"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
komp написав:Т.е. жлобы, не платящие налоги, хотят раздеть бюджет еще и на бензине? Это племя явно дефективное!
Дефектный тот, кто писал статью, т.к. это была акция не "х******", а всех водителей, включая тех, кто заплатил все налоги, при покупке машины. У нас давно поняли, что можно вечно поднимать акцизы на сигареты, алкоголь, лекарства, бензин и т.п., чтобы пополнить вечно пустующую казну и свой карман, заодно. В цене бензина заложен налог на дороги - где дороги? По большей степени, у нас есть направления, а не дороги. Нефть дешевеет - бензин дорожает, нефть дорожает - бензин взлетает. Только не забывайте, что цены на всё имеет составляющую и стоимости топлива и не удивляйтесь, зайдя в магазин, что всё снова подорожало и кто-то наверху получил от этого хороший бонус.
PSL написав:Только не забывайте, что цены на всё имеет составляющую и стоимости топлива и не удивляйтесь, зайдя в магазин, что всё снова подорожало и кто-то наверху получил от этого хороший бонус.
Однозначно! Но писатели этого не понимают, думают, что все мимо их пройдет. Так же они считают нормой, то что в Украине отдельные товары стоят дороже чем в Европе, даже если этот товар сделан в Украине, и не видят в этом ничего странного. Да и в копеечных ЗП они не видят подвоха. Может это депутаты-дармоеды отзывы пишут и другие министры бездельники?
Российская Федерация не будет поставлять в Беларусь бензин, дизель и мазут. Запрет продлится по крайней мере, до конца следующего года. Россия ввела запрет на экспорт в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 11 октября, сообщает Reuters. Отмечается, что запрет вступает в силу в ноябре 2018 года и продлится по меньшей мере до конца 2019 года.
https://korrespondent.net/business/econ ... -v-belarus Не совсем верно - запрет касается БЕСПОШЛИННОГО топлива. Т.е. 92-го бензина по примерно 50 000 рублей/тонна или 37 рублей литр (в опте) ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ в Белоруссии больше не будет, и на экспорт пойдет только бензин собственной переработки - меньше по количеств и дороже по цене.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о своем намерении идти в политику после завершения работы в правительстве. “Но после всех этих интересных событий вокруг меня (уголовного производства, открытого Национальным антикоррупционным бюро Украины – Ред.) я вижу четкий путь – в политику”, – сказал В.Омелян.
cisukr написав:Литр бензина, который раньше стоил доллар, сейчас быстро проскочил евро и приближается к фунту стерлингов. Наверное, потому, что из-за Петрова и Боширова Украина проявила солидарность с Великобританией. Но вот что меня беспокоит - Петров и Боширов собрались ехать в Кувейт (1 динар = 92 гривны)
Ничего себе ценники... Богато живете Я вчера в России заправил за 2000 рублей почти 48 литров 92го. Цена литра 42.50 Но это я карточку со скидкой 3% дома забыл-так бы еще дешевле вышло. В Турции бенз стОит 6.50-7.10 турецких лир, но там дороги-идеальны