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фондовый рынок 25.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 25.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 25 жов, 2018 12:14 Итоги: Мировой фондовый рынок 25.10.18 США



Фондовые индексы США резко снизились в среду, ускорившись к концу сессии, что привело индексы Dow и S&P500 на отрицательную территорию, а Nasdaq - на коррекционную территорию.



Хорошие результаты от Boeing Co. Поддержали кратковременное продвижение Dow в начале торгов, прежде чем инвесторы стали занимать все более оборонительные позиции, уходя в бумаги компаний сектора коммунальных услуг.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 606,11 пункта, или 2,4%, до 24 583,42 пункта.

Индекс S&P500 снизился на 84,59 пункта, или 3,1%, до 2 656,10 пункта, это шестое подряд снижение.



Между тем, индекс Nasdaq Composite потерял 329,14 пункта, или 4,4%, до 7108,4 пункта, что привело к тому, что индекс оказался на 10% ниже его рекордного максимума 29 августа, что соответствует широко используемому определению рынка коррекция. Это стало также худшим днем для индекса с 18 августа 2011 года.

Октябрь, как и ожидалось, станет жестоким месяцем для фондового рынка, при этом S&P снижается на 8,9% с начала месяца, индекс Dow снизился на 7,1%, а Nasdaq упал на 11,7% с начала месяца.



Торги в среду также отправили индекс Dow в отрицательную зону, индекс снизился на 0,6% в 2018 году. Индекс «голубых фишек» также снижался пять недель подряд, это самая длинная полоса недельных снижений с 11 июля 2008 года, когда рынок снижался шесть недель подряд.



Индекс S&P500 также завершил торговый день в «красном», снижаясь на 0,7% с начала года.

В среду стало известно, что продажи новых домов в стране в сентябре сократились на 5,5% по сравнению с пересмотренным показателем августа - до 553 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,4% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 627 тысяч.



Ранее Федрезерв сообщил в «Бежевой книге» (Beige Book), что компании США выразили опасения относительно роста производственных затрат из-за введения новых импортных пошлин. Так, три промышленные компании в Бостоне сообщили, что они сталкиваются с более высокими ценами на сырье из-за пошлин на импорт из Китая и планируют увеличить или уже увеличили цены для потребителей.



Лучше ожиданий оказался отчет концерна Boeing, сообщившего о росте прибыли за январь-сентябрь 2018 года на 37%, до $7,036 миллиарда. Акции Boeing на предварительных торгах растут в цене на 4,22%.



Между тем, прибыль телекоммуникационного гиганта AT&T в III квартале составила $0,65, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне $0,94 за акцию.



United Parcel Service сообщила о росте прибыли за квартал на 20%, до $1,508 миллиарда долларов, или $1,74 на акцию. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,82.



Компании, которые превзошли ожидания и улучшили прогнозы, вознаграждены. Те, кто оказался хуже или даже на уровне ожиданий, получают удары.



Алек Янг, управляющий директор Global Markets Research, возложил вину за распродажу дня на макроэкономические проблемы. «Главным среди них является ФРС, который, как представляется, намерен продолжать повышать ставку, несмотря на растущие признаки ослабления глобального роста, поскольку Китай пытается стабилизировать свою экономику и рынки на фоне торговых тарифов США».



Промышленный индекс Dow Jones просел на 2,41%, до 24 583,42 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 3,09%, до 2 656,10 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 4,43%, до 7108,4 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду снизился.

Большинство европейских фондовых индексов в среду снизились, возглавили снижение Италия и Германия, рынок в Германии был под давлением из-за резкого снижения акций Deutsche Bank, закрывшихся на историческом минимуме.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,22% после роста в начале дня, во вторник индекс снизился на 1,6%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,6% ниже $1,1400, она достигла минимального уровня с середины августа.

Пара фунт-доллар снизилась на 0,7%.



Евро снизился не фоне выхода более слабых, чем ожидалось, данных по индексам менеджеров по закупкам в еврозоне, особенно в Германии, где темп роста достиг трёхлетнего минимума.



