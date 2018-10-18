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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 18 жов, 2018 12:57 Итоги: Прогнозы 18.10.18



- Ряд руководителей ФРС видят необходимость повышения ставки выше долгосрочного уровня;

- Постепенный подход балансирует риски быть слишком медленными и слишком быстрыми;

- Почти все руководители считают уместным убрать выражение о том, что денежная политика стимулирующая, из заявления;

- Отметили, что оценки нейтральной процентной ставки — только один фактор при остановке ставок;

- Руководители денежной политики указала на рост кредитов с плечом, смягчение стандартов кредитов и рост небанковских кредитов как причины для внимательность в финансовой стабильности;

- Отметили, что рост более долгосрочных процентных ставок делает переворот кривой доходности менее вероятным;

- Почти все руководители денежной политики видели мало изменений в экономической перспективе.



Протокол FOMC: «ястребы» продолжают контролировать ситуацию.



Из опубликованного вечером в среду протокола заседания FOMC от 26 сентября следует, что некоторые члены Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) видят необходимость на какое-то время сделать монетарную политику умеренно «ограничительной» т. е. поднять ставки выше нейтрального уровня в целях охлаждения экономики.



Другие члены Комитета полагают необходимым временно поднять ставку по федеральным фондам выше целевого долгосрочного уровня, чтобы избежать роста инфляции выше 2% и сократить риски возникновения значительных финансовых дисбалансов.



Пара членов Комитета возражает против ужесточения монетарной политики до «ограничительного» уровня в отсутствие четких сигналов о перегреве экономики и росте инфляции.



Все члены Комитета отметили необходимость дальнейшего постепенного ужесточения монетарной политики и единогласно проголосовали за повышение ключевой ставки на 0,25%.



USD: протокола заседания FOMC: ФРС снова повысит ставки в декабре, - SEB



В SEB Research комментируют реакцию на выход протокола сентябрьского заседания FOMC:

«Протокол заседания в сентябре заявил, что почти все участники видят мало изменений в их оценке перспективы. Протокол показал, что ФРС подготовилась сейчас к повышению ставок, и большинство участников кажется согласны, что ставка по федеральным фондам должна быть повышена до уровня выше нейтрального. Тем не менее, есть разногласия в отношении того, до какого уровня ставка денежной политики должна быть повышена.

Мы придерживаемся нашего прогноза по ещё одному повышению ставки в декабре, после чего еще два дополнительных повышения в 2019 г. (март и июнь) и одно повышение в 2020.»



США: Объем закладок новых домов в сентябре упал на 5,3%.



Объем закладок новых домов в сентябре упал на 5,3% до 1,201 млн. в год, сообщило Министерство торговли США. Разрешения на строительство - показатель будущего строительства, в сентябре снизились на 0,6% м/м до 1,241 млн. домов в год. Экономисты ждали снижения числа закладок на 4,8%, и роста разрешений на 3,3%.



С начало года было начато строительство домов на 6,4% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В сентябре закладки домов на одну семью упали на 0,9% г/г, а закладки многоквартирных домов на 12,9%. Растущая стоимость материалов и дефицит рабочей силы, повышением стоимости кредитов - мешают рынку жилья.



ABN AMRO: Жилье в США демонстрирует признаки стабилизации.



Билл Дивиней, старший экономист голландского банка ABN AMRO, указывает на то, что индекс доверия домовладельцев от NAHB в США вырос до уровня 68, и это первый месяц роста индекса с мая этого года, показывающий, что рынок жилья может стабилизироваться после прохождения периода затишья в последние месяцы.



Ключевые цитаты



«Отчет NAHB указывает на то, что спрос является сильным в условиях исторически низкой безработицы, и что строителям помогло продолжающееся снижение цен цены на стройматериалы, которое усилилось в первой половине года».

«Эти факторы компенсируют значительный рост ставок по ипотечным кредитам, которые выросли на 1% за последний год и на 0,35%. только за последние два месяца, что говорит об ожидании роста в отношении долгосрочных ставок».

«По мере того, как спрос продолжает опережать предложение в условиях постепенного ускорения роста заработной платы, строительство домов может получить новый толчок в течение ближайших 12 месяцев, что может помочь компенсировать часть падения инвестиций в нежилые помещения, которое мы ожидаем в 2019 году».



Рост ВВП России в III кв. замедлился до 1,3% с 1,9% во II кв. из-за падения сельхозпроизводства.



Рост ВВП России в III квартале замедлился до 1,3% с 1,9% во II квартале из-за снижения сельхозпроизводства (по данным Росстата, на 6,1% в III квартале). За январь - сентябрь 2018 года ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении, говорится в октябрьском обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».



Рост ВВП в сентябре составил 1,1%, а оценка за август повышена с 1% до 1,1%.

