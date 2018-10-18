Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

shapo написав:Shram написав:Так людям эта мысль вбивается в голову чуть ли не насильственно. Уже лет пятнадцать со всех украинских СМИ и от почти всех полит.сил долбят - "вот вступим в ЕС, и как заживём!". Объясняешь многим что порядок должен быть другим, сначала "вот заживем", а потом уже ЕС (если будет выгодно) - не верят. Нельзя ставить телегу впереди лошади, ни к чему путному это не приведет.
Не совсем так. Польша,Португалия,Венгрия получили неплохой переходный период в виде финансовой помощи который сейчас заканчивается
Что значит получили? Они за нее торговались. Получили мы
Азаров и Янукович не читали проект СА вплоть до лета 2013 - для них это был фетиш, разрисованный консультантами McKinsey. А Порошенко и Яценюк даже не имели возможности пискнуть перед европейцам об изменениях, поскольку сами с маргинальных интересах со сцены майдана требовали его подписать в изначальной редакции.
Поэтому удивляться условиям соглашения совершенно нечего - украинскую сторону в переговорах представляли клоуны и интриганы