Итоги: Мировой фондовый рынок 22.10.18

Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне финансовой отчетности крупных компаний и статистики.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,26% - до 25444,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,48%, до 7449,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,04%, до 2767,78 пункта.
Так, чистая прибыль американской компании Procter & Gamble по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла на 12% в годовом выражении, до $3,211 миллиарда.
PayPal в пятницу сообщила о росте чистой прибыли за квартал на 14,7%, до $436 миллионов, или 0,$36 на акцию против $0,31 в аналогичном периоде 2017 года.
Инвесторы также обратили внимание на новости об отношениях с Китаем. Газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник в пятницу сообщила о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли предварительной договоренности о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Если лидеры действительно встретятся, это будут их первые переговоры лицом к лицу после начала торговой войны, которая в последнее время остается одним из главных противоречий в отношениях двух государств.
При этом в октябре официальный представитель МИД КНР, комментируя возможную встречу Трампа и Си Цзиньпина на саммите, заявил, что Китай и США поддерживают контакты по диалогу на всех уровнях.
Согласно докладу Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), опубликованному ранее в пятницу, количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в сентябре сократилось на 3,4% по сравнению с показателем августа - до 5,15 миллиона. Индикатор опустился до минимальной отметки за три года. Аналитики ожидали снижения числа сделок только на 0,7%, до 5,3 миллиона.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,26%, до 25 444,34 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,04%, до 2 767,78 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,48%, до 7 449,06 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу снизился.
Итальянская тема оказывала давление на общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600, он снизился в пятницу на 0,12%, но за неделю вырос на 0,6%.
Итальянский фондовый рынок после колебаний в течение сессии остался почти на прежнему уровне, даже после того, как комментарий представителя Европейской комиссии уменьшил опасения в отношении бюджета страны. Итальянский индекс FTSE MIB снизился на 0,04%, за неделю он снизился на 0,9% - это четвертая неделя снижения индекса подряд.
Пара евро-доллар выросла на 0,4%, пара фунт-доллар приавила0,3%.
Комиссар ЕС Московичи заявил, что по итальянскому бюджетному предложению не было принято решения, что помогло компенсировать снижение в течение сессии.
Доходность 10-летних облигаций Италии достигла 3,777%, - максимального уровня с 2014 г. В тоже время доходность 10-летних германских облигаций снизилась до 0,402%, минимального уровня с сентября.
Инвесторы имеют тенденцию переключаться на германские облигации в моменты повышенной неопределенности в еврозоне. На разницу в доходности обращают внимание как индикатор стресса.
Ранее на неделе правительство Италии одобрило законопроект о бюджете на следующий год, подтвердивший ряд мер, которые могут привести к более быстрому увеличению долга.
Планируемые меры увеличивают дефицит бюджета до 2,4% ВВП. Официальные лица ЕС опасаются, что реальный дефицит может оказаться существенно выше 2,4%.
Противостояние Италии и ЕС может далее оказывать давление на европейские рынки.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился в пятницу на 0,12%, но за неделю вырос на 0,6%.
Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,39% и составил 7 049,80 пункта. За неделю индекс вырос на 0,8% - в основном, из-за ослабления фунта.
Немецкий DAX потерял 0,31% до 11 553,83 пункта. За неделю индекс вырос на 0,3%.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,63% — на отметке 5 084,66 пункта. За неделю индекс просел на 0,2%, индекс снижается четвертую неделю подряд.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно ростом, при этом китайские индексы подскочили на 4-5% после сообщений центробанка Китая о готовности оказывать поддержку экономике страны.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 4,09% - до 2654,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,9%, до 1325,73 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,32% - до 26153,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2161,71 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,37%, до 22614,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился при этом на 0,58%, до 5904,9 пункта.
В пятницу стало известно, что рост ВВП Китая в III квартале замедлился сильнее ожиданий - до 6,5% в годовом выражении (что стало худшим показателем с первого квартала 2009 года) после 6,7% во II квартале. Аналитики ожидали замедления только до 6,6%.
Позднее глава китайского ЦБ призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.
Официальные заявления о поддержке помогли успокоить рынок Китая.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,42% - до 2344,79 пункта, РТС снизился на 1,16%, до 1126,97 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева опустился на 0,54%, до 65,46 RUB/USD, курс евро - на 0,2%, до 75,28 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 1,26% - до $80,3 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 3,77%, «Газпрома» — подорожали на 0,71%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,03%, «АЛРОСы» — на 0,02%, Московской биржи — выросли на 2,11%.
Акции «Яндекса» на закрытии торгов рухнули на 19,91% до 1 790 рублей за бумагу.
19-го российский фондовый рынок продолжил погружение на «дно». На фоне нестабильности в мире многие инвесторы предпочли перед выходными закрыть длинные позиции в российских акциях.
В понедельник снижение индекса Мосбиржи может продолжиться. Актуальный диапазон торгов для индекса Мосбиржи составит 2 340—2 350 пунктов, для индекса РТС — 1 125—1 135 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 19 октября понизился на 0,59 пункта или на 0,10% до уровня 559,81 пунктов.
