|
|
Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:20
Конечно индивидуальное отопление и горячее водоснабжение морока . Кроме расходов на газ и электричество необходимо учесть оборудование и его ремонт. Но то, что цепная реакция пошла - закономерность. Общие сети изношены, на ремонт денег нет.
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 1115
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему