Итоги: Мировой фондовый рынок 16.10.18

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики после падения в четверг на 3-6,5%, вызванного распродажей на фондовых рынках.



По состоянию на 7.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% - до 2580,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1283,56 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,18%, до 25563,53 пункта, корейский KOSPI - на 1,32%, до 2157,7 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,28%, до 5900,2 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,29%, до 22524,24 пункта.

В четверг азиатские индексы закрылись падением на 3-6,5% на фоне снижения американских бирж. Индексы США оказались в «красной зоне» на фоне рекордного с 2011 года уровня доходности 10-летних гособлигаций.



Инвесторы также отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что Федрезерв «спятил» с повышением учетной ставки. Биржи Европы на этом фоне в четверг также закрылись в «минусе».



На рынки возвращается видимость нормальности, но фондовый мир не приблизился к значительному восстановлению.



После сильного падения по сравнению с предыдущим днем торгов биржи Китая и Японии снижаются незначительно, в то время как индексы Гонконга, Кореи и Австралии демонстрируют рост.



Участники рынка также обращают внимание на статистику по КНР. По данным главного таможенного управления Китая, в сентябре рост импорта страны оказался слабее прогнозов - 14,3%, тогда как ожидалось увеличение показателя на 15%. При этом экспорт вырос сильнее ожиданий, на 14,5% по сравнению с прогнозом в 8,9%.



Вместе с этим вызвавший торговую войну США и Китая дисбаланс в сентябре вырос до рекордных $34,13 миллиарда. В сентябре товарооборот между двумя странами составил $59,26 миллиарда, Китай ввез в США товаров на $46,69 миллиарда, при этом импорт из США составил всего $12,56 миллиарда.



Во-вторых, рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли вслед за фьючерсами на фондовые индексы США, аналитики рассчитывают на ослабление коррекции.

Положительную динамику в регионе поддержали данные о росте экспорта и импорта Китая.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 1,2% с самого низкого уровня с мая 2017 года.



Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. По итогам торгов в четверг технический индикатор, свидетельствующий о перепроданности гонконгского рынка, достиг максимума с начала 2016 года. Индекс технологических компаний в Гонконге подскочил на 8%.



Вместе с тем Shenzhen Composite прибавил всего 0,2% из-за падения акций генерирующих и телекоммуникационных компаний.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,5%, более широкий индекс Topix - менее чем на 0,1%.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI подскочил на 1,5%, индийский Sensex - на 2,2%, тайваньский Taiex - на 2,4%.



Малайзийский индекс FTSE Malay KLCI вырос на 1,3%. Розничные продажи Малайзии выросли в августе на 14,8%, до рекорда.



Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении поднялся на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта 8,2%, импорта - 15,3%.

Профицит торгового баланса КНР увеличился до $31,69 млрд. по сравнению с $26,6 млрд. в августе. Эксперты, напротив, ожидали сокращения до $19,2 млрд. При этом Китай продолжил наращивать положительное торговое сальдо с США, несмотря на усилия Вашингтона по его сокращению. Профицит Китая в торговле с США поднялся в сентябре до рекорда - $34,13 млрд.



Меж тем, эксперты министерства финансов США, участвующие в подготовке полугодового отчета о макроэкономической и валютной политике основных партнеров, не видят оснований признавать Китай валютным манипулятором.



Азиатские поставщики Apple Inc. в пятницу вошли в число лидеров роста на ожиданиях увеличения заказов. Котировки акций Hon Hai Precision Industry Co. поднялись на 2,6% на торгах в Тайбэе, Genius Electronic Optical Co. - на 1,1%, Largan Precision Co. - на 9,9%. В Гонконге бумаги AAC Technologies Holdings подорожали на 2,9%.



Вместе с тем курс акций Samsung Electronics вырос на 2,1%, SK Hynix - на 4,9%. Котировки акций Tokyo Electron увеличились на 4,3%.

Цена бумаг японской SoftBank поднялась на 4,3%.