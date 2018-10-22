З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

конечно .
обычно к накопительному медицина идет как бонус .
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:01
Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув
Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:09
Какое толпится? Все украинцы вымерзли еще 3 года назад, а те, кто не вымерз - перемерли от голода.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Суб 27 жов, 2018 09:13
не плохая схема сначала по медреформе выделить на каждого пациента 370 грн в год а потом с каждого взять по страховке 400( это минимум а то еще и больше) -- гениально
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