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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 22 жов, 2018 12:40 Итоги: 22.10.18



Продажи на вторичном рынке жилья в сентябре упали на 3,4% до 5,15 млн. домов в год, сообщила Национальная ассоциация риелторов Экономисты ожидали, что продажи составят 5,29 млн. За год продажи в сентябре упали на 4,1%. На фоне дефицита предложения продаваемых домов при росте занятости и заработной платы оказывает поддержку спросу, которые провоцировали повышение цен.



Ставки по ипотеке выросли по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированным процентом до 4,63% против 4,03% в январе. Цена дома на вторичном рынке в сентябре составляла $258 100, что на 4,2% выше, чем годом ранее. В сентябре имеющихся запасов домов хватило бы на 4,4 месяца при текущих темпах продаж. Годом ранее этот индикатор составил 4,2. Продажи на вторичном рынке составляют основную долю всего рынка жилья в США.



Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в августе увеличилось.



Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Еврозоны в августе выросло на фоне сильного сальдо торгового баланса, показали данные Европейского центрального банка. Текущий счет платежного баланса в августе поднялся до Є24 млрд. с Є19 млрд. в июле. Год назад профицит составил 39 млрд. евро. Суммарно положительное сальдо Еврозоны за 12 месяцев выросло. Президент США Дональд Трамп неоднократно ругал Германию за раздутое положительное сальдо внешней торговли. Сальдо текущего счета платежного баланса США является дефицитным. Профицит текущего счета платежного баланса Еврозоны составил Є379 млрд., это 3,3% ВВП.



Китай: Рост ВВП замедлился до минимума с 2009 года.



Рост китайской экономики замедлился на фоне закредитованности реального сектора, дорожающей рабочей силы и торговой войны с США, в результате которой под пошлинами оказался китайский экспорт на $250 млрд. в год.

Темпы роста ВВП КНР в III квартале составили 6,5% и стали минимальными с кризисного 2009 года, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая.



Опубликованная цифра оказалась на 0,1 п.п. меньше ожиданий и 0,2 п.п. не дотянула до результата предыдущего квартала. В то время как рост розничных продаж ускорился до 9,2% год к году, слабость почувствовал промышленный сектор.



Рост промпроизводства составил 5,8% - на 0,3 п.п. меньше, чем во втором квартале, и на 0,2 п.п. ниже прогноза.



Объем капитальных инвестиций вырос на 5,2%, что стало худшим результатом за 20 лет доступной официальной статистики.



Нежелание китайских властей идти на уступки в торговом противостоянии с администрацией Дональда Трампа с большой вероятностью приведет к тому, что уже в следующем году под пошлинами окажется весь экспорт из КНР в Штаты, пишут аналитики JP Morgan.

Это замедлит экономический рост до 6,1% - минимума за всю историю данных, прогнозирует JPM.

Для мировой экономики это сулит проблемы сырьевым странам: Китай - крупнейший в мире потребитель промышленных металлов, а после сланцевой революции в США вышел на первое место по импорту нефти.

Если удар по торговле будет достаточно сильным, можно ожидать снижения цен на сырье.



Правительство РФ пустит под нож социальные расходы ради обороны, полиции и госбанков.



Минфин России опубликовал проект поправок в федеральный бюджет 2018 года, где второй раз за последние 6 месяцев предложил сократить расходы по социальным статьям и увеличить финансирование силовых ведомств, госаппарата и госбанков.



За счет взлета цен на нефть и слабого рубля профицит бюджета в 5 раз превысит изначальный прогноз и вместо заложенных 481,7 млрд. рублей составит 2,139 трлн. рублей, следует из материалов, размещенных на портале правовой информации.

Внеплановые поступления в казну (от цен на нефть выше $40 за баррель) превысят 4 триллиона рублей и позволят Минфин увеличить расходы по большинству ключевых статей.

Исключение составят лишь два направления – «социальная политика» и «здравоохранение».



Социальные траты федерального бюджета решено сократить еще на 34,9 млрд. рублей, в том числе расходы на пенсии - на 1,6 млрд. рублей, расходы по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» - на 7,9 млрд. рублей, расходы на поддержку военнослужащих, получивших увечья, - на 2 млрд. рублей, выплаты безработным - на 7,7 млрд. рублей.



Федеральное финансирование медицины сокращается на 3,3 млрд. рублей, а госпрограмма «Развитие здравоохранения» - на 2,7 млрд. рублей.



