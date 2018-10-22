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Итоги: Энергетика 22.10.18

Итоги: Энергетика 22.10.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:51

Итоги: Энергетика 22.10.18

Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно растут на фоне сохраняющихся опасений по поводу падения предложения на рынке из-за санкций США против энергетического сектора Ирана.

По состоянию на 08.35 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3%, до $80,02 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,39%, до $69,55 за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает все санкций против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций была возобновлена с 7 августа.
Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, должны вступить в силу с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.

Иранское эмбарго и связанные с ним риски падения предложения в краткосрочной перспективе будут поддерживать «бычьи» настроения в секторе/

Вместе с тем трейдеры следят за политическими новостями. На выходных Трамп заявил, что не доволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ранее президент США не исключал санкции в отношении виновных в его гибели.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, по Brent временно выше $80
за баррель, на опасениях потенциальной напряженности между Саудовской Аравией и США, однако за неделю снижение сохранилось.

Ноябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 47 центов, или на 0,7% до $69,12 за баррель. За неделю он снизился на 3,1%.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 49 центов, или на 0,6% до $79,78 за баррель. За неделю он снизился на 0,8%.

Президент США Трамп в четверг впервые признал, что саудовский журналист Хошогги, вероятно, мертв, и сказал, что были бы «очень тяжелые» последствия, если будет определено, что за этим стоит руководители Саудовской Аравии.
Обещание Саудовской Аравии нарастить добычи являются ключевым для попыток администрации Трампа ввести санкции против Ирана и в то же время ограничить рост цен на нефть.

Американские нефтяники бурят все новые скважины, несмотря на перегруженность нефтепроводов.

Из опубликованного в пятницу отчета Baker Hughes следует, что за неделю до 19 октября в США:
число буровых на нефтяных месторождениях выросло на 4 до 873 шт. (при прогнозе в 871 шт.);
число буровых на газовых месторождениях выросло на 1 до 194 шт., а
общее число буровых выросло на 4 до 1067 шт.

В пятницу глава крупнейшей нефтесервисной компании мира Schlumberger Паал Кибсгаард сообщил о том, что, несмотря на серьезную перегруженность нефтепроводов, перегоняющих «черное золото» из Пермского бассейна, нефтяники продолжают бурить новые скважины.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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