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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 17 жов, 2018 12:36 Итоги: Прогнозы 17.10.18



Промышленное производство в США выросло в сентябре четвертый раз подряд благодаря горнодобывающей промышленности.



Общий индекс промышленного производства в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,3%, сообщила Федеральная резервная система США. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,2% в сентябре.



В августе показатель вырос на 0,4%, данные за август не пересматривались. Рост в горнодобывающем секторе составил на 0,5% м/м в сентябре и на 13,4% г/г.



За год в секторе обрабатывающей промышленности производство выросло на 5,1%, самый большой рост за 8 лет.



США: Индекс доверия строителей на рынке жилья 68 с 67.



Индекс рынка жилья в октябре вырос до 68 с 67, сообщила Национальная ассоциация строителей жилья.

Максимум был отмечен в декабре 2017 года 74 пункта при высоком спросе на жилье и низких процентных ставках.



Сейчас рост стоимости заимствований и небольшое предложение, которое провоцирует рост цен на дома, заставляет потенциальных покупателей воздерживаться от покупки. Экономисты ожидали, что индекс составит 67 пунктов.

Рост был вызван снижением цен на древесину третий месяц подряд с максимумов летом, к тому же спрос на дома поддерживается высоким уровнем занятости населения.



Индекс экономических ожиданий в Германии в октябре упал максимально с 2016 года.



Индекс экономических ожиданий в Германии в октябре, по данным исследовательского института ZEW, упал до -24,7 с -10,6 пунктов в сентябре. Самое сильно снижение с июня 2016 года, когда Британия провела референдум. Экономисты ждали снижения на -12,0 пунктов. Торговая война между Вашингтоном и Пекином мешает международной торговле. В августе экспорт Германии сокращался второй месяц подряд.



Credit Agricole поддерживает «бычий» взгляд по евро.



В Credit Agricole CIB Research оценивают перспективы пары евро-доллар и утверждают, что твердые фундаментальные факторы, а не политическая неопределенность должны дать драйвер роста единой валюты. В CACIB выражают это конструктивное представление по евро, сохраняя длинную позицию по евро-доллар с целью на $1,1950.



«Евро был в целом стабильным, независимо от продолжающейся неопределенности в отношении ситуации в Италии. Хотя позиционирование на фоне ослабления глобального рискованного настроения, похоже, принесло пользу евро, мы ожидаем, что его привлекательность в качестве валюты финансирования продолжит падение. Таким образом, мы ожидаем, что ЕЦБ начнет нормализовать денежно-кредитную политику без неоправданной задержки. Основной риск в отношении Италии должен оставаться высоким, но риски заражения являются ограниченными, и поэтому твердые фундаментальные данные еврозоны должны указывать на позицию ЕЦБ. Также обратите внимание, что спекулятивное короткое позиционирование по-видимому, остается повышенным, что говорит о том, что многие негативы с точки зрения политики заложены в цене. Мы остаемся длинными по паре евро-доллар в качестве торговой рекомендации».



ЦБ РФ напечатал 363 млрд. рублей, спасая банки от оттока вкладчиков.



Банк России резко увеличил вливания рублей в банковскую систему, компенсируя отток вкладов физических лиц, который продолжался два месяца подряд.

По итогам сентября ЦБ предоставил банкам 363 млрд. рублей в виде кредитов по фиксированной ставке и под залог нерыночных активов.

Общая задолженность банковского сектора перед регулятором за месяц выросла на 13% и достигла 3,128 трлн. рублей, следует из статистики центробанка.

Кредитные вливания за счет «печатного станка» в полном объеме ушли на покрытие оттока розничных клиентов, которые за август-сентябрь забрали 266 млрд. рублей с рублевых депозитов и $1,7 млрд. (112 млрд. рублей по текущему курсу) - с валютных.

Главной жертвой валютного кровопускания стал Сбербанк, потерявший, по собственным данным, $1 млрд. в августе и $0,9 млрд. в сентябре. $0,8 млрд. физлица забрали из Промсвязьбанка и $0,2 млрд. - из ВТБ (данные Fitch).



Одновременно к поддержке банков подключился Минфин. За сентябрь он предоставил 135 млрд. рублей в виде депозитов на срок от 12 дней до полугода, увеличив общую сумму вливаний из бюджета до 1,085 трлн рублей.



Статистика ЦБ РФ показывает, что «мы переживаем мини-кризис в банковском секторе», говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



«В последнее десятилетие у нас было два эпизода масштабного оттока банковских вкладов - в 2008 и 2014 гг. Оба происходили на фоне девальвации рубля и роста опасений относительно устойчивости банковского сектора. Сейчас третий такой эпизод, начавшийся в августе, после того, как в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий санкции на российские госбанки», - отмечает он.



Если отток валютных депозитов можно объяснить растущим интересом состоятельных россиян к евробондам, доходность которых выше, чем у вкладов, то вывод рублевых сбережений – «это однозначный индикатор падения доверия к банковскому сектору, что всегда происходит в период кризисов», говорит Тремасов.

