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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:49 Итоги: Прогнозы 12.10.18



Индекс потребительских цен вырос на 0,1% в сентябре после роста на 0,2% в августе, по данным Министерства труда США.



Базовый индекс потребительских цен без цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0,1% м/м.

Экспертами ожидалось, что общий индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен вырастут на 0,2% м/м.



Годовые показатели были +2,3% - минимум с февраля, базовый индекс вырос на 2,2% г/г.



Экономисты ожидали роста общего индекса на 2,4%, а базового индекса – на 2,3% по сравнению с сентябрем 2017 года.



Повышение процентных ставок и более быстрый рост экономики США, чем других развитых экономик, поддержал укрепление доллара СЩА в последние месяцы, что сдерживает рост цен на товары, многие из которых ввозятся из-за границы или конкурируют с импортными товарами.



Индекс доллара вырос примерно на 5%.Средний почасовой заработок в сентябре вырос на 0,3% по сравнению с августом и на 0,5% г/г.



Цены на энергоносители в сентябре упали на 0,5%, а цены на бензин с учетом коррекции на сезонные факторы снизились на 0,2%. Цены на продукты питания не изменились в прошлом месяце. Средний почасовой заработок в частном секторе вырос на 2,8%, что выше годового темпа инфляции в 2,3%. Индекс конечного спроса вырос на 0,2%, сообщило Министерство труда.



Индекс потребительских цен в США: очередной слабый месяц для цен, - CIBC



В CIBC Research комментируют реакцию на вышедшие в четверг данные по индексу потребительских цен в США в сентябре: «Сегодняшний доклад по индексу потребительских цен показал, что сентябрь был очередным слабым месяцем для цен, как основной, так и базовый показатель ценового давления вышли хуже ожиданий.

Основной показатель индекса потребительских цен вырос только на 0,1%, что снизилось годовой темп на 4 десятых до 2,3% (против ожидавшегося 2,4%). Большая часть замедления была ожидаемой, но негативный сюрприз был вызван базовыми ценами, которые были способны вырасти только на 0,1%. Эта слабость базового показателя был вызвана в большей части очередным снижением на 0,3% без учёта цен на продукты питания энергоносители, автомобили на вторичном рынке показали существенное снижение.



Инфляция по базовому индексу потребительских цен сейчас 2,2%, что вероятно предполагает снижение предпочитаемого ФРС показателя инфляции, базового индекса цен по расходам на личное потребление, до 1,9% - немного ниже цели центрального банка.

В результате, небольшое снижение по сравнению с ожидавшимся должно быть немного негативным для доллара США и позитивным для инструментов с фиксированным доходом.»



США: Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 7000.



Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 7000 до 214 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ждали, что число заявок составит 208 000. Число заявок достигло минимума с 1969 года, но ураган Флоренс в Северной Каролине привел к увеличению.



Еврозона: ЕЦБ не станет менять политику.



Напряженность в мировой торговле может привести к еще большему замедлению экономического роста еврозоны, и представители Европейского центробанка в прошлом месяце обсуждали, стоит ли понижать свои оценки рисков, говорится в опубликованном в четверг протоколе сентябрьского заседания ЕЦБ.



В конечном счете, однако, чиновники решили, что экономика региона демонстрирует большую устойчивость, поэтому риски для роста остаются сбалансированными, хотя, по мнению некоторых, факторы, обусловившие замедление экономического роста в последнее время, возможно, не являются временными, следует из документа.



По итогам заседания 13 сентября ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ставки без изменений, подтвердив планы свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,6 триллиона евро к концу 2018 года и повысить ставки осенью 2019 года.



«Было отмечено, что некоторые из факторов, определяющих корректировку оценок роста в сторону понижения, возможно, носят не совсем временный характер», - говорится в протоколе.



Однако, несмотря на то, что некоторые чиновники призывали к снижению оценок рисков, на заседании было выражено общее мнение о том, что лежащая в основе мощь экономики смягчит риски спада.