Ассигнования на «национальную оборону» при этом решено увеличить на 9,5 млрд. рублей. Финансирование «национальной безопасности» (полиция, охраны следствия) вырастет на 9,9 млрд. рублей.

В том числе 1,7 млрд. рублей получит Росгвардия, 1,8 млрд. - органы МВД.



Резкий рост расходов - на 83 млрд. рублей - запланирован по статье «национальная экономика». Впрочем, 80% этой суммы уйдет на вливания в госбанки и капитал РЖД.



Транспортная монополия получит из бюджета 22 млрд. рублей, ВЭБ - 25,5 млрд. рублей на погашение внешнего долга. Россельхозбанку и Промсвязьбанку достанется по 20 млрд.



Еще сильнее Минфин планирует нарастить вливания в регионы: расходы на покрытие «дыр» в бюджетах субъектов РФ увеличатся на 114,5 млрд. рублей.



В ближайшие три года российский федеральный бюджет продолжит усиливать свой оборонно-силовой крен. Расходы по статьям с грифом «секретно» увеличатся к 2021 году на треть - с 3 до 4,117 трлн. рублей.

На столько же вырастет суммарное финансирование силовых ведомств: если в 2018 году на эти цели уйдет 5,147 трлн. рублей, то к 2021-му сумма вырастет до 6,64 трлн. рублей.



Как и предполагалось в предыдущем обзоре, долларовое изобилие на отечественном валютном межбанке в комплекте с нежеланием бизнеса и банков резервировать нацвалюту для понедельничной закупки доллара (бизнес предпочитал не терять проценты за три ночи выходных), обеспечили коррекцию курса безналичного «американца» на межбанке, которую отчасти замедлил регулятор, выкупая «зеленые» «излишки» с платформы Matching.



Коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке.



