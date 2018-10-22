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З кожного по 400 грн: в Україні
хочуть ввести медстрахування

З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:01

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  Faceless написав:Да, но медицинское никак не относится к накопительному.


конечно .
обычно к накопительному медицина идет как бонус .
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:09

  Аlександр написав:Это как сейчас, из-за подавляющего численного превосходства, в общей очереди к врачу толкутся чернобыльцы, инвалиды, ветераны войны, атошники...


Какое толпится? Все украинцы вымерзли еще 3 года назад, а те, кто не вымерз - перемерли от голода.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 09:13

не плохая схема сначала по медреформе выделить на каждого пациента 370 грн в год а потом с каждого взять по страховке 400( это минимум а то еще и больше) -- гениально
nastapovoroznik
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