«Основной вклад в рост ВВП в июле - сентябре внесли промышленные виды деятельности (0,6 процентного пункта), транспортная отрасль (0,2 п.п.), финансовые услуги (0,3 п.п.). Ухудшение динамики ВВП в III квартале 2018 года по сравнению со II кварталом было обусловлено главным образом ситуацией в сельском хозяйстве, отрицательный вклад которого в темпы роста составил 0,4 п.п.», - отмечается в обзоре.



Как поясняет Минэкономразвития, на динамику в сельском хозяйстве продолжал оказывать негативное влияние эффект высокой базы августа-сентября прошлого года, когда в отрасли наблюдался догоняющий рост после отставания от нормального графика уборки урожая в середине лета.

При этом спад в сельском хозяйстве в сентябре замедлился до 6% в годовом выражении против 11,3% в августе.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП в 2018 году должен показать рост на 1,8%.



Реальные доходы россиян рухнули ниже кризисного «дна».



Падение уровня жизни в России вновь ускорилось.

Рост реальных располагаемых доходов населения, который в начале года обеспечили за счет повышения зарплат бюджетников к выборам, в начале осени сошел на нет.

В августе кошельки россиян похудели на 0,9%, а в сентябре спад ускорился до 1,5% и стал рекордным с июля прошлого года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Хотя в номинальном выражении средний подушевой доход увеличился на 847 рублей (до 31982 рубля), весь прирост «сгорел» в инфляции, которая ускорилась, согласно Росстату, до 3,5% на начало октября.



В результате реальные доходы населения - то есть сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и поправки на растущие цены, - упали ниже предыдущего «дна» кризиса, которое Росстат зафиксировал в декабре прошлого года.

Обнищание населения продолжается по закрученной вниз спирали четвертый год подряд: так, доходы сентября-2018 оказались на 1,5% ниже показателя за сентябрь 2017 года, который в свою очередь был на 0,9% меньше цифры за сентябрь 2016-го.

В сентябре 2016-го россияне оказались на 2,5% беднее, чем в том же месяце 2015-го, когда их доходы упали на 4,7% по сравнению с 2014-м.



Новый виток падения доходов - это результат ускорения инфляции и пузыря потребительского кредитования, который активно надувался в последние годы, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

За первую половину 2018 года банки предоставили 1,4 триллиона рублей новых потребительских кредитов, увеличив портфель на 20,7%, а в августе побили исторический рекорд, выдав за месяц миллион кредитных карт.



Итог закономерен: обслуживание займов съедает все больше и больше денежных доходов, указывает Тремасов. В результате даже при кредитной накачке начинает замедляться потребительская активность: темпы роста розничных продаж упали в сентябре до 2,2% (с 2,8% в августе).



Это, в свою очередь, тормозит экономику, которая более чем на половину состоит из потребления, отмечает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По данным МЭР, в сентябре рост ВВП замедлился до 1,1%, что втрое ниже показателей весны и вдвое меньше официального прогноза правительства на год.



Следующий год принесет новые трудности, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: повышение НДС увеличит цены, в результате покупательная способность населения сократится на 500 млрд. рублей.

Кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд. рублей.

Суммарно домохозяйствам придется сократить потребление на 2%, оценивает Орлова, что замедлит рост ВВП до мизерных 0,8%.



Средневзвешенный курс безналичного доллара на отечественном межбанке, потеряв с 09 октября 1,64% (откат с 28,0869 к отметке 27,9169 UAH/USD) в четверг подвергся утреннему «набегу» нерезидентов, к которым чуть попозже подключились импортеры и банки, пополняющие свои валютные позиции.



Кроме того, нелишне подчеркнуть, что в отличие от среды, объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа заметно понизился. Кроме того, на сей раз экспортеры, быстро уяснив откуда «ветер дует», уже в дебюте сессии, отнюдь не торопились расставаться с обязательной частью выручки, появившись на рынке лишь около полудня со своими продажами.



Довольно оперативно рост курса безналичного доллара был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.



Регулятор, не принимая участие в торгах четверга «попустительствовал» восходящему тренду рынка безналичного доллара.

