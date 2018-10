Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.10.18 США



Американские фондовые индексы в четверг продолжили снижение в волатильную сессию, факторами беспокойства инвесторов стали рост процентных ставок и ожидания, что торговая война снизит прибыли корпораций.

S&P снижается шесть сессий подряд, в четверг он снизился на 2,1% после снижения на 3% в среду. На минимуме сессии при снижении на 2,7% индекс был на минимальном уровне с июля.



Nasdaq был близок к формальной границе коррекции (10%). В течение сессии индекс снижался на 10,3% от рекордного уровня закрытия 29 августа, уровень закрытия в четверг был на 9,6% ниже этого уровня.



После достижения максимума внутри дня на 28,84, индекс волатильности CBOE снизился за день за 2 пункта до 24,98, наиболее высокого уровня закрытия с 12 февраля.



Все 11 секторов S&P снизились. Только сектор услуг связи снизился менее чем на 1%.



Энергетический сектор снизился наиболее сильно, на 3,1%, так как цены на нефть снизились до минимума за две недели, а ранее данные EIA показали более сильное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе.



Финансовый сектор снизился на 2,9%, акций банков снизились на 2,7% - перед тем, как три крупнейших банка представят квартальную отчетность.



На Уолл-Стрит ожидают, что компании S&P 500 в третьем квартале сообщат о росте прибыли в III квартале на 21,3%.



Акции технологического сектора, который снизился наиболее сильно в среду, снизились в четверг на 1,3%.



Акции получили некоторую поддержку при выходе данных, показавших более низкий, чем ожидалось, рост потребительских цен, что помогло ослабить опасения роста инфляционного давления.



Данные помогли снизить доходность казначейских облигаций до минимума за неделю.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 3,52 к 1, на Nasdaq 2,66 к 1.



Объем торговли на биржах США был 11,44 млрд. акций — это максимальный объем с февраля, за последние 20 торговых дней средний объем был 7,65 млрд. акций.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 2,13%, до 25 052,83 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 2,06%, до 2 728,37 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 1,25%, до 7329,06 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок резко снизился.

Основная причина – глобальное падение фондовых рынков после обвала рынков акций в США накануне.

Сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 теряет 1,2%, обновив минимум с февраля 2017 года.



Фондовые индексы по всему миру синхронно падают в среду на фоне серии крупных аукционов американского госдолга, в ходе которых Минфин США намерен продать бумаги на $230 млрд.



Инвесторы, опасаясь роста доходности облигаций, сбрасывали акции во всех секторах.

«Настроения неоднозначны, вызваны ростом процентных ставок и общей повышенной степенью сложности инвестиций», - сказал Терри Сандвен, главный стратег-аналитик из U.S. Bank Wealth Management. - «Влияет доходность облигаций, торговая политика остается незавершенной, а среднесрочные выборы будут менее через один месяц. По мере роста процентных ставок облигации становятся более жизнеспособной альтернативой акциям».



Акции нефтедобывающих компаний упали на фоне снижения цен на нефть после роста во вторник.



Вышел протокол последнего заседания Евроцентробанка, содержание которого было бедным на оптимизм. Напряженность в мировой торговле может привести к еще большему замедлению экономического роста еврозоны, и представители Европейского центробанка в прошлом месяце обсуждали, стоит ли понижать свои оценки рисков, говорится в опубликованном в четверг протоколе сентябрьского заседания ЕЦБ.



В конечном счете, однако, чиновники решили, что экономика региона демонстрирует большую устойчивость, поэтому риски для роста остаются сбалансированными, хотя, по мнению некоторых, факторы, обусловившие замедление экономического роста в последнее время, возможно, не являются временными, следует из документа.



По итогам заседания 13 сентября ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ставки без изменений, подтвердив планы свернуть программу скупки облигаций на сумму Є2,6 триллиона к концу 2018 года и повысить ставки осенью 2019 года.



«Было отмечено, что некоторые из факторов, определяющих корректировку оценок роста в сторону понижения, возможно, носят не совсем временный характер», - говорится в протоколе.