Чиновники также пришли к выводу, что влияние торговой напряженности пока было ограниченным, хотя все еще может проявиться со временем.



«Наиболее часто используемые показатели стабилизировались и оставались на высоких уровнях, свидетельствуя об устойчивости экономической активности в целом», - отмечает главный экономист ЕЦБ Питер Прат, слова которого приводятся в протоколе.



На сессии украинского валютного межбанка в пятницу курсовой динамикой безналичной пары доллар-гривня был реализован фрагмент курсовой пилы с алгоритмом «два шага вниз – один вверх».



На первом этапе экспортеры избавлялись от «обязательной» части внешнеторговой выручки в сопровождении гривневых порционных интервенция регулятора с платформы Matching и торговавшихся пребывавших в меньшинстве потенциальных покупателей доллара на фоне его коррекции. Откат «американца» на межбанке продолжался до полудня, после чего покупки «лишней» валюты регулятором стали агрессивнее, спровоцировав на аналогичные действия импортеров и ту часть рынка, которая предпочитала проводить длинные выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.

Эти совместные действий обеспечили отскок курса «американца» к отметкам, чуть ниже цен открытия.



Львиная доля объемных сделок по доллару на межбанке состоялась в сопровождении более низких текущих цен, обеспечивая сохранение на пятничном межбанке «медвежий» тренд «американца». Последний, вероятно, сохранится и на торгах вторника, 16 октября, поддерживаемый двойной порцией притока экспортной выручки из-за рубежа. В целом, может повториться ситуация среды, 10 октября, когда из-за длинных выходных в Америке на рынке в Украине доминировали «зеленые медведи».



