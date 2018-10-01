Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Додано: Сер 17 жов, 2018 05:43

safonovstanislav написав: Многие просто считают, что если Украина вступит в Евросоюз, то их жизнь сразу изменится. На самом деле, Евросоюз - это не одно государство, а много разных, и уровень жизни там кардинально отличается в разных странах, и даже городах, Многие просто считают, что если Украина вступит в Евросоюз, то их жизнь сразу изменится. На самом деле, Евросоюз - это не одно государство, а много разных, и уровень жизни там кардинально отличается в разных странах, и даже городах,

Так людям эта мысль вбивается в голову чуть ли не насильственно. Уже лет пятнадцать со всех украинских СМИ и от почти всех полит.сил долбят - "вот вступим в ЕС, и как заживём!". Объясняешь многим что порядок должен быть другим, сначала "вот заживем", а потом уже ЕС (если будет выгодно) - не верят. Нельзя ставить телегу впереди лошади, ни к чему путному это не приведет.Вспомните, сначала было "вот вступим в ВТО - как заживем". Вступили - не зажили.Потом, "вот подпишем евро ассоциацию - как заживем". Подписали - не зажили.Далее "вот будет безвиз - как заживем". Есть безвиз - живем всё так же.Сейчас новые мантры - "вот внесем в Конституцию, что наша цель ЕС - как заживем", Ну да....Не хотят люди понимать, что залезть в ВТО только ради самого факта, да ещё и на невыгодных для Украины условиях - ничего не даст. Что безвиз - это обычное упрощение пересечение границы для гражданина, и на экономику он не влияет от слова никак. Что подписать евроассоциацию только ради факта подписания её, опять же на дискриминационных условиях для нас - то ещё решение.