Однако, несмотря на то, что некоторые чиновники призывали к снижению оценок рисков, на заседании было выражено общее мнение о том, что лежащая в основе мощь экономики смягчит риски спада.



Чиновники также пришли к выводу, что влияние торговой напряженности пока было ограниченным, хотя все еще может проявиться со временем.



«Наиболее часто используемые показатели стабилизировались и оставались на высоких уровнях, свидетельствуя об устойчивости экономической активности в целом», - отмечает главный экономист ЕЦБ Питер Прат, слова которого приводятся в протоколе.



Сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 теряет 1,2%, обновив минимум с февраля 2017 года.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,94% и составил 7 006,93 пункта.



Немецкий DAX потерял 1,48% до 11 539,93 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,92% — на отметке 5 106,37 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 2,12% - до 2336,47 пункта, РТС упал на 1,69%, до 1124,08 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева снизился на 1,12%, до 66,15 RUB/USD, курс евро - на 0,64%, до 76,56 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,517% - до $81,05 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 2,26%, Московской биржи — на 0,59%, «АЛРОСы» — на 2,79%, «Газпрома» — на 2,36%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,72%.



Российский фондовый рынок завершает торги четверга снижением. Индекс Мосбиржи теряет 2%, индекс РТС уменьшается на 1,7%. В лидерах падения акции «Татнефти» и «ТГК-1». Вырасти на падающем рынке удалось акциям «Полюса» и «Полиметалла.



В пятницу падение может продолжиться, так как американский фондовый рынок на торгах в четверг готов сорваться вниз. Индекс Мосбиржи может опуститься в район 2330 пунктов, индекс РТС - в район 1100 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 11 октября повысился на 1,03 пункта или на 0,19% до уровня 550,09 пунктов.



Объем торгов за день составил 104,30 млн. грн., акциями наторговали 0,50 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 10 октября ПФТС-индекс повысился на 0,39 пункта или на 0,07% до уровня 549,06 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 235,03 пунктов или на 74,60% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 11 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг обрушились на 2,5-5,5%, негативно влияет на азиатские торги динамика американских индексов.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 4,34% - до 2607,44 пункта, при этом ранее в ходе торгов показатель опускался до минимума с 2014 года.



Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite падал на 5,52%, до 1306,69 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 3,76%, до 25207,03 пункта, корейский KOSPI - на 3,6%, до 2148,38 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 2,4%, до 5904,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 4,25%, до 22508,31 пункта.



По итогам торгов среды американские рынки упали на 3-4% на фоне роста доходности 10-летних американских гособлигаций, которая остается на максимумах 2011 года.

Динамика доходности гособлигаций и фондового рынка, как правило, обратно пропорциональны, так как высокодоходные госбонды могут гарантировать инвесторам более стабильную прибыль по сравнению с акциями. В ночь на четверг Белый дом на фоне падения биржи заявил, что экономика США остается крепкой.



Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американский центробанк - Федеральная резервная система – «спятила» с повышением учетной ставки.



«Думаю, что ФРС ошибается. Они слишком жесткие. Я думаю, ФРС спятила», - сказал Трамп журналистам президентского пула, отвечая на вопрос о падении биржи. При этом президент заявил, что коррекция на рынке его не сильно беспокоит, поскольку ее прогнозировали.

«Стоимость американских рынков, особенно технологического сектора, все еще остается достаточно высокой, поэтому сейчас может быть период фиксации прибыли», - таково мнение инвестиционного стратега UOB Френсиса Тэна.



Во-вторых, все без исключения фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в четверг после обвала рынков акций в США накануне.



Китайский индекс Shanghai Composite рухнул на 5,2%, рекордными темпами с февраля 2016 года. При этом четверть входящих в расчет индекса акций упали на максимально допустимые 10%.



Гонконгский Hang Seng потерял 3,5%. Shenzhen Composite - 6,5%.



Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 3,9%, более широкий Topix - на 3,5%.

Южнокорейский Kospi упал на 4,4%, индийский BSE Sensex - на 2,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,7%, новозеландский NZ 50 - на 3,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 2%.



