебя -они же...
Налоги на бензин заменили транспортный налог , который платили только украинский автомобили, а теперь его перенесли в бензин и транспортный налог платят даже жулики на еврономерах - хотя в Европе цены на бензин выше. В Молдове в частности - зайди в интернет и посмотри -цена 1 л 95 го -18.89 лея, при курсе 17.01 или 1.11 доллара. У нас на Авиас - 32 грн. или 1.14 - разница 3 цента. В Польше ,Германии бензин намного дороже -1.38, так как там еще и экологический сбор в нем, а у нас -евробляхи ездят без сбора и не хотят его вообще платить при завозе авто...Стоимость нефти в гривне за тонну составляет - (81.51*7.73*28)16773 гривны эталонного Брент в Британии - плюс стоимость доставки и переработки, так что минимум 60%...
Вы же не с бабушками на улице - бред несете, а с людьми за компом - все очень быстро проверяется.


вот именно что не с бабушками

я живу в стране где бенз стоит 1.3 евро . и меня умиляет как люди топят за то что их на....ывают

я люблю приезжать в Украину и смотреть на это все с улыбкой

по фьючерсам - почти угадал но нет . сейчас отгружается нефть которая продана по ценам марта 2018 . понятно что если я сейчас куплю нефть то она будет по октябрьским ценам . вот только один нюанс ты не угадал что расчет за нефть идет не сразу и не своими деньгами . ))

по цене - если бы нефть/нефтепродукт была 60% стоимости тогда ща бенз бы стоит 2 бакса
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:09

Re:

  laa1999 написав:Так с 1 января 2011 года акциз на бензин составлял 182 доллара ,

в 11 году акциз был уже в евро

ввели акциз в евро раньше
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:12

  sequence написав:
  4e4ensxe написав:
  sequence написав:Вот вы мне, скажем скажете, почему нефть Brent дороже Light?


WTI дешевле потому что добыча ее в штатах )) это конечно мое мнение

не правильно - даЙОшь мануалы! :))
как вы там писали? - вторая попытка :))


может потому что брент эталон и чем больше нефть похожа на брент тем она ближе к нему

а вообще мне пофигу чем брент от лата отличается

я вижу движ по фейсбуку и мне нравится наблюдать за этим
дело ж не в бренте - дело ж в другом .

мне жаль что мои земляки не понимают где их натянули
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:14

Заправки в *опу ! я сам себе его делать буду
golllmax
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:18

  sequence написав:
  4e4ensxe написав:
  sequence написав:Вот вы мне, скажем скажете, почему нефть Brent дороже Light?


WTI дешевле потому что добыча ее в штатах )) это конечно мое мнение

не правильно - даЙОшь мануалы! :))
как вы там писали? - вторая попытка :))

Там четыре причины -сорт хуже - легче и меньше выход продуктов, вторая - США долго ограничивала импорт и третья в принципе проблема с доставкой к терминалам и прямо связанные с этим- американские перерабатывающие мощности настроены на другие сорты нефти, а не легкие добываемые сланцевые ,но - вторая,третья и четвертая пересекаются - так как строили терминалы и нефтяную инфраструктуру только на ввоз нефти. а на вывоз -проблемы и переброску по США. А перестраиваться на другие сорта нефти - очень сложно и дорого плюс зарегулированность рынка
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:19

а я вообще готов платить по 1,5-1,8 евро/л как в Европе лишь бы машин на киевских дорогах в 2 раза уменьшилось
задолбало ехать 1 час с кучей нарушений там, где можно было бы за 25 минут спокойно проехать те несчастные 20 км !
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:22

Vitalych-new
Время на поездку с пункта А в пункт Б зависит только от цены на бензин?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:25

Re:

  Vitalych-new написав:а я вообще готов платить по 1,5-1,8 евро/л как в Европе лишь бы машин на киевских дорогах в 2 раза уменьшилось
задолбало ехать 1 час с кучей нарушений там, где можно было бы за 25 минут спокойно проехать те несчастные 20 км !

перестроечный анекдот
поднялись цены на водку
-Папа ты теперь будешь меньше пить
-нет Сынок, ты теперь будешь меньше есть
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:27

  4e4ensxe написав:
  laa1999 написав:Про 6 месяцев отсрочки на нефтяные контракты -маме рассказывай. От цены на нефть -контракт по газу рссчитывается с лагом 6 и 9 месяцев. Фьючерсы сейчас на декабрь, но если ты не покупал нефть по фьючерсам октября, то текущие цены для тебя -они же...
Налоги на бензин заменили транспортный налог , который платили только украинский автомобили, а теперь его перенесли в бензин и транспортный налог платят даже жулики на еврономерах - хотя в Европе цены на бензин выше. В Молдове в частности - зайди в интернет и посмотри -цена 1 л 95 го -18.89 лея, при курсе 17.01 или 1.11 доллара. У нас на Авиас - 32 грн. или 1.14 - разница 3 цента. В Польше ,Германии бензин намного дороже -1.38, так как там еще и экологический сбор в нем, а у нас -евробляхи ездят без сбора и не хотят его вообще платить при завозе авто...Стоимость нефти в гривне за тонну составляет - (81.51*7.73*28)16773 гривны эталонного Брент в Британии - плюс стоимость доставки и переработки, так что минимум 60%...
Вы же не с бабушками на улице - бред несете, а с людьми за компом - все очень быстро проверяется.


вот именно что не с бабушками

я живу в стране где бенз стоит 1.3 евро . и меня умиляет как люди топят за то что их на....ывают

я люблю приезжать в Украину и смотреть на это все с улыбкой

по фьючерсам - почти угадал но нет . сейчас отгружается нефть которая продана по ценам марта 2018 . понятно что если я сейчас куплю нефть то она будет по октябрьским ценам . вот только один нюанс ты не угадал что расчет за нефть идет не сразу и не своими деньгами . ))

по цене - если бы нефть/нефтепродукт была 60% стоимости тогда ща бенз бы стоит 2 бакса

Ты - почитай хоть книжку - что такое фьючерс...А то уши вянут. Фьючерс декабря - это обязательство продать тебе нефть по этой цене в декабре. Если ты находишь покупателя - то ты выкидываешь из цены - цену хранения и получаешь текущую цену. Если фьючерс выше, то нафиг тебе продавать нефть сегодня? Если ниже - то они собьют сегоднешнюю цену. Причем здесь поставки по мартовским фьючерсам - вы о чем? Допускаю - что вы купили нефть где-то и везете с марта, но это бред...Сейчас цена для покупки сейчас фьючерс декабря минус хранение ,которое ,как правило за такое время практически ноль.
laa1999
 
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