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"Єврономери" протестують
проти високих цін на паливо

"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:05

Re:

  komp написав:Т.е. жлобы, не платящие налоги, хотят раздеть бюджет еще и на бензине?
Это племя явно дефективное!
Дефектный тот, кто писал статью, т.к. это была акция не "х******", а всех водителей, включая тех, кто заплатил все налоги, при покупке машины.
У нас давно поняли, что можно вечно поднимать акцизы на сигареты, алкоголь, лекарства, бензин и т.п., чтобы пополнить вечно пустующую казну и свой карман, заодно.
В цене бензина заложен налог на дороги - где дороги? По большей степени, у нас есть направления, а не дороги. Нефть дешевеет - бензин дорожает, нефть дорожает - бензин взлетает.
Только не забывайте, что цены на всё имеет составляющую и стоимости топлива и не удивляйтесь, зайдя в магазин, что всё снова подорожало и кто-то наверху получил от этого хороший бонус.
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:42

Re:

  PSL написав:Только не забывайте, что цены на всё имеет составляющую и стоимости топлива и не удивляйтесь, зайдя в магазин, что всё снова подорожало и кто-то наверху получил от этого хороший бонус.

Однозначно!
Но писатели этого не понимают, думают, что все мимо их пройдет.
Так же они считают нормой, то что в Украине отдельные товары стоят дороже чем в Европе, даже если этот товар сделан в Украине, и не видят в этом ничего странного.
Да и в копеечных ЗП они не видят подвоха. Может это депутаты-дармоеды отзывы пишут и другие министры бездельники?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:13

Российская Федерация не будет поставлять в Беларусь бензин, дизель и мазут. Запрет продлится по крайней мере, до конца следующего года.
Россия ввела запрет на экспорт в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 11 октября, сообщает Reuters.
Отмечается, что запрет вступает в силу в ноябре 2018 года и продлится по меньшей мере до конца 2019 года.

https://korrespondent.net/business/econ ... -v-belarus
Не совсем верно - запрет касается БЕСПОШЛИННОГО топлива. Т.е. 92-го бензина по примерно 50 000 рублей/тонна или 37 рублей литр (в опте) ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ в Белоруссии больше не будет, и на экспорт пойдет только бензин собственной переработки - меньше по количеств и дороже по цене.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:34

Re:

Та да, если перекрыть улицы и трассы - нефть сразу испугается и подешевеет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:57

Re: министр

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о своем намерении идти в политику после завершения работы в правительстве.
“Но после всех этих интересных событий вокруг меня (уголовного производства, открытого Национальным антикоррупционным бюро Украины – Ред.) я вижу четкий путь – в политику”, – сказал В.Омелян.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:18

  cisukr написав:Литр бензина, который раньше стоил доллар, сейчас быстро проскочил евро и приближается к фунту стерлингов. Наверное, потому, что из-за Петрова и Боширова Украина проявила солидарность с Великобританией. Но вот что меня беспокоит - Петров и Боширов собрались ехать в Кувейт (1 динар = 92 гривны)


Ничего себе ценники... :roll: Богато живете
Я вчера в России заправил за 2000 рублей почти 48 литров 92го. Цена литра 42.50
Но это я карточку со скидкой 3% дома забыл-так бы еще дешевле вышло.
В Турции бенз стОит 6.50-7.10 турецких лир, но там дороги-идеальны
В вечном игноре : Василь-Рiвне, budivelnik, somilitark, Libo(Али-Джин), kievlyanka, Whatever, oxana_anaxo, pesikot, flyman, zahar_, yura_, Унуноктий(и его клоны)
Минстець: Whatever, yarg, kolbaska, bolex, mortimer, lapay, Sommer, awm111...
Dentist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:43

Re:

  airmax78 написав:Та да, если перекрыть улицы и трассы - нефть сразу испугается и подешевеет.

в недвигу наигрался теперь на нефте-трейдинг перешел

даже если нефть будет по 20 бенз все равно будет дорожать .

когда нефть была дешевой почему бенз стоил +-также
и когда нефть была под сотню ? почему он стоит +- также?
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:57

  4e4ensxe написав:
  airmax78 написав:Та да, если перекрыть улицы и трассы - нефть сразу испугается и подешевеет.

в недвигу наигрался теперь на нефте-трейдинг перешел

даже если нефть будет по 20 бенз все равно будет дорожать .

когда нефть была дешевой почему бенз стоил +-также
и когда нефть была под сотню ? почему он стоит +- также?

Вот когда нефть будет по 20, "а бензин все равно будет дорожать" - вот тогда и будете перекрывать дороги. Может даже я к акции присоединюсь. А пока, это выглядит примерно как забастовка против роста курса доллара.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:24

airmax78
Верно, выход один - искать альтернативу заправкам !
golllmax
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