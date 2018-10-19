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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:22 Итоги: Прогнозы 19.10.18



Число первичных заявок на пособие по безработице упало на 5000 до 210 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты также ожидали, что число заявок составит 210 000. В этих цифрах учтено влияние урагана «Майкл», который пришел во Флориду 10 октября, после урагана «Флоренс» в Северной Каролине.



Предварительные данные показывают, что заявки на прошлой неделе сократились. Число безработных может вырасти в ближайшие недели, из-за потери рабочих мест вследствие урагана. Среднее число заявок выросло на 2000, до 211 750. Число вторичных заявок сократилось до 1 640 000, самого низкого уровня с 1973 года. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.



CIBC о перспективах иены.



Аналитики CIBC ожидают, что японская иена будет расти, так как Банк Японии сигнализирует о прекращении стимулов денежно-кредитной политики в 2019 году. Они прогнозируют пару доллар-иена на уровне ¥110 в IV квартале и на уровне 106 во втором квартале 2019 года.

«В прошлом месяце мы подчеркнули три основные причины, по которым мы по-прежнему конструктивны по прогнозу иены: большой профицит текущего счета в Японии, его статус нетто-кредитора и политика Банка Японии. Все они представляют Японию для иены с точки зрения среднесрочного роста. Недавний всплеск неприятия риска также может свидетельствовать о том, что внутренние инвесторы остаются в Японии, чтобы получить доход. Спекулятивные короткие позиции по йене достигли восьмимесячного максимума, что говорит о наличии возможности для короткого ралли покрытия, что окажет дальнейшую поддержку иене».

«В то время как в следующем октябре увеличение ставки налога с продаж может привести к паузе Банка Японии, увеличение доказательств роста ценового давления будет способствовать уменьшению некоторой связанной с этим неопределенности. Среди сообщений о нехватке рабочей силы, которые свидетельствуют о том, что растущая инфляция заработной платой может оказаться на горизонте, официальные лица Банка Японии стали более открытыми в обсуждении изменения политики. Совсем недавно член правления банка Сакураи рассказал, что искажения рынка облигаций являются побочным продуктом сверхнизких ставок. Это говорит о том, что, хотя ужесточение денежно-кредитной политики может и не быть срочным, оно ожидается. Это должно привести к росту иены, а пара доллар-иена упадет ниже ¥110 в начале 2019 года».



Аналитики MUFG рассматривают перспективы фунта в свете саммита ЕС.



«То, что было объявлено в качестве решающего момента в переговорном процессе по Brexit, на самом деле может оказаться немного сырым решением. Риторика в последние дни, в том числе заявление премьер-министра Май, понизило ожидание достижения сделки на саммите лидеров ЕС».

MUFG видит два выхода из этого саммита.

1- «Отчеты свидетельствуют о том, что ноябрьский саммит сейчас не запланирован. Хотя это негативный знак, мы бы не слишком много обращали на это внимания. Темпы прогресса на переговорах будут определять, оправдан ли саммит в ноябре Если прогресс будет достигнут в ближайшие несколько недель, саммит, несомненно, будет организован».

2- «Но во-вторых, и, возможно, что более важно, были намеки о расширении переходного период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года. Это отражает растущее осознание того, что временные рамки для заключения сделки нереалистичны и освещает внутренние политические трудности, которые все еще впереди, что усиливает краткосрочные риски снижения фунта».



Детонатором «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка Украины стали очень ранние, но агрессивные покупки валюты экспортерами. Увидев обозначившийся спозаранку «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня, экспортеры тотчас свернули свои офера валюты, дожидаясь ее максимального курса и, тем самым, катализируя «бычий» процесс.



Регулятор, крайне неохотно посещающий межбанк по пятницам («неформальный» день банкира!), был все-таки вынужден провести две «точечные» и весьма незначительные долларовые интервенции, которые рынок очень быстро «переваривал», возвращаясь к росту долларовых цен.



Таким образом, на финише недели заметное подорожание безналичного доллара обеспечивали покупки СКВ «варягами», придержки валюты экспортерами и «пятничный синдром», предписывающий значительной части игрокам межбанка входить накануне выходных в «старый надежный» доллар для страховки своих активов от возможных неприятностей и комфортного отдыха в субботу-воскресенье.



Наличный рынок хотя и приподнялся по паре доллар-гривня, следуя в кильватере межбанка, отнесся к тамошнему подорожанию доллара довольно «прохладно». Во всяком случае, после полудня в Днепре и в столице наблюдалась заметная коррекция долларовых цен, а в Запорожье местные дилеры начали обслуживать доминирующий клиентский «принос».



