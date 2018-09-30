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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 04:15

  shapo написав:
  Sommer написав:
Апологету кисельТВ хочется напомнить, что у него не только ставят памятники нацистским героям, но и живут под флагом коллаборацианистов.

Это если не вспоминать, что по всем признакам в рашке сейчас почти эталонный фашизм.


Вы когда-нибудь Россию перестанете вспоминать по любому поводу? Ведь вроде как в европу идёте, а там и Гитлера не любят, и улицы именами сс-овцев не называют



У нас тоже нацизм запрещен, а любой публичный участник политического действа, допустивший высказывания нацистского характера, становится токсичной персоной и от него шарахаются как от немытого бомжа, иногда даже дело заводят (правда не садят, но это проблема другого характера, у нас вообще мало кого садят). Секретарша Саакашвили насчет "Вальцмана" или какая-то курица из правого сектора насчет ж_дов - думаю серьезно пожалели насчет своих высказываний.

на самом деле это подмена понятий - спор происходит на тему - насколько можно считать Бандеру/Шухевича нацистами. Для одной небольшой группы это герои для другой нацисты, для большинства похрен и на этом фоне происходит довольно глупое противостояние.

Во всяком случае, ни СС Галичина ни Шухевич официально не осуждены Нюрнбергом, а Бандера вообще жил в Германии, где вопросов к нему не было, пришлось советам подослать киллера.

Кроме того, насчет переименования улиц - есть такой коренной киевлянин, внук славного деда, интеллигент-ресторатор Гусовский, он как-то на нациста не похож, а совсем даже наоборот. Так вот по улицам - все вопросу к нему, именно его фракция дала больше всего голосов за.

И насчет Европы - в некоторых странах нацизма там поболее чем у нас. В Швеции например глава одной из правых партий предложила поставить пулемет на Эресунском туннеле от беженцев. А в Германии на антиисламском митинге даже некоторые начали сгоряча зиговать, хотя казалось бы там с этим наиболее строго. Все это в общем понятно - у них есть раздражитель, которого у нас нет.
Про РФ даже нечего спорить - похоже что они нацизм не победили а приручили))
galex
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