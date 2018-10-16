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фондовый рынок 16.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 16 жов, 2018 12:38 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.10.18 США



Фондовый рынок США в понедельник снизился.



Фондовый рынок США завершил колебания в течение сессии в понедельник снижением, снизились акции технологического секторе, сохранились опасения в отношении процентных ставок и прибылей корпораций.



Большую часть сессии индекс S&P 500 колебался между ростом и снижением, и определенно перешёл на территорию снижения в последние полчаса торговли. Dow, который был на положительной территории большую часть сессии, развернулся.

Индекс акций технологического сектора снизился на 1,6%, он внёс наиболее сильный вклад в снижение S&P 500. Наиболее сильный рост бы у «защитных» секторов: недвижимости, потребительских товаров повседневного спроса, энергетики и коммунального хозяйства.



Все основные фондовые индекс на прошлой неделе резко снизились, размер снижения за неделю стал наиболее большим за семь месяцев. Инвесторы опасались увеличения влияния на прибыли корпораций из-за введения тарифов на импорт и роста стоимости заимствований.



Компании, акции которых входят в S&P 500, как ожидается, покажут в III квартале рост прибыли 21,6% к уровню прошлого года, это более медленный темп роста прибыли по сравнению с прошлыми двумя кварталами.



Казначейство США выпустило в понедельник данные о бюджету, показавшие, что федеральное правительство закончило финансовый год с наиболее большим дефицитом с 2012 г. За 12 месяцев включая сентябрь, дефицит бюджета составил 779 млрд. долларов, так как сокращения налогов повлияли на поступления, а правительство стало больше тратить на обслуживание долга.



Доходность по 10-летним казначейским облигациям была 3,1557%, сохраняясь выше уровней сентября, но ниже уровней, к которым привела распродажа на прошлой неделе.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE 1,39 к 1, на Nasdaq 1,15к 1.

Объем торговли на биржах США был 6,91 млрд. акций, по сравнению с 7,82 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,35%, до 25 250,52 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,59%, до 2 750,79 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,74%, до 7 430,74 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник в целом немного вырос, внимание инвесторов было к геополитической напряженности и предстоящему сезону отчетности в США, так как есть надежды, что он может стать новым позитивным фактором для европейских акций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,10%. В пятницу он снизился на 0,1%, за прошлую неделю — снизился на 4,6%.



Снижение фондового рынка в Европе последовало за снижением рынка США, где распродажа была связана с опасениями в отношении роста процентных ставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на прошлой неделе достигла максимума за семь лет выше 3,25%. В понедельник она колебалась около 3,15%.

В выступлении в парламенте премьер-министр Великобритании Мэй призвала к спокойствию, и сказала, что шансы на достижение торгового соглашения с ЕС после выхода из его ЕС по-прежнему имеются.



Акции нефтяных компаний получили поддержку со стороны роста цен на нефть после роста дипломатического давления на Саудовскую Аравию. Президент США Трамп пригрозил «серьезным наказанием» Саудовской Аравии, если будет установлено, что она связана с исчезновением саудовского журналиста. Также Трамп сказал, что Китай может столкнуться с третьей волной тарифов, на которую он не сможет ответить.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,10%. В пятницу он снизился на 0,1%, за прошлую неделю — снизился на 4,6%.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,48% и составил 7 029,22 пункта.



Немецкий DAX прибавил 0,78% до 11 614,16 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,02% — на отметке 5 095,07 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом, опустились лишь китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite после статистики инфляции в Китае.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,85% - до 2546,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,93%, до 1256,37 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,07% - до 25462,26 пункта, корейский KOSPI остался на уровне прошлого закрытия в 2145,12 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,25%, до 22549,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,56%, до 5869,9 пункта.



Согласно данным государственного статистического управления Китая, годовая инфляция в стране в сентябре ожидаемо ускорилась до 2,5% с 2,3% в августе, демонстрируя рост четвертый месяц подряд. При этом индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос на 3,6% в годовом выражении против 4,1% в предыдущем месяце, хотя ожидался рост на 3,7%.



Инвесторы обеспокоены тем, что медленный экономический рост и более высокие сырьевые цены могут привести к стагфляции (экономическому застою и инфляции)



Остальные индексы Азии выросли в рамках коррекции после снижения в понедельник примерно на 1-2%.