На ближайших торгах валютного межбанка сохранится «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня, однако, представляется, динамика роста угаснет. Основанием для подобного ожидания стало наблюдающееся в последние дни сжатие гривневой ликвидности, которое в бюджетный период и платежей в Казну препятствует «бычьим» амбициям на межбанке. Кроме того, совершившие превентивные покупки импортеры и нерезиденты наверняка охладеют к заметно подорожавшему «американцу» или вовсе откажутся его покупать. Разумеется, на стороне «зеленых быков» межбанка 19 октября будет пресловутый «пятничный синдром», хотя вряд ли он окажет ощутимую поддержку восходящему тренду доллара на межбанке.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Вышел протокол заседания FOMC ФРС 26 сентября.- Ряд руководителей ФРС видят необходимость повышения ставки выше долгосрочного уровня;- Постепенный подход балансирует риски быть слишком медленными и слишком быстрыми;- Почти все руководители считают уместным убрать выражение о том, что денежная политика стимулирующая, из заявления;- Отметили, что оценки нейтральной процентной ставки — только один фактор при остановке ставок;- Руководители денежной политики указала на рост кредитов с плечом, смягчение стандартов кредитов и рост небанковских кредитов как причины для внимательность в финансовой стабильности;- Отметили, что рост более долгосрочных процентных ставок делает переворот кривой доходности менее вероятным;- Почти все руководители денежной политики видели мало изменений в экономической перспективе.Протокол FOMC: «ястребы» продолжают контролировать ситуацию.Из опубликованного вечером в среду протокола заседания FOMC от 26 сентября следует, что некоторые члены Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) видят необходимость на какое-то время сделать монетарную политику умеренно «ограничительной» т. е. поднять ставки выше нейтрального уровня в целях охлаждения экономики.Другие члены Комитета полагают необходимым временно поднять ставку по федеральным фондам выше целевого долгосрочного уровня, чтобы избежать роста инфляции выше 2% и сократить риски возникновения значительных финансовых дисбалансов.Пара членов Комитета возражает против ужесточения монетарной политики до «ограничительного» уровня в отсутствие четких сигналов о перегреве экономики и росте инфляции.Все члены Комитета отметили необходимость дальнейшего постепенного ужесточения монетарной политики и единогласно проголосовали за повышение ключевой ставки на 0,25%.USD: протокола заседания FOMC: ФРС снова повысит ставки в декабре, - SEBВ SEB Research комментируют реакцию на выход протокола сентябрьского заседания FOMC:«Протокол заседания в сентябре заявил, что почти все участники видят мало изменений в их оценке перспективы. Протокол показал, что ФРС подготовилась сейчас к повышению ставок, и большинство участников кажется согласны, что ставка по федеральным фондам должна быть повышена до уровня выше нейтрального. Тем не менее, есть разногласия в отношении того, до какого уровня ставка денежной политики должна быть повышена.Мы придерживаемся нашего прогноза по ещё одному повышению ставки в декабре, после чего еще два дополнительных повышения в 2019 г. (март и июнь) и одно повышение в 2020.»США: Объем закладок новых домов в сентябре упал на 5,3%.Объем закладок новых домов в сентябре упал на 5,3% до 1,201 млн. в год, сообщило Министерство торговли США. Разрешения на строительство - показатель будущего строительства, в сентябре снизились на 0,6% м/м до 1,241 млн. домов в год. Экономисты ждали снижения числа закладок на 4,8%, и роста разрешений на 3,3%.С начало года было начато строительство домов на 6,4% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В сентябре закладки домов на одну семью упали на 0,9% г/г, а закладки многоквартирных домов на 12,9%. Растущая стоимость материалов и дефицит рабочей силы, повышением стоимости кредитов - мешают рынку жилья.ABN AMRO: Жилье в США демонстрирует признаки стабилизации.Билл Дивиней, старший экономист голландского банка ABN AMRO, указывает на то, что индекс доверия домовладельцев от NAHB в США вырос до уровня 68, и это первый месяц роста индекса с мая этого года, показывающий, что рынок жилья может стабилизироваться после прохождения периода затишья в последние месяцы.Ключевые цитаты«Отчет NAHB указывает на то, что спрос является сильным в условиях исторически низкой безработицы, и что строителям помогло продолжающееся снижение цен цены на стройматериалы, которое усилилось в первой половине года».«Эти факторы компенсируют значительный рост ставок по ипотечным кредитам, которые выросли на 1% за последний год и на 0,35%. только за последние два месяца, что говорит об ожидании роста в отношении долгосрочных ставок».«По мере того, как спрос продолжает опережать предложение в условиях постепенного ускорения роста заработной платы, строительство домов может получить новый толчок в течение ближайших 12 месяцев, что может помочь компенсировать часть падения инвестиций в нежилые помещения, которое мы ожидаем в 2019 году».Рост ВВП России в III кв. замедлился до 1,3% с 1,9% во II кв. из-за падения сельхозпроизводства.Рост ВВП России в III квартале замедлился до 1,3% с 1,9% во II квартале из-за снижения сельхозпроизводства (по данным Росстата, на 6,1% в III квартале). За январь - сентябрь 2018 года ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении, говорится в октябрьском обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».