В пятничном росте курса безналичного доллара видна «неестественность» этого тренда. Налицо признаки попыток спекулянтов «качнуть» рынок ради сиюминутной и, по всей видимости, «политической» выгоды. Наличный рынок, прочно связанный с клиентами, это почувствовал уже к полудню пятницы. Не исключено, на ближайших торгах нечто подобное ожидает и рынок «зеленого» безнала.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Число первичных заявок на пособие по безработице упало на 5000 до 210 000.Число первичных заявок на пособие по безработице упало на 5000 до 210 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты также ожидали, что число заявок составит 210 000. В этих цифрах учтено влияние урагана «Майкл», который пришел во Флориду 10 октября, после урагана «Флоренс» в Северной Каролине.Предварительные данные показывают, что заявки на прошлой неделе сократились. Число безработных может вырасти в ближайшие недели, из-за потери рабочих мест вследствие урагана. Среднее число заявок выросло на 2000, до 211 750. Число вторичных заявок сократилось до 1 640 000, самого низкого уровня с 1973 года. Данные по вторичным заявкам публикуются с недельной задержкой.CIBC о перспективах иены.Аналитики CIBC ожидают, что японская иена будет расти, так как Банк Японии сигнализирует о прекращении стимулов денежно-кредитной политики в 2019 году. Они прогнозируют пару доллар-иена на уровне ¥110 в IV квартале и на уровне 106 во втором квартале 2019 года.«В прошлом месяце мы подчеркнули три основные причины, по которым мы по-прежнему конструктивны по прогнозу иены: большой профицит текущего счета в Японии, его статус нетто-кредитора и политика Банка Японии. Все они представляют Японию для иены с точки зрения среднесрочного роста. Недавний всплеск неприятия риска также может свидетельствовать о том, что внутренние инвесторы остаются в Японии, чтобы получить доход. Спекулятивные короткие позиции по йене достигли восьмимесячного максимума, что говорит о наличии возможности для короткого ралли покрытия, что окажет дальнейшую поддержку иене».«В то время как в следующем октябре увеличение ставки налога с продаж может привести к паузе Банка Японии, увеличение доказательств роста ценового давления будет способствовать уменьшению некоторой связанной с этим неопределенности. Среди сообщений о нехватке рабочей силы, которые свидетельствуют о том, что растущая инфляция заработной платой может оказаться на горизонте, официальные лица Банка Японии стали более открытыми в обсуждении изменения политики. Совсем недавно член правления банка Сакураи рассказал, что искажения рынка облигаций являются побочным продуктом сверхнизких ставок. Это говорит о том, что, хотя ужесточение денежно-кредитной политики может и не быть срочным, оно ожидается. Это должно привести к росту иены, а пара доллар-иена упадет ниже ¥110 в начале 2019 года».Аналитики MUFG рассматривают перспективы фунта в свете саммита ЕС.«То, что было объявлено в качестве решающего момента в переговорном процессе по Brexit, на самом деле может оказаться немного сырым решением. Риторика в последние дни, в том числе заявление премьер-министра Май, понизило ожидание достижения сделки на саммите лидеров ЕС».MUFG видит два выхода из этого саммита.1- «Отчеты свидетельствуют о том, что ноябрьский саммит сейчас не запланирован. Хотя это негативный знак, мы бы не слишком много обращали на это внимания. Темпы прогресса на переговорах будут определять, оправдан ли саммит в ноябре Если прогресс будет достигнут в ближайшие несколько недель, саммит, несомненно, будет организован».2- «Но во-вторых, и, возможно, что более важно, были намеки о расширении переходного период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года. Это отражает растущее осознание того, что временные рамки для заключения сделки нереалистичны и освещает внутренние политические трудности, которые все еще впереди, что усиливает краткосрочные риски снижения фунта».Детонатором «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка Украины стали очень ранние, но агрессивные покупки валюты экспортерами. Увидев обозначившийся спозаранку «бычий» тренд в безналичной паре доллар-гривня, экспортеры тотчас свернули свои офера валюты, дожидаясь ее максимального курса и, тем самым, катализируя «бычий» процесс.Регулятор, крайне неохотно посещающий межбанк по пятницам («неформальный» день банкира!), был все-таки вынужден провести две «точечные» и весьма незначительные долларовые интервенции, которые рынок очень быстро «переваривал», возвращаясь к росту долларовых цен.Таким образом, на финише недели заметное подорожание безналичного доллара обеспечивали покупки СКВ «варягами», придержки валюты экспортерами и «пятничный синдром», предписывающий значительной части игрокам межбанка входить накануне выходных в «старый надежный» доллар для страховки своих активов от возможных неприятностей и комфортного отдыха в субботу-воскресенье.Наличный рынок хотя и приподнялся по паре доллар-гривня, следуя в кильватере межбанка, отнесся к тамошнему подорожанию доллара довольно «прохладно». Во всяком случае, после полудня в Днепре и в столице наблюдалась заметная коррекция долларовых цен, а в Запорожье местные дилеры начали обслуживать доминирующий клиентский «принос».В пятничном росте курса безналичного доллара видна «неестественность» этого тренда. Налицо признаки попыток спекулянтов «качнуть» рынок ради сиюминутной и, по всей видимости, «политической» выгоды. Наличный рынок, прочно связанный с клиентами, это почувствовал уже к полудню пятницы. Не исключено, на ближайших торгах нечто подобное ожидает и рынок «зеленого» безнала.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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