При этом на закрытии вторника наибольший рост продемонстрировал японский Nikkei 225, который в понедельник на закрытии опустился на 1,9%. Вместе с этим инвесторы сохраняли в ходе торгов вторника осторожность из-за волатильности рынков.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в понедельник показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на 0,58% - до 2389,05 пункта, РТС вырос на 0,47%, до 1146,72 пункта.



Рубль укреплялся. Так, курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.40 Киева опустился на 0,74%, до 65,63 RUB/USD, курс евро - на 0,44% и составил 76,09 RUB/EUR.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,02% - до $80,45 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,54%, Московской биржи — на 0,57%, «АЛРОСы» — подросли на 0,69%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 1,29%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,79%.



Российский фондовый рынок провел день на отрицательной территории на фоне слабости нефти и невнятной динамики мировых индексов. На фоне отката вниз котировок Brent — к $80,5 за баррель — в аутсайдерах оказались акции нефтегазовых компаний. Возможно, хотя и маловероятно, что в ближайшие дни спрос на подешевевшие российские акции вернется на рынок. Актуальный диапазон для индекса Мосбиржи на 16 октября составляет 2 380—2 400 пунктов, по индексу РТС — 1 145—1 160 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 12 октября повысился на 0,99 пункта или на 0,18% до уровня 551,08 пунктов.



Объем торгов за день составил 323,5 млн. грн., акциями наторговали 1,515 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 11 октября ПФТС-индекс повысился на 1,03 пункта или на 0,19% до уровня 550,09 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 236,02 пунктов или на 74,91% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 12 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу не демонстрируют единой динамики после падения в четверг на 3-6,5%, вызванного распродажей на фондовых рынках.



По состоянию на 7.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% - до 2580,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1283,56 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,18%, до 25563,53 пункта, корейский KOSPI - на 1,32%, до 2157,7 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,28%, до 5900,2 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшался на 0,29%, до 22524,24 пункта.

В четверг азиатские индексы закрылись падением на 3-6,5% на фоне снижения американских бирж. Индексы США оказались в «красной зоне» на фоне рекордного с 2011 года уровня доходности 10-летних гособлигаций.



Инвесторы также отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что Федрезерв «спятил» с повышением учетной ставки. Биржи Европы на этом фоне в четверг также закрылись в «минусе».



На рынки возвращается видимость нормальности, но фондовый мир не приблизился к значительному восстановлению.



После сильного падения по сравнению с предыдущим днем торгов биржи Китая и Японии снижаются незначительно, в то время как индексы Гонконга, Кореи и Австралии демонстрируют рост.



Участники рынка также обращают внимание на статистику по КНР. По данным главного таможенного управления Китая, в сентябре рост импорта страны оказался слабее прогнозов - 14,3%, тогда как ожидалось увеличение показателя на 15%. При этом экспорт вырос сильнее ожиданий, на 14,5% по сравнению с прогнозом в 8,9%.



Вместе с этим вызвавший торговую войну США и Китая дисбаланс в сентябре вырос до рекордных $34,13 миллиарда. В сентябре товарооборот между двумя странами составил $59,26 миллиарда, Китай ввез в США товаров на $46,69 миллиарда, при этом импорт из США составил всего $12,56 миллиарда.



Во-вторых, рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли вслед за фьючерсами на фондовые индексы США, аналитики рассчитывают на ослабление коррекции.

Положительную динамику в регионе поддержали данные о росте экспорта и импорта Китая.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 1,2% с самого низкого уровня с мая 2017 года.



Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. По итогам торгов в четверг технический индикатор, свидетельствующий о перепроданности гонконгского рынка, достиг максимума с начала 2016 года. Индекс технологических компаний в Гонконге подскочил на 8%.



Вместе с тем Shenzhen Composite прибавил всего 0,2% из-за падения акций генерирующих и телекоммуникационных компаний.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,5%, более широкий индекс Topix - менее чем на 0,1%.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI подскочил на 1,5%, индийский Sensex - на 2,2%, тайваньский Taiex - на 2,4%.



Малайзийский индекс FTSE Malay KLCI вырос на 1,3%. Розничные продажи Малайзии выросли в августе на 14,8%, до рекорда.



Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении поднялся на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта 8,2%, импорта - 15,3%.

Профицит торгового баланса КНР увеличился до $31,69 млрд. по сравнению с $26,6 млрд. в августе. Эксперты, напротив, ожидали сокращения до $19,2 млрд. При этом Китай продолжил наращивать положительное торговое сальдо с США, несмотря на усилия Вашингтона по его сокращению. Профицит Китая в торговле с США поднялся в сентябре до рекорда - $34,13 млрд.



