Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:05

так Дубинский же обслуживает Беню, который свинтил в Щвейцарию прихватив выйдя в долларовый кеш и повесив на старну долг в 140 млрд грн. 2-3 грн в курсе гривны к доллару - его заслуга. Так вот я к чему, врядли Дубинский стал бы гавкать на шефа, а значит его критика избирательна и чем то мотивирована. И уж явно не тем, чтобы нам убогим и сирым, открыть глаза. А насчет бедности - ребят, пройдите по кабакам и торговым центрам. Почему такого нет в Молдове, она ведь богаче нас?