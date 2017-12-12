"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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sequence написав:акциз вообще номинирован в статичной цифре за тонну, так как не хотят вводить пошлину в %% процентном исчислении, ибо тогда сложно высчитать плановые поступления в бюджет на фоне сильной волатильности цен на нефть/продукты. Мануалы сами себе читайте, вас с вашими мануалами я бы в правительство не взял бы плановым экономистом - вы простите, типичный хохол (это не оскорбление, нет), за пределы собственного кошелька не заглядывающий
не верно акциз почему именно в евро был в введен? не в долларах? цена на нефть ведь в долларах
Вообще-то -это было сделано давно - из-за нестабильности гривны и нашей евроинтеграции. Так с 1 января 2011 года акциз на бензин составлял 182 доллара ,на дизель -90 долларов плюс был акциз с продаж, на котором массово шли махинации в результате -его перенесли в общей акциз.
laa1999 написав:Про 6 месяцев отсрочки на нефтяные контракты -маме рассказывай. От цены на нефть -контракт по газу рссчитывается с лагом 6 и 9 месяцев. Фьючерсы сейчас на декабрь, но если ты не покупал нефть по фьючерсам октября, то текущие цены для тебя -они же... Налоги на бензин заменили транспортный налог , который платили только украинский автомобили, а теперь его перенесли в бензин и транспортный налог платят даже жулики на еврономерах - хотя в Европе цены на бензин выше. В Молдове в частности - зайди в интернет и посмотри -цена 1 л 95 го -18.89 лея, при курсе 17.01 или 1.11 доллара. У нас на Авиас - 32 грн. или 1.14 - разница 3 цента. В Польше ,Германии бензин намного дороже -1.38, так как там еще и экологический сбор в нем, а у нас -евробляхи ездят без сбора и не хотят его вообще платить при завозе авто...Стоимость нефти в гривне за тонну составляет - (81.51*7.73*28)16773 гривны эталонного Брент в Британии - плюс стоимость доставки и переработки, так что минимум 60%... Вы же не с бабушками на улице - бред несете, а с людьми за компом - все очень быстро проверяется.
вот именно что не с бабушками
я живу в стране где бенз стоит 1.3 евро . и меня умиляет как люди топят за то что их на....ывают
я люблю приезжать в Украину и смотреть на это все с улыбкой
по фьючерсам - почти угадал но нет . сейчас отгружается нефть которая продана по ценам марта 2018 . понятно что если я сейчас куплю нефть то она будет по октябрьским ценам . вот только один нюанс ты не угадал что расчет за нефть идет не сразу и не своими деньгами . ))
по цене - если бы нефть/нефтепродукт была 60% стоимости тогда ща бенз бы стоит 2 бакса
sequence написав:Вот вы мне, скажем скажете, почему нефть Brent дороже Light?
WTI дешевле потому что добыча ее в штатах )) это конечно мое мнение
не правильно - даЙОшь мануалы! ) как вы там писали? - вторая попытка )
Там четыре причины -сорт хуже - легче и меньше выход продуктов, вторая - США долго ограничивала импорт и третья в принципе проблема с доставкой к терминалам и прямо связанные с этим- американские перерабатывающие мощности настроены на другие сорты нефти, а не легкие добываемые сланцевые ,но - вторая,третья и четвертая пересекаются - так как строили терминалы и нефтяную инфраструктуру только на ввоз нефти. а на вывоз -проблемы и переброску по США. А перестраиваться на другие сорта нефти - очень сложно и дорого плюс зарегулированность рынка
а я вообще готов платить по 1,5-1,8 евро/л как в Европе лишь бы машин на киевских дорогах в 2 раза уменьшилось задолбало ехать 1 час с кучей нарушений там, где можно было бы за 25 минут спокойно проехать те несчастные 20 км !
Vitalych-new написав:а я вообще готов платить по 1,5-1,8 евро/л как в Европе лишь бы машин на киевских дорогах в 2 раза уменьшилось задолбало ехать 1 час с кучей нарушений там, где можно было бы за 25 минут спокойно проехать те несчастные 20 км !
перестроечный анекдот поднялись цены на водку -Папа ты теперь будешь меньше пить -нет Сынок, ты теперь будешь меньше есть
laa1999 написав:Про 6 месяцев отсрочки на нефтяные контракты -маме рассказывай. От цены на нефть -контракт по газу рссчитывается с лагом 6 и 9 месяцев. Фьючерсы сейчас на декабрь, но если ты не покупал нефть по фьючерсам октября, то текущие цены для тебя -они же... Налоги на бензин заменили транспортный налог , который платили только украинский автомобили, а теперь его перенесли в бензин и транспортный налог платят даже жулики на еврономерах - хотя в Европе цены на бензин выше. В Молдове в частности - зайди в интернет и посмотри -цена 1 л 95 го -18.89 лея, при курсе 17.01 или 1.11 доллара. У нас на Авиас - 32 грн. или 1.14 - разница 3 цента. В Польше ,Германии бензин намного дороже -1.38, так как там еще и экологический сбор в нем, а у нас -евробляхи ездят без сбора и не хотят его вообще платить при завозе авто...Стоимость нефти в гривне за тонну составляет - (81.51*7.73*28)16773 гривны эталонного Брент в Британии - плюс стоимость доставки и переработки, так что минимум 60%... Вы же не с бабушками на улице - бред несете, а с людьми за компом - все очень быстро проверяется.
вот именно что не с бабушками
я живу в стране где бенз стоит 1.3 евро . и меня умиляет как люди топят за то что их на....ывают
я люблю приезжать в Украину и смотреть на это все с улыбкой
по фьючерсам - почти угадал но нет . сейчас отгружается нефть которая продана по ценам марта 2018 . понятно что если я сейчас куплю нефть то она будет по октябрьским ценам . вот только один нюанс ты не угадал что расчет за нефть идет не сразу и не своими деньгами . ))
по цене - если бы нефть/нефтепродукт была 60% стоимости тогда ща бенз бы стоит 2 бакса
Ты - почитай хоть книжку - что такое фьючерс...А то уши вянут. Фьючерс декабря - это обязательство продать тебе нефть по этой цене в декабре. Если ты находишь покупателя - то ты выкидываешь из цены - цену хранения и получаешь текущую цену. Если фьючерс выше, то нафиг тебе продавать нефть сегодня? Если ниже - то они собьют сегоднешнюю цену. Причем здесь поставки по мартовским фьючерсам - вы о чем? Допускаю - что вы купили нефть где-то и везете с марта, но это бред...Сейчас цена для покупки сейчас фьючерс декабря минус хранение ,которое ,как правило за такое время практически ноль.