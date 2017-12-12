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"Єврономери" протестують
проти високих цін на паливо

"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:37

Re:

Люди все верно делают ! В цене бензина есть налог на дороги ? какие у нас дороги ? правильно - плохие, что бы там кто не говорил мы все ездим на по этих дорогах и это
очень плохие дороги ! И ремонт да ремонт идет , но он какой-то не качественный.
Вот хотя бы по этому надо протестовать.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:15

Т.е. жлобы, не платящие налоги, хотят раздеть бюджет еще и на бензине?
Это племя явно дефективное!
komp
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:44

Re:

с джипа пересесть на менее прожорливое авто "протестуны" пробовали?
Страх убивает разум
Crocodila
 
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