Меж тем, эксперты министерства финансов США, участвующие в подготовке полугодового отчета о макроэкономической и валютной политике основных партнеров, не видят оснований признавать Китай валютным манипулятором.



Азиатские поставщики Apple Inc. в пятницу вошли в число лидеров роста на ожиданиях увеличения заказов. Котировки акций Hon Hai Precision Industry Co. поднялись на 2,6% на торгах в Тайбэе, Genius Electronic Optical Co. - на 1,1%, Largan Precision Co. - на 9,9%. В Гонконге бумаги AAC Technologies Holdings подорожали на 2,9%.



Вместе с тем курс акций Samsung Electronics вырос на 2,1%, SK Hynix - на 4,9%. Котировки акций Tokyo Electron увеличились на 4,3%.

Цена бумаг японской SoftBank поднялась на 4,3%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,18% - до 551,08 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 323,5 млн. грн., в том числе акциями - 1,515 млн. грн.



Среди индексных бумаг подорожали акции Донбассэнерго (+9,62%), Центрэнерго (+2,84%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,79%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в этот день упал на 1,14% - до 1690,55 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,94% - до 445,56 пункта при объеме торгов 0,66 млн. злотых (4,6 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали акции «Овостара» (+3,85%) и «Кернела» (+1,17%).

Дешевели бумаги агрохолдинга ИМК (-1,62%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 08 – 12 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 547,47 к отметке 551,08 пунктов, прибавив 3,61 пункта или 0,66%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,945 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 01 – 05 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 537,61 к отметке 547,47 пунктов, прибавив 9,86 пункта или 1,83%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 11,097 млн. грн.



К полудню вторника, 16 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник колеблются на фоне ослабления торговых рисков и данных по инфляции в Китае.



По состоянию на 7.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,15% - до 2564,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 1269,11 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,19%, до 25396,19 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,03%, до 2145,79 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,49%, до 5865,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,25%, до 22326,09 пункта.



На прошлой неделе распродажа на фондовых рынках привела к снижению индексов Азии до многолетних минимумов. Негативно сказывались на торгах и опасения по торговому спору США и КНР.

Рынки успокаиваются. Это не означает этап завершения снижения, а скорее консолидацию на более низких уровнях.



Некоторый оптимизм на рынки добавили сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены встретиться на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в ноябре.



Участники рынка обращают внимание и на статистику по КНР. Согласно данным государственного статистического управления Китая, годовая инфляция в стране в сентябре ускорилась до 2,5% с 2,3% в августе. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. При этом индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос только на 3,6% в годовом выражении против 4,1% в предыдущем месяце, ожидался рост на 3,7%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом, опустились лишь китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite после статистики инфляции в Китае.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,85% - до 2546,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,93%, до 1256,37 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,07% - до 25462,26 пункта, корейский KOSPI остался на уровне прошлого закрытия в 2145,12 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,25%, до 22549,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,56%, до 5869,9 пункта.



Согласно данным государственного статистического управления Китая, годовая инфляция в стране в сентябре ожидаемо ускорилась до 2,5% с 2,3% в августе, демонстрируя рост четвертый месяц подряд. При этом индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос на 3,6% в годовом выражении против 4,1% в предыдущем месяце, хотя ожидался рост на 3,7%.



Инвесторы обеспокоены тем, что медленный экономический рост и более высокие сырьевые цены могут привести к стагфляции (экономическому застою и инфляции)



Остальные индексы Азии выросли в рамках коррекции после снижения в понедельник примерно на 1-2%.



