2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:37

Faceless написав: kalinavalera1 написав: Мені подобається коли ви не можете відповісти - всі занють - починаєте всякі брудні слова вигукувати. Підрахуйте - як що квратира коштує 40 000 доларів - то скільки років потрібно платити по 6000 доларів - щоб виплатити кредит ? Та кредит ще проценти набігають великі, бо це тільки тіло кредиту ? І неможливо всю зарплату віддавати банку - треба на щось жити ? Жити в сім"і дешевше - ніж "сингл" самому - але не на багато. Мені подобається коли ви не можете відповісти - всі занють - починаєте всякі брудні слова вигукувати. Підрахуйте - як що квратира коштує 40 000 доларів - то скільки років потрібно платити по 6000 доларів - щоб виплатити кредит ? Та кредит ще проценти набігають великі, бо це тільки тіло кредиту ? І неможливо всю зарплату віддавати банку - треба на щось жити ? Жити в сім"і дешевше - ніж "сингл" самому - але не на багато.

По-перше у новобудові можна купити значно дешевше 40 000 долярів.

По-друге, у забудовника можна взяти розтрочку або кредит у афільованого банку значно дешевше.

Трохи менше половини назбирав, інше взяв у кредит, платіж менше ніж оренда однокімнатної. А ви всіляку дурню пишете про якийсь там кримінал. kalinavalera1 написав: Що стосуэться Порошенко - так він гарант порядку в країні та виконання Конституції. Коли він підвищує ціни на оплювання то чому дивуватися - коли хтось його вказівці підкручує лічильники ? Що стосуэться Порошенко - так він гарант порядку в країні та виконання Конституції. Коли він підвищує ціни на оплювання то чому дивуватися - коли хтось його вказівці підкручує лічильники ?

Боже, який бардак у вас в голові... Порошенко особисто вже встановлює тарифи, і по ланцюжку (мабуть через міністра і далі) видає вказівки підкрутити лічильник Калінавалері (йому персонально). У мільйонів інших не підкручують, мабуть бо у Порошенка зуб саме на Калінавалеру По-перше у новобудові можна купити значно дешевше 40 000 долярів.По-друге, у забудовника можна взяти розтрочку або кредит у афільованого банку значно дешевше.Трохи менше половини назбирав, інше взяв у кредит, платіж менше ніж оренда однокімнатної. А ви всіляку дурню пишете про якийсь там кримінал.Боже, який бардак у вас в голові... Порошенко особисто вже встановлює тарифи, і по ланцюжку (мабуть через міністра і далі) видає вказівки підкрутити лічильник Калінавалері (йому персонально). У мільйонів інших не підкручують, мабуть бо у Порошенка зуб саме на Калінавалеру

Боже упаси - я о нем не думаю. Чего еще... Есть общеизвестные истины истины и банальные основы общества . Порошенко, пока он президент - отвечает за все - он первое лицо и должен уметь контролировать подчиненных своих, те своих нижестоящих. Это называется ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ. Есть в любой стране - плохая или хорошая - но она должна быть - если в стране не анархия. Вертикаль власти зависит от президента и он ответственное лицо. Вы агитируете за анархию - я так понял ?Кстати - в маг. "МИДА" где покупки в живую - кроме своей обуви - с вполне приличным качеством - свои точно не развалятся через месяц, полно китайской обуви - не ясного происхождения. Те - могут развалиться - полинять - и тп. Эти дешевле. Но покупаете "кота в мешке". Пусть вы купили китайское барахло за 50 долларов. Но большой риск потерять эти деньги и такую обувь. Лучше покупать нормальные ботинки, которые отработают то, что на них потрачено.Покупка квартиры ? В кредит ? но это еще дороже. Вы не назвали цену и проценты - пишете " меньше" ? Сколько это ? Может человек наследство получил - и хватило на 1 взнос. Но при чем тут наш прожиточный минимум ? На него не возможно купить квартиру или арендовать ее. Не возможно даже купить нормальные украинские ботинки - даже не в сезон. Если вы живете на прожиточный минимум - вы не сможете покупать не в сезон ничего, у вас не будет денег.И вишенка на торт. Якобы " у вас все ломается, нужно ремонтировать" и тп. Это признак жизни - да все рано или поздно ломается, редко что служит 15 и более лет. Одежду и обувь принято менять каждый сезон. Поношенная обувь и одежда выглядит не опрятно. Но можно и 3 года поносит и 4. Но даже меняя одежду обувь 1 раз в 4 года - вам придется купить 20 или 30 вещей одежды и обуви сразу - сразу - но сразу нет столько денег, и будете 3 года покупать каждый месяц что-то 1 - самое нужное. Аналогично с бытовыми приборами, ремонтом и тп. Это если на картинке - то все никогда не ломается. А люди не болеют. А в жизни постоянно что-то происходит, все живые люди периодически болеют. В жизни - пользуешься вещами - они - изнашиваются. Каждый день что-то нужно живому человеку. Срок жизни смартфона - ноутбука - 4 года. А цена - не малая.