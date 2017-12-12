"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо

laa1999 написав:

Про 6 месяцев отсрочки на нефтяные контракты -маме рассказывай. От цены на нефть -контракт по газу рссчитывается с лагом 6 и 9 месяцев. Фьючерсы сейчас на декабрь, но если ты не покупал нефть по фьючерсам октября, то текущие цены для тебя -они же...Налоги на бензин заменили транспортный налог , который платили только украинский автомобили, а теперь его перенесли в бензин и транспортный налог платят даже жулики на еврономерах - хотя в Европе цены на бензин выше. В Молдове в частности - зайди в интернет и посмотри -цена 1 л 95 го -18.89 лея, при курсе 17.01 или 1.11 доллара. У нас на Авиас - 32 грн. или 1.14 - разница 3 цента. В Польше ,Германии бензин намного дороже -1.38, так как там еще и экологический сбор в нем, а у нас -евробляхи ездят без сбора и не хотят его вообще платить при завозе авто...Стоимость нефти в гривне за тонну составляет - (81.51*7.73*28)16773 гривны эталонного Брент в Британии - плюс стоимость доставки и переработки, так что минимум 60%...Вы же не с бабушками на улице - бред несете, а с людьми за компом - все очень быстро проверяется.