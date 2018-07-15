Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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так Дубинский же обслуживает Беню, который свинтил в Щвейцарию прихватив выйдя в долларовый кеш и повесив на старну долг в 140 млрд грн. 2-3 грн в курсе гривны к доллару - его заслуга. Так вот я к чему, врядли Дубинский стал бы гавкать на шефа, а значит его критика избирательна и чем то мотивирована. И уж явно не тем, чтобы нам убогим и сирым, открыть глаза. А насчет бедности - ребят, пройдите по кабакам и торговым центрам. Почему такого нет в Молдове, она ведь богаче нас?
redmax11 написав: А насчет бедности - ребят, пройдите по кабакам и торговым центрам. Почему такого нет в Молдове, она ведь богаче нас?
Это ваша придумка? Вы объехали все кабаки и ТЦ в Молдове?
Возьмите и сравните с учетом концентрации населения (потому что высокая убранизация имеет прямую корреляцию с высоким дисбалансом доходов). Чем более высокие зарплаты в Киеве, тем более низкие они в регионах. Cредняя зарплата то равна сумме всех зарплат / количество всех работающих.
Кишинев корректнее всего сравнить с Кривым Рогом (по 700 тыс жителей в каждом). Бельцы - с Никополем (по 150 тыс). Бендеры - с Каменец-Подольским (по 100 тыс).
Ох я сильно сомневаюсь, что украинские города окажутся более зажиточными...
Как говорится: "Без комментариев". Имея один из лучших черноземов в Европе мы едим турецкие и польские овощи и фрукты, свои же не хотят продавать внутри страны, дешево мол. Имея достаточное количество толковых людей мы спонсируем Европу рабочей силой и при этом дефицит самых простых и нужных профессий, Имея одни из больших залежей урана, мы покупаем из-за границы и т.д. - т.е. мы с Вами инвестируем Европу/Америку. Вопрос - какая стратегия у власти, если дойти до уровня Африки, то уже там.
safonovstanislav написав:В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз
Т.е. у нас уровень жизни приблизительно такой же, как и во Франции? Я правильно понимаю? Ведь работа такая же делается и там, и тут.
А уровень жизни тут причём? Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы
safonovstanislav написав:В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз
Т.е. у нас уровень жизни приблизительно такой же, как и во Франции? Я правильно понимаю? Ведь работа такая же делается и там, и тут.
А уровень жизни тут причём? Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы
Для приведения цен к общему знаменателю, существует понятие паритета покупательной способности (ППС).
Можно посмотреть и по нему. ВВП по ППС на душу в долларах США, 2017 год. Зарплаты с ВВП хорошо коррелируют.
Франция - 43 800; Польша - 29 500; Россия - 27 800; Беларусь - 18 900; Грузия - 10 800; Армения - 9 500; Украина - 8 700.
safonovstanislav написав:В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз
Т.е. у нас уровень жизни приблизительно такой же, как и во Франции? Я правильно понимаю? Ведь работа такая же делается и там, и тут.
А уровень жизни тут причём? Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы
asdrud2016 написав:Как говорится: "Без комментариев". Имея один из лучших черноземов в Европе мы едим турецкие и польские овощи и фрукты, свои же не хотят продавать внутри страны, дешево мол. Имея достаточное количество толковых людей мы спонсируем Европу рабочей силой и при этом дефицит самых простых и нужных профессий, Имея одни из больших залежей урана, мы покупаем из-за границы и т.д. - т.е. мы с Вами инвестируем Европу/Америку. Вопрос - какая стратегия у власти, если дойти до уровня Африки, то уже там.
Про помидоры полнейшее вранье. С весны по сейчас турецких овощей нет на прилавках. Полно украинских, сильно поднявшихся в качестве и по упаковке и по внешнему виду, сохранению.