Объем торгов за день составил 676,8 млн. грн., акциями наторговали 2,58 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг 18 октября ПФТС-индекс повысился на 1,82 пункта или на 0,33% до уровня 560,39 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,75 пунктов или на 77,68% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 19 октября, сессия в ПФТС.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу продемонстрировали разнонаправленные изменения, при этом фондовые индексы материкового Китая выросли самыми быстрыми темпами за два месяца, восстанавливаясь с самых низких отметок за четыре года.
Слабые результаты ряда компаний региона сдерживают доверие инвесторов к рынку.
Падение сводного индекса региона MSCI Asia Pacific за последние три недели является максимальным с января 2016 года.
Китайский Shanghai Composite поднялся на 3%, Shenzhen Composite - на 2,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,7%.
Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1% по итогам торгов в пятницу.
Южнокорейский KOSPI прибавил 0,4%. Индийский Sensex упал на 1,3%.
Агентство Bloomberg объясняет уверенный рост китайского рынка вербальной интервенцией ведущих финансовых регуляторов КНР, заверивших инвесторов в том, что финансовые риски под контролем. Соответствующие заявления опубликовали центральный банк, регулятор рынка ценных бумаг и объединенный регулятор банковского и страхового секторов Китая.
Кроме того, глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР Го Шуцин заявил, что Пекин позволит страховщикам вводить новые продукты, призванные смягчить проблемы с ликвидностью из-за залога акций зарегистрированных на биржах компаний.
Экономика Китая выросла в III квартале на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является минимальным значением за последние почти 10 лет, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление Китая.
Во II квартале рост ВВП составлял 6,7%, и аналитики, согласно данным нескольких опросов, в среднем рассчитывали по итогам июля-сентября на показатель 6,6%.
Потребительские цены без учета свежих продуктов питания в Японии, ключевой показатель инфляции, усилили подъем с 0,9% в годовом выражении в августе до 1% в сентябре - максимума с февраля. Динамика соответствовала ожиданиям рынка.
Акции нефтегазовых компаний преимущественно подорожали, несмотря на падение цен более чем на 4% за предыдущие две сессии. Японская Inpex прибавила 0,1%, австралийские Santos и Oil Search - более 1%, китайская PetroChina - 1,8%.
Цена бумаг японской SoftBank упала на 1,2%. Также в Токио подешевели акции представителей машиностроительного сектора, в том числе Komatsu - на 3,1%.
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу скорректировался вниз на 0,1% после шестидневного роста - до 559,81 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 676,8 млн. грн., в том числе акциями - 2,58 млн. грн.
В «индексной корзине» подешевели бумаги Укрнафты (-0,43%) и Центрэнерго (-0,22%).
Ростом завершили торги акции Турбоатома (+1,12%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,45%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,56% - до 1731,22 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на символические 0,01% - до 445,96 пункта при объеме торгов 5 млн. злотых (37,55 млн. грн).
По итогам дня изменились котировки акций «Агротона» (+1,74%), «Астарты» (+1,67%) и «Кернела» (-1,17%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей короткой недели, 16 – 19 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 554,01 к отметке 559,81 пунктов, прибавив 5,80 пункта или 1,05%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 9,72 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 08 – 12 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 547,47 к отметке 554,01 пунктов, прибавив 6,54 пункта или 1,19%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,945 млн. грн.
К полудню понедельника, 22 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в плюсе, при этом китайские площадки растут на 4% на оптимистичных заявлениях Народного банка (ЦБ) страны относительно состояния ее экономики.
По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 4,17%, до 2656,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,96%, до 1326,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,4%, до 26173,98 пункта.
Корейский KOSPI рос на 0,18%, до 2159,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшался на 0,59%, до 5904,7 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,48%, до 22639,46 пункта.
Реакция китайских бирж вызвана заявлениями главы Народного банка Китая И Гана, который в пятницу прокомментировал неожиданно слабые данные по росту ВВП КНР - он замедлился в третьем квартале до 6,5% против 6,7% по итогам первых двух кварталов. Глава китайского Центробанка призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.
Правительство старается поддержать экономику, которая может столкнуться с дополнительным негативом в связи с обострением внешнеторговых конфликтов и торможением роста глобального спроса
Трейдеры также оценивают сообщения в СМИ о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что главы США и Китая достигли предварительной договоренности о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Эта встреча может стать первыми их переговорами лицом к лицу после начала торговой войны, которая в последнее время остается одним из главных противоречий в отношениях двух государств.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно ростом, при этом китайские индексы подскочили на 4-5% после сообщений центробанка Китая о готовности оказывать поддержку экономике страны.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 4,09% - до 2654,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,9%, до 1325,73 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,32% - до 26153,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2161,71 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,37%, до 22614,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился при этом на 0,58%, до 5904,9 пункта.
В пятницу стало известно, что рост ВВП Китая в III квартале замедлился сильнее ожиданий - до 6,5% в годовом выражении (что стало худшим показателем с первого квартала 2009 года) после 6,7% во II квартале. Аналитики ожидали замедления только до 6,6%.
Позднее глава китайского ЦБ призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.
Официальные заявления о поддержке помогли успокоить рынок Китая.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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