Американские фондовые индексы накануне завершили торги снижением на 3,2-4,1%, при этом для Standard & Poor's 500 падение стало рекордным с февраля, для Nasdaq Composite - с начала года. Эксперты полагают, что такая коррекция связана с ростом доходности государственных облигаций США.



Доходность 10-летних госбондов США ранее поднималась до максимальных с 2011 года 3,26%, однако затем опустилась до 3,16%.



Резкий подъем доходности 10-летних американских госбондов заставил инвесторов пересмотреть последствия перехода к ситуации в экономике, характеризующейся высокими ставками.



Цены на энергоносители растут, деньги дорожают, а их объем падает на фоне текущего процесса деглобализации, который уже начал оказывать влияние на рынки.



Акции китайского интернет-гиганта Tencent Holdings, крупнейшей по капитализации компании в Азии, рухнули на 6,8%, максимальными темпами за 7 лет.

Производитель электроники и сетевого оборудования ZTE потерял более 9% рыночной стоимости.



Цена бумаг PetroChina снизилась на 3,85%, CNOOC - на 3,8%.

Рыночная стоимость автопроизводителя BAIC в Гонконге упала на 13%, девелопера Country Garden - на 7,1%.



Также резко подешевели акции китайских финансовых компаний и страховщиков. AIA Group и Ping An Insurance потеряли 4,3% и 3,6% капитализации, банка ICBC - 3,8%, China Construction Bank и Bank of Communications - 3% и 3,2% соответственно.



Лучшую динамику среди всех компаний, входящих в расчет индекса Hang Seng, продемонстрировали акции производителя мясной продукции WH Group, которые подешевели всего на 1,2%.



Бумаги японских автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor потеряли 2,4% и 3,8% соответственно.



Котировки акций Samsung Electronics снизились на 4,9%, SK Hynix - на 1,9%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,19% - до 550,09 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 104,3 млн. грн., в том числе акциями - 0,5 млн. грн.



Среди индексных бумаг подорожали акции Центрэнерго (+0,96%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» подскочил на 1,9% - до 1710 пунктов.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,23% - до 441,39 пункта при объеме торгов 10,33 млн. злотых (почти 77 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги «Кернела» (-0,77%) и агрохолдинга ИМК (+0,82%).



К полудню пятницы, 12 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики после падения в четверг на 3-6,5%, вызванного распродажей на фондовых рынках.



По состоянию на 7.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% - до 2580,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1283,56 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,18%, до 25563,53 пункта, корейский KOSPI - на 1,32%, до 2157,7 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,28%, до 5900,2 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,29%, до 22524,24 пункта.

В четверг азиатские индексы закрылись падением на 3-6,5% на фоне снижения американских бирж. Индексы США оказались в «красной зоне» на фоне рекордного с 2011 года уровня доходности 10-летних гособлигаций.



Инвесторы также отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что Федрезерв «спятил» с повышением учетной ставки. Биржи Европы на этом фоне в четверг также закрылись в «минусе».



На рынки возвращается видимость нормальности, но фондовый мир не приблизился к значительному восстановлению.



После сильного падения по сравнению с предыдущим днем торгов биржи Китая и Японии снижаются незначительно, в то время как индексы Гонконга, Кореи и Австралии демонстрируют рост.



Участники рынка также обращают внимание на статистику по КНР. По данным главного таможенного управления Китая, в сентябре рост импорта страны оказался слабее прогнозов - 14,3%, тогда как ожидалось увеличение показателя на 15%. При этом экспорт вырос сильнее ожиданий, на 14,5% по сравнению с прогнозом в 8,9%.