Полагаю, этот всплеск «гривнепатриотизма» ненадолго. Грядет компенсация НДС Казначейством, которая спустя 1-2 дня вернет на наш межбанк «зеленых быков», и регулятору, по всей видимости, придется снова появляться на рынке уже с долларовыми интервенциями.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Продажи на вторичном рынке жилья в сентябре упали на 3,4%.Продажи на вторичном рынке жилья в сентябре упали на 3,4% до 5,15 млн. домов в год, сообщила Национальная ассоциация риелторов Экономисты ожидали, что продажи составят 5,29 млн. За год продажи в сентябре упали на 4,1%. На фоне дефицита предложения продаваемых домов при росте занятости и заработной платы оказывает поддержку спросу, которые провоцировали повышение цен.Ставки по ипотеке выросли по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированным процентом до 4,63% против 4,03% в январе. Цена дома на вторичном рынке в сентябре составляла $258 100, что на 4,2% выше, чем годом ранее. В сентябре имеющихся запасов домов хватило бы на 4,4 месяца при текущих темпах продаж. Годом ранее этот индикатор составил 4,2. Продажи на вторичном рынке составляют основную долю всего рынка жилья в США.Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в августе увеличилось.Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Еврозоны в августе выросло на фоне сильного сальдо торгового баланса, показали данные Европейского центрального банка. Текущий счет платежного баланса в августе поднялся до Є24 млрд. с Є19 млрд. в июле. Год назад профицит составил 39 млрд. евро. Суммарно положительное сальдо Еврозоны за 12 месяцев выросло. Президент США Дональд Трамп неоднократно ругал Германию за раздутое положительное сальдо внешней торговли. Сальдо текущего счета платежного баланса США является дефицитным. Профицит текущего счета платежного баланса Еврозоны составил Є379 млрд., это 3,3% ВВП.Китай: Рост ВВП замедлился до минимума с 2009 года.Рост китайской экономики замедлился на фоне закредитованности реального сектора, дорожающей рабочей силы и торговой войны с США, в результате которой под пошлинами оказался китайский экспорт на $250 млрд. в год.Темпы роста ВВП КНР в III квартале составили 6,5% и стали минимальными с кризисного 2009 года, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая.Опубликованная цифра оказалась на 0,1 п.п. меньше ожиданий и 0,2 п.п. не дотянула до результата предыдущего квартала. В то время как рост розничных продаж ускорился до 9,2% год к году, слабость почувствовал промышленный сектор.Рост промпроизводства составил 5,8% - на 0,3 п.п. меньше, чем во втором квартале, и на 0,2 п.п. ниже прогноза.Объем капитальных инвестиций вырос на 5,2%, что стало худшим результатом за 20 лет доступной официальной статистики.Нежелание китайских властей идти на уступки в торговом противостоянии с администрацией Дональда Трампа с большой вероятностью приведет к тому, что уже в следующем году под пошлинами окажется весь экспорт из КНР в Штаты, пишут аналитики JP Morgan.Это замедлит экономический рост до 6,1% - минимума за всю историю данных, прогнозирует JPM.Для мировой экономики это сулит проблемы сырьевым странам: Китай - крупнейший в мире потребитель промышленных металлов, а после сланцевой революции в США вышел на первое место по импорту нефти.Если удар по торговле будет достаточно сильным, можно ожидать снижения цен на сырье.Правительство РФ пустит под нож социальные расходы ради обороны, полиции и госбанков.Минфин России опубликовал проект поправок в федеральный бюджет 2018 года, где второй раз за последние 6 месяцев предложил сократить расходы по социальным статьям и увеличить финансирование силовых ведомств, госаппарата и госбанков.За счет взлета цен на нефть и слабого рубля профицит бюджета в 5 раз превысит изначальный прогноз и вместо заложенных 481,7 млрд. рублей составит 2,139 трлн. рублей, следует из материалов, размещенных на портале правовой информации.Внеплановые поступления в казну (от цен на нефть выше $40 за баррель) превысят 4 триллиона рублей и позволят Минфин увеличить расходы по большинству ключевых статей.Исключение составят лишь два направления – «социальная политика» и «здравоохранение».Социальные траты федерального бюджета решено сократить еще на 34,9 млрд. рублей, в том числе расходы на пенсии - на 1,6 млрд. рублей, расходы по госпрограмме «Социальная поддержка граждан» - на 7,9 млрд. рублей, расходы на поддержку военнослужащих, получивших увечья, - на 2 млрд. рублей, выплаты безработным - на 7,7 млрд. рублей.Федеральное финансирование медицины сокращается на 3,3 млрд. рублей, а госпрограмма «Развитие здравоохранения» - на 2,7 млрд. рублей.Ассигнования на «национальную оборону» при этом решено увеличить на 9,5 млрд. рублей. Финансирование «национальной безопасности» (полиция, охраны следствия) вырастет на 9,9 млрд. рублей.В том числе 1,7 млрд. рублей получит Росгвардия, 1,8 млрд. - органы МВД.Резкий рост расходов - на 83 млрд. рублей - запланирован по статье «национальная экономика». Впрочем, 80% этой суммы уйдет на вливания в госбанки и капитал РЖД.Транспортная монополия получит из бюджета 22 млрд. рублей, ВЭБ - 25,5 млрд. рублей на погашение внешнего долга. Россельхозбанку и Промсвязьбанку достанется по 20 млрд.Еще сильнее Минфин планирует нарастить вливания в регионы: расходы на покрытие «дыр» в бюджетах субъектов РФ увеличатся на 114,5 млрд. рублей.В ближайшие три года российский федеральный бюджет продолжит усиливать свой оборонно-силовой крен. Расходы по статьям с грифом «секретно» увеличатся к 2021 году на треть - с 3 до 4,117 трлн. рублей.На столько же вырастет суммарное финансирование силовых ведомств: если в 2018 году на эти цели уйдет 5,147 трлн. рублей, то к 2021-му сумма вырастет до 6,64 трлн. рублей.Как и предполагалось в предыдущем обзоре, долларовое изобилие на отечественном валютном межбанке в комплекте с нежеланием бизнеса и банков резервировать нацвалюту для понедельничной закупки доллара (бизнес предпочитал не терять проценты за три ночи выходных), обеспечили коррекцию курса безналичного «американца» на межбанке, которую отчасти замедлил регулятор, выкупая «зеленые» «излишки» с платформы Matching.Коррекция безналичного доллара была поддержана аналогичными настроениями на наличном рынке.Полагаю, этот всплеск «гривнепатриотизма» ненадолго. Грядет компенсация НДС Казначейством, которая спустя 1-2 дня вернет на наш межбанк «зеленых быков», и регулятору, по всей видимости, придется снова появляться на рынке уже с долларовыми интервенциями.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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