Затем вскорости стартует очередной период платежей в Казну, способный нанести урон гривневой ликвидности, которая, однако, несмотря на ее заметное расширение в последние 2 дня не оказывает определяющего влияния на характер торгов безналичным «американцем». Полагаю, здесь на первые роли вышло изобилие доллара на нашем валютном рынке, определяя нисходящий тренд «американца».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Индекс потребительских цен в сентябре вырос на 0,1%.Индекс потребительских цен вырос на 0,1% в сентябре после роста на 0,2% в августе, по данным Министерства труда США.Базовый индекс потребительских цен без цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0,1% м/м.Экспертами ожидалось, что общий индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен вырастут на 0,2% м/м.Годовые показатели были +2,3% - минимум с февраля, базовый индекс вырос на 2,2% г/г.Экономисты ожидали роста общего индекса на 2,4%, а базового индекса – на 2,3% по сравнению с сентябрем 2017 года.Повышение процентных ставок и более быстрый рост экономики США, чем других развитых экономик, поддержал укрепление доллара СЩА в последние месяцы, что сдерживает рост цен на товары, многие из которых ввозятся из-за границы или конкурируют с импортными товарами.Индекс доллара вырос примерно на 5%.Средний почасовой заработок в сентябре вырос на 0,3% по сравнению с августом и на 0,5% г/г.Цены на энергоносители в сентябре упали на 0,5%, а цены на бензин с учетом коррекции на сезонные факторы снизились на 0,2%. Цены на продукты питания не изменились в прошлом месяце. Средний почасовой заработок в частном секторе вырос на 2,8%, что выше годового темпа инфляции в 2,3%. Индекс конечного спроса вырос на 0,2%, сообщило Министерство труда.Индекс потребительских цен в США: очередной слабый месяц для цен, - CIBCВ CIBC Research комментируют реакцию на вышедшие в четверг данные по индексу потребительских цен в США в сентябре: «Сегодняшний доклад по индексу потребительских цен показал, что сентябрь был очередным слабым месяцем для цен, как основной, так и базовый показатель ценового давления вышли хуже ожиданий.Основной показатель индекса потребительских цен вырос только на 0,1%, что снизилось годовой темп на 4 десятых до 2,3% (против ожидавшегося 2,4%). Большая часть замедления была ожидаемой, но негативный сюрприз был вызван базовыми ценами, которые были способны вырасти только на 0,1%. Эта слабость базового показателя был вызвана в большей части очередным снижением на 0,3% без учёта цен на продукты питания энергоносители, автомобили на вторичном рынке показали существенное снижение.Инфляция по базовому индексу потребительских цен сейчас 2,2%, что вероятно предполагает снижение предпочитаемого ФРС показателя инфляции, базового индекса цен по расходам на личное потребление, до 1,9% - немного ниже цели центрального банка.В результате, небольшое снижение по сравнению с ожидавшимся должно быть немного негативным для доллара США и позитивным для инструментов с фиксированным доходом.»США: Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 7000.Количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 7000 до 214 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты ждали, что число заявок составит 208 000. Число заявок достигло минимума с 1969 года, но ураган Флоренс в Северной Каролине привел к увеличению.Еврозона: ЕЦБ не станет менять политику.Напряженность в мировой торговле может привести к еще большему замедлению экономического роста еврозоны, и представители Европейского центробанка в прошлом месяце обсуждали, стоит ли понижать свои оценки рисков, говорится в опубликованном в четверг протоколе сентябрьского заседания ЕЦБ.В конечном счете, однако, чиновники решили, что экономика региона демонстрирует большую устойчивость, поэтому риски для роста остаются сбалансированными, хотя, по мнению некоторых, факторы, обусловившие замедление экономического роста в последнее время, возможно, не являются временными, следует из документа.По итогам заседания 13 сентября ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ставки без изменений, подтвердив планы свернуть программу скупки облигаций на сумму 2,6 триллиона евро к концу 2018 года и повысить ставки осенью 2019 года.«Было отмечено, что некоторые из факторов, определяющих корректировку оценок роста в сторону понижения, возможно, носят не совсем временный характер», - говорится в протоколе.Однако, несмотря на то, что некоторые чиновники призывали к снижению оценок рисков, на заседании было выражено общее мнение о том, что лежащая в основе мощь экономики смягчит риски спада.Чиновники также пришли к выводу, что влияние торговой напряженности пока было ограниченным, хотя все еще может проявиться со временем.«Наиболее часто используемые показатели стабилизировались и оставались на высоких уровнях, свидетельствуя об устойчивости экономической активности в целом», - отмечает главный экономист ЕЦБ Питер Прат, слова которого приводятся в протоколе.На сессии украинского валютного межбанка в пятницу курсовой динамикой безналичной пары доллар-гривня был реализован фрагмент курсовой пилы с алгоритмом «два шага вниз – один вверх».На первом этапе экспортеры избавлялись от «обязательной» части внешнеторговой выручки в сопровождении гривневых порционных интервенция регулятора с платформы Matching и торговавшихся пребывавших в меньшинстве потенциальных покупателей доллара на фоне его коррекции. Откат «американца» на межбанке продолжался до полудня, после чего покупки «лишней» валюты регулятором стали агрессивнее, спровоцировав на аналогичные действия импортеров и ту часть рынка, которая предпочитала проводить длинные выходные, пребывая в «старом надежном» долларе.Эти совместные действий обеспечили отскок курса «американца» к отметкам, чуть ниже цен открытия.Львиная доля объемных сделок по доллару на межбанке состоялась в сопровождении более низких текущих цен, обеспечивая сохранение на пятничном межбанке «медвежий» тренд «американца». Последний, вероятно, сохранится и на торгах вторника, 16 октября, поддерживаемый двойной порцией притока экспортной выручки из-за рубежа. В целом, может повториться ситуация среды, 10 октября, когда из-за длинных выходных в Америке на рынке в Украине доминировали «зеленые медведи».Затем вскорости стартует очередной период платежей в Казну, способный нанести урон гривневой ликвидности, которая, однако, несмотря на ее заметное расширение в последние 2 дня не оказывает определяющего влияния на характер торгов безналичным «американцем». Полагаю, здесь на первые роли вышло изобилие доллара на нашем валютном рынке, определяя нисходящий тренд «американца».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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