Меняется модель поведения потребителей: население ощутило дыхание кризиса, что неизбежно будет иметь макроэкономические последствия. Для экономики - это падение потребительского спроса, а для банков - повышение депозитных ставок, которое продолжится до тех пор, пока в систему не возобновится приток клиентских денег, резюмирует эксперт.



Число банкротств физлиц в России выросло за 9 месяцев в 1,5 раза.



Процедура банкротства была инициирована в отношении почти 30,4 тыс. россиян в январе - сентябре 2018 года, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это на 47% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом Уральский федеральный округ лидирует по темпам роста числа банкротств физлиц: в отчетном периоде количество несостоятельных граждан в регионе выросло на 74% и превысило 2,9 тыс. человек.

Чаще всего граждане становятся банкротами по собственной инициативе. Так, за девять месяцев они инициировали 86% процедур, кредиторы выступили заявителями в 13% дел, ФНС - 1% дел.

Общее количество банкротов физлиц в России на конец сентября превысило 80,6 тыс.

Вместе с тем потенциальных банкротов в стране насчитывается в девять раз больше. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на 1 октября 2018 года под определение потенциальных банкротов попадали порядка 739 тыс. россиян или чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами (с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). Средний долг по кредитам у потенциальных банкротов составлял 1,66 млн руб. За год количество потенциальных банкротов выросло на 7,5%.



На торгах украинского валютного межбанка не обошлось без сюрпризов – ожидаемая двойная из-за длинных выходных «порция» предложения экспортной выручки была «встречена» сообразным спросом игроков, составивших конкуренцию регулятору, который явно намеревался «поживиться» в этом долларовом изобилии.



Блиц-анализ состава покупателей доллара в среду позволил сделать вывод, что наиболее активно приобретали СКВ банки с нерезидентским капиталом. Это было немного неожиданно – ведь до начала сезона репатриации дивидендов, стартующего обычно в дебюте месяца, еще довольно много времени. Не исключено, команду на покупку «американца» в Украине дали «мамы» украинских «дочек» из-за кордона, обзаведясь неким инсайдом, содержание которого пока неизвестно.



Так или иначе, офера обязательной продажи внешнеторговой выручки экспортеров встретили практически эквивалентный по сути спрос «варягов», удержав доллар на межбанке от заметной просадки.



Думаю, текущая незначительная курсовая динамика может сохраниться на ближайших торгах межбанка из-за набирающего обороты периода платежей в Казну, на которые потребуется гривня.