В четверг пройдет заседание ЕЦБ по денежной политике. Участники рынка ожидают, что банк подтвердит план по завершению «количественного смягчения» в декабре и повторит, что не будет повышать ставки до следующего лета.

Участники рынка также будут ожидать комментариев по состоянию финансов Италии, и о том, какие это риски несёт для экономики еврозоны, по мнению центрального банка.

Европейская комиссия во вторник отклонила проект бюджета Италии на 2019 г.

Фунт снизился на фоне роста опасений, что премьер-министр Великобритании Мэй может столкнуться с голосованием по доверию из-за её переговоров по Brexit. Мэй встретится с так называемым «комитетом 1922», состоящему из членов парламента-консерваторов, которые критически настроены по отношению к лидеру.

Снижение курса фунта имеет тенденцию приводить к росту FTSE 100, что и произошло.

Другие рынки не представили оптимистичного фона для европейского: акции в Китае немного выросли, но при волатильной торговле, на Уолл-Стрит продолжалась коррекция.

Акции Deutsche Bank снизились на 4,8%, на фоне снижения выручки от банковской деятельности и торговли.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,22% после роста в начале дня, во вторник индекс снизился на 1,6%.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,11% и составил 6 962,98 пункта.



Немецкий DAX потерял 0,73% до 11 191,68 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,29% — на отметке 4 953,09 пункта.



Азия



Основной индекс фондовой биржи Японии Nikkei 225 по итогам торгов четверга потерял более 3,5%, став лидером падения среди фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне распродаж на американских рынках днем ранее.



По итогам торгов японский Nikkei 225 упал на 3,72% - до 21268,73 пункта, что стало худшим показателем закрытия почти за 7 месяцев.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02% - до 2603,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,34%, до 1292,8 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% - до 24994,46 пункта, обновив минимум почти за 1,5 года.



Корейский KOSPI снизился на 1,63% - до 2063,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,83%, до 5664,1 пункта.



Распродажи на азиатских биржах в четверг связаны с падением американских фондовых площадок в среду на слабой внутренней макроэкономической статистике. Индексы Уолл-стрит по итогам дня упали на 2,4-4,4%, при этом падение NASDAQ стало самым сильным с 2011 года.

Рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку, которого цитирует агентство Франс Пресс, отмечает, что восстановлению рынков мешают целый ряд негативных факторов.



Участники торгов в АТР также обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, согласно предварительным официальным данным, ВВП Южной Кореи в третьем квартале замедлил рост в годовом выражении до 2% с 2,8% во втором квартале. Аналитики ждали замедления только до 2,2%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли. В частности, индекс Мосбиржи поднялся на 1,34% - до 2336,49 пункта, а РТС - на 1,65%, до 1125,08 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5%, до $76,83 за баррель.

На фоне роста цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,3%, до 65,35 RUB/USD, курс евро - на 0,9%, до 74,44 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подорожали на 4,4%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,14%, «Газпрома» — на 1,4%, «АЛРОСы» — на 0,89%. Акции Московской биржи просели в цене на 0,8%.



Ближайшее сопротивление для рублевого индикатора находится на отметке 2 350 пунктов, выше — на уровне 2 375 пунктов. Для того чтобы туда вернуться, одной только паузы в череде санкционных ужесточений недостаточно. Сессия четверга начнется для индекса Мосбиржи в пределах 2 325—2 350 пунктов, для индекса РТС — в коридоре 1 120—1 130 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 24 октября повысился на 1,16 пункта или на 0,21% до уровня 561,35 пунктов.



Объем торгов за день составил 545,9 млн. грн., акциями наторговали 1,25 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 23 октября ПФТС-индекс понизился на 0,36 пункта или на 0,06% до уровня 560,19 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 246,29 пунктов или на 78,17% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно повышаются в рамках коррекции после серьезного спада в предыдущую торговую сессию на опасениях за китайскую экономику.



По состоянию на 7.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,53% - до 2634,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1310,71 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,98%, до 2599,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,28%, до 2112 пунктов.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,16%, до 5833,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,48%, до 22118,71 пункта.



Коррекционный рост на азиатских биржах зафиксирован после того, как во вторник они просели на 1-3% на фоне опасений относительно состояния китайской экономики, которые обострились после публикации официальных данных по ВВП Китая на прошлой неделе. Согласно этим данным, рост ВВП Китая в годовом выражении в III квартале составил 6,5% после повышения во II квартале на 6,7%, а в первом - на 6,8%. Аналитики ждали замедления показателя до 6,6%.



В то же время эксперты отмечают, что напряженность на фондовых рынка пока сохраняется, и это означает, что волатильность будет присутствовать.

Надо продолжать следить за динамикой китайских рынков.



Участники торгов в то же время отыгрывают корпоративные новости региона. Так, японская автомобилестроительная компания Subaru Corp понизила прогноз по операционной прибыли за первое полугодие 2018-2019 финансового года (завершилось в сентябре) почти в два раза. На этом фоне акции компании теряют в цене около 6%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественным снижением индексов на фоне сохраняющихся геополитических опасений.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,33% - до 2603,3 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,24%, до 1297,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,38% - до 25249,78 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,4%, до 2097,58 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,37% - до 22091,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,24%, до 5829 пунктов.



В ходе торговой сессии на биржах региона был зафиксирован рост в рамках коррекции после спада днем ранее, однако к концу торгов в настроениях инвесторов стали преобладать геополитические опасения, и рынки ушли в «красную зону».



Аналитик OANDA Стивен Иннес указал, что на мировых рынках есть целый ряд факторов, вызывающих обеспокоенность.



Среди них гуру назвал опасения за рост китайской экономики, сложности в переговорах по поводу Brexit, бюджетные разногласия Италии с Брюсселем, а также убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.



В то же время инвесторы ждут новых мер от властей Китая по поддержке экономики страны после того, как на предыдущей неделе официальные данные показали, что годовой рост ВВП страны замедлился в III квартале до 6,5% с 6,7% во II квартале.



При этом аналитики ждали замедления показателя до 6,6%. После этих данных глава Народного банка Китая И Ган призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что центробанк страны примет меры для поддержки экономики.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,21% - до 561,35 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 545,9 млн. грн., в том числе акциями - 1,25 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Райффайзен Банка Аваль (+1,64%) и Центрэнерго (+0,97%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,04% - до 1724,62 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду повысился на 0,12% - до 439,2 пункта при объеме торгов 7,44 млн. злотых (55,8 млн. грн.).



Среди индексных бумаг подорожали акции «Астарты» (+0,67%) и «Кернела» (+0,61%).

Снизились в цене акции агрохолдинга ИМК (-2,34%) и «Агротона» (-0,92%).



К полудню четверга, 25 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют резкую негативную динамику, в лидерах падения находится японский индекс Nikkei, который теряет 3% на фоне распродаж на американских рынках днем ранее.



По состоянию на 7.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,42% - до 2566,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,99%, до 1271,43 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,81%, до 24794,32 пункта, корейский KOSPI - на 2,1%, до 2053,57 пунктов.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 2,25%, до 5697,9 пункта, японский Nikkei 225 падал на 3,25%, до 21370,3 пункта.



Пессимизм инвесторов азиатского региона связан с падением на американских фондовых площадках по итогам среды. Так, основные биржевые индексы США по итогам дня снизились на 2,4-4,4%, при этом падение NASDAQ стало самым сильным с 2011 года. Такая динамика была обусловлена слабой внутренней макроэкономической статистикой.



«Слабые данные по рынку недвижимости США, неоднозначные показатели корпоративной отчетности, опасения по поводу торговой войны и замедления роста мировой экономики способствовали распродажам», - таково мнение аналитиков Rivkin Securities.



Дополнительное давление на настроения азиатских инвесторов оказывают корпоративные новости. Так, гонконгский авиаперевозчик Cathay Pacific сообщил, что зафиксировал несанкционированный доступ к информационной системе, содержащей данные примерно о 9,4 миллиона пассажиров. Компания отмечает, что сразу предприняла необходимые меры, а также начала расследование. На этом фоне акции компании теряют на торгах в Гонконге более 5%.



Во-вторых, основной индекс фондовой биржи Японии Nikkei 225 по итогам торгов четверга потерял более 3,5%, став лидером падения среди фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне распродаж на американских рынках днем ранее.



По итогам торгов японский Nikkei 225 упал на 3,72% - до 21268,73 пункта, что стало худшим показателем закрытия почти за 7 месяцев.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02% - до 2603,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,34%, до 1292,8 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% - до 24994,46 пункта, обновив минимум почти за 1,5 года.



Корейский KOSPI снизился на 1,63% - до 2063,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,83%, до 5664,1 пункта.



Распродажи на азиатских биржах в четверг связаны с падением американских фондовых площадок в среду на слабой внутренней макроэкономической статистике. Индексы Уолл-стрит по итогам дня упали на 2,4-4,4%, при этом падение NASDAQ стало самым сильным с 2011 года.

Рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку, которого цитирует агентство Франс Пресс, отмечает, что восстановлению рынков мешают целый ряд негативных факторов.



Участники торгов в АТР также обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, согласно предварительным официальным данным, ВВП Южной Кореи в третьем квартале замедлил рост в годовом выражении до 2% с 2,8% во втором квартале. Аналитики ждали замедления только до 2,2%.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukrnews.com , Фондовые индексы США резко снизились в среду, ускорившись к концу сессии, что привело индексы Dow и S&P500 на отрицательную территорию, а Nasdaq - на коррекционную территорию.Хорошие результаты от Boeing Co. Поддержали кратковременное продвижение Dow в начале торгов, прежде чем инвесторы стали занимать все более оборонительные позиции, уходя в бумаги компаний сектора коммунальных услуг.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 606,11 пункта, или 2,4%, до 24 583,42 пункта.Индекс S&P500 снизился на 84,59 пункта, или 3,1%, до 2 656,10 пункта, это шестое подряд снижение.Между тем, индекс Nasdaq Composite потерял 329,14 пункта, или 4,4%, до 7108,4 пункта, что привело к тому, что индекс оказался на 10% ниже его рекордного максимума 29 августа, что соответствует широко используемому определению рынка коррекция. Это стало также худшим днем для индекса с 18 августа 2011 года.Октябрь, как и ожидалось, станет жестоким месяцем для фондового рынка, при этом S&P снижается на 8,9% с начала месяца, индекс Dow снизился на 7,1%, а Nasdaq упал на 11,7% с начала месяца.Торги в среду также отправили индекс Dow в отрицательную зону, индекс снизился на 0,6% в 2018 году. Индекс «голубых фишек» также снижался пять недель подряд, это самая длинная полоса недельных снижений с 11 июля 2008 года, когда рынок снижался шесть недель подряд.Индекс S&P500 также завершил торговый день в «красном», снижаясь на 0,7% с начала года.В среду стало известно, что продажи новых домов в стране в сентябре сократились на 5,5% по сравнению с пересмотренным показателем августа - до 553 тысяч. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,4% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 627 тысяч.Ранее Федрезерв сообщил в «Бежевой книге» (Beige Book), что компании США выразили опасения относительно роста производственных затрат из-за введения новых импортных пошлин. Так, три промышленные компании в Бостоне сообщили, что они сталкиваются с более высокими ценами на сырье из-за пошлин на импорт из Китая и планируют увеличить или уже увеличили цены для потребителей.Лучше ожиданий оказался отчет концерна Boeing, сообщившего о росте прибыли за январь-сентябрь 2018 года на 37%, до $7,036 миллиарда. Акции Boeing на предварительных торгах растут в цене на 4,22%.Между тем, прибыль телекоммуникационного гиганта AT&T в III квартале составила $0,65, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне $0,94 за акцию.United Parcel Service сообщила о росте прибыли за квартал на 20%, до $1,508 миллиарда долларов, или $1,74 на акцию. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,82.Компании, которые превзошли ожидания и улучшили прогнозы, вознаграждены. Те, кто оказался хуже или даже на уровне ожиданий, получают удары.Алек Янг, управляющий директор Global Markets Research, возложил вину за распродажу дня на макроэкономические проблемы. «Главным среди них является ФРС, который, как представляется, намерен продолжать повышать ставку, несмотря на растущие признаки ослабления глобального роста, поскольку Китай пытается стабилизировать свою экономику и рынки на фоне торговых тарифов США».Европейский фондовый рынок в среду снизился.Большинство европейских фондовых индексов в среду снизились, возглавили снижение Италия и Германия, рынок в Германии был под давлением из-за резкого снижения акций Deutsche Bank, закрывшихся на историческом минимуме.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,22% после роста в начале дня, во вторник индекс снизился на 1,6%.Пара евро-доллар снизилась на 0,6% ниже $1,1400, она достигла минимального уровня с середины августа.Пара фунт-доллар снизилась на 0,7%.Евро снизился не фоне выхода более слабых, чем ожидалось, данных по индексам менеджеров по закупкам в еврозоне, особенно в Германии, где темп роста достиг трёхлетнего минимума.В четверг пройдет заседание ЕЦБ по денежной политике. Участники рынка ожидают, что банк подтвердит план по завершению «количественного смягчения» в декабре и повторит, что не будет повышать ставки до следующего лета.Участники рынка также будут ожидать комментариев по состоянию финансов Италии, и о том, какие это риски несёт для экономики еврозоны, по мнению центрального банка.Европейская комиссия во вторник отклонила проект бюджета Италии на 2019 г.Фунт снизился на фоне роста опасений, что премьер-министр Великобритании Мэй может столкнуться с голосованием по доверию из-за её переговоров по Brexit. Мэй встретится с так называемым «комитетом 1922», состоящему из членов парламента-консерваторов, которые критически настроены по отношению к лидеру.Снижение курса фунта имеет тенденцию приводить к росту FTSE 100, что и произошло.Другие рынки не представили оптимистичного фона для европейского: акции в Китае немного выросли, но при волатильной торговле, на Уолл-Стрит продолжалась коррекция.Акции Deutsche Bank снизились на 4,8%, на фоне снижения выручки от банковской деятельности и торговли.Основной индекс фондовой биржи Японии Nikkei 225 по итогам торгов четверга потерял более 3,5%, став лидером падения среди фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне распродаж на американских рынках днем ранее.Распродажи на азиатских биржах в четверг связаны с падением американских фондовых площадок в среду на слабой внутренней макроэкономической статистике. Индексы Уолл-стрит по итогам дня упали на 2,4-4,4%, при этом падение NASDAQ стало самым сильным с 2011 года.Рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку, которого цитирует агентство Франс Пресс, отмечает, что восстановлению рынков мешают целый ряд негативных факторов.Участники торгов в АТР также обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, согласно предварительным официальным данным, ВВП Южной Кореи в третьем квартале замедлил рост в годовом выражении до 2% с 2,8% во втором квартале. Аналитики ждали замедления только до 2,2%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5%, до $76,83 за баррель.На фоне роста цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,3%, до 65,35 RUB/USD, курс евро - на 0,9%, до 74,44 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подорожали на 4,4%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,14%, «Газпрома» — на 1,4%, «АЛРОСы» — на 0,89%. Акции Московской биржи просели в цене на 0,8%.Ближайшее сопротивление для рублевого индикатора находится на отметке 2 350 пунктов, выше — на уровне 2 375 пунктов. Для того чтобы туда вернуться, одной только паузы в череде санкционных ужесточений недостаточно. Сессия четверга начнется для индекса Мосбиржи в пределах 2 325—2 350 пунктов, для индекса РТС — в коридоре 1 120—1 130 пунктов.Как сообщалось, во вторник 23 октября ПФТС-индекс понизился на 0,36 пункта или на 0,06% до уровня 560,19 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 246,29 пунктов или на 78,17% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 24 октября, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 25 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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