2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Додано: Сер 24 жов, 2018 20:28

Faceless написав: kalinavalera1 написав: Faceless написав: У вас якийсь світ монохромний - як не брендові речі то нагірший китай. У вас якийсь світ монохромний - як не брендові речі то нагірший китай.

Як що для вас массмаркет - це брендові речі - тоді що скажете про Шанель чи Луі Віттона ? Ці вироби коштують тисячи доларів. А яких виробників взуття ви маєте на увазі ? Купувате - щось - невідомо що - це дуже дорого обходиться. Я знаю ринок - зручні, з натуральноі шкіри зимові черевики теплі навіть місцевої взуттєвої фабрики коштуть десь 150 $ не менш. Але вони програють часто в якості. Я навів вам середні цІни на середнє зимове взуття. Приведить приклади виробника українського чи ще які ? та ціни ? Якщо ви постійно на авто - то зимове тепле взуття вам не потрібно. та тоді потрібно рахувато ціну авто та кшт на утримання авта. Як що для вас массмаркет - це брендові речі - тоді що скажете про Шанель чи Луі Віттона ? Ці вироби коштують тисячи доларів. А яких виробників взуття ви маєте на увазі ? Купувате - щось - невідомо що - це дуже дорого обходиться. Я знаю ринок - зручні, з натуральноі шкіри зимові черевики теплі навіть місцевої взуттєвої фабрики коштуть десь 150 $ не менш. Але вони програють часто в якості. Я навів вам середні цІни на середнє зимове взуття. Приведить приклади виробника українського чи ще які ? та ціни ? Якщо ви постійно на авто - то зимове тепле взуття вам не потрібно. та тоді потрібно рахувато ціну авто та кшт на утримання авта.



Навчіться читати, перечитайте вище і не перекручуйте слова співрозмовника. Годі прибріхувати. Де я писав щось про масмаркет=брендові речі? Це у вас як не бренд то нонейм Китай що розвалюється. Взуття і одяг - досить суб'єктивні товари, щоби рекомендувати марки та виробників. З недорогого взуття можна наприклад назвати український InBlue, особливо можна недорого взяти у стокових магазинах. Grisport також. Комусь Міда нічого. Одяг то взагалі у кожного свої вподобання. Чого ви до них вчепилися, як тема про прожитковий мінімум, то частка на одяг і взуття незначна, їх нема потреби купляти щомісяця і навіть щосезону (мова ж таки про мінімум).

В країні мільйони людей цілком пристойно живуть на бюджет куди менше 500$ на особу + комунальні - от вам найкоротша відповідь на вашу оцінку Навчіться читати, перечитайте вище і не перекручуйте слова співрозмовника. Годі прибріхувати. Де я писав щось про масмаркет=брендові речі? Це у вас як не бренд то нонейм Китай що розвалюється. Взуття і одяг - досить суб'єктивні товари, щоби рекомендувати марки та виробників. З недорогого взуття можна наприклад назвати український InBlue, особливо можна недорого взяти у стокових магазинах. Grisport також. Комусь Міда нічого. Одяг то взагалі у кожного свої вподобання. Чого ви до них вчепилися, як тема про прожитковий мінімум, то частка на одяг і взуття незначна, їх нема потреби купляти щомісяця і навіть щосезону (мова ж таки про мінімум).В країні мільйони людей цілком пристойно живуть на бюджет куди менше 500$ на особу + комунальні - от вам найкоротша відповідь на вашу оцінку

Сама дешева українська фабрика - МИда - згоден для прожиткового мінімуму підійде, нормальне взуття в них, зимові бтинки ПО АКЦІЇ, НЕ В СЕЗОН, коштують трошки дешевше 100$ , та це як не приміряти та не в сезон , та за доставку ще оплатити. А потім вони з браком чи дуже не зручні. А в магазині в сезон так щоб приміряти - МИДА - 150 $, тож 150 на їжу та 150 на взуття, на коммуналку ще 150 ? та постійно потрібен ремонт, побутові прилади, лікування - постійно щось потрібно.Квартиру можно придбати - якщо відмовляти собі в скромній повноцінній їжі. В мене знайомий так авто купив - їдять тільки Мівіну вся сім"я вже 3 роки. Платять банку кредит. Та їжа - це наше здоров"я. Ще квратиру можно "придбати" кримінальними способами. Бо хай 40 000 коштує вона - то всю зарплату - якщо вона 500 $ треба віддавати років 8 ?- в магазині в сезон вони коштують 150Ті, що я навів приклад коштують 200$ - та воно окупиться, вони зручніші, довговічніші.