При этом на закрытии вторника наибольший рост продемонстрировал японский Nikkei 225, который в понедельник на закрытии опустился на 1,9%. Вместе с этим инвесторы сохраняли в ходе торгов вторника осторожность из-за волатильности рынков.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ Фондовый рынок США в понедельник снизился.Фондовый рынок США завершил колебания в течение сессии в понедельник снижением, снизились акции технологического секторе, сохранились опасения в отношении процентных ставок и прибылей корпораций.Большую часть сессии индекс S&P 500 колебался между ростом и снижением, и определенно перешёл на территорию снижения в последние полчаса торговли. Dow, который был на положительной территории большую часть сессии, развернулся.Индекс акций технологического сектора снизился на 1,6%, он внёс наиболее сильный вклад в снижение S&P 500. Наиболее сильный рост бы у «защитных» секторов: недвижимости, потребительских товаров повседневного спроса, энергетики и коммунального хозяйства.Все основные фондовые индекс на прошлой неделе резко снизились, размер снижения за неделю стал наиболее большим за семь месяцев. Инвесторы опасались увеличения влияния на прибыли корпораций из-за введения тарифов на импорт и роста стоимости заимствований.Компании, акции которых входят в S&P 500, как ожидается, покажут в III квартале рост прибыли 21,6% к уровню прошлого года, это более медленный темп роста прибыли по сравнению с прошлыми двумя кварталами.Казначейство США выпустило в понедельник данные о бюджету, показавшие, что федеральное правительство закончило финансовый год с наиболее большим дефицитом с 2012 г. За 12 месяцев включая сентябрь, дефицит бюджета составил 779 млрд. долларов, так как сокращения налогов повлияли на поступления, а правительство стало больше тратить на обслуживание долга.Доходность по 10-летним казначейским облигациям была 3,1557%, сохраняясь выше уровней сентября, но ниже уровней, к которым привела распродажа на прошлой неделе.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE 1,39 к 1, на Nasdaq 1,15к 1.Объем торговли на биржах США был 6,91 млрд. акций, по сравнению с 7,82 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.Европейский фондовый рынок в понедельник в целом немного вырос, внимание инвесторов было к геополитической напряженности и предстоящему сезону отчетности в США, так как есть надежды, что он может стать новым позитивным фактором для европейских акций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,10%. В пятницу он снизился на 0,1%, за прошлую неделю — снизился на 4,6%.Снижение фондового рынка в Европе последовало за снижением рынка США, где распродажа была связана с опасениями в отношении роста процентных ставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций США на прошлой неделе достигла максимума за семь лет выше 3,25%. В понедельник она колебалась около 3,15%.В выступлении в парламенте премьер-министр Великобритании Мэй призвала к спокойствию, и сказала, что шансы на достижение торгового соглашения с ЕС после выхода из его ЕС по-прежнему имеются.Акции нефтяных компаний получили поддержку со стороны роста цен на нефть после роста дипломатического давления на Саудовскую Аравию. Президент США Трамп пригрозил «серьезным наказанием» Саудовской Аравии, если будет установлено, что она связана с исчезновением саудовского журналиста. Также Трамп сказал, что Китай может столкнуться с третьей волной тарифов, на которую он не сможет ответить.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом, опустились лишь китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite после статистики инфляции в Китае.Согласно данным государственного статистического управления Китая, годовая инфляция в стране в сентябре ожидаемо ускорилась до 2,5% с 2,3% в августе, демонстрируя рост четвертый месяц подряд. При этом индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос на 3,6% в годовом выражении против 4,1% в предыдущем месяце, хотя ожидался рост на 3,7%.Инвесторы обеспокоены тем, что медленный экономический рост и более высокие сырьевые цены могут привести к стагфляции (экономическому застою и инфляции)Остальные индексы Азии выросли в рамках коррекции после снижения в понедельник примерно на 1-2%.При этом на закрытии вторника наибольший рост продемонстрировал японский Nikkei 225, который в понедельник на закрытии опустился на 1,9%. Вместе с этим инвесторы сохраняли в ходе торгов вторника осторожность из-за волатильности рынков.Рубль укреплялся. Так, курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.40 Киева опустился на 0,74%, до 65,63 RUB/USD, курс евро - на 0,44% и составил 76,09 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,02% - до $80,45 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,54%, Московской биржи — на 0,57%, «АЛРОСы» — подросли на 0,69%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 1,29%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,79%.Российский фондовый рынок провел день на отрицательной территории на фоне слабости нефти и невнятной динамики мировых индексов. На фоне отката вниз котировок Brent — к $80,5 за баррель — в аутсайдерах оказались акции нефтегазовых компаний. Возможно, хотя и маловероятно, что в ближайшие дни спрос на подешевевшие российские акции вернется на рынок. Актуальный диапазон для индекса Мосбиржи на 16 октября составляет 2 380—2 400 пунктов, по индексу РТС — 1 145—1 160 пунктов.Как сообщалось, в четверг 11 октября ПФТС-индекс повысился на 1,03 пункта или на 0,19% до уровня 550,09 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 236,02 пунктов или на 74,91% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 12 октября, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню вторника, 16 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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