Вместе с этим вызвавший торговую войну США и Китая дисбаланс в сентябре вырос до рекордных $34,13 миллиарда. В сентябре товарооборот между двумя странами составил $59,26 миллиарда, Китай ввез в США товаров на $46,69 миллиарда, при этом импорт из США составил всего $12,56 миллиарда.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Только сектор услуг связи снизился менее чем на 1%.Энергетический сектор снизился наиболее сильно, на 3,1%, так как цены на нефть снизились до минимума за две недели, а ранее данные EIA показали более сильное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе.Финансовый сектор снизился на 2,9%, акций банков снизились на 2,7% - перед тем, как три крупнейших банка представят квартальную отчетность.На Уолл-Стрит ожидают, что компании S&P 500 в третьем квартале сообщат о росте прибыли в III квартале на 21,3%.Акции технологического сектора, который снизился наиболее сильно в среду, снизились в четверг на 1,3%.Акции получили некоторую поддержку при выходе данных, показавших более низкий, чем ожидалось, рост потребительских цен, что помогло ослабить опасения роста инфляционного давления.Данные помогли снизить доходность казначейских облигаций до минимума за неделю.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 3,52 к 1, на Nasdaq 2,66 к 1.Объем торговли на биржах США был 11,44 млрд. акций — это максимальный объем с февраля, за последние 20 торговых дней средний объем был 7,65 млрд. акций.Европейский фондовый рынок резко снизился.Основная причина – глобальное падение фондовых рынков после обвала рынков акций в США накануне.Сводный панъевропейский индекс EuroStoxx 50 теряет 1,2%, обновив минимум с февраля 2017 года.Фондовые индексы по всему миру синхронно падают в среду на фоне серии крупных аукционов американского госдолга, в ходе которых Минфин США намерен продать бумаги на $230 млрд.Инвесторы, опасаясь роста доходности облигаций, сбрасывали акции во всех секторах.«Настроения неоднозначны, вызваны ростом процентных ставок и общей повышенной степенью сложности инвестиций», - сказал Терри Сандвен, главный стратег-аналитик из U.S. Bank Wealth Management. - «Влияет доходность облигаций, торговая политика остается незавершенной, а среднесрочные выборы будут менее через один месяц. По мере роста процентных ставок облигации становятся более жизнеспособной альтернативой акциям».Акции нефтедобывающих компаний упали на фоне снижения цен на нефть после роста во вторник.Вышел протокол последнего заседания Евроцентробанка, содержание которого было бедным на оптимизм. Напряженность в мировой торговле может привести к еще большему замедлению экономического роста еврозоны, и представители Европейского центробанка в прошлом месяце обсуждали, стоит ли понижать свои оценки рисков, говорится в опубликованном в четверг протоколе сентябрьского заседания ЕЦБ.В конечном счете, однако, чиновники решили, что экономика региона демонстрирует большую устойчивость, поэтому риски для роста остаются сбалансированными, хотя, по мнению некоторых, факторы, обусловившие замедление экономического роста в последнее время, возможно, не являются временными, следует из документа.По итогам заседания 13 сентября ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ставки без изменений, подтвердив планы свернуть программу скупки облигаций на сумму Є2,6 триллиона к концу 2018 года и повысить ставки осенью 2019 года.«Было отмечено, что некоторые из факторов, определяющих корректировку оценок роста в сторону понижения, возможно, носят не совсем временный характер», - говорится в протоколе.Однако, несмотря на то, что некоторые чиновники призывали к снижению оценок рисков, на заседании было выражено общее мнение о том, что лежащая в основе мощь экономики смягчит риски спада.Чиновники также пришли к выводу, что влияние торговой напряженности пока было ограниченным, хотя все еще может проявиться со временем.«Наиболее часто используемые показатели стабилизировались и оставались на высоких уровнях, свидетельствуя об устойчивости экономической активности в целом», - отмечает главный экономист ЕЦБ Питер Прат, слова которого приводятся в протоколе.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева снизился на 1,12%, до 66,15 RUB/USD, курс евро - на 0,64%, до 76,56 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,517% - до $81,05 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 2,26%, Московской биржи — на 0,59%, «АЛРОСы» — на 2,79%, «Газпрома» — на 2,36%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,72%.Российский фондовый рынок завершает торги четверга снижением. Индекс Мосбиржи теряет 2%, индекс РТС уменьшается на 1,7%. В лидерах падения акции «Татнефти» и «ТГК-1». Вырасти на падающем рынке удалось акциям «Полюса» и «Полиметалла.В пятницу падение может продолжиться, так как американский фондовый рынок на торгах в четверг готов сорваться вниз. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

