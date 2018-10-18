Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ...

Gastarbaiter написав:

safonovstanislav написав: А уровень жизни тут причём?

Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы А уровень жизни тут причём?Пример номер 2. Вы вырастили у себя на участке в Украине на продажу мешок картошки. Продали его условно говоря за 100 гривен. Француз у себя на участке вырастил точно такой же мешок картошки, и продал, например, за эквивалент 500 гривен. Мешок картошки выращен одинаковый, а статистика по ВВП будет отличатся в разы

Нет, не так.Вы вырастили у себя картошки на 200 грн., продали ее, например, половину доктору, а вторую половину парикмахеру. Водитель развез вашу картошку покупателям за 100 грн. Парикмахер постриг водителя за 100 грн. Вы же на оставшиеся 100 грн. пошли на прием к доктору.Итого:- у вас остаток 0, но вы вылечили болячку- у парикмахера 100 грн. и пол-мешка картошки- у водителя остаток 0, но он постригся,- у доктора остаток 100, и пол-мешка картошки.Все вместе вы создали ВВП на 500 грн., каждый остался при своих, но при этом получил необходимый товар или услугу.А теперь представьте, что парикмахер закрыл свою цирюльню и не участвует в цепочке (например, уехал).Вы продаете картошки только на 100 грн. доктору, водитель получает за доставку только 50 грн. Постричься ему негде. Но даже если и было бы где - у него теперь на стрижку не хватает денег. Вам также не хватает денег на визит к доктору. А доктор отдал последний стольник вам за картошку и скучает у окна, ожидая пациентов.Итого:- у вас остаток 50, но вы не вылечили болячку. Чтобы заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку.- у водителя остаток 50, но он не постригся. Чтобы ему заработать недостающие 50 грн. нужно подождать, пока доктор съест полученные пол-мешка картошки и закажет новую доставку.- у доктора остаток 0, и пол-мешка картошки. Когда он его доест, ему не за что будет заказывать у вас новую партию.Ваш общий ВВП 150 грн. и вы больные, заросшие и голодные сидите в полной заднице без перспектив.Вот как-то так это работает.