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Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:13
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safonovstanislav
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:51
safonovstanislav, что-ж это за мазохизм такой? Почему не проехаться по туристическим местам, поесть в приличных заведениях? Это вы себе цель поставили - проехаться по европейским трущобам, чтобы потом доказывать, что в центре Киева жизнь намного лучше? Или вы в командировке от минстеця?
Люди-же не такие идиоты, чтобы воспринимать жизнь только из СМИ, чтобы там наши рулилы не рассказывали "перемогамыздобулы" - люди-то живут в реальном мире и реальность их заставляет делать ноги. Да, кто-то возвращается. Вопрос кто, откуда и почему. Из Польши больше - туда в основном едут, чтобы не протянуть ноги с голода в Украине "синие воротники", правда, на распределении украинцев там уже освоились украинцы-же и стригут откаты со своих соотечественников или кидают на зарплату. Поэтому оттуда возврат больше. Из дальнего зарубежья - не больше 10%, из которых значительная часть нелегалы, не сумевшие легализоваться для длительного пребывания и работы. Как правило, образованные и квалифицированные, с языком находят себя.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:51
Shram написав:
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Тс-с, не видите разве, человек гордится тем что Украина не самая бедная, а вторая по бедности страна Европы. Достижение так сказать...
Главное достижение по Илларионову:
В 2017 г. ВВП на душу населения в постоянных ценах в Украине оставался ниже уровня 1990 г. примерно на 28%.
А дальше можно долго рассуждать о "зраде", "вате" и пр.
P.s. А вообще, дискуссия теряет смысл, когда у одной стороны главные аргументы "ольгинец, зрада" и т.п., а посты оппонентов, по-видимому, "по просьбам трудящихся" удаляются.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:34
safonovstanislav
В Европе накрученный ввп. В Украине попить колы в кафе стоит 30 гривен, во Франции 150 гривен. Работа выполнена одинаковая, а ВВП от этой работы отличается в 5 раз
Европа создает продукт с высокой добавленной стоимостью (авиация, електроника, машиностроение, лекарства и т.п.), а Украина сколько на условной картошке стоимости добавит?
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Додано: Вів 16 жов, 2018 15:57
rjkz написав:safonovstanislav
, что-ж это за мазохизм такой? Почему не проехаться по туристическим местам, поесть в приличных заведениях? Это вы себе цель поставили - проехаться по европейским трущобам, чтобы потом доказывать, что в центре Киева жизнь намного лучше? Или вы в командировке от минстеця?
Заехали на пароме из Дубровника в Бари. По пути Неаполь и Помпеи, которые на слуху.
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safonovstanislav
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Додано: Вів 16 жов, 2018 20:22
safonovstanislav написав: rjkz написав:safonovstanislav
, что-ж это за мазохизм такой? Почему не проехаться по туристическим местам, поесть в приличных заведениях? Это вы себе цель поставили - проехаться по европейским трущобам, чтобы потом доказывать, что в центре Киева жизнь намного лучше? Или вы в командировке от минстеця?
Заехали на пароме из Дубровника в Бари. По пути Неаполь и Помпеи, которые на слуху.
Так Вы "америку" не открыли про Неаполь - даже те кто там не был, посмотрев "Орел и Решка" о Неаполе в курсе ситуации в нем. Это традиционно, издавна, неблагополучный город во всех отношениях, и давать "ориентир" как ТАМ, за границей, плохо - не корректно. Можно ведь и о Манхеттене ложное впечатление создать, посетив неблагополучные кварталы Гарлема, и Рио-де-Жанейро - это не только фавеллы.
А вот в Украине соотношение неблагополучных городов, сел и мест в городах прямопротивоположное. Да, можно "нарисовать картинку" - новостройки Печерска рядом с трущобами Неаполя и фавеллами Рио - и что это будет?
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rjkz
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Додано: Вів 16 жов, 2018 21:42
rjkz написав:
Так Вы "америку" не открыли про Неаполь - даже те кто там не был, посмотрев "Орел и Решка" о Неаполе в курсе ситуации в нем. Это традиционно, издавна, неблагополучный город во всех отношениях, и давать "ориентир" как ТАМ, за границей, плохо - не корректно. Можно ведь и о Манхеттене ложное впечатление создать, посетив неблагополучные кварталы Гарлема, и Рио-де-Жанейро - это не только фавеллы.
А вот в Украине соотношение неблагополучных городов, сел и мест в городах прямопротивоположное. Да, можно "нарисовать картинку" - новостройки Печерска рядом с трущобами Неаполя и фавеллами Рио - и что это будет?
Это я и имел ввиду, что везде есть стрёмные города. Меня удивило больше то, что самый стрёмный город, который я видел, находится в Италии. Я ожидал такой ужас увидеть в Албании или Боснии, где подобного не видел, но никак не в Италии.
Многие просто считают, что если Украина вступит в Евросоюз, то их жизнь сразу изменится. На самом деле, Евросоюз - это не одно государство, а много разных, и уровень жизни там кардинально отличается в разных странах, и даже городах, как и всё остальное тоже в разных странах Евросоюза отличается, например, законы, правила, инфраструктура по разному построена и т.д. Многие фразы начинающиеся "а вот в Европе" заканчиваются личной выдумкой рассказчика, который в Европе ни разу не был. Как по мне, в Евросоюзе обычные страны, жизнь в которых построена также, как в Украине. Есть люди, которые живут в своё удовольствие, а есть, которые целыми днями работают за еду
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safonovstanislav
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Додано: Сер 17 жов, 2018 05:43
safonovstanislav написав:
Многие просто считают, что если Украина вступит в Евросоюз, то их жизнь сразу изменится. На самом деле, Евросоюз - это не одно государство, а много разных, и уровень жизни там кардинально отличается в разных странах, и даже городах,
Так людям эта мысль вбивается в голову чуть ли не насильственно. Уже лет пятнадцать со всех украинских СМИ и от почти всех полит.сил долбят - "вот вступим в ЕС, и как заживём!". Объясняешь многим что порядок должен быть другим, сначала "вот заживем", а потом уже ЕС (если будет выгодно) - не верят. Нельзя ставить телегу впереди лошади, ни к чему путному это не приведет.
Вспомните, сначала было "вот вступим в ВТО - как заживем". Вступили - не зажили.
Потом, "вот подпишем евро ассоциацию - как заживем". Подписали - не зажили.
Далее "вот будет безвиз - как заживем". Есть безвиз - живем всё так же.
Сейчас новые мантры - "вот внесем в Конституцию, что наша цель ЕС - как заживем", Ну да....
Не хотят люди понимать, что залезть в ВТО только ради самого факта, да ещё и на невыгодных для Украины условиях - ничего не даст. Что безвиз - это обычное упрощение пересечение границы для гражданина, и на экономику он не влияет от слова никак. Что подписать евроассоциацию только ради факта подписания её, опять же на дискриминационных условиях для нас - то ещё решение.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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