А меж тем, как показала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, там наметилось неспешное сжатие гривневой ликвидности, которое окажет совместно с сохранившимся долларовым изобилием сопротивление жаждущим реванша «зеленым быкам».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Промышленное производство в США выросло в сентябре на 0,3% м/м и 3,3% г/г.Промышленное производство в США выросло в сентябре четвертый раз подряд благодаря горнодобывающей промышленности.Общий индекс промышленного производства в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,3%, сообщила Федеральная резервная система США. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,2% в сентябре.В августе показатель вырос на 0,4%, данные за август не пересматривались. Рост в горнодобывающем секторе составил на 0,5% м/м в сентябре и на 13,4% г/г.За год в секторе обрабатывающей промышленности производство выросло на 5,1%, самый большой рост за 8 лет.США: Индекс доверия строителей на рынке жилья 68 с 67.Индекс рынка жилья в октябре вырос до 68 с 67, сообщила Национальная ассоциация строителей жилья.Максимум был отмечен в декабре 2017 года 74 пункта при высоком спросе на жилье и низких процентных ставках.Сейчас рост стоимости заимствований и небольшое предложение, которое провоцирует рост цен на дома, заставляет потенциальных покупателей воздерживаться от покупки. Экономисты ожидали, что индекс составит 67 пунктов.Рост был вызван снижением цен на древесину третий месяц подряд с максимумов летом, к тому же спрос на дома поддерживается высоким уровнем занятости населения.Индекс экономических ожиданий в Германии в октябре упал максимально с 2016 года.Индекс экономических ожиданий в Германии в октябре, по данным исследовательского института ZEW, упал до -24,7 с -10,6 пунктов в сентябре. Самое сильно снижение с июня 2016 года, когда Британия провела референдум. Экономисты ждали снижения на -12,0 пунктов. Торговая война между Вашингтоном и Пекином мешает международной торговле. В августе экспорт Германии сокращался второй месяц подряд.Credit Agricole поддерживает «бычий» взгляд по евро.В Credit Agricole CIB Research оценивают перспективы пары евро-доллар и утверждают, что твердые фундаментальные факторы, а не политическая неопределенность должны дать драйвер роста единой валюты. В CACIB выражают это конструктивное представление по евро, сохраняя длинную позицию по евро-доллар с целью на $1,1950.«Евро был в целом стабильным, независимо от продолжающейся неопределенности в отношении ситуации в Италии. Хотя позиционирование на фоне ослабления глобального рискованного настроения, похоже, принесло пользу евро, мы ожидаем, что его привлекательность в качестве валюты финансирования продолжит падение. Таким образом, мы ожидаем, что ЕЦБ начнет нормализовать денежно-кредитную политику без неоправданной задержки. Основной риск в отношении Италии должен оставаться высоким, но риски заражения являются ограниченными, и поэтому твердые фундаментальные данные еврозоны должны указывать на позицию ЕЦБ. Также обратите внимание, что спекулятивное короткое позиционирование по-видимому, остается повышенным, что говорит о том, что многие негативы с точки зрения политики заложены в цене. Мы остаемся длинными по паре евро-доллар в качестве торговой рекомендации».ЦБ РФ напечатал 363 млрд. рублей, спасая банки от оттока вкладчиков.Банк России резко увеличил вливания рублей в банковскую систему, компенсируя отток вкладов физических лиц, который продолжался два месяца подряд.По итогам сентября ЦБ предоставил банкам 363 млрд. рублей в виде кредитов по фиксированной ставке и под залог нерыночных активов.Общая задолженность банковского сектора перед регулятором за месяц выросла на 13% и достигла 3,128 трлн. рублей, следует из статистики центробанка.Кредитные вливания за счет «печатного станка» в полном объеме ушли на покрытие оттока розничных клиентов, которые за август-сентябрь забрали 266 млрд. рублей с рублевых депозитов и $1,7 млрд. (112 млрд. рублей по текущему курсу) - с валютных.Главной жертвой валютного кровопускания стал Сбербанк, потерявший, по собственным данным, $1 млрд. в августе и $0,9 млрд. в сентябре. $0,8 млрд. физлица забрали из Промсвязьбанка и $0,2 млрд. - из ВТБ (данные Fitch).Одновременно к поддержке банков подключился Минфин. За сентябрь он предоставил 135 млрд. рублей в виде депозитов на срок от 12 дней до полугода, увеличив общую сумму вливаний из бюджета до 1,085 трлн рублей.Статистика ЦБ РФ показывает, что «мы переживаем мини-кризис в банковском секторе», говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.«В последнее десятилетие у нас было два эпизода масштабного оттока банковских вкладов - в 2008 и 2014 гг. Оба происходили на фоне девальвации рубля и роста опасений относительно устойчивости банковского сектора. Сейчас третий такой эпизод, начавшийся в августе, после того, как в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий санкции на российские госбанки», - отмечает он.Если отток валютных депозитов можно объяснить растущим интересом состоятельных россиян к евробондам, доходность которых выше, чем у вкладов, то вывод рублевых сбережений – «это однозначный индикатор падения доверия к банковскому сектору, что всегда происходит в период кризисов», говорит Тремасов.Меняется модель поведения потребителей: население ощутило дыхание кризиса, что неизбежно будет иметь макроэкономические последствия. Для экономики - это падение потребительского спроса, а для банков - повышение депозитных ставок, которое продолжится до тех пор, пока в систему не возобновится приток клиентских денег, резюмирует эксперт.Число банкротств физлиц в России выросло за 9 месяцев в 1,5 раза.Процедура банкротства была инициирована в отношении почти 30,4 тыс. россиян в январе - сентябре 2018 года, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Это на 47% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.При этом Уральский федеральный округ лидирует по темпам роста числа банкротств физлиц: в отчетном периоде количество несостоятельных граждан в регионе выросло на 74% и превысило 2,9 тыс. человек.Чаще всего граждане становятся банкротами по собственной инициативе. Так, за девять месяцев они инициировали 86% процедур, кредиторы выступили заявителями в 13% дел, ФНС - 1% дел.Общее количество банкротов физлиц в России на конец сентября превысило 80,6 тыс.Вместе с тем потенциальных банкротов в стране насчитывается в девять раз больше. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на 1 октября 2018 года под определение потенциальных банкротов попадали порядка 739 тыс. россиян или чуть более 1,3% от общего числа заемщиков с открытыми счетами (с долгом более 500 тыс. руб. и просрочкой платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). Средний долг по кредитам у потенциальных банкротов составлял 1,66 млн руб. За год количество потенциальных банкротов выросло на 7,5%.На торгах украинского валютного межбанка не обошлось без сюрпризов – ожидаемая двойная из-за длинных выходных «порция» предложения экспортной выручки была «встречена» сообразным спросом игроков, составивших конкуренцию регулятору, который явно намеревался «поживиться» в этом долларовом изобилии.Блиц-анализ состава покупателей доллара в среду позволил сделать вывод, что наиболее активно приобретали СКВ банки с нерезидентским капиталом. Это было немного неожиданно – ведь до начала сезона репатриации дивидендов, стартующего обычно в дебюте месяца, еще довольно много времени. Не исключено, команду на покупку «американца» в Украине дали «мамы» украинских «дочек» из-за кордона, обзаведясь неким инсайдом, содержание которого пока неизвестно.Так или иначе, офера обязательной продажи внешнеторговой выручки экспортеров встретили практически эквивалентный по сути спрос «варягов», удержав доллар на межбанке от заметной просадки.Думаю, текущая незначительная курсовая динамика может сохраниться на ближайших торгах межбанка из-за набирающего обороты периода платежей в Казну, на которые потребуется гривня.А меж тем, как показала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, там наметилось неспешное сжатие гривневой ликвидности, которое окажет совместно с сохранившимся долларовым изобилием сопротивление жаждущим реванша «зеленым быкам».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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