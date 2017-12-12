Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:05

komp написав: Т.е. жлобы, не платящие налоги, хотят раздеть бюджет еще и на бензине?

Это племя явно дефективное! Т.е. жлобы, не платящие налоги, хотят раздеть бюджет еще и на бензине?Это племя явно дефективное!

Дефектный тот, кто писал статью, т.к. это была акция не "х******", а всех водителей, включая тех, кто заплатил все налоги, при покупке машины.У нас давно поняли, что можно вечно поднимать акцизы на сигареты, алкоголь, лекарства, бензин и т.п., чтобы пополнить вечно пустующую казну и свой карман, заодно.В цене бензина заложен налог на дороги - где дороги? По большей степени, у нас есть направления, а не дороги. Нефть дешевеет - бензин дорожает, нефть дорожает - бензин взлетает.Только не забывайте, что цены на всё имеет составляющую и стоимости топлива и не удивляйтесь, зайдя в магазин, что всё снова подорожало и кто-то наверху получил от этого хороший бонус.