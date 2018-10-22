Итоги: Энергетика 22.10.18

Додано: Пон 22 жов, 2018 12:51

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает все санкций против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций была возобновлена с 7 августа.

Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, должны вступить в силу с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.



Иранское эмбарго и связанные с ним риски падения предложения в краткосрочной перспективе будут поддерживать «бычьи» настроения в секторе/



Вместе с тем трейдеры следят за политическими новостями. На выходных Трамп заявил, что не доволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ранее президент США не исключал санкции в отношении виновных в его гибели.



Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент США Трамп в четверг впервые признал, что саудовский журналист Хошогги, вероятно, мертв, и сказал, что были бы «очень тяжелые» последствия, если будет определено, что за этим стоит руководители Саудовской Аравии.

Обещание Саудовской Аравии нарастить добычи являются ключевым для попыток администрации Трампа ввести санкции против Ирана и в то же время ограничить рост цен на нефть.

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