Рост ВВП в сентябре составил 1,1%, а оценка за август повышена с 1% до 1,1%.«Основной вклад в рост ВВП в июле - сентябре внесли промышленные виды деятельности (0,6 процентного пункта), транспортная отрасль (0,2 п.п.), финансовые услуги (0,3 п.п.). Ухудшение динамики ВВП в III квартале 2018 года по сравнению со II кварталом было обусловлено главным образом ситуацией в сельском хозяйстве, отрицательный вклад которого в темпы роста составил 0,4 п.п.», - отмечается в обзоре.Как поясняет Минэкономразвития, на динамику в сельском хозяйстве продолжал оказывать негативное влияние эффект высокой базы августа-сентября прошлого года, когда в отрасли наблюдался догоняющий рост после отставания от нормального графика уборки урожая в середине лета.При этом спад в сельском хозяйстве в сентябре замедлился до 6% в годовом выражении против 11,3% в августе.По прогнозу Минэкономразвития, ВВП в 2018 году должен показать рост на 1,8%.Реальные доходы россиян рухнули ниже кризисного «дна».Падение уровня жизни в России вновь ускорилось.Рост реальных располагаемых доходов населения, который в начале года обеспечили за счет повышения зарплат бюджетников к выборам, в начале осени сошел на нет.В августе кошельки россиян похудели на 0,9%, а в сентябре спад ускорился до 1,5% и стал рекордным с июля прошлого года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.Хотя в номинальном выражении средний подушевой доход увеличился на 847 рублей (до 31982 рубля), весь прирост «сгорел» в инфляции, которая ускорилась, согласно Росстату, до 3,5% на начало октября.В результате реальные доходы населения - то есть сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и поправки на растущие цены, - упали ниже предыдущего «дна» кризиса, которое Росстат зафиксировал в декабре прошлого года.Обнищание населения продолжается по закрученной вниз спирали четвертый год подряд: так, доходы сентября-2018 оказались на 1,5% ниже показателя за сентябрь 2017 года, который в свою очередь был на 0,9% меньше цифры за сентябрь 2016-го.В сентябре 2016-го россияне оказались на 2,5% беднее, чем в том же месяце 2015-го, когда их доходы упали на 4,7% по сравнению с 2014-м.Новый виток падения доходов - это результат ускорения инфляции и пузыря потребительского кредитования, который активно надувался в последние годы, говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.За первую половину 2018 года банки предоставили 1,4 триллиона рублей новых потребительских кредитов, увеличив портфель на 20,7%, а в августе побили исторический рекорд, выдав за месяц миллион кредитных карт.Итог закономерен: обслуживание займов съедает все больше и больше денежных доходов, указывает Тремасов. В результате даже при кредитной накачке начинает замедляться потребительская активность: темпы роста розничных продаж упали в сентябре до 2,2% (с 2,8% в августе).Это, в свою очередь, тормозит экономику, которая более чем на половину состоит из потребления, отмечает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. По данным МЭР, в сентябре рост ВВП замедлился до 1,1%, что втрое ниже показателей весны и вдвое меньше официального прогноза правительства на год.Следующий год принесет новые трудности, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: повышение НДС увеличит цены, в результате покупательная способность населения сократится на 500 млрд. рублей.Кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд. рублей.Суммарно домохозяйствам придется сократить потребление на 2%, оценивает Орлова, что замедлит рост ВВП до мизерных 0,8%.Средневзвешенный курс безналичного доллара на отечественном межбанке, потеряв с 09 октября 1,64% (откат с 28,0869 к отметке 27,9169 UAH/USD) в четверг подвергся утреннему «набегу» нерезидентов, к которым чуть попозже подключились импортеры и банки, пополняющие свои валютные позиции.Кроме того, нелишне подчеркнуть, что в отличие от среды, объем поступлений экспортной выручки из-за рубежа заметно понизился. Кроме того, на сей раз экспортеры, быстро уяснив откуда «ветер дует», уже в дебюте сессии, отнюдь не торопились расставаться с обязательной частью выручки, появившись на рынке лишь около полудня со своими продажами.Довольно оперативно рост курса безналичного доллара был поддержан аналогичными настроениями на наличном рынке.Регулятор, не принимая участие в торгах четверга «попустительствовал» восходящему тренду рынка безналичного доллара.На ближайших торгах валютного межбанка сохранится «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня, однако, представляется, динамика роста угаснет. Основанием для подобного ожидания стало наблюдающееся в последние дни сжатие гривневой ликвидности, которое в бюджетный период и платежей в Казну препятствует «бычьим» амбициям на межбанке. Кроме того, совершившие превентивные покупки импортеры и нерезиденты наверняка охладеют к заметно подорожавшему «американцу» или вовсе откажутся его покупать. Разумеется, на стороне «зеленых быков» межбанка 19 октября будет пресловутый «пятничный синдром», хотя вряд ли он окажет ощутимую поддержку восходящему тренду доллара на межбанке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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