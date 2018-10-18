Итоги: Энергетика 18.10.18

Додано: Чет 18 жов, 2018 12:49

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 6,49 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил о снижении запасов на 2,13 млн. баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты прогнозировали повышение на 1,88 млн. баррелей.



Запасы бензина в США, по данным Минэнерго, снизились на 2,02 млн. баррелей, дистиллятов - на 830 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 1,52 млн. баррелей, второго - на 1,5 млн. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 1,78 млн. баррелей.



Меж тем США продолжают наращивать добычу нефти в ожидании второго раунда санкций против Ирана, касающегося топливно-энергетического комплекса. Минэнерго США ожидает увеличения добычи на сланцевых месторождениях страны в ноябре почти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,71 млн. б/с. Половину прироста обеспечат участки Пермского бассейна в штатах Техас и Нью-Мексико, где добыча в совокупности превысит последние иранские показатели.



Поставки иракской нефти в США за четыре недели по 12 октября сократились до минимума с 2016 года - в среднем 296 тыс. б/с, сообщает агентство Bloomberg. В предыдущие четыре недели Ирак экспортировал в Штаты на четверть больше нефти. Теперь потоки перераспределились, и Багдад направляет все больше грузов в Европу и Азию, где особо выделяется Южная Корея.

Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила в среду, что запасы нефти в США на неделе, закончившейся 12 октября, выросли на 6,5 млн. баррелей. Рост запасов продолжается четыре недели подряд. Аналитики о опросу S&P Global Platts прогнозировали роста запасов нефти в 1,88 млн. баррелей, по данным Американского института нефти (API) запасы снизились на 2,1 млн. баррелей.

Запасы бензина снизились на 2 млн. баррелей, запасы дистиллятов снизились на 800 тыс. баррелей. По опросу S&P Global Platts ожидалось снижение запасов бензина на 1,52 млн. баррелей, и снижение запасов дистиллятов на 1,5 млн. баррелей.



Немного более высокая активность в переработке и снижение добычи из-за урагана в Мексиканском заливе была недостаточна для прерывания тренда роста запасов нефти.



Аналитики отмечают, что нефти ранее получила поддержку после того, как генеральный секретарь ОПЕК Баркиндо завил, что Саудовская Аравия уверила ОПЕК, что она будет работать для того, чтобы на рынке нефти не было дефицита.

Комментарий Баркиндо был при вопросе на конференции в Нью Дели о потенциальном влиянии исчезновения и возможного убийства саудовского журналиста Хашогги. Баркиндо оценил рынок нефти как имеющий достаточное предложение, но хрупкий.

Президент США Трамп подверг критике мировое осуждение Саудовской Аравии за исчезновение Хашогги, сравнив это с противостоянием, связанным с утверждением сенатом судьи Верхового суда Кавано.

Цены на нефть стабилизировались в четверг утром после падения в среду на данных о росте товарных запасов в США.Фьючерсы на нефть в среду снизились.Фьючерсы на нефть в среду снизились, по WTI ниже $70 за баррель — впервые за три недели, на фоне существенного роста запасов нефти в США на прошлой неделе.Реакция цен на нефть на данные по запасам в США.Цены на нефть падают после выхода данных о неожиданно сильном росте коммерческих запасов нефти в США. За неделю, закончившуюся 12 октября, запасы сырой нефти увеличились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 416,4 миллиона баррелей, следует из отчета управления энергетической информации минэнерго США.Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов лишь на 2,5 миллиона баррелей, Reuters - на 1,6 миллиона баррелей.Это также сильно отличается от того, что показал отчет Американского института нефти (API). По его данным, запасы нефти уменьшились на 2,1 миллиона баррелей до 408,5 миллиона.Другие данные официального отчета минэнерго показали, что:запасы нефти в Кушинге: +1,776 млн. баррелей неделей ранее: +2,359 млн. баррелей;запасы бензина: -2,016 млн. баррелей прогноз: +1,000 млн. баррелей неделей ранее: +0,951 млн. баррелей;запасы дистиллятов: - 0,827 млн. баррелей прогноз: -1,400 млн. баррелей неделей ранее: - 2,666 млн. баррелей;загруженность НПЗ: 0.0% прогноз: -0,50% неделей ранее: -1,60%.Стратегический резерв нефти в стране за неделю уменьшился на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 657,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за минувшую неделю упала на 300 тысяч баррелей до 10,9 миллиона баррелей в день.Это не вызвало отклика-реакции у рынка. Дело в том, что приостанавливалась работа платформ в Мексиканском заливе из-за урагана «Майкл».Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.00 Киева подешевели на $1,81 до $79,60 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,92 до $70 за баррель. Рынок продолжает также следить за историей с пропажей саудовского журналиста в Стамбуле.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: