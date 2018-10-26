Итоги: Энергетика 26.10.18

По состоянию на 07.55 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,62%, до $76,41 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,82%, до $66,78 за баррель.
В пятницу участники торгов отыгрывают заявления главы технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ и по совместительству делегата от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиба аль-Аама.
По его мнению, на рынке нефти в четвертом квартале может быть зафиксировано избыточное предложение, о чем свидетельствуют растущие запасы за последние несколько недель.
Негативные настроения могут привести к тому, что цены на нефть Brent протестируют отметки в районе $70 за баррель.
Фьючерсы на нефть закрылись в четверг с повышением, так как восстановление на фондовом рынке сигнализировало о возвращении склонности к риску. Фьючерсы выросли второй день подряд.
Декабрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX вырос на закрытие на 51 цент, или на 0,8%, до $67,33 за баррель, после роста на 0,6% ранее. С начала месяца по ближайшему контракту цена снижается более чем на 8% - это наиболее значительное месячное снижение с июля 2016 г.
Декабрьский фьючерс на нефть Brent вырос на 72 цента, или на 1%, до $76,89 за баррель, после снижения на 0,4% в среду.
Администрация энергетической информации США (EIA) в среду сообщила, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 6,3 млн. баррелей, это стало пятой неделей роста запасов подряд.
Однако данные также показали снижение запасов бензина на 4,8 млн. баррелей — в три раза большое ожидаемого.
Несмотря на существенный рост запасов нефти, в среду большое внимание уделялось снижению фондового рынка, а также опасениям, связанным с мировым спросом на нефть.
С начала месяца снижение цен на нефть самое большое за два года. Остаются опасения, что торговые противоречия повлияют на мировой спрос.
Трейдеры также продолжат наблюдать за экспортом нефти Ираном, и тем, сколько нефти уйдет с рынка, когда санкции США против Ирана вступят в силу в начале ноября.
«Снижающиеся рынка акций продолжают создавать сильные препятствия. Это выражает растущие опасения в отношении развития экономики, что может также иметь влияние на спрос на нефть», в то время как снижение фондового рынка предупреждает о спросе, данные показывают, что он остается крепким: Китай переработал в сентябре рекордный объём нефти, - отмечают аналитики из Commerzbank.
В то же время, трейдеры получили подтверждения в обязательствах Саудовской Аравии и других добывающих стран увеличить объем добычи для компенсации снижения поставок из Ирана.
Саудиты обеспокоены ростом мировых запасов нефти и считают, что пора с этим что-то делать.
В IV квартале на рынке нефти может возникнуть избыток предложения, связанный с ростом мировых запасов. Об этом 25-го сообщили сразу два крупных чиновника из Саудовской Аравии.
Глава Саудовской делегации в ОПЕК Адиб Аль-Аама сообщил в интервью агентству Reuters, что участникам соглашения ОПЕК+ следует внимательно следить за балансом спроса и предложения, чтобы не допустить серьезного увеличения мировых запасов. Недавний рост добычи в стране является исключительно реакцией на потребности рынка и ничем другим.
По прогнозу господина Аль-Аамы, к концу года спрос на нефть начнет снижаться, и Саудовская Аравия аналогичным образом сократит объем ее добычи. Главным показателем, на который следует ориентироваться при принятии решений, является уровень запасов, а не цен. Страна не планирует задействовать свободные добывающие мощности до тех пор, пока этого не потребует рыночная ситуация.
Другой высокопоставленный чиновник, министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, отметил в интервью национальному телеканалу Аль-Ихбария необходимость что-то делать с мировыми запасами нефти, которые в последние месяцы заметно выросли.
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