"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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laa1999 написав:Про 6 месяцев отсрочки на нефтяные контракты -маме рассказывай. От цены на нефть -контракт по газу рссчитывается с лагом 6 и 9 месяцев. Фьючерсы сейчас на декабрь, но если ты не покупал нефть по фьючерсам октября, то текущие цены для тебя -они же... Налоги на бензин заменили транспортный налог , который платили только украинский автомобили, а теперь его перенесли в бензин и транспортный налог платят даже жулики на еврономерах - хотя в Европе цены на бензин выше. В Молдове в частности - зайди в интернет и посмотри -цена 1 л 95 го -18.89 лея, при курсе 17.01 или 1.11 доллара. У нас на Авиас - 32 грн. или 1.14 - разница 3 цента. В Польше ,Германии бензин намного дороже -1.38, так как там еще и экологический сбор в нем, а у нас -евробляхи ездят без сбора и не хотят его вообще платить при завозе авто...Стоимость нефти в гривне за тонну составляет - (81.51*7.73*28)16773 гривны эталонного Брент в Британии - плюс стоимость доставки и переработки, так что минимум 60%... Вы же не с бабушками на улице - бред несете, а с людьми за компом - все очень быстро проверяется.
вот именно что не с бабушками
я живу в стране где бенз стоит 1.3 евро . и меня умиляет как люди топят за то что их на....ывают
я люблю приезжать в Украину и смотреть на это все с улыбкой
по фьючерсам - почти угадал но нет . сейчас отгружается нефть которая продана по ценам марта 2018 . понятно что если я сейчас куплю нефть то она будет по октябрьским ценам . вот только один нюанс ты не угадал что расчет за нефть идет не сразу и не своими деньгами . ))
по цене - если бы нефть/нефтепродукт была 60% стоимости тогда ща бенз бы стоит 2 бакса
Ты - почитай хоть книжку - что такое фьючерс...А то уши вянут. Фьючерс декабря - это обязательство продать тебе нефть по этой цене в декабре. Если ты находишь покупателя - то ты выкидываешь из цены - цену хранения и получаешь текущую цену. Если фьючерс выше, то нафиг тебе продавать нефть сегодня? Если ниже - то они собьют сегоднешнюю цену. Причем здесь поставки по мартовским фьючерсам - вы о чем? Допускаю - что вы купили нефть где-то и везете с марта, но это бред...Сейчас цена для покупки сейчас фьючерс декабря минус хранение ,которое ,как правило за такое время практически ноль.
Rainbow написав:Vitalych-new Время на поездку с пункта А в пункт Б зависит только от цены на бензин?
дороже бензин - меньше народу будет ездить (возить свои суперценные за..ницы на личном транспорте) - меньше тянучек и пробок - выше средняя скорость - меньше времени на поездку от А до Б бонусом больше здоровья (меньше дышать выхлопами) + лучше с нервами По-другому мои 20 км из офиса до дома не сократить во времени - дорогу прямее не проложишь, скорость увеличивать уже некуда, летать ещё не умеем
laa1999 написав:Ты - почитай хоть книжку - что такое фьючерс...А то уши вянут. Фьючерс декабря - это обязательство продать тебе нефть по этой цене в декабре. Если ты находишь покупателя - то ты выкидываешь из цены - цену хранения и получаешь текущую цену. Если фьючерс выше, то нафиг тебе продавать нефть сегодня? Если ниже - то они собьют сегоднешнюю цену.
а где я не так написал я написал тоже самое но более своими словами - я ж не трейдер я простой бизнесмен Фьючерсные контракты на нефть – это контракты на сделки по купли-продажи нефти, которые будут совершены в будущем (в дату исполнения контракта) по обговоренной сейчас цене. взял с интернета (http://www.itinvest.ru/education/articl ... s/na-neft/)
А когда нефть упала в четыре раза пару лет назад, почему заправщики не опустили цены в 4 раза? Нефть тогда стоила 120 дол/бар, бензин был по 21 гр. Нефть упала до 30 дол, бензин - 21 гр. Сейчас нефть 86 дол, бензин - 36 гр.
Литр бензина, который раньше стоил доллар, сейчас быстро проскочил евро и приближается к фунту стерлингов. Наверное, потому, что из-за Петрова и Боширова Украина проявила солидарность с Великобританией. Но вот что меня беспокоит - Петров и Боширов собрались ехать в Кувейт (1 динар = 92 гривны)
supply_m написав:А когда нефть упала в четыре раза пару лет назад, почему заправщики не опустили цены в 4 раза? Нефть тогда стоила 120 дол/бар, бензин был по 21 гр. Нефть упала до 30 дол, бензин - 21 гр. Сейчас нефть 86 дол, бензин - 36 гр.
нет прямой корреляции, нефть следует переработать - это стоит денех. Условно говоря еще один статичный акциз. Самое главное - курс гривны. Нефть же упала до 30 долларов, а не гривен. Если совсем упростить формулу, то цену на "бенз" следует считать примерно следующим образом: 1) сумма констант (акциз+стоимость переработки+транспорт)//**валюта евро**// ; 2) переменные, база - цена сырой нефти (стоимость нефти+НДС) //**валюта доллар**// 3) наценка сети заправок в % от полученной суммы В любом случае цена литра нефти на бирже и литра бензина на заправке будут отличаться (ваш КЭП) и имеют нелинейную зависимость
cisukr написав:Литр бензина, который раньше стоил доллар, сейчас быстро проскочил евро и приближается к фунту стерлингов. Наверное, потому, что из-за Петрова и Боширова Украина проявила солидарность с Великобританией. Но вот что меня беспокоит - Петров и Боширов собрались ехать в Кувейт (1 динар = 92 гривны)
Украина ,как и в 1941 году, с Великобританией и США проявляет солидарность в борьбе с нацизмом. Петров и Баширов из РФ - уже никогда носа не высунут, даже в Белорусь - я про настоящих - Чепигу и Мишкина, а не про гомиков с ТВ РФ...
потому что хотят подстричь незнающих и не умеющих людей. Бенз 95-й не прямо гонится из нефти, для его получения нужны селективные процессы, платформинг и риформинг, гидрокрекинг и др (это если из нефтепродуктов). Эти установки в Украине не делают, мало того, институт УкрНДИНП "Масма" закрыли (после агонии 15 летней) и теперь "керманычи" под благими предлогами отхапали землю (пр.палладина 46). В проектном НИИ сидят рисовальщики-кумы-роднюльки. О каком дешевом бензе в Украине может идти речь? Кременчугский завод сами знаете кому принадлежит да и оборудование старое там, новая установка стоит сотни миллионов. Но кто в бандитскую страну захочет вкладывать деньги? тем более в такую скользкую тему. Вот цена и будет расти пока не найдется такой вкладыватель))...но этот вопрос на контроле у людей которые корнями от сюда, они первые вложат на невыгодных для народа Украины условиях. Пока что будут завозить и разводить и цена будет расти до небес. как и на газ кстати. как только начнет падать рынок установщиков газовых установок. цена на газ (пропан-бутан) долетит до 70-80% цены 95-го. Возможно полномасштабный коллапс или забастовка с блокированием дорог, что-то б и решил, но на этом бы начала играть РФ.